Североатлантический альянс занимается подготовкой на территории Эстонии диверсантов и террористов, которые затем могут совершать теракты в Российской Федерации. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян для информационной площадки Украина.ру.Как отметил аналитик, некогда мирную прибалтийскую республику превратили в базу для подготовки боевиков. Их планируют задействовать в ассиметричной войне на территории России. В качестве предлога для милитаризации Прибалтики Запад использует ситуацию на Украине. Под этим предлогом НАТО наращивает свое военное присутствие в прибалтийских республиках.Только в одну Эстонию уже прибыли два батальона войск Североатлантического альянса. Они преимущественно британские по составу. Также в Эстонии присутствуют военные инструкторы, которые и занимаются непосредственно подготовкой диверсантов.Ранее в СМИ уже появлялась информация, что в Эстонии будут готовить диверсантов из числа так называемых российских оппозиционеров. Эти люди, среди которых много неонацистов и ультралибералов, иммигрировали из России, некоторые из них успели принять участие в боевых действиях на территории Украины в составе украинской армии. Теперь Запад рассчитывает задействовать их для диверсионных операций.Эти операции могут быть направлены как против объектов военной инфраструктуры российских вооруженных сил, так и против любых других объектов на территории России. Поэтому роль НАТО в поддержке терроризма становится все более очевидной.Кстати, именно в Эстонию после совершения теракта сбежала Наталья Вовк – военнослужащая украинской национальной гвардии, которая сейчас является главной подозреваемой по делу об убийстве дочери философа Александра Дугина журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Это обстоятельство также доказывает, что прибалтийским странам отведено играть довольно значимую роль в кровавых провокациях американских и британских спецслужб против России.К сожалению, пока на правительственном уровне не предпринимаются жесткие меры экономического и политического давления на Эстонию, которые могли бы стать адекватным ответом на враждебные действия этой маленькой страны, используемой Западом в своей антироссийской позиции. Между тем, такие ответные меры необходимы, чтобы Таллин перестал чувствовать себя безнаказанным, потворствуя совершению преступлений против России и ее граждан.