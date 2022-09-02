Военное обозрение
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Подразделения ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск в районе Андреевки

82

Несмотря на большие потери неудачное наступление ВСУ на Херсон все еще продолжается, правда не на всех направлениях. Основные действия происходят на так называемом Андреевском участке.


По состоянию на 18:00 подразделения ВСУ предпринимают попытки расширить зону контроля в районе Андреевки, несмотря на то, что российские войска уничтожили командный пункт в Березнеговатом и накрыли склад в Белой Кринице, накрыв пункт временной дислокации 17-й танковой бригады и ангары с техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

По данным ТГ-канала Рыбарь, подразделения ВСУ при поддержке бронетехники пытаются пробиться в сторону трассы на Новую Каховку, по ним работает российская артиллерия и авиация. ВСУ удалось войти в Безыменное, но там они попали под удар российской авиации. По позициям националистов отработали фронтовые бомбардировщики Су-34, свалив на головы всушникам пару десятков бомб ФАБ-500.

Одновременно авиация отработала и по живой силе противника в квадрате Сухой Ставок — Костромка — Карломарксовское — Безыменное.


Российские бомбардировщики Су-34 сбросили по позициям ВСУ в Безыменном почти два десятка тонн авиабомб ФАБ-500. Живая сила противника, техника и крошечное село-призрак прекратили свое существование

- пишет ТГ-канал.

По информации украинских источников, медицинские учреждения Николаева забиты ранеными, в моргах нет мест. Раненых везут в Одессу, Кривой Рог, Никополь и ряд других городов. Только в Николаев доставлено порядка 2 тысяч раненых.

Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев

- заявил мэр Снигиревки.
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82 комментария
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  1. Обычный
    Обычный Вчера, 20:00
    +18
    "Газпром" в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" обнаружил повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу, говорится в заявлении холдинга. Об этом сообщает "Рамблер".

    При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, "Газпром" обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, отметил "Газпром".

    "Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - сообщил российский холдинг. Об этом сообщает "Рамблер".

    https://finance.rambler.ru/business/49277092-transport-gaza-v-gazoprovod-severnyy-potok-polnostyu-ostanovlen/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
    1. gansales
      gansales Вчера, 20:07
      +6
      Цитата: Обычный
      "Газпром" в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" обнаружил повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу, говорится в заявлении холдинга. Об этом сообщает "Рамблер".

      Ну вот и начинается по всем фронтам ..Газпром "фаб" сбросил и наши на передовой начали ЖЕСТКО !
      Российские бомбардировщики Су-34 сбросили по позициям ВСУ в Безыменном почти два десятка тонн авиабомб ФАБ-500

      Месть за попытки захватить ЗАЭС и т.д. Так нужно с террористами
      Короче по ходу начинается завершающая стадия ..На простор выходим
      1. Fisherman
        Fisherman Вчера, 20:30
        +15
        пора уже...боевое слаживание почти 100 000 резерва ВС РФ должно быть уже закончено и его пора ввести в СВО...до распутицы осталось чуток и наверно пора Юг украины освобождать окончательно!
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 21:30
          +8
          Был слух, что наши до сентября в полную силу не
          воевали. Будем надеяться, что теперь у нас будет
          все по-взрослому. Пора уже на Одессу наступать. hi
          1. gansales
            gansales Вчера, 22:21
            +7
            Цитата: Alex777
            Был слух, что наши до сентября в полную силу не
            воевали. Будем надеяться, что теперь у нас будет
            все по-взрослому. Пора уже на Одессу наступать. hi

            Ну после АЭС и этих магатешников ..Попытка была захвата их в заложники ..Начали мочить ! ВСЕ никаких договоров
            Одессу нужно освобождать и отрезать хунтяр в Киеве от ЧМ и т.д. Вперед мужики !
            1. Fisherman
              Fisherman Вчера, 23:23
              +3
              Совсогласен! До МПР надо не просто коридор прорубать, а от севера Молдавии до Запорожья зачищать всё к чертям....от чертей! Срочно!
        2. Deadушка
          Deadушка Сегодня, 00:06
          +6
          пора уже..
          - учитывая, что операция проходит с противником который не смотря ни на что, все таки был чуть ли не армией номер 2 в Европе(после Турции) и принимая во внимание количество привлеченных сил(как и недочеты), то все проходит нормально.
          1. den3080
            den3080 Сегодня, 01:39
            -2
            Цитата: Deadушка
            пора уже..
            - учитывая, что операция проходит с противником который не смотря ни на что, все таки был чуть ли не армией номер 2 в Европе(после Турции) и принимая во внимание количество привлеченных сил(как и недочеты), то все проходит нормально.

            Посмотрел места, где всё это проходит.
            Там деревни в 2 улицы максимум, несколько небольших водоёмов и степь ровная, как стол.
            Выйдешь в поле, сядешь …, далеко тебя видать(с) smile
            И как, с таким счастьем, всу удалось пробить «коридор» 11 км глубиной и до 3 км шириной? При как бы полном превосходстве российской армии.
            Ни одного внятного комментария к этому факту не нашёл. Кроме не очень ясного: да мы их в огневой мешок заманивали.
            Может пояснит кто?
            1. D O
              D O Сегодня, 02:12
              +1
              И как, с таким счастьем, всу удалось пробить «коридор» 11 км глубиной и до 3 км шириной? При как бы полном превосходстве российской армии.
              Ни одного внятного комментария к этому факту не нашёл. Кроме не очень ясного: да мы их в огневой мешок заманивали.
              Может пояснит кто?

              А чего здесь пояснять?
              Смотрим на результат.
              Огневой мешок получился? Получился. Следовательно, действия российских войск в данном эпизоде заслуживают отличной оценки.
            2. Bobik012
              Bobik012 Сегодня, 02:34
              +2
              А кто знает. Людей с этой территории удалили. Ориентиры пристреляли. И отступили в нужном направлении. А переможники с дуру и попёрли. Подальше от своей арты и ПВО. А их ФАБами, вместе с безлюдной деревней. Жестоко, конечно. А они первые начали....
            3. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 05:51
              0
              Так все просто, оборона это не стена, если противник наступает на данном участке превосходят в 10 раз то приходится отступать
    2. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Вчера, 20:11
      +12
      Теперь до Львова надо ФАБами отработать soldier
      1. gansales
        gansales Вчера, 22:22
        +3
        Цитата: Дмитрий Донской
        Теперь до Львова надо ФАБами отработать soldier

        Ну не стоит ..Наши на оперативный простор вышли !!!
      2. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 22:25
        +3
        Надо всё ФАБами раскатывать в ноль только потом... градами, ураганами, смерчами потом тосами потом входить чтобы там даже муравьёв не оставалось.
    3. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 20:22
      +8
      да уж, европу и дрова не спасут похоже, взмерзнут цуцики
    4. Losyara
      Losyara Вчера, 21:51
      +4
      Это называется выходим из колониальной повинности. Это правильно.
  2. gansales
    gansales Вчера, 20:01
    +3
    Короче мужики ,там укрепрайоны раздолбали во многих местах ..Нет там уже ничего
  3. Tochilka
    Tochilka Вчера, 20:03
    +16
    Мясорубка там аццкая, судя по описанию.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Вчера, 20:24
      +3
      А какалам все же удалось немного расширить плацдарм what
      1. gansales
        gansales Вчера, 20:33
        +1
        Цитата: dmi.pris
        А какалам все же удалось немного расширить плацдарм what

        И потом их там долбят ,уже ФАБами .
        Все же лучше ,чем по степи гонятся за отдельными hi
      2. Александр Разин
        Александр Разин Вчера, 21:06
        +9
        Ага, и удалится от ПВО. То чо мы видим на карте - это не плацдарм, это мешок
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:06
    +17
    Очень странно действует ВСУ,само залезает в кишку, где его долбят из всего чего есть.У Брускинского огребли,наверно понравилось .Пошли на Безымянный.Где логика.Я бы понял ,если бы кто навстречу шёл,так не идут же.Или ещё пойдут на встречу.Так легко читаемо.Нашим спокойствия и берегите себя.
    1. Arisaka
      Arisaka Вчера, 20:20
      +6
      Может там у них свой Луиджи Кадорна. Посылает и посылается в 18-й раз на наши укрепления в лоб. Скоро как в 16-м году наши будут хохлам кричать, как кричали немцы итальянцам: "стойте, стойте, мы не можем уже вас убивать, это безумие".
      1. БойКот
        БойКот Вчера, 21:26
        +4
        Ну если операцию планируют натовцы - ничего удивительного. Украинские зольдатики для них просто расходный материал, дармовой причём.
    2. gunnady
      gunnady Вчера, 20:26
      0
      Не залезает в кишку, а придает плацдарму фаллическую форму.
      1. ГНМ
        ГНМ Вчера, 21:51
        +7
        Цитата: gunnady
        Не залезает в кишку, а придает плацдарму фаллическую форму.

        Динамическую фаллическую форму.
        Кончик болтается туда-сюда.



    3. gansales
      gansales Вчера, 20:46
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Очень странно действует ВСУ,само залезает в кишку, где его долбят из всего чего есть.У Брускинского огребли,наверно понравилось .Пошли на Безымянный.

      Нравится видать ..Котлы помнят наши !
      Цитата: tralflot1832
      Где логика.Я бы понял ,если бы кто навстречу шёл,так не идут же

      Логика тут одна Андрей ,ими командуют советники из сша ..А без авиации они тупо орут вперед и кнутами гонят на убой . negative
      Цитата: tralflot1832
      Так легко читаемо.Нашим спокойствия и берегите себя.

      Наших все же не мало в руководстве всу и т.д.
      Я так понимаю все это ..Очень надеюсь ,что к концу года все закончится и Киев будет НАШ ..А там работы на многие года еще
    4. Эдик
      Эдик Вчера, 21:05
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Очень странно действует ВСУ,само залезает в кишку, где его долбят из всего чего есть

      Это можно объяснить только желанием Киева продемонстрировать перед своими спонсорами хоть какие-то наступательные действия на фронте,не считаясь с людскими потерями hi
  5. Canecat
    Canecat Вчера, 20:06
    +19
    Любое наступление сопряжено с большими потерями и ВСУ неплохо расширили плацдарм(судя по карте). Определенных успехов они несомненно достигли, хочется верить, что это контролируемое с нашей стороны наступление.
    А вот когда особо отчитаться не в чем, приходится писать о больницах в Одессе и Николаеве, можно подумать, что наши бойцы бессмертные... переживаем и держим кулаки за наших. Стойкости парням и везения. Мы по любому победим, мы русские, мы по другому не умеем.
    1. cmax
      cmax Вчера, 20:24
      -6
      Цитата: Canecat
      Любое наступление сопряжено с большими потерями и ВСУ неплохо расширили плацдарм(судя по карте). Определенных успехов они несомненно достигли, хочется верить, что это контролируемое с нашей стороны наступление.
      А вот когда особо отчитаться не в чем, приходится писать о больницах в Одессе и Николаеве, можно подумать, что наши бойцы бессмертные... переживаем и держим кулаки за наших. Стойкости парням и везения. Мы по любому победим, мы русские, мы по другому не умеем.

      На польских сайтах пишут, что очень много работают Химарсы, выбивая российские резервы, и узлы обороны, к сожалению. Возможно преувеличивают. Но краинское наступление продолжается. Потери большие с обеих сторон.
      1. Canecat
        Canecat Вчера, 20:29
        0
        Цитата: cmax
        много работают Химарсы, выбивая российские резервы

        Пора спутники наведения глушить начинать под любым предлогом.
      2. RED_ICE
        RED_ICE Вчера, 20:35
        +2
        Информацию нужно собирать из различных источников, тогда она будет правдивее
      3. мушкетон64
        мушкетон64 Вчера, 20:50
        -1
        Про поляков наши в 19 веке говорили: "Кто зол, да не силён, тот козлу брат".
      4. Александр Разин
        Александр Разин Вчера, 21:07
        +3
        Поляки уже вторую сотню тысяч наших войск убили.
        Верить им - так себе идея
      5. Болторез
        Болторез Вчера, 22:13
        0
        работают Химарсы, выбивая российские резервы
        Об этом бы сообщили БиБиСы, а там молчок.
        1. Bobik012
          Bobik012 Сегодня, 02:41
          +2
          охрененный источник истины - БиБиСи и СиэНэН
      6. lopvlad
        lopvlad Вчера, 22:44
        +3
        Цитата: cmax
        На польских сайтах пишут


        а чем эти сайты отличаются от украинских ?
      7. Bobik012
        Bobik012 Сегодня, 02:40
        +1
        На польских сайтах пишут

        Что с них взять!? Адепты секты химарсов. Там этих хирмарсов на весь хохлостан 12 штук. Половина потеряна. Какие резервы выбивают? Больше, кажется, работают ураганы и они же под именем Ольха. Но всё пишут на этих химарсов. Точки у них, вроде, заканчиваются
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 20:25
      -11
      Урочище Плотницкое наши получается в окружении.За 1,5 дня ВСУ срезал наш выступ. Резервов много ВСУ накопилось.Лишь бы где ещё не попёрли. hi
    3. navigator777
      navigator777 Вчера, 21:01
      +3
      Цитата: Canecat
      Любое наступление сопряжено с большими потерями и ВСУ неплохо расширили плацдарм(судя по карте). Определенных успехов они несомненно достигли, хочется верить, что это контролируемое с нашей стороны наступление.
      А вот когда особо отчитаться не в чем, приходится писать о больницах в Одессе и Николаеве, можно подумать, что наши бойцы бессмертные... переживаем и держим кулаки за наших. Стойкости парням и везения. Мы по любому победим, мы русские, мы по другому не умеем.

      Они достигли временных успехов огромной ценой. Даже на западе признают, что это политически мотивированное наступление, не оправданное с военной точки зрения. Как только наступление выдохнется, они попрут на исходные позиции, по той простой причине, что им никто не даст закрепиться на занятых позициях. Судя по тому что пишут, в этих поселках, которые они заняли и мирных жителей то уже не должно остаться, а значит наши будут утюжить их. По поводу забитых больниц, скоро им раненых некуда будет свозить, сразу на погост.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:08
    +3
    Вопрос ... чем это всё закончится???
    Будем подождать, а потом будем ...
    1. gansales
      gansales Вчера, 20:48
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... чем это всё закончится???
      Будем подождать, а потом будем ...

      Оперативный простор и т.д.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:28
        +1
        Так то на войне быстро учатся окапываться, но вот по настоящему серьезный оборонительные рубежи построить, это времени много надо, техника и прочее нужны.
  7. Лешак
    Лешак Вчера, 20:13
    +8
    Жарко там, во всех смыслах. Хорошо что ВКС могут работать в полную силу, пехоте легче намного.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 20:33
      -1
      Цитата: Лешак
      Хорошо что ВКС могут работать в полную силу

      В том то и дело что не в полную... на сколько я понимаю, вылеты бомберов только в критических случаях. Это говорит о том что ПВО они подтянули ближе.
      1. Эдик
        Эдик Вчера, 21:11
        +3
        Цитата: Canecat
        на сколько я понимаю, вылеты бомберов только в критических случаях.

        Вы не правильно понимаете.Бомбардировщики работают когда есть цели.
        1. Canecat
          Canecat Вчера, 22:17
          +1
          Да, уже прошелся по сводкам,
  8. cmax
    cmax Вчера, 20:19
    -13
    Судя по карте, они далеко продвинулись. Ждём историю от Канашенкова.
    1. gunnady
      gunnady Вчера, 20:27
      -7
      Еще сотня танков, пара тысяч убитых и неизменные две сбитых сушки.
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 20:27
    +5
    Судя по приложенной карте все выглядит так,как будто ВСУ упорно ломятся в котел Оо
    1. gansales
      gansales Вчера, 20:55
      -2
      Цитата: Knell Wardenheart
      Судя по приложенной карте все выглядит так,как будто ВСУ упорно ломятся в котел Оо

      По ходу так ..Может договоренность есть такая с госдепом ? хе хе
      Им бандеровцы тоже не нравятся с их флагами и т.д.
      Ну сейчас по крайней мере ..Вот и сливают пучками хе хе

      Пока все на нашей стороне ..Группировка готовится !
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:28
    -8
    Мало бомбить с воздуха, надо отбить Кострому и остановить эту опасную атаку в направлении Новой Каховки. Я предупреждал здесь несколько дней назад. Даже слепой видел, что они будут атаковать в этом направлении. Кто главный, кто не видел заранее спетого этого движения? Мы должны отбиваться, СЕЙЧАС, всем в сторону Костромы.
    1. gansales
      gansales Вчера, 20:53
      +5
      Цитата: Carlos Sala
      Мало бомбить с воздуха, надо отбить Кострому

      Кастромка ,хочу вас поправить ..хе хе
      Цитата: Carlos Sala
      Я предупреждал здесь несколько дней назад. Даже слепой видел, что они будут атаковать в этом направлении.

      Ну и их там и мочканули толпой ..
      Цитата: Carlos Sala
      Кто главный, кто не видел заранее спетого этого движения? Мы должны отбиваться, СЕЙЧАС, всем в сторону Костромы.

      Какая Кострома еще вы что тут несете ?
      1. Александр Разин
        Александр Разин Вчера, 21:10
        -1
        Ну там. 331 полк? Где они - там и Кострома
    2. Александр Разин
      Александр Разин Вчера, 21:09
      +6
      Какая Кострома? У нас все тихо
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Вчера, 21:48
        -2
        Верните Кострому, или как там она называется, иначе этот маленький пожар превратится в большой, опасный.
  11. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Вчера, 20:36
    +6
    Это уже начинает походить на Курскую битву. Первая фаза - оборонительные бои и изматывание противника, который также как сейчас вклинился в нашу оборону, местами довольно глубоко. Затем началась вторая фаза - контрнаступление на участках фронта, а после и третья - освобождение значительных территорий с последующим уничтожением фашистов.
    Будем надеяться что и у нас сейчас есть свои Рокоссовский и Жуков, чтобы все получилось не хуже чем в 43-м году
  12. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 20:38
    0
    Пол года об этом говорили и на тебе. Неужели наша разведка не видела сосредоточения сил противника?
    1. gunnady
      gunnady Вчера, 20:44
      -5
      Видимо не видело. Еще в середине августа наши телеграм-каналы передавали, что ВСУ перебросило все резервы с херсонского направления на Донбасс, и, следовательно, августовского контрнаступления уже не будет. А оказалось, что резервов у них хоть отбавляй.
      1. RED_ICE
        RED_ICE Вчера, 20:46
        +2
        Все ясно. Виноваты военкоры
        1. gunnady
          gunnady Вчера, 20:51
          -3
          Ну да, у нас разведкой военкоры занимаются, больше некому.
  13. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 20:42
    +11
    ...наступление ВСУ на Херсон... ...действия происходят на так называемом Андреевском участке...
    А я вот смотрю на карту и не могу вкурить, в чём стратегический замысел этой укрооперации? Где Костромка, а где Херсон? Ну прогрызут укровойска кишку до какого-нибудь села Чарiвне или даже Ракiвка, а дальше что? Там же до Херсона шестьдесят километров по голимой степи практически без дорог и населённых пунктов.
    Очень похоже на историю в четырнадцатом году, когда укровойска решили отрезать Донбасс от российской границы, вытянулись в длиннющую кишку, а в итоге им перекрыли снабжение в районе Саур-могилы, порезали на куски и перемолотили по частям.
    Если уж наступать на Херсон то по правому берегу реки Ингулец – и фланг более-менее прикрыт, и пути снабжения короче и проще о дороге, без переправ. А второй удар вдоль Бугского лимана. Понятно, что до Херсона дошли бы не только лишь все, но хоть какой-то здравый смысл в этом просматривался бы.
    А то, что сейчас происходит, это какой-то, ну, запредельно хитрый план...
    1. Okak Okakiev
      Okak Okakiev Вчера, 21:15
      0
      Они хотят окружить давыдов брод
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:24
        +2
        Давыдов Брод они позавчера окружали,повернули в другую сторону.Как то странно ,наши с переправами поступают.
        1. Okak Okakiev
          Okak Okakiev Вчера, 21:27
          0
          Ну ладно а что они хотят в другой стороне? Там уже край карты
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 21:47
            +2
            Так им карты выдали только налево,а на право не выдали,там край карты,куда идти?
  14. RoTTor
    RoTTor Вчера, 20:44
    0
    Почему Украина не объявила войну России?
    Если этого нет, то родственники убитых военнослужащих не могут получить выплаты?

    Компенсация семье за убитого военнослужащего ВСУ официально установлена в сумме - 15\пятнадцать\ миллионов гривень.
    украинец. бюджет в состоянии это выдержать, даже при официальных цифрах потерь?
    1. cmax
      cmax Вчера, 21:10
      +1
      Цитата: RoTTor
      Почему Украина не объявила войну России?
      Если этого нет, то родственники убитых военнослужащих не могут получить выплаты?

      Компенсация семье за убитого военнослужащего ВСУ официально установлена в сумме - 15\пятнадцать\ миллионов гривень.
      украинец. бюджет в состоянии это выдержать, даже при официальных цифрах потерь?

      Не расстраивайтесь, полосатые сегодня выделили для краины почти 12 миллиардов долларов. Для них это сущие пустяки ( для борьбы с ржавчиной своих кораблей, выделили 4 млрд. долларов, для сравнения)
      Хватит для них всех. Надо будет, ещё напечатают.
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:49
    +2
    Чем дольше будет атаковать тем лучше. Лучше уничтожать в чистом поле. чем выковыривать из щелей.
  16. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Вчера, 20:54
    -2
    Я никак не дождусь когда наши доблестные ВС России наконец наберутся смелости и жахнут как следует по главным преступным объектам и главным военным преступникам бандеровской Украины: офису президента незалежной Зеленского, генштабу и ГКП ВСУ и СБУ в ответ на артобстрелы и бомбардировки, теракты на ЗАЭС, в мирных городах Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Как только будут уничтожены главные военные преступники бандеровцев и их главные военные объекты, остальные подразделения ВСУ прекратят боевые действия т.к. большинство бойцов ВСУ были призваны на военную службу под дулами автоматов бандформирований бандеровцев и воюют только чтобы не быть расстрелянными бандеровцами.
    1. Никелиум
      Никелиум Вчера, 21:15
      +4
      Ну да, а шумеры дураки прям там сидят. Лучше из их армии барбекю делать, чем шмалять по пустым офисам.
  17. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Вчера, 21:14
    -3
    Жуткая ситуация и всё из-за украинской злобы на Россию
  18. dunkan
    dunkan Вчера, 21:37
    -2
    Не понятно, бронетехника свободно ездит по полям. А где расчёты ПТРК? Под прикрытием арты могли бы работать.
  19. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 21:37
    +2
    Прут, под воздействуем стимуляторов! Посмотрим, что выйдет!(((
  20. Александр Разин
    Александр Разин Вчера, 22:16
    +3
    Цитата: Carlos Sala
    Верните Кострому, или как там она называется, иначе этот маленький пожар превратится в большой, опасный.


    Костромка - это не кострома
  21. ГНМ
    ГНМ Вчера, 22:22
    +7
    Очень интересная статья, мне показались убедительными почти все доводы:

    Почему провалилось наступление ВСУ на Херсон

    В планировании операции принимали непосредственное участие американские генералы. Возможно даже всю операцию от начала и до конца планировали именно в Пентагоне. Но Пентагон находится очень далеко, никто из американских генералов не приезжал ни в Киев, ни тем более в Николаев чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. Никто из них не видел своими глазами местность, по которой предстояло наступать.
    Таким образом, планирование наступления целиком и полностью осуществлялось удаленно, по картами и на основании той информации о состоянии войск и вооружений, которую сообщили американским генералам их украинские коллеги.
    Что именно генералы ВСУ сообщили в Пентагон о состоянии войск, вооружения и военной техники на данном направлении, можно только догадываться.
    Зная украинский менталитет, можно предположить, что украинские генералы и лично Зеленский навешали американским кураторам лапшу о том, какие у них прекрасные, обученные войска, как их много и как они мечтают пойти в наступление и победить русских.
    Возможно в Пентагоне, опираясь на данные из Киева, были уверены, что в наступление пойдут не две бригады и сто танков, а 5-10 бригад и 200-300 танков при поддержке сотен стволов артиллерии и нескольких десятков самолетов.
    На протяжении последних 4-х месяцев войны Киев сильно занижал собственные потери, в том числе и потери в технике. Это делалось чтобы Запад не терял веру в возможности Украины по продолжению войны и продолжал оказывать ей военную и финансовую поддержку.
    В результате план наступления, разработанный в Пентагоне, мог предполагать такие силы и средства, которых у ВСУ на херсонском направлении просто не было в наличии.
    Скорее всего отправить войска в наступление Киев вынудили американские кураторы по описанным выше причинам - в США предполагали, что у ВСУ на николаевском направлении гораздо больше сил и средств для наступления, чем есть на самом деле. А Киев не смог признаться, что этих сил раза в три меньше, чем необходимо.

    https://cont.ws/@amfora/2366892
  22. chingachguc
    chingachguc Вчера, 22:44
    +6
    Начали использовать фаб. украинцы вышли из под зонтика ПВО. Расширить прорыв им так же не удалось. Вопрос, когда им надоест закидывать в этот мешок всё новые и новые силы. До тех пор, пока им это нравится - не стоит мешать. Пусть запускают людей и технику, там их будут последовательно разбирать на атомы.
  23. Валерий Вл.
    Валерий Вл. Вчера, 22:45
    +6
    Что нужно курить, чтобы влезть в такую шнягу? Мы вроде бы не обещали им обрезание под корень, просто головку чуть-чуть подправить, избавить от прыгучести, майданности и словоблудия, освободить от дурного сглаза из-за рупь ежа. Видит бог, убивать их никто не хотел. Теперь родичи будут плакать, рвать волосы, проклинать. А ы с англичанами будут потирать свои потливые ручонки. Вот кого бы мочить по полной программе стоило. Жалко дураков, но они бы нас точно не пожалели судя по рассказам, побывавших в их застенках и расстрелов пленных. Судя по всему лечение будет тяжелым и очень болезненным.
  24. wladimirjankov
    wladimirjankov Вчера, 23:08
    -6
    дождались, бандеровцы в авдеевке уже нас атакуют. Что вообще происходит?
    1. Чарик
      Чарик Вчера, 23:45
      +4
      бандеры такие-они любят своих же атаковать всу в особенности - когда они отступают
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 06:55
      0
      Какой авдеевка? Андреевка
  25. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 03:34
    +2
    "Ширхан" сказал ату !!!- бабло надо отрабатывать до последнего украинца. Мужики !-берегите себя ,снарядов и бомб у нас хватит.