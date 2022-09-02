Работа газопровода «Северный поток» остановлена на неопределённый срок

Буквально накануне европейские и американские эксперты в один голос заявляли о том, что с ночи 3 сентября «Газпром» включит газопровод «Северный поток» в работу после полной его остановки на трое суток. Напомним, что работа газопровода была приостановлена в связи с тем, что требовалось техобслуживание последней из работающих турбин. Сегодня стало понятно, что прогнозы западных экспертов не оправдались.Приходят сообщения о том, что газопровод «Северный поток» не возобновит свою работу ни завтра, ни послезавтра. Когда перекачка газа через «СП» будет восстановлена, сегодня не берётся сказать никто.В «Газпроме» заявили о том, что в ходе регламентных работ были выявлены серьёзные неисправности в работе турбины газопровода. В частности, специалисты обнаружили протечки масла с примесями герметика. Течи обнаружены на разъёмах соединений в механизмах турбины. Дальнейшая эксплуатация при таких неисправностях сопряжена со значительными рисками, что подтвердили и сотрудники компании «Сименс», осуществлявшими регламентные работы на газоперекачивающем агрегате. Газопровод полностью остановлен.Теперь турбину нужно ремонтировать, но весь вопрос в том, кто и где будет это делать при учёте того, что западные компании лишены такой возможности в связи с действующими антироссийскими санкциями. Соответственно, в подвешенном состоянии находится и вся работа «Северного потока», а, стало быть, и прокачка газа в Германию.На этом фоне после падения цены на газ в Европе почти ниже 2100 долларов за 1000 кубометров, цены вновь стали расти. На данный момент цена находится на отметке в 2200 долларов.Известия о том, что «СП» остановлен на неопределённый срок, пришли именно в тот момент, когда на Западе активно взялись за обсуждение темы о «потолке» цен на российские углеводороды.