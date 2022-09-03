Экс-депутат Верховной рады: При попытке захвата ЗАЭС украинские войска потеряли элиту - бойцов из Главного управления разведки

(Главы силовых структур) склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского. Все больше и больше в воздухе слышен запах - переворота. Результат провала Херсонского наступления - может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных.

Экс-депутат украинского парламента Илья Кива прокомментировал последствия атаки ВСУ на Херсонском направлении и попытки взятия под контроль Запорожской АЭС. Речь идёт о попытке контрнаступления, в результате которой украинские войска понесли потери в количестве более 2 тысяч военнослужащих. При этом всё чаще появляются свидетельства того, что приказ о начале контрнаступления глава киевского режима Зеленский отдавал без должного согласования с генералитетом (Генштабом).Не стесняя себя в выражениях, Илья Кива в ТГ-канале написал о том, что украинские войска в ходе операции по захвату ЗАЭС потеряли бойцов элитных подразделений из состава Главного управления разведки.Кива напомнил, что ровно тем же результатом ранее завершилась другая пиар-акция от Зеленского – по захвату острова Змеиный. Тогда операция бойцов ГУР на Змеином закончилась установкой там украинского флага, после чего российскими войсками украинские подразделения на Змеином и при отходе от него были уничтожены.Кива написал, что ещё тогда это вызвало недовольство в среде силовиков. Экс-нардеп Верховной рады утверждает, что всё больше глав силовых ведомств понимают, что руководство страны просто отправляет войска «на убой».Кива:Насколько реалистичны заявления о том, что в среде офицеров и генералов ВСУ растёт недовольство действиями и приказами президента Зеленского, покажет ближайшее время. Ранее подобные высказывания делались неоднократно, однако западные спецслужбы держат в своих руках контроль и над Зеленским, и, судя по всему, над высшим офицерским составом Украины.