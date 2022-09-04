Самолет РЭБ EC-37B Compass Call. Прогресс и задержки

Один из самолетов EC-130H

Замена платформы

Первый построенный EC-37B Compass Call на авиабазе Дэвис-Монтен, 17 августа 2022 г.

Производственный процесс

Первый образец

Планы на будущее

Желаемые преимущества

В ожидании результатов

Пентагон и его подрядчики продолжают работы по перспективному самолету радиоэлектронной борьбы EC-37B Compass Call. В обозримом будущем ему предстоит заменить устаревшие самолеты аналогичного назначения EC-130H. К настоящему времени была построена и вышла на испытания первая машина нового типа, и в ближайшее время ожидаются следующие. Для полноценного обновления парка ВВС требуется не менее десятка новых самолетов.Самолеты-постановщики помех EC-130H Compass Call состоят на вооружении ВВС США с начала восьмидесятых годов и активно применяются в различных операциях. Тем не менее, базовая платформа в виде C-130 к настоящему времени устарела, а целевое радиоэлектронное оборудование уже не полностью соответствует актуальным требованиям.В связи с этим в середине десятых годов Пентагон запустил программу глубокой модернизации существующего авиационного комплекса РЭБ. По итогам конкурсной стадии, в 2017 г. контракт на проведение работ получила компания L3Harris. В дальнейшем появились дополнительные соглашения с субподрядчиками.Перед исполнителем ставилась любопытная задача. Ему предстояло провести ремонт и модернизацию наличных комплексов Compass Call, а также перенести их с существующих носителей EC-130H на новую платформу. За счет использования нового самолета-носителя планировалось значительно продлить сроки службы комплекса, а также улучшить эксплуатационные показатели.По совокупности характеристик оптимальным носителем комплекса РЭБ посчитали бизнес-джет Gulfstream G550. На его базе уже создавались самолеты со специальным радиоэлектронным оборудования, и эти проекты хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, исходная пассажирская модификация G550 под обозначением C-37B состоит на снабжении ВВС США и хорошо освоена в эксплуатации.В соответствии с обозначением исходной платформы, новый постановщик помех получил название EC-37B. Также ему передали имя Compass Call – оно указывает на использование готового комплекса РЭБ.По известным данным, проекты обновления комплекса Compass Call и его переноса на новый носитель были разработаны не позднее 2018-19 гг. После этого были улажены все организационные вопросы, и компании-исполнители приступили к изготовлению первого самолета EC-37B.Как сообщается, самолет РЭБ строится в два этапа. На первом компания Gulfstream силами своего завода в г. Саванна (шт. Джорджия) осуществляет перестройку исходного бизнес-джета. Требуемым образом изменяется конструкция планера, добавляются необходимые внешние обтекатели и места для установки внутреннего оборудования. На этой стадии специалисты L3Harris проводят прокладку жгутов и трубопроводов из состава систем энергоснабжения, охлаждения и т.д.Затем перестроенный самолет должен отправляться на завод L3Harris в г. Уэйко (шт. Техас). Там производится монтаж всего целевого радиоэлектронного оборудования, встроенных и внешних антенн, рабочих мест экипажа и т.д. По результатам этих работ самолет EC-37B приобретает окончательный вид и может выходить на испытания.Перестройка первого самолета G550 по проекту Compass Call завершилась к лету 2021 г. Машина получила новые элементы планера и системы, после чего прошла наземные испытания. 25 августа этот борт впервые подняли в воздух. В течение следующих недель были проведены летные испытания, в ходе которых подтвердили сохранение основных характеристик на требуемом уровне.В октябре самолет перелетел на завод L3Harris для установки целевого оборудования. Этот процесс занял несколько месяцев, и завершился в этом году. Известно о проведении нового этапа испытаний. Вероятно, на этот раз в них использовали и вновь установленное целевое оборудование.Различные мероприятия с участием первого EC-37B продолжаются до сих пор. Так, в середине августа самолет прибыл на авиабазу Дэвис-Монтен (шт. Аризона), где несет службу 55-я группа радиоэлектронной борьбы. Сейчас эта часть эксплуатирует самолеты EC-130H, а в будущем ей передадут новый вариант Compass Call. Личный состав группы получил возможность ознакомиться со своей будущей техникой.В испытаниях, в т.ч. с привлечением строевых специалистов, пока участвует только один EC-37B. Как скоро начнется сборка второго и последующих самолетов, не сообщается. Упоминается только возможность выполнения этих работ в неопределенном ближайшем будущем.По известным данным, до недавнего времени в составе ВВС США имелось всего 14 самолетов EC-130H Compass Call. Эта техника числилась в составе двух эскадрилий из состава 55-й группы. В связи с моральным и физическим устареванием, начато списание такой техники. В прошлом году из эксплуатации вывели пять машин. Еще две придется списать в этом году. Соответственно, в начале 2023 ф.г. на службе останется лишь семь самолетов.Согласно планам 2017 г., в процессе замены старых Compass Call новыми следовало сократить общий размер парка. Без потерь в эффективности и возможностях, его собирались уменьшить до 10 ед. Подобные планы оставались актуальными до недавнего времени, и с их учетом составлялся бюджет ВВС на последние годы.Теперь планы пересматриваются. В июне Палата представителей, работая с проектом военного бюджета на 2023 ф.г., предложила увеличить траты на программу EC-37B. Предлагается выделить на нее дополнительные 884 млн долл., что позволит закупить четыре дополнительных самолета. С их помощью серию доведут до 14 ед., и в итоге получится равноценная замена старым машинам. По всей видимости, предложение о дополнительных самолетах войдет в окончательную версию военного бюджета.Ранее сообщалось, что поставки новых Compass Call начнутся в 2023 ф.г. Удастся ли уложиться в эти сроки, неясно. Возможно, в следующем году заказчик получит только первый самолет, уже проходящий испытания. Тем не менее, нельзя исключать, что на заводах в Саванне и Уэйко уже идет переоснащение новых бортов, и до конца 2023 ф.г. они, как минимум, выйдут на испытания.За счет смены платформы заказчик желает получить ряд новых возможностей и преимуществ. Прежде всего, это новизна самолетов G550 / EC-37B и отсутствие проблем, связанных с выработкой ресурса. Кроме того, исходный самолет является коммерческим, что дает известные выгоды эксплуатационного характера.Бизнес-джет G550 меньше и легче военно-транспортного самолета C-130. Кроме того, он имеет более высокие летно-технические характеристики. Так, крейсерская скорость серийного EC-130H составляет 482 км/ч, а EC-37B способен развивать 900-950 км/ч. Старый Compass Call может подниматься на высоту 7,6 км, а для нового потолок достигает 15-16 км. Дальность и продолжительность полета вырастут в разы.Пассажирский самолет уступает транспортнику по объему кабины и грузоподъемности. Однако модернизация комплекса РЭБ и переход на современную компонентную базу позволяет резко сократить массу и размеры приборов и систем. При этом рабочие характеристики сохраняются на прежнем уровне или растут.Точный состав, характеристики и возможности модернизированного комплекса Compass Call не сообщаются. Известно, что самолет сможет нести дежурство в воздухе, выявлять радиосигналы систем противника и определять их источник. Для передачи помех будут использоваться крупногабаритные активные фазированные антенные решетки на бортах фюзеляжа.Известно, что в ходе конфликтов последних десятилетий самолеты EC-130H Compass Call регулярно использовались для выявления и подавления радиоканалов связи противника. В отдельных случаях комплексы РЭБ работали по радиолокационным системам – при их наличии на театре. По всей видимости, те же задачи предстоит решать и новым самолетам EC-37B.Таким образом, Пентагон и его подрядчики в целом успешно продолжают не самую заметную, но важную программу. Разработан и доведен до испытаний новый самолет-постановщик помех, и в ближайшее время планируется начать его серийное производство. Благодаря этому в 2023 г. или позже начнется переоснащение строевых эскадрилий.В зависимости от будущих решений Конгресса, ВВС получат не менее десятка новых самолетов EC-37B Compass Call и смогут сформировать требуемый парк. Однако в текущих условиях имеет значение не количество такой техники, а сроки ее появления. Старые самолеты уже списываются, и осталась лишь половина имевшегося парка. И теперь любые задержки с поставкой новой техники являются потенциальной проблемой для ВВС.