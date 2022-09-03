Американское издание: НАТО и ЕС попали в экономическую ловушку своих же антироссийских санкций
Евросоюз и НАТО стали жертвами собственной санкционной политики. Они готовили экономическую ловушку для России и ее президента Владимира Путина, но оказались сами в западне. Об этом пишет издание The American Conservative.
После начала специальной военной операции российской армии на Украине США и Евросоюз приступили к полномасштабной экономической войне против России. Однако результатом этой недолгой войны стало поражение Запада. Теперь ответные действия России могут привести к параличу европейской экономики. «Только дураки могут удивляться такому исходу событий», - пишет автор статьи Род Дреер.
Обозреватель вспомнил, что журналист Гэвин Эшенден ранее писал, что НАТО и ЕС попались в свой же капкан глобалистской экспансии. Теперь граждане европейских стран не понимают, почему они должны сидеть в темноте и мерзнуть из-за поддержки какой-то Украины. Рано или поздно, но они начнут возмущаться политикой своих правительств. И дежурные обвинения со стороны европейских руководителей в симпатиях своих противников к Путину уже не помогут.
Кстати, сами европейские политики провоцируют рост общественного недовольства. То они заявляют, что обещания Украине выше интересов немецких избирателей, то призывают вместо душа пользоваться влажными тряпками. С таким подходом к собственным народам они рискуют лишь вызвать ненависть у своих же сограждан.
Практически все страны континентальной Европы уже приступили, например, к введению ограничений расходования энергоресурсов. В исторических городах Европы прекратили подсвечивать здания – памятники архитектуры по ночам. В государственных учреждениях понизили температурный минимум в холодное время года.
Но наибольший урон понесет европейская промышленность. Без российского газа предприятия Европы просто не смогут нормально функционировать. Это будет не менее страшным ударом по европейской экономике. Но винить в последствиях такой политики европейские лидеры могут лишь самих себя.
Страны ЕС сами выбрали путь сателлитов США, отказались от самостоятельной и взвешенной позиции, от защиты интересов собственных граждан и компаний. Теперь они будут расплачиваться своей экономикой за отсутствие политической воли и политической самостоятельности.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru