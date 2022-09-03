В результате нанесения ВС РФ ракетных ударов поражены военные объекты противника в Харькове и Днепропетровской области

Приходят сообщения о нанесении ударов по военным объектам на подконтрольных Киеву территориях. В течение ночи удары были нанесены в разных регионах Украины. В числе прочих – Днепропетровская область, где нанесен серьёзный ущерб нескольким объектам украинской армии. В результате ракетного удара в этом регионе уничтожены объекты противовоздушной обороны Украины. В результате точного попадания произошла детонация, вспыхнул пожар, с которым не могли справиться в течение нескольких часов.Украинские паблики в связи с ужесточением мер в отношении медиа публикуют кадры с места ракетного удара, традиционно ретушируя изображение ландшафта.Несколько прилётов по военным объектам зафиксированы и в самом Днепропетровске. В этом городе в течение последнего времени осуществлялась концентрация сил и средств с той целью, чтобы перебросить их на восточное направление – для удерживания войсками позиций в районе Славянска и Артёмовска (Бахмута). Прорыв войсками Народной милиции этих украинских рубежей может оказаться фатальным для киевского режима в плане дальнейших попыток удержать контроль над частью Донецкого региона (Донецкой Народной Республики).В течение ночи наносились ракетные удары по объектам противника и в Харькове. Это на фоне продолжающейся муссироваться в медиапространстве темы о том, что режим Зеленского может отправить свои войска в контрнаступление и на этом направлении. Якобы действия под Херсоном были «всего лишь отвлекающим манёвром». Получается, что для «отвлечения внимания» таким маневром киевскому режиму пришлось в херсонских степях положить более 2 тысяч своих военнослужащих и оставить свыше 140 единиц военной техники.По последним сведениям, ракетными ударами в Харькове нанесено поражение одному из националистических вооружённых формирований, а также мощностям, которые использовались для ремонта и восстановления повреждённой военной техники.