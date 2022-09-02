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Работа газопровода «Северный поток» остановлена на неопределённый срок

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Работа газопровода «Северный поток» остановлена на неопределённый срок

Буквально накануне европейские и американские эксперты в один голос заявляли о том, что с ночи 3 сентября «Газпром» включит газопровод «Северный поток» в работу после полной его остановки на трое суток. Напомним, что работа газопровода была приостановлена в связи с тем, что требовалось техобслуживание последней из работающих турбин. Сегодня стало понятно, что прогнозы западных экспертов не оправдались.


Приходят сообщения о том, что газопровод «Северный поток» не возобновит свою работу ни завтра, ни послезавтра. Когда перекачка газа через «СП» будет восстановлена, сегодня не берётся сказать никто.

В «Газпроме» заявили о том, что в ходе регламентных работ были выявлены серьёзные неисправности в работе турбины газопровода. В частности, специалисты обнаружили протечки масла с примесями герметика. Течи обнаружены на разъёмах соединений в механизмах турбины. Дальнейшая эксплуатация при таких неисправностях сопряжена со значительными рисками, что подтвердили и сотрудники компании «Сименс», осуществлявшими регламентные работы на газоперекачивающем агрегате. Газопровод полностью остановлен.

Теперь турбину нужно ремонтировать, но весь вопрос в том, кто и где будет это делать при учёте того, что западные компании лишены такой возможности в связи с действующими антироссийскими санкциями. Соответственно, в подвешенном состоянии находится и вся работа «Северного потока», а, стало быть, и прокачка газа в Германию.

На этом фоне после падения цены на газ в Европе почти ниже 2100 долларов за 1000 кубометров, цены вновь стали расти. На данный момент цена находится на отметке в 2200 долларов.

Известия о том, что «СП» остановлен на неопределённый срок, пришли именно в тот момент, когда на Западе активно взялись за обсуждение темы о «потолке» цен на российские углеводороды.
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119 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Вчера, 20:33
    +24
    На неопределённый срок до определённых решений ЕС.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Вчера, 20:35
      +9
      То есть навсегда.
      1. corrado
        corrado Вчера, 20:37
        +29
        Осталось нефть перекрыть всем участникам Г(ниды)7
        1. zloybond
          zloybond Вчера, 21:34
          +19
          Я так понимаю работа над этим уже ведется - только вчерась выпал из окна кремлевской больницы и погиб глава совета директоров Лукойла.... интересная ситуация...
          Центральная клиническая больница — главное медицинское учреждение Управления делами президента РФ.
          Вот если бы еще хватило духу разобрать СП-2 и повернуть ту трубу в Калининград - вот это был бы номер. Гордость была бы за регион который бы получил таки газовую трубу. За страну, которая способна обеспечить газом удаленный регион. Ну и газовозы бы освободились для Азии. А представьте каково Гейропе при такой новости: Россия разбирает СП-2 и перекладывает трубу для поворота в Калининград..... Пауки гейропейской в банке бы друг друга искусали бы)))
          1. ананий мудищев
            ананий мудищев Вчера, 23:23
            +4
            С начала СВО штук 5 лукойловских командиров уже покончили с собой
            1. sagitovich
              sagitovich Вчера, 23:47
              +3
              Ну, крайнего то, вроде как, курение сгубило? Не самоубийство.
            2. mann
              mann Сегодня, 06:33
              0
              С начала СВО штук 5 лукойловских командиров уже покончили с собой
              Кажется,я понял,почему Федун Спартак продал
          2. ruha
            ruha Сегодня, 01:27
            0
            Вот недавно в новостях , кто то из гейропы кричал мол нужно СП-2 разобрать, чтоб не было искушения
        2. sagitovich
          sagitovich Вчера, 23:45
          +4
          Гейропа может ставить любую цену на газ, хоть рубд , хоть млн
          - Нэма газу. Штольц пусть приезжает, турбину мануально ремонтировать laughing
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 20:59
        +8
        Цитата: dmi.pris
        То есть навсегда.

        Если, как я предполагаю, товарищ Си едет в Самарканд
        по Силе Сибири 2 договариваться, то может и навсегда.
        Ресурсная база СП 1/2 и Силы Сибири 2 - одна и та же...
        1. Hagen
          Hagen Вчера, 21:35
          0
          Цитата: Alex777
          Ресурсная база СП 1/2 и Силы Сибири 2 - одна и та же...

          Правды СС-2 еще даже не в проекте... И раньше 2025-27 года ждать ее не стоит. Хотя можно отметить, что с января 2022 года, по инсайдерским данным, ПИРам придали серьезное ускорение.
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 21:57
            +10
            Цитата: Hagen
            Правды СС-2 еще даже не в проекте... И раньше 2025-27 года ждать ее не стоит.

            Причина была простая: китайцы при обсуждении
            проекта не прочухали, какой будет шухер в мире
            при цене в 3000 $ за 1000 кубов. И пытались нас
            продавливать по цене, при этом не вкладываясь
            ни шиша в строительство трубы. Наши на умных
            посмотрели. А теперь мы имеем, что имеем. При
            тех объемах, которые нужны КНР постоянно, при
            нынешней цене, даже КНР может чуток обнищать.
            Жду эпохальное решение перед съездом КПК.
            1. Hagen
              Hagen Вчера, 22:31
              +2
              Цитата: Alex777
              Причина была простая

              Причина простая. Китайцы договорники сложные. Обсуждение темы с ними началось задолго до проблем по СП-2. Но китайцы никуда не спешат. По нашим меркам даже сегодня.
        2. Fisherman
          Fisherman Вчера, 23:21
          +9
          Си будет встречаться с Путиным для того, чтобы под камеры ВВП показал всему миру (а точнее - предвыборному Китаю) уважение к китайскому лидеру, ибо после визита Пелоси и пр.провокаторов на Тайвань Си начал "терять лицо", что непозволительно перед перевыборами в КНР. Одна из вещей, которая по китайской традиции может ему "вернуть лицо" - это показательное уважение достойного человека, которого боготворит народ Китая.
          1. dauria
            dauria Сегодня, 01:17
            +3
            что непозволительно перед перевыборами в КНР.

            Какие выборы ? Они один в один как в СССР . Коммунисты выбирают депутатов . Депутаты едут в столицу на съезд. На съезде выбирают президиум . Состав его остаётся практически прежним , уходят только пенсионеры . Президиум из своих уже выбирает председателя.
            Так что никаких шоуменов , популистов и "со стороны" там в принципе появиться не может . Знающие друг друга люди, не новички в управлении страной никогда не выберут чужака . Это вам не США , где президент всего лишь ширма правящих кругов .
            1. Дед-дилетант
              Дед-дилетант Сегодня, 05:59
              +4
              Чужака не выберут. Но они не все как один единомышленники. Любая партия ( в том числе - ее руководство), разделена на группы, борющиеся за влияние, в ЦК КПСС тоже это было. И КПК - не исключение.
        3. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 00:19
          0
          Ресурсная база СП 1/2 и Силы Сибири 2 - одна и та же...

          Разумнее было бы развернуть трубы уже готового СП-2 в Калининград и там построить терминалы СПГ, одновременно с этим заказав газовозы, загрузив наши верфи. Тогда наш газ продавался бы тому кто больше заплатит а не тому кому проложена труба, да еще за такие деньги.
          Сила Сибири 2 нужна только Китаю, чтобы диктовать нам свою цену на газ и свои условия и Ротенбергам которые на этих подрядах заработают десятки миллиардов, а России это не выгодно ни с какой стороны.
          1. Valnik
            Valnik Сегодня, 06:29
            0
            Будущее за газовозами.
    2. DigitalError
      DigitalError Вчера, 20:47
      +4
      Цитата: Fisherman
      до определённых решений ЕС

      согласованных с РФ. Иначе - пусть себе решают, что хотят. Радость общения европарламентариев на на оплаченных плебсом саммитах - сама по себе демократическая ценность. Вещь в себе!
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 21:08
      +1
      К сожалению, технические неисправности не решаются с помощью политических решений, а СП-2 запустить раз плюнуть...возможно этого в гейропе ждут?
      1. Fisherman
        Fisherman Вчера, 21:11
        -7
        данные "технические неисправности" лучше употреблять в кавычках, все понимают что это политическая возня...а СП-2 - это страховка ЕС, возможность войти в реку дважды "если что".
        1. Динго
          Динго Вчера, 21:57
          +1
          Цитата: Fisherman
          данные "технические неисправности" лучше употреблять в кавычках, все понимают что это политическая возня...а СП-2 - это страховка ЕС, возможность войти в реку дважды "если что".

          Наверное, ключевое слово здесь "если".
          1. Fisherman
            Fisherman Вчера, 23:24
            0
            не наверно...точно!
            1. Динго
              Динго Сегодня, 00:10
              -1
              Вас дико "минусуют"... но от меня + вам. Ведь когда хвалят враги - это было бы странно, не правда ли ?
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 00:19
          +10
          Цитата: Fisherman
          данные "технические неисправности" лучше употреблять в кавычках, все понимают что это политическая возня...а СП-2 - это страховка ЕС, возможность войти в реку дважды "если что".

          Учитывая слова Шольца о том, что СП-2 не включится при любых обстоятельствах, то это не уже "страховка", а выстрел в лысую голову ливерной колбасы и самоубийство всех "зелёных" вместе с Вербок. Эти птицы "тупики", устроив возню вокруг турбин СП-1 просто демонстрируют то, что не умеют слушать. Ведь не зря же, во время встречи ВВП и Эрдогана в Сочи, Путин обронил фразу - "Европа должна быть благодарна Анкаре за то, что Турецкий поток работает исправно". Ну ведь не раз уже указывалось на то, что ВВП зря ничего не говорит. Как бы после полной остановки СП-1, чисто случайно не произошёл "технологический сбой" на "ТП", а внезапное пятикратное увеличение оплаты за проход кораблей через Босфор и Дарданеллы не носили для Анкары компенсационный характер за временную утрату доходов за утрату газового транзита. Если "ТП" закроется, то Европа превратит лысый череп Шольца в таран, что бы постучать им в двери Кремля для запуска СП-2, а заодно и курдских деятелей выдадут Анкаре, на чём она неоднократно настаивала. Тут не всё так однозначно wink
          1. AAC
            AAC Сегодня, 01:37
            +1
            Шольц не тот господин слова которого можно положить в банк. Хотя можно как колбасу положить в холодильник))
        3. Овсиговец
          Овсиговец Сегодня, 03:00
          0
          а если это политическая возня то с СП-2 в определенный момент можно "входить в реку" раз за разом, а газа как не было так и не появится...... и это будет по Божески
      2. kuztoday
        kuztoday Вчера, 21:24
        +2
        СП-2 должна быть запущена только после безоговорочной капитуляции. Хватит стрелять. Убивать надо бескровно.
        1. Дед-дилетант
          Дед-дилетант Сегодня, 06:00
          0
          Маленькая поправка: после капитуляции ЕС... wassat
      3. hohol95
        hohol95 Вчера, 21:57
        0
        "Немецкие парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП) выступили с предложением демонтировать российский трубопровод «Северный поток».

        Как пишет газета Die Welt, в партии потребовали «демонтажа «Северного потока — 2» и скорейшей разработки концепции правовой, технической и экологической защиты»."
        RT на русском
        Welt: парламентарии ФРГ предложили демонтировать «Северный поток»
        2 сентября 2022
      4. boriz
        boriz Вчера, 23:16
        +3
        Тут надо ещё помнить, что от СП2 для Европы осталась половина. В июне в Питере Путин сказал, что раз такой бардак с СП2, то половину ресурсной базы и инфраструктуры СП2 он забирает на газификацию Мурманской области и Карелии. И работы эти идут уже полным ходом. Так что, в СП2 трубы две, а газа осталось только на одну. Гейропе печаль.
    4. фигвам
      фигвам Вчера, 21:25
      +2
      Утечка масла, добро пожаловать в СП2
    5. Welldone
      Welldone Вчера, 22:24
      +1
      Без юмора нельзя тут. С 6-й минуты актуальненько)
      https://www.youtube.com/watch?v=M4F36cqCvpU&t=438s
    6. Маз
      Маз Вчера, 23:18
      +5
      Европа за полгода тысячи санкций ввела, семь пакетов, десятки консультаций, звонки в Кремль - много, сложно, хлопотливо.

      У России, мы так поняли, для Европы всего три стадии санкций было:

      1. Газ за рубли.
      2. Почините турбину.
      3. Нет газа.

      Давайте, европейцы, устанавливайте потолок цен.

      [Орда] - родная, злобная, твоя
    7. Torins
      Torins Сегодня, 01:29
      0
      В ЕС уже решили, полностью отказаться от российского газа. На первых порах дорого, потом будет дешевле - сказали они.
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Вчера, 20:34
    +16
    Ну наконец-то. Мёрзни и подыхай проклятая гейропа!
    1. Harald
      Harald Вчера, 21:37
      +32
      Я западный немец и живу со своей семьей в доме с газовым отоплением. Тем не менее, несколько недель назад я призвал Россию постепенно прекратить поставки газа. Я надеюсь, что тогда все немцы поймут, что за американских политиков мы имеем в Германии и Европе. Они провоцируют беспрецедентный кризис с широко открытыми глазами и наплевательски относятся к населению.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 22:00
        +5
        Цитата: Harald
        Они провоцируют беспрецедентный кризис с широко открытыми глазами и наплевательски относятся к населению.
        Будем надеяться, что в конце концов, в Европе появятся люди в правительстве, которые будут озабочены повышением уровня жизни населения своей страны, а не как нагадить соседу, по указке чужого дяди.
      2. kuztoday
        kuztoday Вчера, 22:06
        +1
        А уж как мы призываем прекратить прокачку...жаль, что так медленно наши запрягают.
      3. Комментарий был удален.
      4. Динго
        Динго Вчера, 22:13
        +1
        Entschuldigen Sie natürlich, Herr Harold, aber Russland ist nicht verantwortlich für die Handlungen deutscher Politiker und mischt sich nicht in die inneren Angelegenheiten Deutschlands ein.
      5. DigitalError
        DigitalError Вчера, 22:36
        -9
        Цитата: Harald
        наплевательски относятся к населению.

        Наивный вы немец.
        У вас хотя бы электронное голосование запрещено.
      6. shtatsov
        shtatsov Вчера, 23:08
        +9
        Держись Харальд! В крайнем случае эмигрируй в Россию, здесь есть этнические немцы. К нормальным людям у нас нормально относятся. Знаю некоторых немцев уехавших в 90х, некоторые уже вернулись.
  3. BARKAS
    BARKAS Вчера, 20:36
    +4
    Случайно что-то отломили или так и было?
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 21:01
      +10
      Цитата: BARKAS
      Случайно что-то отломили или так и было?

      А какая разница? Главное - вовремя. bully
    2. Arisaka
      Arisaka Вчера, 21:12
      +19
      Думается мне, что наши просто включили итальянскую забастовку. На что раньше могли закрывать глаза и отступать от инструкций - теперь будет досконально соблюдаться. Где-то читал мемуары пилота 154-го, где он говорил, что если бы летали строго по инструкции - никогда бы не взлетели. Всегда есть что-то неисправное в сложном механизме.
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 21:21
        +9
        Ниже отписался. Наши гарантии закупок требуют.
        А это возможно в ЕС, только при отмене санкций. hi
    3. БойКот
      БойКот Вчера, 21:21
      +19
      Я 40 лет в нефтехимической промышленности, и могу гарантировать, что в любом работающем агрегате, тем более таком сложном, всегда можно при желании найти дефекты. Желание было.
      1. shtatsov
        shtatsov Вчера, 23:12
        +1
        Ну так давно было пора навести понимаешь порядок в нефтянке! Ни какой понимаешь техники безопасности! Распустили вас западные пАртнеры!))
      2. dementor873
        dementor873 Сегодня, 00:57
        +1
        У нас на Лукойле помню на наливном оборудовании машина встает, перекрываешь вентиль 95, открываешь 98, а там протекает, так мы просто песочку подсыпаем , пока качает. Залили, отъехал, вентили опять поменяли, песочек за бруствер в ящик
    4. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:23
      +1
      Как всегда, уборщица шваброй зацепила...
    5. boriz
      boriz Вчера, 23:20
      +5
      Случайно что-то отломили или так и было?

      Как то так совпало, что вчера бывший главный гинеколог вермахта Урсула сказала, что российской нефти установили потолок, пора браться за российский газ.
      А тут вона что ...
  4. Кеша1980
    Кеша1980 Вчера, 20:36
    +24
    "Россия - беспощадная" /Ж. Боррель/

    Бабки верните, гопники цивилизованные am
    Любимая пони главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении волка
    /РИА-новости /
    Бабки на бочку, Урсула! Волки с нами! fellow
    1. poquello
      poquello Вчера, 23:00
      +7
      Цитата: Кеша1980
      Любимая пони главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении волка

      новости у нас какие-то правдивые, почему не - "в Германии голод, Урсула фондур Ляен съела свою любимую пони"
      1. kuztoday
        kuztoday Сегодня, 00:36
        +4
        lol lol Пустила на колбасу)))
  5. Sibguest
    Sibguest Вчера, 20:37
    +9
    Ай-на-нэ-на-нэ-на-нэ! ЗИМА БЛИЗКО!
  6. Canecat
    Canecat Вчера, 20:37
    +13
    Приходят сообщения о том, что газопровод «Северный поток» не возобновит свою работу ни завтра, ни послезавтра.

    Ни разу не сомневался, что единственно оставшийся работающий агрегат получает больший износ... результат на лице... а наши еще и газ в приграничье дожигают на виду у соседей...
  7. Negruz
    Negruz Вчера, 20:39
    +21
    Гинекологиня хотела фиксированную стоимость на российский газ установить; её мечты - сбылись, стоимость теперь 0 (ноль):
    "пожалуйте, бриться!" (с)
  8. kventinasd
    kventinasd Вчера, 20:41
    +25
    Ну чо, дождались?

    Теперь осталось под каким-нибудь предлогом украину отрезать и оставить один турецкий поток и пусть европейцы клянчат у друг-друга, но венгров правда жалко.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 22:04
      +4
      Цитата: kventinasd
      украину отрезать и оставить один турецкий поток и пусть европейцы клянчат у друг-друга, но венгров правда жалко.
      Так Венгры, вроде бы, газ получает через турецкий поток (Украина даже скандал по этому поводу устраивала, когда венгры с украинской трубы переключились на турецкую)
  9. Сергей985
    Сергей985 Вчера, 20:42
    +5
    Потолок, похоже будет пробит до космических высот.
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 21:09
      +2
      Цитата: Сергей985
      Потолок, похоже будет пробит до космических высот.
      Дешевле жителям ЕС на зимовку в Африку переезжать...
      wassat
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 21:18
        +4
        Знакомая пара из Германии, зимовать на Сахалине
        решили. А в Германии они даже и не собирались... hi
      2. Сергей985
        Сергей985 Вчера, 21:25
        0
        Турцию оккупируют.
        1. Radius
          Radius Сегодня, 06:45
          0
          Ага, прям щазз оккупируют. У турок реально первая армия в Европе, если не считать российскую :)
      3. Динго
        Динго Вчера, 22:22
        0
        ... с согласия аборигенов, однако
  10. BABAY22
    BABAY22 Вчера, 20:42
    +2
    Это чтоб им лучше думалось - какой же потолок цен установить....
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:44
    +5
    Газпром установил новые цены на газ на СП 1 ,самые минимальные для ЕС.О которых он даже мечтать не мог.На посмотреть в пустую трубу 0целых хрен десятых.На понюхать газ 0 целых вообще без хрен десятых.Мечта фон Ляйен сбылась,она ограничила цену.Она ведьма!!!Но про сам газ ни кто не говорил,говорили только о цене.
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 21:12
      +4
      Самое забавное в том, что поставки нашего газа будут возобновлены только при гарантиях закупок, лет на 7-8.
      Но если они, как собирались, откажутся от закупок года
      через 2-3, то и мерзнуть, и грустить могут начинать уже
      сейчас. НАТО не надо откладывать любовь на старость. bully
      З.Ы. Вангую, что год может и продержатся. Не больше...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:35
        +6
        Я смотрю ЕС партсобрания на тему "импортозамещение российского газа "не помогли.А гарантии покупок на 5 - 7 вперёд.очень сильный ход.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 22:04
          +2
          Цитата: tralflot1832
          А гарантии покупок на 5 - 7 вперёд, очень сильный ход.

          Да. И именно в этом причина, почему мы первую
          турбину не забираем, а остальные 5 в ремонт не
          отправляем. Не интересно, без гарантий закупки. hi
        2. kuztoday
          kuztoday Вчера, 22:09
          0
          И не по 300 долларов, надеюсь...
          1. Овсиговец
            Овсиговец Сегодня, 03:10
            0
            а уже всё))) сезон конфетно-букетный кончился))))) не по "триста" прости Господи))))))
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:44
    +16
    Веселая зима ожидается, господа.
    1. kuztoday
      kuztoday Вчера, 22:09
      0
      Им не привыкать в кофтах спать.
    2. Динго
      Динго Вчера, 22:25
      0
      Тезка, усаживаемся поудобнее...
  13. HAM
    HAM Вчера, 20:45
    +11
    "Сегодня праздник у ЕС!
    Сегодня будут танцы!."........можно ещё и спеть...не возбраняется...
  14. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Вчера, 20:54
    +5
    В частности, специалисты обнаружили протечки масла с примесями герметика. Течи обнаружены на разъёмах соединений в механизмах турбины.

    Сименс делает лажу! laughing Я, как инженер, тоже могу на любом агрегате найти несоответствия. особенно когда требования к соответствиям, с умным "лицом" пишет сторона поставляющая оборудование. Вот теперь и соответствуйте своим требованиям и политическим хотелкам. bully
    1. dedusik
      dedusik Вчера, 20:58
      +2
      Цитата: Уральский_инженер
      Я, как инженер, тоже могу на любом агрегате найти несоответствия. особенно когда требования к соответствиям, с умным "лицом" пишет сторона поставляющая оборудование.

      Я об этом уже с неделю назад говорил drinks hi
  15. OSha
    OSha Вчера, 20:59
    +13
    Самое странное, что на украинском потоке турбины не ломаются..... бывает же такое
    1. Lykases1
      Lykases1 Вчера, 21:08
      +6
      Обязательно сломается. Не перестаю в это верить.
    2. dedusik
      dedusik Вчера, 21:10
      0
      Так там оборудование ещё с советских времён, вероятно.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:38
      +3
      Украинский "поток" СССР строило ,с запасом.
    4. Hagen
      Hagen Вчера, 21:43
      +3
      Цитата: OSha
      на украинском потоке турбины не ломаются...

      Там вовсю работает резервное оборудование. И это при том, что прогоняется газ много меньше проектной мощности.
    5. nnm
      nnm Вчера, 21:43
      -3
      Так вроде бы по нему давно нет прокачки. Сейчас остаётся только турецкий поток.
  16. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 21:00
    +2
    Известия о том, что «СП» остановлен на неопределённый срок, пришли именно в тот момент, когда на Западе активно взялись за обсуждение темы о «потолке» цен на российские углеводороды.

    Говорят холодом лечатся. laughing посмотрим....
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 03:12
      +1
      теперь просто интересно увидеть в какие е*еня улетит потолок)))))
  17. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 21:01
    +10
    Пока в ЕС решают вопрос с установкой " фиксированной " цены на газ , им преподнесли " маленький сюрприз " ))) ...
  18. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 21:03
    +4
    Господь услышал мои пожелания, у гейропейцев час истины настает. Как там дела с промышленностью, а про дела у населения в ноябре поинтересуюсь. fellow lol
  19. Lykases1
    Lykases1 Вчера, 21:06
    +2
    Даже если поломок не было, их стоило найти, придумать, изобрести.
  20. g_ae
    g_ae Вчера, 21:07
    +5
    Может нужна помощь? Нужно больше помощников, и ремонт будет вечен!
  21. ALARI
    ALARI Вчера, 21:07
    +1
    Ну не шмагла извините газа нет но вы держитесь. hi
  22. RVAPatriot
    RVAPatriot Вчера, 21:08
    +2
    Плачь Гейропа
  23. aslan642
    aslan642 Вчера, 21:09
    +8
    Ну наконец то ,ещё через хохляндию перекрыть бы.
  24. VLAD-96
    VLAD-96 Вчера, 21:13
    +2
    «СП» остановлен на неопределённый срок, пришли именно в тот момент, когда на Западе активно взялись за обсуждение темы о «потолке» цен на российские углеводороды.

    Отличный презент западу! Так держать! Вообще всё им отключить все запретить!
  25. tatra
    tatra Вчера, 21:22
    -21
    Как же враги СССР ,захватившие РСФСР ,радуются ,что РФ и российский народ не получат огромные деньги от экспорта газа . Да зачем им Россия и её народ ,для них главное -сделать плохо врагам СССР в Европе .
  26. dedusik
    dedusik Вчера, 21:24
    +5
    Доигрались hi
  27. cmax
    cmax Вчера, 21:31
    +3
    Ну и правильно, что остановлена прокачка! Газа нет, но цена по хотелкам Фрау.
  28. Silver99
    Silver99 Вчера, 21:32
    +1
    Это ответ на потолок цен на углеволороды ЕС, через месяц для них будет не потолок, а Космос.
  29. ГНМ
    ГНМ Вчера, 21:35
    +5
    В «Газпроме» заявили о том, что в ходе регламентных работ были выявлены серьёзные неисправности в работе турбины газопровода.

    Еуропейцы «Газпром» трогали, трогали, трогали,трогали, и наконец растрогали. love
  30. gansales
    gansales Вчера, 21:43
    +2
    Буквально накануне европейские и американские эксперты в один голос заявляли о том, что с ночи 3 сентября «Газпром» включит газопровод

    Да кто спорит то хе хе ..И снова 3 сентября хе хе

    Газпром тот еще троллинг !!!
  31. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:46
    -1
    А газифицировать Российские города и веси. Религия не позволяет?!..
    Причём газификация идёт отнюдь не по гуманным ценам.
    Я бы понял ещё, ГАЗПРОМ бы бесплатно этим занимался...
    1. Артём1979
      Артём1979 Вчера, 23:25
      +4
      Газифицируется, причем достаточно быстрыми темпами. Можете посмотреть уровень газификации по годам, если интересно. А насчет бесплатно, можете устроиться в газпром и газифицировать дома бесплатно.
  32. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 21:48
    +5
    на неопределённый срок

  33. Комментарий был удален.
  34. kuztoday
    kuztoday Вчера, 22:22
    0
    Неужели Бог услышал русских людей.
  35. Хрустящий
    Хрустящий Вчера, 22:26
    +1
    Цитата: aleks neym_2
    К сожалению, технические неисправности не решаются с помощью политических решений, а СП-2 запустить раз плюнуть...возможно этого в гейропе ждут?

    За то политические решения пробиваются с помощью технических неисправностей. Во-время подвернувшимися под руку.
  36. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 22:28
    +1
    Были бы эти евротараканы поумнее - уже сейчас была бы стадия торгов. А так стадия отрицания у еврочиновников переходит в стадию гнева... а потом снова возвращается в стадию отрицания. И так по кругу :))
  37. Хрустящий
    Хрустящий Вчера, 22:32
    +1
    Цитата: Бензорез
    А газифицировать Российские города и веси. Религия не позволяет?!..
    Причём газификация идёт отнюдь не по гуманным ценам.
    Я бы понял ещё, ГАЗПРОМ бы бесплатно этим занимался...

    Цена на газ внутри России мешает. На этом газе бюджет не наполнить. Или пенсионерам перестать платить? Их у нас 43 миллиона.

    Картинка уже старенькая. Но для нас изменилась мало а, вот для проклятых- в разы.
  38. Konnick
    Konnick Вчера, 22:56
    0
    Не надо было останавливать турбину, в обратку бы запустили втихую, газ на родину вернуть. laughing
  39. hohohol
    hohohol Вчера, 23:06
    +1
    Буквально накануне европейские и американские эксперты в один голос заявляли о том, что с ночи 3 сентября «Газпром» включит газопровод «Северный поток» в работу после полной его остановки на трое суток

    Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула.
  40. tTшка
    tTшка Вчера, 23:33
    0
    Продам шубу и пуховик wassat
    Зима скоро
  41. Denis Ceriseau
    Denis Ceriseau Сегодня, 00:24
    +3
    Я итальянец и живу в Германии. У меня самый большой оргазм в моей жизни при этом сообщении.
    Год назад России пришлось "еще повернуть газ к сша закусочной гораздо позже весной. Если это случилось тогда, то это был подарок. Сегодня нет, ни оружия, ни денег, а значит, и войны на Украине нет .Да здравствует Россия, Путин и его люди я уверен
  42. faterdom
    faterdom Сегодня, 00:55
    0
    Цитата: OSha
    Самое странное, что на украинском потоке турбины не ломаются..... бывает же такое

    там идет газопровод по суше, и станции перекачки стоят на гораздо меньших дистанциях. А по дну надо чтобы турбина могла давить газ на 1200 км по трубе без дополнительных станций, а это совсем иная мощность, размеры и сложность.
  43. Fima
    Fima Сегодня, 01:14
    0
    -"Всё, барин, закончил.
    - Что, сделал?
    - Нет, сломалось!"
  44. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 01:53
    +1
    «В частности, специалисты обнаружили протечки масла» —

    ***
    — «Аннушка уже разлила масло»...

    ***
  45. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 02:08
    -1
    Приветствую.
    Я бы не радовался. Отрепостю сюда свои опасения.
    --
    Кстати, я не случайно ячмень упомянул. Он имеет самое прямое отношение к геоэнергетике.
    Понимаете в чем дело, электроэнергия (да и вообще энергия) является промежуточным звеном в пищевой цепочке. Нам, людям, нужна вода и еда (как ни странно, при отсутствии одного из этих двух компонентов, наш жизненный цикл оборвется от 72 до - если повезёт - 290-330 часов).
    Энергетика это не только тепло, это ещё и тривиальная (простите) жратва. Ячмень, основополагающая культура для питания животных. Энергетика делает так, что мы получаем много ячменя (топливо сельскохозяйственной техники этому способствует). Много ячменя = много хрюшек и рогатого скота.
    Если нет энергетики то:
    - нет ячменя;
    - нет коровок и хрюшек;
    - нет привычного продовольствия в магазинах (даже кур не будет).
    Поэтому, когда прекращается поставка газа в Европу, мне это видится так: 550 миллионов голодных млекопитающих идут за едой на восток.
    Хреновая перспектива, однако.
    Обсудим?)

    UPD и да, по зерновым я таки специалист и ситуация с продовольствием, меня напрягает. Чихал я на Европу, тут локальные проблемы вырисовываются
    --
    Ну это так, лёгкая версия того что я опасаюсь. В профессиональной среде я более конкретно выражаюсь.

    P.S. В.О. не отпускает. Сколько раз хотел на этот ресурс "забить". Не получается.
  46. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 02:13
    -1
    Наверное, главное здесь это:

    Поэтому, когда прекращается поставка газа в Европу, мне это видится так: 550 миллионов голодных млекопитающих идут за едой на восток.

    Собственно в этом я и вижу проблему ближайших лет.
    1. Shket53
      Shket53 Сегодня, 02:50
      +1
      " 550 миллионов голодных млекопитающих идут за едой на восток." Штук 10 МБР летят на Запад....и как Вы правильно написали.... Чихал я на Европу,
  47. бухач
    бухач Сегодня, 04:02
    0
    Цитата: poquello
    новости у нас какие-то правдивые, почему не - "в Германии голод, Урсула фондур Ляен съела свою любимую пони"

    Почему не наоборот,пони съела Урсулу?Вот это была бы бомба!И кара небесная заодно.
  48. Александр Торощин
    Александр Торощин Сегодня, 06:44
    0
    Завинтите краны в своих хранилищах и сидите тихо замерзайте и зарастайте нечистотами. Как останется пара не отмороженных пальцев, дотянитесь до газового вентиля и попробуйте начать здраво мыслить. Просрали вы свою европу совсем безталатливо.