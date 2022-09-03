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Эксперт: НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российские объекты

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Североатлантический альянс занимается подготовкой на территории Эстонии диверсантов и террористов, которые затем могут совершать теракты в Российской Федерации. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян для информационной площадки Украина.ру.


Как отметил аналитик, некогда мирную прибалтийскую республику превратили в базу для подготовки боевиков. Их планируют задействовать в ассиметричной войне на территории России. В качестве предлога для милитаризации Прибалтики Запад использует ситуацию на Украине. Под этим предлогом НАТО наращивает свое военное присутствие в прибалтийских республиках.

Только в одну Эстонию уже прибыли два батальона войск Североатлантического альянса. Они преимущественно британские по составу. Также в Эстонии присутствуют военные инструкторы, которые и занимаются непосредственно подготовкой диверсантов.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что в Эстонии будут готовить диверсантов из числа так называемых российских оппозиционеров. Эти люди, среди которых много неонацистов и ультралибералов, иммигрировали из России, некоторые из них успели принять участие в боевых действиях на территории Украины в составе украинской армии. Теперь Запад рассчитывает задействовать их для диверсионных операций.

Эти операции могут быть направлены как против объектов военной инфраструктуры российских вооруженных сил, так и против любых других объектов на территории России. Поэтому роль НАТО в поддержке терроризма становится все более очевидной.

Кстати, именно в Эстонию после совершения теракта сбежала Наталья Вовк – военнослужащая украинской национальной гвардии, которая сейчас является главной подозреваемой по делу об убийстве дочери философа Александра Дугина журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Это обстоятельство также доказывает, что прибалтийским странам отведено играть довольно значимую роль в кровавых провокациях американских и британских спецслужб против России.

К сожалению, пока на правительственном уровне не предпринимаются жесткие меры экономического и политического давления на Эстонию, которые могли бы стать адекватным ответом на враждебные действия этой маленькой страны, используемой Западом в своей антироссийской позиции. Между тем, такие ответные меры необходимы, чтобы Таллин перестал чувствовать себя безнаказанным, потворствуя совершению преступлений против России и ее граждан.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SF
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34 комментария
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 08:20
    +6
    НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на российские объекты

    это будет концом Эстонской государственности
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:33
      +3
      Да там уже конец ей. Экспидиционные силы британцев на территории других стран, ни чего не меняется.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 08:40
        +1
        как то самоуверенно у Вас всё, а почему не рассматриваете иные варианты
        та же цветная революция - в случаи Трибалтов - красная революция
        в прибалтике социальная политика летит в пропасть пролетая "0" рубежи не замечая один за другим
        недовольство населения прибалтики - купируется властями репрессиями и террором
        коммунисты в прибалтике в подполье вне закона
        всё движется к красной капелле - с взрывом масс и смены власти в прибалтике
        просто ждём нужный момент
        1. bulvas
          bulvas Сегодня, 10:19
          +1
          Цитата: Romario_Argo
          это будет концом Эстонской государственности


          Ну так об этом и речь.

          После Украины придет очередь "вымиратов" на денационализацию и денацификацию, а проще говоря, на уничтожение очага русофобии.

          Вот они и готовят их к партизанской войне.
          Не будут же они сами воевать за триебалтику.

          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 10:26
            +1
            - Трибалтов возьмем изнутри
            американскими же технологиями только не цветная - а красная революция
            население прибалтики уже ностальгирует о СССР
        2. Mitos
          Mitos Сегодня, 14:14
          0
          Вариантов может быть много, тут нужен прицидент. Сколько цветных(красных)революций произвела нынешняя Россия? И как вы думаете военный блок нато просто будет смотреть...
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 14:19
            +1
            военный блок нато просто будет смотреть

            НАТО - это же не полицейские силы. А как красный гром грянет - мы еще и оркестр подтянем. Даже американский Моцарт - их стороной обходит
  2. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 08:21
    +1
    К сожалению, пока на правительственном уровне не предпринимаются жесткие меры экономического и политического давления на Эстонию, которые могли бы стать адекватным ответом на враждебные действия этой маленькой страны, используемой Западом в своей антироссийской позиции.

    Трибалтийские вымираты давно на карандаше у ВВП. Дойдёт и до них очередь!
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 08:26
      +3
      Трибалты - "самостоятельные" - не справились - придется снова воспитывать недоразвитых
  3. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 08:32
    +1
    Из всех стран НАТО я бы отметил лишь подразделения глубиной разведки США, остальные уже не катят, тот же САС в составе лишь одного 22 полка тянет на уровень тактической разведки лишь, нет у них средств для полноценного обучения и содержания ССО, как автономной организации...хотя они стараются
  4. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 08:41
    +1
    Полагаю США скорее всего из стран балтии и Украины набирают личный состав для своих ССО, например для Дельты, там видимо очень требуются оперативники с нашим менталитетом для внедрения и дальнейшего ведения разведовательных и иных действий против нашей страны...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:16
      +1
      Вот это ближе к правде. А то если американец африканского происхождения не традиционной ориентации будет, так сразу спалится.
      1. Диверсант_ВМС
        Диверсант_ВМС Сегодня, 14:26
        0
        В ССО Китая я недавно узнал есть русские, потомки белых иммигрантов, им там больше платят чем китайцам только потому что они русские, хотя менталитет уже другой, видимо скоро будут набирать тоже где то в СНГ
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:42
    +1
    Кошка скребёт на свой хребёт. Со временем Прибалтике тоже придётся ответить за все свои "шалости", а список их велик и многообразен.
  6. Pastor
    Pastor Сегодня, 08:43
    +1
    Я конченный дебилалты понимают, как и гейропейцы, только силу. От того нас веками и ненавидят. С ними жёстко, тем более, что скоро мы будем смотреть на из когда-то красивые города, как на пирамиды Египта, где когда-то жили египтяне, а сейчас основные арабы.
  7. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 08:43
    +2
    Прибалтика будет объявлена регионом жизненных интересов Российской Федерации.
    С выходом прибалтийских стран из НАТО и обнулением иностранных контингентов.
    Но это потом, после решения украинского вопроса.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:44
    +2
    в Эстонии будут готовить диверсантов из числа так называемых российских оппозиционеров.

    Это яшин то пойдет в террористы? Или татьяна лазарева с чулпан хаматовой? А может быть САМ галкин? Эти все т.н."оппозиционеры" нашли себе нехилый источник доходов от иностранных спецслужб. Ничего делать особо не нада. Надо просто поливать родину грязью. По старой русской традиции, воспетой В.И.Лениным: "Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы..."
    Едва продрав глаза, разбуженный ринулся на Запад за деньгами. Обретя искомое, причем в очень немалых количествах, он наконец успокоился, осел в Ницце и занялся тем, за что, собственно, ему и заплатили, то есть принялся поливать грязью свою бывшую родину.
    (А.Величко)
  9. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 08:50
    -1
    Вот куда спрашивается они лезут? Ну, не трогает вас Россия, вообще забыла о вашем существовании, живите как хотите...
    Так нет надо всюду влезть и щепкой в медведя кинуть. Ничему история не учит людей.
    А придет после Путина кто более резкий и скажет США - мы не ставим гиперзвук на Кубе и Посейдон у Санта-Барабара - вы собираете монатки и мотаете за границу ФРГ образца 1990 года, и кстати да, трибалты, что вы там про нас сказали? Ну, ка повторите....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: BABAY22
      Вот куда спрашивается они лезут? Ну, не трогает вас Россия, вообще забыла о вашем существовании, живите как хотите...
      Так нет надо всюду влезть и щепкой в медведя кинуть

      не будут тяфкать на Россию, "партнеры" денег не дадут! А хочется денежек побольше! Чем больше визгу, тем больше денег! Понимать надо, однако! )))
    2. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 09:27
      +2
      А придет после Путина кто более резкий и скажет США - мы не ставим гиперзвук на Кубе и Посейдон у Санта-Барабара - вы собираете монатки и мотаете за границу ФРГ образца 1990 года
      Как все просто оказывается, где ж вы раньше были. А если там такие резкие, как вы выражаетесь и говорят вам что тогда поставят крылаты ракеты с тактическим ядерным оружием в Финляндии(чтобы северному флоту и Питеру не скучно было). Также базы крылатых ракет в Польше и ракеты со спец.бч они Польше тоже поставят. А то что вы хотите поставить на Кубу, они утопят вместе с тем что будете ставить, кто будет ставить и Кубой заодно. А вместо Посейдонов, у них достаточно подводных атомных ракетоносцев, которые они могут развернуть в средиземноморье, северном море или поближе к Мурманску, тихом океане в районе Курил. И плевать они хотели на ваши угрозы, а говорит вам все это улыбающийся Дональд, что будем делать в таком случае)
      1. BABAY22
        BABAY22 Сегодня, 09:46
        -1
        Цитата: New-pechkin
        что будем делать в таком случае)

        Как вы много всего перечислили, чего и где они наставят, это что победа по очкам?
        Не, так не бывает. Не бывает тут победы по очкам. Одно попадание по Нью-Йорку одного изделия и миллионы тел превратились в прах. А если не одного, и не только по Нью-Йорку? Так что убирайтесь за границы ФРГ образца 1990 г. yes
        1. New-pechkin
          New-pechkin Сегодня, 09:50
          +1
          Одно попадание по Нью-Йорку одного изделия и миллионы тел превратились в прах. А если не одного, и не только по Нью-Йорку?
          Вы же понимаете что это работает в обе стороны.
  10. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:51
    +1
    Они готовят для нас диверсантов, значит и нам нужно готовить диверсантов для них. Надо возрождать СМЕРШ и чем быстрее тем лучше. И не гнушаться использовать их методы. "Кровь за кровь, смерть за смерть".
  11. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:54
    +1
    Нужно просто душить экономически и начать с БРЭЛ
  12. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:56
    +2
    Ничего! Деньги не пахнут! Поэтому наши барыги им за это электроэнергию, металлы, газ, пшеницу....
  13. Грац
    Грац Сегодня, 08:56
    +3
    объявляйте прибалтов странами спонсорами терроризма и неонацисткими странами и наносите ракетные удары, не надо сопли жевать и бояться 5 статей, и границу надо на замок, а то приезжают спокойно всякие террористы которые в списках ещё с апреля а погранцы не чешутся
    1. Есаул
      Есаул Сегодня, 16:56
      0
      Надо потопить хозяйскую (британскую) подлодку, тогда эти шакалы обделаются от страха, а бриты глядишь задумаются как бы следующим их остров не потопили
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:59
    +1
    К сожалению, пока на правительственном уровне не предпринимаются жесткие меры экономического и политического давления на
    . Проблема есть и всё может стать ещё хуже ... без комплексного подхода её не решить, не устранить.
    Нужны конкретные, решительные меры со стороны верховной власти, политиков ... это очевидно.
    И плевать на все визги из за бугра, они себя ни в каких рамках, действиях, не ограничивают!
  15. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:09
    -2
    новость, из которой выводы чисто сова на глобусе.. диверсантов не БУДУТ готовить теперь, а уже ДАВНО готовят инструкторы.. они там уже не один год...
    "Кстати, именно в Эстонию после совершения теракта сбежала Наталья Вовк – военнослужащая украинской национальной гвардии, которая сейчас является главной подозреваемой по делу об убийстве" - она не сбежала, она выехала через Эстонию.. нафиг ей сбегать в Эстонию? ей что, по мнению новости в Украине уже не рады? тем более была новость, что эту тачку вроде в Днепре на продажу выставили, она явно не без водителя с Эстонии прибыла...
  16. polk26l
    polk26l Сегодня, 09:20
    +2
    Очень плохо и не простительно неразумно, не принимать действенные меры по предотвращению подготовки террористов на территории Эстонии! Это наводит на мысли, у народа России, что кому то это надо! Жестокое убийство в столице Родины - Москве, Дарьи Дугиной ничего не дал и видимых последствий, для вражеской Эстонии, никаких не последовало! Интересно - ПОЧЕМУ??? Теперь власти будут ждать, когда начнутся теракты на территории России, с помощью этих подготовленных диверсантов и террористов! Погибнут люди и инфраструктура! А потом начнуться разборки, кто виноват и что делать! А почему не действовать на упреждение! Как Израиль!
  17. Million
    Million Сегодня, 10:11
    0
    Пора бы и в США какой нибудь шухер устроить?
    Как пишут в новостях,ситуация там чуть не на грани гражданской войны.
    Чуть подтолкнуть- и им будет не до Украины..
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    0
    в Эстонии будут готовить диверсантов из числа так называемых российских оппозиционеров
    Где будут брать для этого людские ресурсы и из каких стран? Если только соблазнят с десяток тупых недорослей. Трудно представить оппозиционеров, которые на слуху проходящих диверсионную подготовку. Пономарев, Волков, Соболь, Гудков-мл., Быков, Каспаров... (ирония).
  19. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 12:12
    +1
    Надо как израиль - есть угроза надо бомбить и атаковать издалека самолетами по объектам и вдалбливать все центры подготовки в землю.
  20. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:12
    0
    Это уже стало традицией. Никто не удивлен.