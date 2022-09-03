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Пресс-секретарь Еврокомиссии назвал решение «Газпрома» по остановке газопровода «Северный поток» «циничным»

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Пресс-секретарь Еврокомиссии назвал решение «Газпрома» по остановке газопровода «Северный поток» «циничным»

«А нас за что?» Примерно так можно охарактеризовать реакцию Европейской комиссии на решение «Газпрома» полностью остановить работу газопровода «Северный поток» до окончания ремонта турбины, в которой были выявлены поломки. Напомним, что накануне российская компания объявила о то, что 3 сентября не сможет возобновить прокачку газа по «СП» в связи с выявлением протечек масла с примесями герметика в силовом агрегате. Когда может завершиться ремонт, и кто вообще (в условиях антироссийских санкций) турбину «Сименса» будет ремонтировать, пока неизвестно.


В Еврокомиссии решение «Газпрома» назвали «циничным». Такой термин использовал пресс-секретарь европейского бюрократического органа Эрик Мамер.

Мамер:

«Газпром» - это ненадёжный поставщик. Решение (по газопроводу «Северный поток») – очередное тому доказательство. Это ещё и доказательство цинизма России. Она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов.

Типичные двойные стандарты от еврочиновников. Когда идут попытки ограничения цен на российский газ – это, видимо, нельзя рассматривать как цинизм и неисполнение контрактов. А когда идёт рутинная процедура ремонта силового агрегата, выполнение Россией контрактов обеспечивающего, то это, видите ли, «цинизм»...

В этой связи интересна реакция компании Siemens Energy. Именно она, напомним, и является производителем турбины для газопровода «Северный поток». Там отметили, что имеет место рутинная процедура по техобслуживанию». При этом было добавлено, что «ранее утечки масла не приводили к остановке прокачки». Однако ранее не было и таких ситуаций, когда «Газпрому» приходилось пользоваться одной турбиной для работы «СП».
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37 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:58
    +7
    На год хотя бы поставили бы на ремонт и посмотреть что будет laughing
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: Пессимист22
      На год хотя бы поставили бы на ремонт и посмотреть что будет laughing

      Ну к тому и идет!
      Но это только про СП1.
      А ещё есть украинская ГТС, а еще южный и турецкий потоки, а еще СПГ газпромовский и новатэковский.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 07:17
      +1
      Цитата: Пессимист22
      На год хотя бы поставили бы на ремонт и посмотреть что будет laughing

      А наверное так и будет, поскольку по контракту Россия только эксплуатирует турбину, а ремонт осуществляет Сименс, причём таская эту турбину в Канаду. А тут санкции- шманкции, танцы с бубнами и т д. что не предполагает скорый ремонт и быстрый ввод в эксплуатацию от слова совсем.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:20
      0
      Вообще не понимаю игры со сломанными турбинами. Остановили бы просто поток. Ещё и прокачу по украинской трубе. Просто безо всяких причин. Кому они нужны? И так все ясно же.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:59
    +4
    «А нас за что?»

    ***
    — «Не плюй в колодец – вылетит, не поймаешь»...
    ***
  3. AUL
    AUL Сегодня, 06:59
    +6
    Пусть они назовут это нашими ответными санкциями и успокоятся.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: AUL
      Пусть они назовут это нашими ответными санкциями и успокоятся.

      А вот где-то в декабре немцы просто разрешат включить СП2 и тогда что?
      Типа они санкции не сняли, а мы сняли?
      Дилемма!
      Однако...
    2. mann
      mann Сегодня, 07:09
      0
      Пусть они назовут это нашими ответными санкциями и успокоятся
      good good good
      Привыкли,....,что они нам санкции,а в ответ одни увещевания! Ловите долгожданную ответку,"дорогие партнеры"!
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:17
      0
      Они думали что сломают Россию! Посмотрим что из этого выйдет, и кто будет сопли на кулак наматывать! laughing Вся зима еще впереди!
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:59
    +5
    Что-то не логично, они трубят в ЕС об альтернативных источников углеводородов, и тут же скулят "дайте газа", причем по ценам которые спами будут устанавливать. Пусть эти условия они диктуют США которые им вознамерились сжиженный газ возить, вот уж где ненадежность проявится во всей красе, грядет сезон штормов в Атлантике, газовозов не хватает......... будет весело.
    1. mann
      mann Сегодня, 07:15
      0
      Что-то не логично, они трубят в ЕС об альтернативных источников углеводородов, и тут же скулят "дайте газа"
      Не понимают,идиоты,что Газпром об их здоровье заботится.Развивайте зеленую энергетику!
  5. mann
    mann Сегодня, 07:00
    +5
    решение «Газпрома» по остановке газопровода «Северный поток»
    Наконец-то наши власти стали не только говорить,но и делать!
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:11
      +2
      Хочется, надеяться, что не только газ, но и российская нефть перестанет работать на экономику ЕС и всех остальных вражеских государств поддерживающих санкции в отношении России.
      1. mann
        mann Сегодня, 07:18
        0
        Хочется, надеяться, что не только газ, но и российская нефть перестанет работать на экономику ЕС и всех остальных вражеских государств поддерживающих санкции в отношении России.
        И титан,и палладий,и уран и еще много чего!
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:14
      +2
      Цитата: mann
      Наконец-то наши власти стали не только говорить,но и делать!

      Ни-ни, это не мы!!! Циничная утечка масла есть брак самого сименса. А мы вообще тут не при делах wassat
      1. mann
        mann Сегодня, 07:21
        0
        Ни-ни, это не мы!!! Циничная утечка масла есть брак самого сименса. А мы вообще тут не при делах
        Нет! Надоело лавировать! Это наш ответ на санкции! Только так!
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:00
    +1
    Все претензии к "Сименсу". И всё тут!
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 07:00
    +1
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Всё хорошо, всё хорошо!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:01
    +3
    А мне нравится наш " цинизм".Не балаболил бы дятел ,а газ искал.И вообще наш газ ,что хотим то и делаем.Не нравится ,пусть идёт в суд.Только теперь в Российский,остальные суды идут лесом.С добрым утром страна!!!Хороших новостей.На Николаевском фронте,они уже хорошие. good
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 07:01
    +2
    На автомобиле пробили колесо и ехать дальше невозможно по причине отсутсвия запаски-это цинично, кричали европейские чиновники...
    Но всеми силами препятствовали ремонту колеса...
  10. demiurg
    demiurg Сегодня, 07:03
    +2
    Циничным будет остановка ближе к зиме прокачки газа через территорию в/на. А это так, дружеская шутка.
  11. mag nit
    mag nit Сегодня, 07:04
    +1
    Есть повод отказаться от российского газа.
  12. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +1
    Там отметили, что имеет место рутинная процедура по техобслуживанию»

    Это Сименс так извинился за свой "ремонт" турбин? )))
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +2
    В Еврокомиссии решение «Газпрома» назвали «циничным»
    В ЕК вспомнили определение "цинизм", но исключительно по отношению к России. Вот уж кому стоит помалкивать, так это всем бюрократическим институтам ЕС, причем помалкивать в тряпочку. Европа неплохо пристроилась: мы вам санкции, дискриминацию русских в своих странах, снос памятников, нефть по установленной европейскими чиновниками цене (?), а вы нам свои энергоресурсы и желательно не по рыночным ценам. Хлебайте ложкой то, что заварили в своем немытом европейском котле. Надеюсь, что ремонт затянется на неопределенный срок.
  14. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 07:06
    +4
    Предлагаю для Европы установить ежегодный праздник - "И снова третье сентября...". laughing
  15. Scientist_
    Scientist_ Сегодня, 07:06
    +2
    «Газпром» - это ненадёжный поставщик
    А ЕС ненадежный покупатель. Ненадежному покупателю ненадежный поставщик, всё логично.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:19
      0
      А "Сименс" ненадёжный обслуживальщик.
      Так что давайте дальше друг в дружку какашками кидаться! На морозе согревает! laughing
  16. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 07:10
    0
    Страны Евросоюза дружно поставляют оружие нашему врагу, а мы оказывается должны газ и топливо поставлять, чтобы это оружие производилось и заправлялось, для того чтобы оно убивало наших солдат. Вообще анохронизм какой то.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    +2
    Что он истерит,за всю Европу отвечает.В Норвегии например праздник ,нефтяники и газовики сказали большое человеческое спасибо сименсу.
    1. Бек69
      Бек69 Сегодня, 07:22
      0
      Норги вообще руководству евросоюза показали,.... болт показали, вот. Ибо рынок свободный.
  18. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:10
    0
    Нужно было думать что говорить, теперь отвечайте за базар.
  19. АИК05
    АИК05 Сегодня, 07:13
    0
    Эх, если бы ещё СП-2 вначале провели до Калининграда, а потом уже дальше по Балтике, если технически возможно, то цены бы не было нашим стратегам
  20. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:14
    0
    Реакция сименс действительно интересна,мол эка невидаль протечка масла,как будто речь идет не про сложный механизм,да ещё имеющий дело с газом,а про какой-нибудь подъемный механизм тракторной телеги.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:17
    0
    Вместо того, что бы заниматься демагогией запустили бы совершенно исправный СП-2. Похоже, что Газпром будет чинить турбины до тех пор, пока "Генерал Мороз" не заставит еврочиновников запустить СП-2.
    Тёплый сортир гораздо комфортнее холодного! feel
  22. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:17
    0
    Глупый Мамер, с волками жить, по волчьи выть. Учи матчасть в отношении истории России.
  23. Комментарий был удален.
  24. AUSSIE
    AUSSIE Сегодня, 07:21
    0
    The arrogance of the EU is gob smacking! Maybe they need to cuddle up with their Yankee friends to stay warm this winter.
  25. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 07:22
    0
    Очень надеюсь на то, что Россия прекратит подачу газа в Европу.
    Неужели патриотизм в нашей стране начинает побеждать. Цинизм по отношению к происходящему назвали своим именем во всеуслышание?