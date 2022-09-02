В Запорожской области бойцы Росгвардии задержали агента СБУ, отслеживающего передвижение российских военных

В Запорожской области продолжается выявление пособников ВСУ, выступающих в качестве корректировщиков огня украинской артиллерии, а также передающих информацию о передвижении российских военных, блокпостах и т.д. Очередного такого агента СБУ задержали бойцы Росгвардии.
Как сообщается, в одном из населенных пунктов Запорожской области бойцы спецназа Росгвардии задержали подозреваемого в передаче информации СБУ. Как сообщается, задержанный отслеживал передвижение колонн российской военной техники, количество и размещение блокпостов, количество военнослужащих и бронетехники, после чего передавал всю информацию своим кураторам из СБУ. Слежение он вел с чердачного помещения своего дома, после чего скидывал ее в специальный закрытый чат и пользовался средствами связи.
Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн
- говорится в сообщении.
Кроме того, задержанный изыскивал варианты получения огнестрельного оружия и применения его против российских военных. При обыске у него были обнаружены боеприпасы и тротиловые шашки. С ним будут разбираться российские силовики. А вот в Токмаке Запорожской области взять корректировщика ВСУ живым не удалось, при задержании он подорвал себя гранатой. По-видимому, был или идейный, или знал что-то, о чем не должны были узнать российские силовики. В результате взрыва никто больше не пострадал.