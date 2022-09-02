Подразделения ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск в районе Андреевки

Несмотря на большие потери неудачное наступление ВСУ на Херсон все еще продолжается, правда не на всех направлениях. Основные действия происходят на так называемом Андреевском участке.
По состоянию на 18:00 подразделения ВСУ предпринимают попытки расширить зону контроля в районе Андреевки, несмотря на то, что российские войска уничтожили командный пункт в Березнеговатом и накрыли склад в Белой Кринице, накрыв пункт временной дислокации 17-й танковой бригады и ангары с техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
По данным ТГ-канала Рыбарь, подразделения ВСУ при поддержке бронетехники пытаются пробиться в сторону трассы на Новую Каховку, по ним работает российская артиллерия и авиация. ВСУ удалось войти в Безыменное, но там они попали под удар российской авиации. По позициям националистов отработали фронтовые бомбардировщики Су-34, свалив на головы всушникам пару десятков бомб ФАБ-500.
Одновременно авиация отработала и по живой силе противника в квадрате Сухой Ставок — Костромка — Карломарксовское — Безыменное.
Российские бомбардировщики Су-34 сбросили по позициям ВСУ в Безыменном почти два десятка тонн авиабомб ФАБ-500. Живая сила противника, техника и крошечное село-призрак прекратили свое существование
- пишет ТГ-канал.
По информации украинских источников, медицинские учреждения Николаева забиты ранеными, в моргах нет мест. Раненых везут в Одессу, Кривой Рог, Никополь и ряд других городов. Только в Николаев доставлено порядка 2 тысяч раненых.
Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев
- заявил мэр Снигиревки.