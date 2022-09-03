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Эрдоган: Ценность Греции в НАТО является небольшой

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Президент Турции высказался по поводу проблем внутри НАТО, которые, по его словам, в очередной раз проявились в связи с действиями Греции.


Напомним, что ранее турецкая сторона обвинила греческих военных «в провокациях». В частности, поступило заявление о том, что греческие войска «воспринимали» турецкую авиацию в ходе натовских учений «в качестве противника». Впоследствии в штаб-квартире НАТО попытались опровергнуть такие заявления, отметив, что так якобы было согласовано и прописано в самом сценарии учений в небе над Европой. Однако официальную Анкару эти заявления натовских функционеров не удовлетворили.

В своей речи в крупнейшем городе страны – Стамбуле – Реджеп Эрдоган заявил о том, что позиция Греции «не сможет внести негатив в отношения между Турцией и НАТО». При этом турецкий президент назвал Грецию страной, «ценность которой в НАТО является небольшой».

Реджеп Тайип Эрдоган:

Зато у НАТО есть Турция. И поэтому блок НАТО силён.

По словам президента Турции, греческое руководство «идёт по пути формирования в НАТО негативного образа Турции». При этом глава турецкого государства отметил, что сделать это Афинам не удастся.

Нужно отметить, что на днях в НАТО снова разгорелся скандал из-за трений между Афинами и Анкарой. Так, командование сухопутных сил Североатлантического военного блока опубликовало поздравление с вековым юбилеем победы турецких войск в битве при Думлупынаре. Это сражение проходило с 26 по 30 августа 1922 года и привело к победе войск кемалистов над греками. Сражение имеет статус решающего во второй греко-турецкой войне. В Турции отмечается как день победы. В греческой историографии те события описаны как Малоазийская катастрофа.

В связи с публикацией поздравления блоком НАТО официальные Афины выразили протест. После этого командование пост из соцсети удалило. В свою очередь это вызвало недовольство уже со стороны Анкары. Выразил это недовольство в том числе и президент Эрдоган, назвавшей Грецию «незначительным членом НАТО».
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31 комментарий
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 08:14
    +5
    Эрдоган намекнул что нато без него будет слабым образованием. И за одно греков немного подопустил. Хотя по сути он прав турция сильнее, чем греция сейчас. Вот и результат в зависимой и независимой политике.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:18
      +11
      Греция - незначительный член, а Турция - значительный член НАТО.
      Пора в НАТО членомер установить.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 08:26
        +4
        Зато у НАТО есть Турция. И поэтому блок НАТО силён.
        "Турция страна большая, турок много - русских нет"! - из песни....
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:26
        +4
        Порноактеры по любому победят
      3. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 08:31
        +5
        Кстати, как-то все забыли, что в греко-турецкой войне 1919-1922 г греков поддержала Антанта, предшественник НАТО, и агрессорами были именно греки. А Турцию поддержало СССР, в основном передачей вооружений, Гражданская тогда практически кончилась, так что это мы могли сделать без вреда для себя.
        Поздравить турок в связи с победой против интервентов вполне стоило. И напомнить про это.
        Жаль, в Москве момент такой упустили иголок под хвост НАТО воткнуть.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 08:38
          +5
          СССР тогда ещё не было. РСФСР помощь оказала.
        2. Комментарий был удален.
        3. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 08:56
          +4
          Цитата: Shurik70
          Кстати, как-то все забыли,

          Наши отношения с греками были нормальными только во времена Орлова, Екатерины II, Ушакова, Каподистрии и великой княжны Ольги Константиновны. А потом усилиями мелкобритов и естественно заокеанских "исключительных" был всё время раздрай. yes
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:47
        +4
        Цитата: Бородач
        Греция - незначительный член, а Турция - значительный член НАТО.
        Пора в НАТО членомер установить.

        Хорошо, когда члены НАТО начинают грызню между собой.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:05
      +2
      Цитата: Mitos
      Эрдоган намекнул что нато без него будет слабым образованием.

      Но мало-мальски адекватные люди в НАТО понимают, что
  2. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 08:15
    0
    Не за горами третья война турков с греками? Ждём с нетерпением!
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:23
      +1
      Цитата: Sergio_7
      Ждём с нетерпением!

      Вам то это зачем?! what Войнушки нравятся? Надеюсь тогда, что Вы пишете в перерывах между боями из Донбасских степей? sad
    2. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 08:24
      +5
      Ну войны не надо, а вот расшатать нату - дело благое)
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:29
        +1
        Разшатать это когда ктото внешний помогает. А пока что они и без помощи справляются. Но это все мелкие склоки и никто им не даст на территории блока барагозить.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:01
        +1
        Цитата: Dimachrus
        Ну войны не надо, а вот расшатать нату - дело благое)

        Пока само НАТО расшатывает обстановку и устраивает тёрки между своими членами. Умеют они искру высечь из застарелых проблем и конфликтов, так что не думаю, что это "поздравление" было случайностью. Матрасам нужна большая война и им всё равно где это произойдёт, главное, что бы не на их территории. К "раскулачиванию" Европы они уже приступили, вытягивая из них деньги за дорогие энергоносители, попутно уничтожая их промышленность, а уничтожив "евро" как конкурента "доллару" они восстановят его пошатнувшееся положение. Греция для них не так значима, а Турция стала раздражать самостоятельной политикой и претензией на главного регионального игрока, который не хочет играть по их правилам. Так что драка между ТиГ им на руку.
    3. Комментарий был удален.
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 08:17
    +3
    Эрдогану стоит задуматься о своём восточном аналоге НАТО
    США уже подбивают Иорданию на создание про-американского восточного НАТО
    Турция, Сирия, Саудовская аравия, Иран, Египет, Россия - мощный кулак
    главное только Турцию втянуть в наш союз - и это будет развалом европейского НАТО
    и обречет на провал иорданское НАТО
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 08:20
      +2
      Турция, Сирия, Саудовская аравия, Иран, Египет, Россия - мощный кулак

      Растопыренные пальцы.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 08:22
        +1
        Турция, Сирия, Саудовская аравия, Иран, Египет, Россия - мощный кулак

        Растопыренные пальцы

        зачем выдергиваете слова из текста (?)
        Россия - своими пальцами - накроет полшарика
        когда или если время придёт
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 08:45
          +3
          Россия и Иран поддерживают армян.
          Ещё Иран поддерживает курдов, Россия сейчас перестала это делать, но раньше тоже поддерживала.
          А Турция поддерживает Азербайджан и гнобит курдов.
          Вряд ли Турция войдёт в военный союз России и Ирана. Её относительный "почти нейтралитет" в отношении СВО - это предел, дальше которого Турция не пойдёт.
          Не в ближайшие 10 лет, дальше загадывать в слишком быстро меняющемся мире не стоит
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 08:56
            +1
            в отношении СВО - это предел, дальше которого Турция не пойдёт

            посмотрим
            есть вероятность - что Турция как раз и реализует свои имперские амбиции
            после России, как 2-я глава военного блока
          2. Eug
            Eug Сегодня, 09:02
            +2
            Как по мне, "шатать" Турцию посредством поддержки курдов куда эффективнее, чем "партнерствовать" с ней, постоянно утираясь от ее выходок.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 10:00
              0
              Цитата: Eug
              Как по мне, "шатать" Турцию посредством поддержки курдов куда эффективнее, чем "партнерствовать" с ней, постоянно утираясь от ее выходок.

              Нынче курды не те.
              Жидковаты стали.
              Подачки от США принимать начали. И получили "результат" уже через пять лет - турки их бьют там, где раньше не решались. Ну, они сами решили сменить друзей, вот и расплачиваются.
              Может, лет через двадцать следующее поколение посильнее будет. И пожёстче. Тогда и подумаем. Но не исключено, что с турками дружить тогда будет перспективнее. Пока турки нам, конечно, не друг. Но как торговый партнёр - уже перспективны.
  4. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 08:21
    0
    Жаба и гадюка.
  5. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 08:23
    +3
    Давай Рэджеп!
    Шатай нату)))
    Верной дорогой идут товарищи греки и турки)))
  6. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 08:35
    +1
    Армия Турции тоже не супер пупер, там много проблем с разношерстной техникой и зап частями...
  7. Eug
    Eug Сегодня, 08:58
    +2
    Ага , невысока.. .. особенно пока гоеческий порт Александропулос контролирует вход - выход в проливы со стороны Средиземки...
  8. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 09:11
    0
    Главтурк обиделся на то что его США с самолетами отбривают вот и негодует .
  9. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 09:13
    0
    Вообщем ясно,Турция "великая",а все остальные не очень
  10. Громобой
    Громобой Сегодня, 10:56
    0
    Зато у НАТО есть Турция. И поэтому блок НАТО силён.
    За такие слова сразу в морду.))))Наш МИД я конечно,не учитываю.А ВООБЩЕ ,избавившись от Уря-патриков.Пацаны---авиация---1к шести///без развёртывания авиации США///Пехоты НАТО тоже насыплет.Подруга в Норвегии уже давно поселилась.Очень негативные отзывы про СВО.Они говорят,что Россия напала и страдают города
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:18
    +1
    Султан хочет вонзить зубы в Грецию, но Франция ее защищает.
  12. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:53
    +2
    Вот басурманин! В Сирии часть оттяпал, на Крым облизывается, а теперь Греция - скорей всего, под шумок, когда в Европе бардак зимой начнется, начнет со спорных островов, а их там очень много.
  13. TEX-50
    TEX-50 Сегодня, 16:49
    0
    В этом он безусловно прав.