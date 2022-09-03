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В результате нанесения ВС РФ ракетных ударов поражены военные объекты противника в Харькове и Днепропетровской области

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В результате нанесения ВС РФ ракетных ударов поражены военные объекты противника в Харькове и Днепропетровской области

Приходят сообщения о нанесении ударов по военным объектам на подконтрольных Киеву территориях. В течение ночи удары были нанесены в разных регионах Украины. В числе прочих – Днепропетровская область, где нанесен серьёзный ущерб нескольким объектам украинской армии. В результате ракетного удара в этом регионе уничтожены объекты противовоздушной обороны Украины. В результате точного попадания произошла детонация, вспыхнул пожар, с которым не могли справиться в течение нескольких часов.


Украинские паблики в связи с ужесточением мер в отношении медиа публикуют кадры с места ракетного удара, традиционно ретушируя изображение ландшафта.

Несколько прилётов по военным объектам зафиксированы и в самом Днепропетровске. В этом городе в течение последнего времени осуществлялась концентрация сил и средств с той целью, чтобы перебросить их на восточное направление – для удерживания войсками позиций в районе Славянска и Артёмовска (Бахмута). Прорыв войсками Народной милиции этих украинских рубежей может оказаться фатальным для киевского режима в плане дальнейших попыток удержать контроль над частью Донецкого региона (Донецкой Народной Республики).

В течение ночи наносились ракетные удары по объектам противника и в Харькове. Это на фоне продолжающейся муссироваться в медиапространстве темы о том, что режим Зеленского может отправить свои войска в контрнаступление и на этом направлении. Якобы действия под Херсоном были «всего лишь отвлекающим манёвром». Получается, что для «отвлечения внимания» таким маневром киевскому режиму пришлось в херсонских степях положить более 2 тысяч своих военнослужащих и оставить свыше 140 единиц военной техники.

По последним сведениям, ракетными ударами в Харькове нанесено поражение одному из националистических вооружённых формирований, а также мощностям, которые использовались для ремонта и восстановления повреждённой военной техники.
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25 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:34
    +12
    Приходят сообщения о нанесении ударов по военным объектам на подконтрольных Киеву территориях. В течение ночи удары были нанесены в разных регионах Украины

    Когда уже по Киевской области прилетит? А то тревоги объявляют, а ударов все нет и нет.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:08
      +1
      Еще прилетит! "Кинжал" прилетит к клоуну.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:58
      +3
      Цитата: Егоза
      Когда уже по Киевской области прилетит?

      Прилетит, если будет куда. Бить по Банковой сейчас не имеет смысла. Устранение клоуна, пока он отдает самоубийственные приказы, нецелесообразно. Власть возьмут военные, а они еще не готовы договариваться.
      1. sub307
        sub307 Сегодня, 09:36
        +1
        С "языка сняли"...."Клоуна" беречь нужно...пока. Имея это "чудо" при власти у укропов ноль шансов "сотворить" что то дельное. winked
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 10:00
          0
          Цитата: sub307
          ."Клоуна" беречь нужно...пока. Имея это "чудо" при власти у укропов ноль шансов "сотворить" что то дельное.

          Вспомнил песню Макаревича ...Марионетки . Раннего Макаревича любил слушать ... Но это так ... Так вот , Зеленский марионетка в полном смысле этого слова . Говорит и делает , только то , что приказывают американцы и англичане .. Исполняет роль президента незалежной руины ... А вот военные , могут и взбрыкнуть, не подчиниться омэриге ... .. Потому к власти не придут . Хотя . Нет я , не прав . Останутся без грошив , та озброення(оружия )..
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 13:48
          0
          Цитата: sub307
          С "языка сняли"...."Клоуна" беречь нужно...пока. Имея это "чудо" при власти у укропов ноль шансов "сотворить" что то дельное. winked

          "Клоун", фигура чисто номинальная, не более. А вот управляющих им подматрасники, целе вполне реальные.
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 13:13
        0
        Цитата: Canecat
        Цитата: Егоза
        Когда уже по Киевской области прилетит?

        Прилетит, если будет куда. Бить по Банковой сейчас не имеет смысла. Устранение клоуна, пока он отдает самоубийственные приказы, нецелесообразно. Власть возьмут военные, а они еще не готовы договариваться.


        А разве у нас есть лимит по ударам по Киеву ? Военные возьмут власть ? Так и они не бессмертные. А то странно как то получается, мелкие командные пункты уничтожаем, а главный КП не трогаем.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 14:54
          0
          Цитата: 1976AG
          мелкие командные пункты уничтожаем, а главный КП не трогаем.

          Хорошо, попробуйте поразмышлять на тему уничтожения ГКП... вместе с Залужным. А что будет дальше?
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 17:00
            0
            "Хорошо, попробуйте поразмышлять на тему уничтожения ГКП... вместе с Залужным. А что будет дальше?"

            А почему надо только этим ограничиваться ? Большее не в наших силах ? Здесь уже неоднократно говорилось о том, что надо уничтожить и резиденцию президента, Генштаб ВСУ, и здание СБУ в Киеве сровнять с землей. Именно это и называется ударом по центрам принятия решений. Можно представить много вариантов развития событий после таких ударов, но то, что это будет серьезное осложнение ситуации для украины сомневаться не приходиться.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:36
    +6
    для «отвлечения внимания» таким маневром киевскому режиму пришлось в херсонских степях положить более 2 тысяч своих военнослужащих и оставить свыше 140 единиц военной техники
    А с учетом уничтожения сил пытавшихся захватить ЗАЭС и того более. Интересно, где же они умудрились скрытно сосредоточить свои силы для "основного удара" если это был "отвлекающий маневр". А удары по украинским тылам продолжают наноситься поражая л/с и боевую технику. Уже даже западные СМИ говорят о том, что Украине будет трудно оправиться после такого поражения.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 07:41
      0
      МАГАТЭ на Запорожской АЭС а обстрелы ВСУ НЕ прекратились - беспредельщики
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:57
        0
        МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обстрелы ВСУ сразу прекратились - обосрались

        Запорожская АЭС переведена на питание собственных нужд, зафиксированы 3 прилета снарядов в 400 м от станции, еще один — между 2-м и 3-м блоками.

        Увы! Не дошло или от злости, что на Россию свалить не удается!
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 07:59
          +1
          вчера: Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС
  3. Paladin
    Paladin Сегодня, 07:36
    +5
    Вообще создаётся впечатление грамотно продуманной ловушки. Провоцирование противника на активные действия наиболее боеспособными частями и подразделениями, перемалывание их в обороне и уничтожение концентрирующихся резервов с последующим контрнаступлением. Классика. Сентябрь-октябрь покажут так ли это, но очень похоже.
    1. shapkin-ushankin
      shapkin-ushankin Сегодня, 07:43
      +5
      Твои бы слова да Богу в уши...
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:55
      +3
      Цитата: Paladin
      Вообще создаётся впечатление грамотно продуманной ловушки. Провоцирование противника на активные действия

      Даже если и так, то это не отменяет бездарного применения крайной сил и средств. Тупо, в лоб, иногда цепями...

      Ровно как и десант что на резинках, что на барже

      Какие британцы и чему там кого учили три месяца? Применению шприца?
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 08:18
        +4
        Говорят там штук 8 британских офицеров легло вместе с их учениками, так что неграмотно планировали не в Куеве, а в Лондоне, иле же попали в грамотно расставленную ловушку. Мне почему то кажется, что это именно ловушка для британцев и легли там профи.
      2. взводный
        взводный Сегодня, 09:47
        0
        Кто-то может объяснить это фото с баржей. Всплыла потопленная в Днепре/Каховском водохранилище?
        Кстати это единственное фото, на тему "десант в Энергодаре 1-го сентября" на сегодняшний день.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 15:27
          +1
          Цитата: взводный
          Кто-то может объяснить это фото с баржей

          Что значит объяснить? Барж было две. Одна утопла, другую прибило к берегу. Это она и есть. По бортам не иллюминаторы и не кранцы. А просто дырки от попаданий. Розовая она потому что выгоревшая полностью. Да и баржа не десантная, а обычная самоходная, грузовая. Точный проект могут мореманы наши уточнить, я таких барж у нас не встречал
          1. Telur
            Telur Сегодня, 15:37
            0
            Цитата: НДР-791
            А просто дырки от попаданий

            хорошо легло, ровненько drinks
    3. navigator777
      navigator777 Сегодня, 09:14
      +2
      Да так и есть, как же не воспользоваться ситуацией, если они сами на рожон лезут их просто встретили достойно. Вообще надо сделать так, чтобы слово контрнаступление у них звучало так же как слово Иловайск. При одной мысли о наступлении у них должны коленки трястись.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:37
    +1
    Нет, зря Укрорейх ввёл цензуру. Теперь читаешь "ракеты полетели туда - не знаю куда, и поразили то - не знаю что". recourse
  5. Serafim
    Serafim Сегодня, 07:39
    0
    Неплохо фотография выглядит. Дайте прикурить , огонька!
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:56
    +1
    «В результате нанесения ВС РФ ракетных ударов поражены военные объекты противника» —

    ***
    Ты видишь, прилетела
    Звёздочкой ракета,
    А это добрая примета
    ***
  7. Илия
    Илия Сегодня, 08:01
    +2
    Якобы действия под Херсоном были «всего лишь отвлекающим манёвром». Получается, что для «отвлечения внимания» таким маневром киевскому режиму пришлось в херсонских степях положить более 2 тысяч своих военнослужащих и оставить свыше 140 единиц военной техники.
    Вполне может быть, что такой " отвлекающий манёвр" может слишком дОрого статься для наркомана зе.