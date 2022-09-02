Подразделения ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск в районе Андреевки

Российские бомбардировщики Су-34 сбросили по позициям ВСУ в Безыменном почти два десятка тонн авиабомб ФАБ-500. Живая сила противника, техника и крошечное село-призрак прекратили свое существование

Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев