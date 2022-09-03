Военное обозрение
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Экс-депутат Верховной рады: При попытке захвата ЗАЭС украинские войска потеряли элиту - бойцов из Главного управления разведки

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Экс-депутат украинского парламента Илья Кива прокомментировал последствия атаки ВСУ на Херсонском направлении и попытки взятия под контроль Запорожской АЭС. Речь идёт о попытке контрнаступления, в результате которой украинские войска понесли потери в количестве более 2 тысяч военнослужащих. При этом всё чаще появляются свидетельства того, что приказ о начале контрнаступления глава киевского режима Зеленский отдавал без должного согласования с генералитетом (Генштабом).


Не стесняя себя в выражениях, Илья Кива в ТГ-канале написал о том, что украинские войска в ходе операции по захвату ЗАЭС потеряли бойцов элитных подразделений из состава Главного управления разведки.

Кива напомнил, что ровно тем же результатом ранее завершилась другая пиар-акция от Зеленского – по захвату острова Змеиный. Тогда операция бойцов ГУР на Змеином закончилась установкой там украинского флага, после чего российскими войсками украинские подразделения на Змеином и при отходе от него были уничтожены.

Кива написал, что ещё тогда это вызвало недовольство в среде силовиков. Экс-нардеп Верховной рады утверждает, что всё больше глав силовых ведомств понимают, что руководство страны просто отправляет войска «на убой».

Кива:

(Главы силовых структур) склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского. Все больше и больше в воздухе слышен запах - переворота. Результат провала Херсонского наступления - может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных.

Насколько реалистичны заявления о том, что в среде офицеров и генералов ВСУ растёт недовольство действиями и приказами президента Зеленского, покажет ближайшее время. Ранее подобные высказывания делались неоднократно, однако западные спецслужбы держат в своих руках контроль и над Зеленским, и, судя по всему, над высшим офицерским составом Украины.
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19 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    +9
    Илья Кива в ТГ-канале написал...
    Ну, Кива ещё тот деятель)). Отвалил в своё время от правосеков, и переобулся)
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 06:41
      +7
      Что-то много этого экса в наших медиа появляется. Даже на Звезде отметился, слёзки про Дашу Дугину лил... Мастер по смене обуви в прыжке.
      Нездоровая тенденция, меладзе, пугачёва, теперь ещё и кива.. Ползут гады.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 06:53
        +2
        Цитата: volodimer
        Что-то много этого экса в наших медиа появляется.

        Один Недимон чего стоит! Тут мелькает куда чаще, чем САМ. А это наводит на определенные мысли - а как гарант себя чувствует?
      2. ААК
        ААК Сегодня, 07:09
        0
        Ну так..." добрый доктор "Айболит" всех излечит, исцелит... приползут к нему лечиться и корова и волчица, и жучок, и паучок и медведица....", увы, приползают, проливают типа крокодиловы слёзки, а их прощают, как детишек нашкодивших, жалеют, мол денюжка кончилась - ну так заработайте ещё себе миленькие, вместо того чтобы пинком под афедрон и обратно...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:42
      +2
      Точно. Но наши родимые СМИ почему-то очень уж любят транслировать мнения этого чуда... Почему бы? К чему бы?
    3. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:14
      0
      Ну, Кива ещё тот деятель)). Отвалил в своё время от правосеков, и переобулся)
      Эту ношенную "обувку" все равно надо использовать по назначению.
      Так как на данном этапе он занашенск. (Кстати как там у него с проверкой на Крым наш?)
      Только к какой-либо власти на освобожденной территории не допускать.
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +1
    Не стесняя себя в выражениях, Илья Кива
    Пересказал уже известное - дал "экспертную" оценку? А я смотрю Кива неплохо пристроился в России. Считают "экспертом", приглашают на ТВ и, судя по всему, полностью забыли о его прошлых "заслугах" перед киевским режимом. Может действительно исправился перейдя на правильную сторону?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: rotmistr60
      . Может действительно исправился перейдя на правильную сторону?

      Скорее, почуял, что капец укрии, и пора переобуваться... И теперь истово будет служить на СИЛЬНОЙ стороне. Как там у них? Вовремя предать - значит предвидеть! Не доверяю ему тоже. Слишком страстно он обличает то, чему истово служил.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:45
    +3
    украинские войска в ходе операции по захвату ЗАЭС потеряли бойцов элитных подразделений из состава Главного управления разведки.

    Тем не менее, попытки захватить ЗАЭС не прекращаются!!!
    С подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара движется вооруженный десант на более чем 20 быстроходных лодках.
    Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области В. Рогов.
    Он добавил, что Запорожская АЭС переведена на питание собственных нужд, зафиксированы 3 прилета снарядов в 400 м от станции, еще один — между 2-м и 3-м блоками.

    Видать очень недоволен Зеля результатами проверки МАГАТЭ! Посмотрим, что теперь скажут оставленные на станции члены комиссии
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:45
    +2
    «При попытке захвата ЗАЭС украинские войска потеряли элиту - бойцов из Главного управления разведки» —

    ***
    — С такой «элитой» я бы в разведку не пошёл......
    ***
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:45
    +2
    Не стал бы доверять всем этим Кивам, Соколовским, и прочим перевертышам. Предавший единожды, предаст еще. Ни одно из предсказаний этих "военных экспертов" и близко к реалиям не стояло. Юрий Подоляка много обещает и заверял, что киевские власти не пойдут на юге в наступление, ан нет поперли, хотя лично я думаю это отвлекающий маневр, и основные события будут под Харьковом. Реальный перелом наступит этой зимой, конец зеленке, генерал Мороз свое дело сделают, ну и Российский солдат не оплошает.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:46
    +1
    Переоьуваться надо чаще-ноги не будут потеть.
    15 разворотов на 180 градусов приведет к набору погрешностей.
    И ухрия уйдет не тем курсом в вечность.
    Половецкий федеральный округ будет создан!
    Уже не до днепровского и причерноморского фед округов.
    Будет ли когда нибудь г. Залуж
    ный? Или только...?
    Пока истррия не написана
  8. Нетомский
    Нетомский Сегодня, 06:50
    +2
    Кива тот еще переобувщик на лету, хорошо помню, как он состоял в "Правом секторе" и скакал на майдане, а так же в 2014-2018 гг высказывался о том, что всех пророссийски настроенных украинцев нужно "закапывать в землю" и призывал обстреливать донбасские города. Нацист еще тот, сейчас почуял, что нацистскому режиму на Украине конец, и мигом переобулся.
  9. certero
    certero Сегодня, 06:50
    0
    Достоверность информации из всех этих источников можно охарактеризовать как "одна бабка сказала".
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 06:53
    +1
    Хоть и внук героя СССР, но топит за тех, кому ему выгодно!(
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: Sergey39
      но топит за тех, кому ему выгодно!

      Радует сама тенденция когда "крысы бегут с вражеского корабля".
  11. demiurg
    demiurg Сегодня, 06:58
    +2
    Просто некоторые политики в/на начали потихоньку переобуваться, отстраняясь от Зелинского. Классика жеж:
    Вовремя предать, это значит предвидеть.
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 07:03
    +3
    Этому Кива я доверяю ещё меньше , чем Медведчуку .
  13. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:07
    0
    Вовремя ботинки поменял , такова суть хахлизма, теперь претендует на "плюшки".