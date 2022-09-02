Военное обозрение
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В Николаеве ракетными ударами уничтожается резерв ВСУ, который готовили к «развитию наступления на Херсон»

93

Из Николаева приходят сообщения об очередной серии ударов по военным объектам в этом городе, пока ещё находящемся под контролем киевского режима. Примечательно, что если в феврале-марте в городе открыто показывали места и последствия ударов, а, начиная с апреля, стали частично ретушировать фото и видео, то теперь дошло до того, что фотография или видеофрагмент со свидетельствами удара превращаются в заретушированное чуть ли не полностью.


По последним данным, ракетными ударами нанесено поражение украинскому резерву, который должен быть выдвинуться в юго-восточном направлении для «огневой поддержки» тех формирований, которые оказались в огневых мешках на стыке Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, что ранее проходила информация о том, что со стороны Николаева и Кривого Рога в сторону Херсонской области украинскому командованию пришлось выдвигать подразделения с так называемых «вторых линий». Эти отряды должны были продвигаться вглубь Херсонщины после «прорыва обороны российских войск» для развития наступления на Херсон. В итоге подразделения «второй линии» пришлось в «пожарном порядке» бросать в бой после того, как российскими войсками были разгромлены передовые подразделения ВСУ.

Теперь же уничтожается и резерв, который оставался в тылу – в упомянутом Николаеве. В результате ракетных ударов поражены места размещения личного состава, уничтожено несколько единиц техники войскового резерва.

С 29 августа украинские войска в Николаевской и Херсонской областях потеряли более 2,2 тыс. человек и свыше 140 единиц военной техники, в том числе танков, которые были не так давно поставлены из Польши. Украинский ГШ до сих пор не комментирует эти потери, а в оперативном командовании «Юг» в очередной раз объявили, что всё идёт по плану.
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93 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 20:11
      -12
      Цитата: Иван Пчелин
      перевірку

      Якшо перевирка на мове е проверка, то ясно, чому Украина настильки розвинена крайна ))
      1. gansales
        gansales Вчера, 20:27
        +1
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Иван Пчелин
        перевірку

        Якшо перевирка на мове е проверка, то ясно, чому Украина настильки розвинена крайна ))

        Яки так ,шо было ..Хлопцев к бандере отправили .
        Сало не успели перепрятать ,даже в тихой украинской ночи . laughing
        Тьфу блин ,это же краснодар ..)))
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 20:55
          -7
          Цитата: gansales
          Тьфу блин ,это же краснодар ..)))

          Здравствуйте, военэксперт Виталий hi
          Вы такой боевой на автарке - формочка, берет голубой (хорошо, что ВДВшники в реале не встретят lol ), буква Z...приятно видеть таких милитари-настроенных патриотов в сложные для страны времена yes
          1. gansales
            gansales Вчера, 21:11
            +1
            Цитата: Krasnodar
            Здравствуйте, военэксперт Виталий

            Добрый вечер Альберт .. hi
            Цитата: Krasnodar
            Вы такой боевой на автарке - формочка, берет голубой (хорошо, что ВДВшники в реале не встретят lol ), буква Z...приятно видеть таких милитари-настроенных патриотов в сложные для страны времена

            Ну и вам не хворать в вашей трудной работе по оболваниванию людей ,болеющих раком ..
            "Бизнес " процветает надеюсь ..? Детишки уже на иврите хорошо разговаривают хе хе А жена русская умеет балакать и тесть наверное тоже ?
            Эх Альберт , ненавидишь ты Россию и детей учишь этому ..
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:24
              -1
              Цитата: gansales
              Ну и вам не хворать в вашей трудной работе по оболваниванию людей ,болеющих раком ..

              Почему оболванивать, Виталий? laughing
              Цитата: gansales
              "Бизнес " процветает надеюсь ..?

              Да, основная масса лечившихся в Германии на Израиль переориентировались yes
              Цитата: gansales
              Детишки уже на иврите хорошо разговаривают хе хе

              Нет пока, но английский в свои пять лет знают лучше Вас, хе хе wink
              Цитата: gansales
              А жена русская умеет балакать

              Нет - английский знает, французский - так се.
              Цитата: gansales
              тесть наверное тоже ?

              Тесть по грузински балакает ))
              Цитата: gansales
              Эх Альберт , ненавидишь ты Россию и детей учишь этому ..

              lol
              В отличие от Ваших детей, сын к российской армии готовится ))
              Пробежки, ТТХ стрелковки и т.п. yes
              1. gansales
                gansales Вчера, 22:33
                +5
                Цитата: Krasnodar
                В отличие от Ваших детей, сын к российской армии готовится ))
                Пробежки, ТТХ стрелковки и т.п. yes

                А я про своих ничего не говорил и не хвастался ,в отличии от вас
                Карате занимаются все ..ха ха ха
                Я помню еще во времена СССР ,что не ..То всем говорил ,что каратист ..Я тогда еще так удивлялся ,зачем он это говорит постоянно .. wink
                Потом уж понял ..Готовили их уже !
                Мои нормальные и хвастаться я не люблю ..
                В отличии от вашего племени хвастунов и балаболов ..
                В инете это не принято как то ..В Израиль чую их переправишь и готовишь их к этому ..
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 22:41
                  -6
                  Цитата: gansales
                  А я про своих ничего не говорил и не хвастался ,в отличии от вас евреев ..

                  Так они че, служили? lol Там же, где и Вы, наверное yes))
                  Цитата: gansales
                  Карате занимаются все ..ха ха ха

                  Он кикбоксингом - это не каратэ, Виталий laughing
                  Цитата: gansales
                  Я помню еще во времена СССР ,что не ..То всем говорил ,что каратист

                  Какой стиль, Виталий?
                  Цитата: gansales
                  Я тогда еще так удивлялся ,зачем он это говорит постоянно ..

                  Наверное, хотел, чтобы сразу дистанцию порвали и кинули. Или боксерскую двойку в фэйс дали wassat
                  Цитата: gansales
                  Потом уж понял ..Готовили их уже !

                  К боевому дивану? ))))
        2. mitrich
          mitrich Вчера, 22:09
          +7
          Краснодар и Михан, два лаптя пара.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 22:42
            -4
            Цитата: mitrich
            Краснодар и Михан, два лаптя пара.

            Чур, я правый ))
            1. gsev
              gsev Вчера, 23:55
              +2
              Цитата: Krasnodar
              Чур, я правый

              Все признают самобытность обоих. Без Вас и Ваших подколок(я имею в виду не только Вас, но и Ваших визави) на сайте было бы скучнее.
          2. gansales
            gansales Вчера, 22:44
            +4
            Цитата: mitrich
            Краснодар и Михан, два лаптя пара.

            Аха нашел с кем сравнивать ..Этот хитрый и изворотливый и из России не собирается пока бежать ..(раком у нас тут много болеют ) ,но детишек готовит и жену русскую бросит чую
      2. ААК
        ААК Вчера, 20:43
        0
        О, прыемно бачыты ще одного фахивця у галузи украинського мовнознавства... :)))
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 20:50
          -7
          Цитата: ААК
          О, прыемно бачыты ще одного фахивця у галузи украинського мовнознавства... :)))

          Галузя мовнознатства laughing
          На самом деле, я думаю, что в некоторых подразделениях армии и спецслужб необходимо ввести изучение мовы в обязательном порядке. hi
          1. gansales
            gansales Вчера, 21:15
            +1
            Цитата: Krasnodar
            На самом деле, я думаю, что в некоторых подразделениях армии и спецслужб необходимо ввести изучение мовы в обязательном порядке.

            Слава Богу ,что не иврита ..хе хе А то ваш Зеленский уже готов закон издать и помощи у Израиля военной
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:27
              -8
              Цитата: gansales
              Слава Богу ,что не иврита ..хе хе

              А почему Ваши Буданова, Денисова и Громов русский запретили? ))))
              Цитата: gansales
              А то ваш Зеленский уже готов закон издать и помощи у Израиля военной

              laughing
              Троегубов, Филатов и Терехов его в этом поддержат? ))))
          2. Репеллент
            Репеллент Вчера, 21:17
            +2
            Цитата: Krasnodar
            Галузя...

            ... это отрасль, оказывается belay
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:28
              -2
              В курсе ))
              Гарна мова
              Мне нравится, кстати
              1. Репеллент
                Репеллент Вчера, 21:42
                +2
                Цитата: Krasnodar
                Гарна мова

                Прикольное...

                Вы продоёте рыбов?
                Нет, просто показываю.
                Красивое...
      3. 30 вис
        30 вис Вчера, 21:58
        +2
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Иван Пчелин
        перевірку

        Якшо перевирка на мове е проверка, то ясно, чому Украина настильки розвинена крайна ))

        Блин . Ну у Вас и украинска мова ... Ни чего не поймёшь ... В принципе знаю только то , что могу понять на слух .
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 22:02
          -2
          Я подучиваю для себя ))
          Нормальный славянский язык, но отличий от русского много, к моему удивлению))
          1. gansales
            gansales Вчера, 22:42
            +2
            Цитата: Krasnodar
            Я подучиваю для себя ))
            Нормальный славянский язык, но отличий от русского много, к моему удивлению))

            Типо бежать собрался через окраину ..? Ох и хитрицы вы ..Все языки учите ,а вот турецкий не хотите поучить ? Вдруг туды рывок хе хе
            Краснодар ,а ты с массадом не общаешься случаем ?
            Так прям все у тебя хорошо
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 22:50
              -2
              Цитата: gansales
              Типо бежать собрался через окраину ..?

              Да, Крымский Мост -> через линию фронта Николаев -> Молдавия -> Ясы -> аэропорт Бухареста-> Израиль.
              Ведь куда проще, чем доехать до Москвы и из Шереметьево долететь до Тель Авива lol
              Цитата: gansales
              Ох и хитрицы вы ..Все языки учите ,а вот турецкий не хотите поучить ?

              Возможно. Скоро вся торговля через Турцию с Узбекистаном пойдёт))
              Цитата: gansales
              Краснодар ,а ты с массадом не общаешься случаем ?

              Трижды в день, кроме Субботы yes
              Цитата: gansales
              Так прям все у тебя хорошо

              Так кроме языков ещё и математику учил. Пока Виталий синячил lol
          2. Alemax
            Alemax Сегодня, 00:04
            0
            Крайне плохо "подучиваете". Не позорьте город Краснодар. Здесь селюков валом, но они не за зеленского, совсем.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 00:16
              0
              Причём тут селюки и за кого они? laughing
              В РФ не должно быть ошибки Израиля - все украинцы знают русский, из русских украинский знают единицы.
              (Все палестинцы знают иврит, малое количество израильтян знают арабский).
              В каждом подразделении армии должны быть знающие мову люди, поэтому их процент в стране должен быть высоким.
              1. ANB
                ANB Сегодня, 00:42
                +3
                . все украинцы знают русский,

                Но далеко не все украинцы знают украинский. А литературный учили в школе и на нем почти не говорят.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 00:47
                  -1
                  Сейчас это изменится - начнут учить и практиковать даже русскоговорящие.
                  1. Алексей Лобанов
                    Алексей Лобанов Сегодня, 02:08
                    +3
                    некоторые упоротые начнут, но закончить точно не успеют...
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 02:16
                      +1
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      некоторые упоротые начнут, но закончить точно не успеют...

                      Посмотрим, что им оставят.
              2. Алексей Лобанов
                Алексей Лобанов Сегодня, 01:13
                +4
                Цитата: Krasnodar
                В РФ не должно быть ошибки Израиля - все украинцы знают русский, из русских украинский знают единицы.

                Ошибка "сбитого пилота". Донецкие все поголовно знают мову, сильно это помогает? Толку от мовы нет. Менталитет один у русских и т.н. украинцев. 90% рагулей под обстрелом кричат по рации на русском, 50% рагульских медийных шлюх (включая зелю и люсю) при испуге кричат на русском, да и в эфире на русском разговаривают, у них почти у всех родной язык - русский. Это те же русские, только предатели - власовцы. Мы фрицев в плен брали, власовцев - в основном - в расход. МЕНТАЛИТЕТ. А насчет палестинцев, которые - ВСЕ знают иврит... Вы жжете. :)))
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 01:25
                  0
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  Ошибка "сбитого пилота".

                  laughing
                  Израиль далеко не сбитый пилот - при постоянном военном положении и экономического эмбарго со дня основания и до 90-х, умудрились практически без природных ресурсов стать одной из 20 самых развитых стран мира.

                  Цитата: Алексей Лобанов
                  Донецкие все поголовно знают мУву, толку от мовы нет.

                  Есть - от прослушек "поля боя" и анализа прессы до разбора гос. указов, переписок и т.д.
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  Менталитет один у русских и т.н. украинцев.

                  Восточная - центральная Украина (вкл. юго-восток - похожий).
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  90% рагулей под обстрелом кричат по рации на русском,

                  Пока да. А в состоянии покоя? laughing
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  50% рагульских медийных шлюх (включая зелю и люсю) при испуге кричат на русском.

                  А когда занимаются рутиной? ))

                  Цитата: Алексей Лобанов
                  Это те же русские, только предатели - власовцы

                  Спорно. Не все. Есть даже такие, кто азовцев и прочих нациков ненавидит, но, тем не менее, воюют против нас.
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  Мы фрицев в плен брали, власовцев - в основном - в расход.

                  И?
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  А насчет палестинцев, которые - ВСЕ знают иврит... Вы жжете. :)))

                  Да, всего то 25 лет в Израиле жил - Вы, наверное, поболе lol
                  1. Алексей Лобанов
                    Алексей Лобанов Сегодня, 01:42
                    +3
                    Цитата: Krasnodar
                    Да, всего то 25 лет в Израиле жил

                    В Израиле, не в Палестине (я про территорию, не про государство).
                    Цитата: Krasnodar
                    И?

                    Дошли уже, походу, и до расхода, судя по последним событиям.
                    Цитата: Krasnodar
                    Спорно. Не все. Есть даже такие, кто азовцев и прочих нациков ненавидит, но, тем не менее, воюют против нас.

                    А вот это - клиника, за 25 лет полюбили независимую бУССР?
                    Цитата: Krasnodar
                    А когда занимаются рутиной? ))

                    Они все говорят и думают на русском, все кто более-менее у власти... Тоже диагноз рагулям.
                    Цитата: Krasnodar
                    Восточная - центральная Украина (вкл. юго-восток - похожий).

                    Западенцы - отдельная песня, но это тоже диагноз, так как им язык придумали...
                    Цитата: Krasnodar
                    Израиль далеко не сбитый пилот

                    Я не про государство Израиль, я про математическо-статистическую модель "ошибка сбитого пилота"...
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 02:02
                      +1
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      В Израиле, не в Палестине (я про территорию, не про государство).

                      Посмотрите, пожалуйста, карту Израиля, Палестинской Автономии и Сектора Газа ))
                      Расстояния мизерные, работа, в основном, в Израиле, кроме некоторых молодых девушек и маленьких детей все знают иврит. Культурное пространство, экономическое и т.п.
                      Я там бывал и в срочке и в резервистской.
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      Дошли уже, походу, и до расхода, судя по последним событиям.

                      ЛДНРы - возможно, ВС РФ - сомневаюсь.
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      А вот это - клиника, за 25 лет полюбили независимую бУССР?

                      Бывал в нескольких городах - непонятно, что там любить, если честно. Харьков- норм (центр), Одесса - пошарпаная, Днепр - за исключением пары улиц - отстой. К людям это не относится, разумеется.
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      Они все говорят и думают на русском, все кто более-менее у власти... Тоже диагноз рагулям.

                      Думают - безусловно. Но нас интересует инфа любого рода, вкл. официальную.
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      Западенцы - отдельная песня, но это тоже диагноз, так как им язык придумали...

                      У них там чуть ли не в каждой деревне свой диалект - видел девушку с Венгерской границы, так на языке её хутора слово да было Иген. И звали её Эрика )).
                      Цитата: Алексей Лобанов
                      Я не про государство Израиль, я про математическо-статистическую модель "ошибка сбитого пилота"...

                      Трудно спорить, но я смотрю с колокольни субъективного жизненного опыта. Хотелось бы сюда принести все хорошее с других стран, избегая всего плохого laughing
              3. Alemax
                Alemax Сегодня, 02:25
                -2
                из русских украинский знают единицы.

                Вы то его точно не знаете. Потому и говорю - не позорьте украинский язык. Не он причина конфликта. Совсем не он.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 02:31
                  0
                  Цитата: Alemax
                  Вы то его точно не знаете

                  Не спорю
                  Цитата: Alemax
                  не позорьте украинский язык.

                  Да куда мне laughing
                  Цитата: Alemax
                  Не он причина конфликта. Совсем не он.

                  Ежу (Ижику) понятно - мне тоже. Побратиме hi ))))
    2. VLAD-96
      VLAD-96 Вчера, 20:13
      +6
      Ты как тут оказался, заблудился в сети интернета? Иди к своим Гордонам и Аристовичам, там уши развешивай!
      1. gansales
        gansales Вчера, 20:28
        0
        Цитата: VLAD-96
        Ты как тут оказался, заблудился в сети интернета? Иди к своим Гордонам и Аристовичам, там уши развешивай!

        Краснодар за них тут hi Он либеральных взглядов по своей крови wink
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 20:57
          -3
          Цитата: gansales
          Краснодар за них тут Он либеральных взглядов по своей крови

          Сказал откосивший от армии отец неслуживших в армии сыновей lol
          Кстати, со своими детишками Лабоду под горилку слушаете, а, Виталий? wink
          Все сокрушаетесь втихую из-за начала СВО, основатель династии пацифистов? ))
          1. gansales
            gansales Вчера, 21:19
            -2
            Цитата: Krasnodar
            Кстати, со своими детишками Лабоду под горилку слушаете, а, Виталий?

            Нет не слушаю ..А вы Альберт ,что там слушаете со своими сынами на иврите ? Ведь вы их обучаете этому и видать не только ..
            Такие как вы самые опасные ,присосались к России и на горе заболевших раком людей гешефты снимают и еще цинично насмехаются над всем этим ну ну
            Они унижают Россию и наших врачей во всех сферах ..Типо самые лучшие ,это все в израиле ,но денег много нужно .
            Вон пугачиха ваша с галкиным опять в Россию приперлась и ургант ..Ободрали их как липку Тьфу блин !
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:45
              -2
              Цитата: gansales
              Нет не слушаю

              Для пацифистов удивительно request
              Цитата: gansales
              А вы Альберт ,что там слушаете со своими сынами на иврите ?

              Одну колыбельную года три назад - сейчас, в основном, Вивальди, Баха, Моцарта, Бетховена. Но, со словами только Бетховен - немецкими laughing
              Цитата: gansales
              Такие как вы самые опасные ,присосались к России и на горе заболевших раком людей гешефты снимают и еще цинично насмехаются над всем этим ну ну

              lol
              У меня это уже давно не основной вид деятельности, но ничего плохого здесь не вижу )).
              Цитата: gansales
              Они унижают Россию и наших врачей во всех сферах .

              laughing
              Вы своего лечащего врача, разрешившего Вам бухать после установки сердечного стимулятора, уже прославили- под статью прославили yes
              Цитата: gansales
              Типо самые лучшие ,это все в израил

              Не во всех сферах
              Цитата: gansales
              но денег много нужно .

              На мерседес, хе хе, тоже много денег нужно laughing
              Цитата: gansales
              Вон пугачиха ваша с галкиным опять в Россию приперлась

              Без Галкина
              Цитата: gansales
              Ободрали их как липку

              lol
              Брат Галкина на российскую оборонку работает, поэтому, чтобы не попасть под санкции, он и выдергивается - иначе заморозят западные счета на десятки миллионов баков yes
              Цитата: gansales
              Тьфу блин !

              Тьфу блин на откосивших от армии, Виталий laughing
              1. роман66
                роман66 Вчера, 22:13
                -1
                Альберт, это было жёстко!! Но смешно! hi
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 22:33
                  -1
                  Приветствую, Роман! hi
                  На самом деле, Виталий является талисманом нашего сайта. Или его барабашкой laughing Просто иногда надоедает смесью ура-патриотизма, антисемитизма и юродствования )).
                  1. роман66
                    роман66 Вчера, 22:41
                    -1
                    Ну, без него уже и скучно будет lol
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Вчера, 22:43
                      -1
                      Согласен на все 100 drinks
                      1. роман66
                        роман66 Вчера, 22:45
                        -2
                        Будем жить!! drinks
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 22:54
                        -2
                        И будет у нас всё, а нам за это - ничего drinks ))
                      3. роман66
                        роман66 Вчера, 23:10
                        -2
                        Вот тут не уверен уже... Хотя, хотелось бы! Ой, а это не тавтология?
                      4. gansales
                        gansales Вчера, 22:58
                        +1
                        Цитата: роман66
                        Будем жить!! drinks

                        В израиле ? Он вас не возьмет туда ,только в качестве пациента с пачками долларов
                      5. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 22:59
                        -2
                        Цитата: gansales
                        Цитата: роман66
                        Будем жить!! drinks

                        В израиле ? Он вас не возьмет туда ,только в качестве пациента с пачками долларов

                        Вы о своём, о наболевшем, Виталий? lol
                  2. gansales
                    gansales Вчера, 22:55
                    +3
                    Цитата: Krasnodar
                    Приветствую, Роман! hi
                    На самом деле, Виталий является талисманом нашего сайта. Или его барабашкой laughing Просто иногда надоедает смесью ура-патриотизма, антисемитизма и юродствования )).

                    Сам ты талисман ..Таких как ты которые влезают без мыла в доверие к людям не мало пасется в России . Но стезю ты выбрал подлую на горе людей зарабатывать ..
                    Да и таких как я тут унижать и высмеивать ..Ты так же своих клиентов высмеиваешь и давишь всякими своими смехочками и типо жаргонами медицинскими ? Ну ну Слыхал я про тебя шустряка там
                    1. Репеллент
                      Репеллент Вчера, 23:05
                      +2
                      Цитата: gansales
                      Сам ты талисман ..

                      Михан, достал уже. Ты не талисман, ты, блин, икебана... и не спорь , нос не дорос еще - спорить.
                      1. роман66
                        роман66 Вчера, 23:08
                        0
                        Да ладно, тëзка, без приправ и еда невкусна
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 23:15
                        -2
                        Цитата: роман66
                        Да ладно, тëзка, без приправ и еда невкусна

                        Да он уникум - спец по выживанию в просторах интернета))
                      3. роман66
                        роман66 Вчера, 23:19
                        0
                        всяк трудится как может( из к\ф " труффальдино из Бергамо")
                    2. Krasnodar
                      Krasnodar Вчера, 23:07
                      -3
                      Цитата: gansales
                      Сам ты талисман .

                      Ну ладно, томагучи fellow
                      Цитата: gansales
                      Таких как ты которые влезают без мыла в доверие к людям не мало пасется в России .

                      Да, с аватарками в военной форме, типа свой, служил laughing
                      Цитата: gansales
                      Но стезю ты выбрал подлую на горе людей зарабатывать ..

                      lol
                      Подлость в чем? ))
                      Цитата: gansales
                      Да и таких как я тут унижать и высмеивать

                      Откосивших от срочки ура-патриотов?
                      Цитата: gansales
                      Ты так же своих клиентов высмеиваешь

                      Это... laughing ...чтобы они не становились моими клиентами? ))
                      Цитата: gansales
                      давишь всякими своими смехочками

                      what
                      Цитата: gansales
                      и типо жаргонами медицинскими ?

                      Да, типа вышлите гистологию, заключение радиологов и выписку из истории болезни на данный адрес электронной почты recourse
                      Цитата: gansales
                      Ну ну Слыхал я про тебя шустряка там

                      Там - это где? На дне рождения Белочки- Горячки? laughing
        2. Alemax
          Alemax Сегодня, 02:27
          -1
          Краснодар за них тут

          схе ралли?
      2. ААК
        ААК Вчера, 20:48
        -2
        Такие как мы с Краснодаром - свободно говорящие и читающие на украинском (я - с 1969 учил в Крыму при УССР украинский в русской школе, он обязательным предметом был), бесценный фонд для массы организаций, начиная от нынешнего производства где работаю после выхода на пенсию, вплоть до возможной работы в комендатурах, лагерях для перемещённых и иных спецучреждениях...
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 21:05
          0
          Я только подучиваю мову, не знаю её, к сожалению и это плохо - они русским все владеют, а мы украинским в основной своей массе - нет.
          1. Злой543
            Злой543 Вчера, 21:22
            +3
            Даров маршал корней израилевых drinks
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:48
              -3
              Так израилевые корни- это отлично drinks
              Приветствую hi
          2. begemot20091
            begemot20091 Вчера, 21:49
            +7
            а кому эта собачья мова нужна? я на украине детей от неё оберегал. можно было детям военных не изучать эту хрень. господи, даже Шевченко от неё открестился
            а Гоголь... Великий гоголь- украинец, не признавал эту билеберду.
            Про Булгакова вообще молчу.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:56
              -3
              Цитата: begemot20091
              кому эта собачья мова нужна?

              Армии и спецслужбам, а украинцы - не собаки.
            2. gsev
              gsev Сегодня, 00:01
              +1
              Цитата: begemot20091
              а кому эта собачья мова нужна?

              Украинские песни более вевучи, чем русские. Тыж меня пидманула часто поется русскими именно на украинском. В СССР и России по крайней мере до 2005 года при работе электромехаником было полезно знать украинский язык. Примерно 10% литературы на Митинском рынке продавалось на украинском языке.
              1. Алексей Лобанов
                Алексей Лобанов Сегодня, 02:57
                +1
                Мне кажется, что вы говорите о разных языках? Мова (выдуманная смесь суржика и польского) и суржик (диалект русского) - разные языки.
        2. gansales
          gansales Вчера, 21:29
          -3
          Цитата: ААК
          Такие как мы с Краснодаром

          Это уже приговор ..! Еврей и в сцепке прапорщик ,это жуткая смесь
          Цитата: ААК
          вплоть до возможной работы в комендатурах, лагерях для перемещённых и иных спецучреждениях...

          Уже стараетесь туда проникнуть опять ? laughing
          Вы не исправимы..
          Краснодар ,всех бандеровцев начнет лечить от рака и переправлять в Израиль ,а вы печати ставить ..
          Проходили это все уже на БВ с игил !
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 21:53
            -2
            Цитата: gansales
            Это уже приговор ..! Еврей и в сцепке прапорщик ,это жуткая смесь

            Хуже, чем откосивший от армии "патриот"? lol
            Цитата: gansales
            Краснодар ,всех бандеровцев начнет лечить от рака и переправлять в Израиль ,а вы печати ставить ..

            laughing эт легче, чем лечить папу не служивших в армии сыновей от пацифизма, хе хе )))
            Цитата: gansales
            Проходили это все уже на БВ с игил !

            Вы, Виталий, что проходили? lol
            Кроме боевого дивана, разумеется yes
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:03
    +2
    в оперативном командовании «Юг» в очередной раз объявили, что всё идёт по плану.
    ну да, что ещё им есть сказать?
    1. Fisherman
      Fisherman Вчера, 20:25
      +1
      так план и содержит войну подольше да потерь побольше с обеих сторон...победы над Россией ни один дурной план не может содержать, это глупо, тем более со стороны украины или Молдавии...так что всё реально идёт по плану...по плану США...убивают славян...мрази!
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:29
        -1
        К сожалению наглы добились того чего хотел ..
        не прям всего, всего, но и то что у них получилось, это большая беда для нас.
        1. Fisherman
          Fisherman Вчера, 23:25
          -1
          Совсогласен. Но самоочищение без крови не бывает...православная традиция. Если бы мы получили победу быстро и бескровно - не ценили бы её как ПОБЕДУ и кто-нибудь в будущем обязательно профукал бы результаты...как профукали СССР.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:18
    +1
    Решить Костромскую проблему. Сегодня они выдвинулись в сторону Безыменного.
    1. gansales
      gansales Вчера, 20:30
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Решить Костромскую проблему. Сегодня они выдвинулись в сторону Безыменного.

      Это как понять все ?
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Вчера, 20:40
        +1
        Я сказал это два дня назад
      2. Carlos Sala
        Carlos Sala Вчера, 20:46
        +1
        Они должны дать отпор сейчас, должны отбить Кострому и перекрыть подъезд к дороге, ведущей в Новую Каховку.
  4. Сергей985
    Сергей985 Вчера, 20:28
    +2
    Какой-то странный план у командования ВСУ. Утилизация своего л/с и техники?
  5. Кеша1980
    Кеша1980 Вчера, 20:42
    +4
    Кто просил бомбардировщиков? Отгружено 20 тонн чугуния "пятисотками".
    Ну, здравствуй, сестрёнка.
    Что случилось с тобою?
    Детская кровь на твоих сапогах.
    Этот западный ветер
    Манил за собою,
    Но красивая жизнь
    Осталась в мечтах.

    Работайте, братья!
    Работайте, братья!

    (ц) ©Сандра Мантика
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 21:02
      -2
      Я, в том числе. 500-ка разве тонна? Там написано о 20 Ф 500-х.
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Вчера, 21:04
        +2
        Читал "20 тонн пятисоток" по кишке прорыва.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 21:08
          -2
          У Рыбаря 20 Ф-500
          1. Кеша1980
            Кеша1980 Вчера, 21:22
            +3
            Я максималист. Топвар также

            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 21:47
              0
              Моя ошибка- у Рыбаря так же hi
              1. Кеша1980
                Кеша1980 Вчера, 21:53
                +2
                Десятком тонн больше, десятком меньше - бросьте, это ведь такая мелочь) hi
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 21:57
                  -1
                  Слава Б-гу, под авиабомбежкой не был laughing
  6. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 21:00
    +2
    Прекрасные новости, с оружием играть, особенно долбодятлам не рекомендуется, лучше его уничтожить.
  7. Konung
    Konung Вчера, 21:16
    +4
    Украинский ГШ до сих пор не комментирует эти потери, а в оперативном командовании «Юг» в очередной раз объявили, что всё идёт по плану.


    «А вся грязь превратилась в голый лёд и всё идёт по плану» Е. Летов hi
  8. Losyara
    Losyara Вчера, 21:53
    0
    Продвинутая тактика и стандарты НАТО дают о себе знать
  9. beloemigrant
    beloemigrant Вчера, 22:58
    -2
    Цитата: Krasnodar
    На самом деле, я думаю, что в некоторых подразделениях армии и спецслужб необходимо ввести изучение мовы в обязательном порядке.

    prawilno iz za sowersennego anglijskowo 40 let nazad iz zandarma wojennoj policji w specbatalion WMF popal
    jazyk wraga razwedcikom kontrazwedcikom DRG i zandarmom neobhodim pehotincom i swjazistom polezen
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 23:03
    0
    Очень надеюсь, что шумеры не разочаруют. И будут изо всех сил доказывать справедливость того, что еще со времен Союза их считали упёртыми - и не остановятся, а так и будут с упорством параноиков продолжать идти в атаку по степи - резерв за резервом...
  11. beloemigrant
    beloemigrant Вчера, 23:05
    -2
    Цитата: Krasnodar
    рмии и спецслужбам, а украинцы - не собаки.

    sobak ne obizat Banderisty wrednyje nasekomyje i bakterii treponema pallidum / syfilisnyje
  12. beloemigrant
    beloemigrant Вчера, 23:12
    -2
    Цитата: ААК
    вободно говорящие и читающие на украинском

    a po kakowo mowa z banderistami jazykom udmurtskim goworit - w Izewske Kalasnikowy proizwodili
  13. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 23:30
    +3
    Парни молодцы - где увидели укроп там и косят, где заметят свинобандер там и гасят.
  14. ALMO
    ALMO Сегодня, 01:02
    +3
    Цитата: Carlos Sala
    Сегодня они выдвинулись в сторону Безыменного.

    Су-34 отработали сегодня по Безыменному ФАБ-500 (36 шт.) Проблема решена, правда Безыменного больше нет. Впрочем, мирного населения там не было, только ВСУ.
  15. km-21
    km-21 Сегодня, 06:28
    0
    На мой взгляд необходимо уделять больше внимания информационной составляющей войны. В большие города Украины должны сплошным потоком прилетать агитационные боеприпасы и разбрасывать листовки.

    Украинцы будут сражаться до тех пор, пока у них в головах существует иллюзия "своей отечественной" войны. Их боевой дух основан на непонимании истинной сути данной войны. Они думают, что защищают свою Родину от агрессора.

    На самом же деле они воюют и умирают за интересы США. Рано или поздно они это поймут, и тогда война моментально закончится. Но для этого нужна разъяснительная работа - агитация, агитация и еще раз агитация!
  16. Сергей Кузьмин
    Сергей Кузьмин Сегодня, 06:33
    0
    ...ранее проходила информация о том, что со стороны Николаева и Кривого Рога в сторону Херсонской области украинскому командованию пришлось выдвигать подразделения с так называемых «вторых линий». Эти отряды должны были продвигаться вглубь Херсонщины после «прорыва обороны российских войск» для развития наступления на Херсон. В итоге подразделения «второй линии» пришлось в «пожарном порядке» бросать в бой после того, как российскими войсками были разгромлены передовые подразделения ВСУ.
    Теперь же уничтожается и резерв, который оставался в тылу – в упомянутом Николаеве. В результате ракетных ударов поражены места размещения личного состава, уничтожено несколько единиц техники войскового резерва.
    С 29 августа украинские войска в Николаевской и Херсонской областях потеряли более 2,2 тыс. человек и свыше 140 единиц военной техники, в том числе танков, которые были не так давно поставлены из Польши...
    Наверное, у них планы такие - уничтожить, как можно больше укронацистских вооружённых формирований