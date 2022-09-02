В Николаеве ракетными ударами уничтожается резерв ВСУ, который готовили к «развитию наступления на Херсон»
Из Николаева приходят сообщения об очередной серии ударов по военным объектам в этом городе, пока ещё находящемся под контролем киевского режима. Примечательно, что если в феврале-марте в городе открыто показывали места и последствия ударов, а, начиная с апреля, стали частично ретушировать фото и видео, то теперь дошло до того, что фотография или видеофрагмент со свидетельствами удара превращаются в заретушированное чуть ли не полностью.
По последним данным, ракетными ударами нанесено поражение украинскому резерву, который должен быть выдвинуться в юго-восточном направлении для «огневой поддержки» тех формирований, которые оказались в огневых мешках на стыке Николаевской и Херсонской областей.
Напомним, что ранее проходила информация о том, что со стороны Николаева и Кривого Рога в сторону Херсонской области украинскому командованию пришлось выдвигать подразделения с так называемых «вторых линий». Эти отряды должны были продвигаться вглубь Херсонщины после «прорыва обороны российских войск» для развития наступления на Херсон. В итоге подразделения «второй линии» пришлось в «пожарном порядке» бросать в бой после того, как российскими войсками были разгромлены передовые подразделения ВСУ.
Теперь же уничтожается и резерв, который оставался в тылу – в упомянутом Николаеве. В результате ракетных ударов поражены места размещения личного состава, уничтожено несколько единиц техники войскового резерва.
С 29 августа украинские войска в Николаевской и Херсонской областях потеряли более 2,2 тыс. человек и свыше 140 единиц военной техники, в том числе танков, которые были не так давно поставлены из Польши. Украинский ГШ до сих пор не комментирует эти потери, а в оперативном командовании «Юг» в очередной раз объявили, что всё идёт по плану.