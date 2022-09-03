Пресс-секретарь Еврокомиссии назвал решение «Газпрома» по остановке газопровода «Северный поток» «циничным»

«А нас за что?» Примерно так можно охарактеризовать реакцию Европейской комиссии на решение «Газпрома» полностью остановить работу газопровода «Северный поток» до окончания ремонта турбины, в которой были выявлены поломки. Напомним, что накануне российская компания объявила о то, что 3 сентября не сможет возобновить прокачку газа по «СП» в связи с выявлением протечек масла с примесями герметика в силовом агрегате. Когда может завершиться ремонт, и кто вообще (в условиях антироссийских санкций) турбину «Сименса» будет ремонтировать, пока неизвестно.
В Еврокомиссии решение «Газпрома» назвали «циничным». Такой термин использовал пресс-секретарь европейского бюрократического органа Эрик Мамер.
Мамер:
«Газпром» - это ненадёжный поставщик. Решение (по газопроводу «Северный поток») – очередное тому доказательство. Это ещё и доказательство цинизма России. Она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов.
Типичные двойные стандарты от еврочиновников. Когда идут попытки ограничения цен на российский газ – это, видимо, нельзя рассматривать как цинизм и неисполнение контрактов. А когда идёт рутинная процедура ремонта силового агрегата, выполнение Россией контрактов обеспечивающего, то это, видите ли, «цинизм»...
В этой связи интересна реакция компании Siemens Energy. Именно она, напомним, и является производителем турбины для газопровода «Северный поток». Там отметили, что имеет место рутинная процедура по техобслуживанию». При этом было добавлено, что «ранее утечки масла не приводили к остановке прокачки». Однако ранее не было и таких ситуаций, когда «Газпрому» приходилось пользоваться одной турбиной для работы «СП».