Военное обозрение
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В Запорожской области бойцы Росгвардии задержали агента СБУ, отслеживающего передвижение российских военных

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В Запорожской области продолжается выявление пособников ВСУ, выступающих в качестве корректировщиков огня украинской артиллерии, а также передающих информацию о передвижении российских военных, блокпостах и т.д. Очередного такого агента СБУ задержали бойцы Росгвардии.


Как сообщается, в одном из населенных пунктов Запорожской области бойцы спецназа Росгвардии задержали подозреваемого в передаче информации СБУ. Как сообщается, задержанный отслеживал передвижение колонн российской военной техники, количество и размещение блокпостов, количество военнослужащих и бронетехники, после чего передавал всю информацию своим кураторам из СБУ. Слежение он вел с чердачного помещения своего дома, после чего скидывал ее в специальный закрытый чат и пользовался средствами связи.

Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн

- говорится в сообщении.

Кроме того, задержанный изыскивал варианты получения огнестрельного оружия и применения его против российских военных. При обыске у него были обнаружены боеприпасы и тротиловые шашки. С ним будут разбираться российские силовики. А вот в Токмаке Запорожской области взять корректировщика ВСУ живым не удалось, при задержании он подорвал себя гранатой. По-видимому, был или идейный, или знал что-то, о чем не должны были узнать российские силовики. В результате взрыва никто больше не пострадал.

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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:00
    +1
    Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника

    Надеюсь, что родственника тоже задержали.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:11
      -1
      Цитата: Егоза
      Надеюсь, что родственника тоже задержали.

      У Нас с 17 года прошлого века родственник за родственника не отвечает. Только если это родственник Шамиля Басаева онли
    2. gansales
      gansales Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: Егоза
      Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника

      Надеюсь, что родственника тоже задержали.

      Тоже надеюсь и не просто задержали ... negative
      Только так Елена считаю ..Хватит уже России в благородство играть за счет жизней наших солдат . soldier
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 19:23
      0
      В результате взрыва никто больше не пострадал.

      И это главное. Почаще бы эти щури сами себя подрывали, меньше возни с ними будет.
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 19:00
    +1
    Работают ребята. Это не фильмы про амерских Сталонов смотреть soldier
    1. gansales
      gansales Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: Мини Мокик
      Работают ребята. Это не фильмы про амерских Сталонов смотреть soldier

      Опыт огромный нарабатывают ,ученики Судоплатова и т.д.
      Вычисляют и мочат .Хватит уже ,долиберальничались
  3. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 19:00
    +1
    Хочется лет через 5 почитать о радиоиграх с разведкой всу,ми6, ЦРУ. Но и поимка "зайцев" тоже радует.
    За операцию в Токмаке, как минимум лишить доппайка.
    -вечный диванный эксперт- feel
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:05
    +1
    С ним будут разбираться российские силовики

    То бишь мимо судебной системы РФ? Сразу к стенке? Я За!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:08
      0
      Следователи тоже силовики... feel
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:12
        0
        Не фига. Исполнители закона.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 19:12
      0
      Ну зачем же так , сразу к стенке ?
      Радиоигры надо вести , пусть пуляют по пустырям , расходуют снаряды .
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:16
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Радиоигры надо вести , пусть пуляют по пустырям , расходуют снаряды
        Это 000.1 пленных. Ну разумеется ГРУ умеет работать не хуже уркоабвера
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 19:10
    +1
    Слежение он вел с чердачного помещения своего дома, после чего скидывал ее в специальный закрытый чат и пользовался средствами связи.

    Интересно, сколько в этом закрытом чате было сотрудников куда надо? smile
  6. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 19:17
    0
    И снова этнический украинец
  7. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 19:19
    0
    Считаю отчасти правдой, отчасти инфовойна:
    Глава Командования специальных операций США Ричард Кларк фактически взял ответственность за подготовку террористических актов на освобожденных Россией территориях.
    В интервью The Washington Post он похвастал, что США семь лет готовили ССО Украины к войне с Россией. С их подачи каждая украинская бригада ССО еще в прошлом году создала и обучила «роту сопротивления», набранную из местного населения в таких районах, как Херсон, Запорожье и Донбасс.
    «Если вы сегодня русский солдат, вы должны оглядываться, потому что вы не знаете, где находится угроза».
    https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/31/zelensky-ukraine-southern-counter-offensive/
    Лукавит больше, спецподготовленные юсовцами - мизер, они в основном оттягивались. Наводят и т.д. - в основном идейные.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:19
    0
    Устранить любого члена пятой колонны
  9. Индус
    Индус Сегодня, 19:20
    0
    Интересно, если он ценен как информатор, корректировщик, то зачем ему держать реально выдающие его вещи, типа взрывчатки, личного оружия? Раньше ещё писали, что у задержанных обнаружена униформа и шевроны всяких секторов и прочая запрещенка. Что не очень добавляло правдивости. Какой идиот это будет держать при себе? Сейчас вроде, перестали.