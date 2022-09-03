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Американское издание: НАТО и ЕС попали в экономическую ловушку своих же антироссийских санкций

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Евросоюз и НАТО стали жертвами собственной санкционной политики. Они готовили экономическую ловушку для России и ее президента Владимира Путина, но оказались сами в западне. Об этом пишет издание The American Conservative.


После начала специальной военной операции российской армии на Украине США и Евросоюз приступили к полномасштабной экономической войне против России. Однако результатом этой недолгой войны стало поражение Запада. Теперь ответные действия России могут привести к параличу европейской экономики. «Только дураки могут удивляться такому исходу событий», - пишет автор статьи Род Дреер.

Обозреватель вспомнил, что журналист Гэвин Эшенден ранее писал, что НАТО и ЕС попались в свой же капкан глобалистской экспансии. Теперь граждане европейских стран не понимают, почему они должны сидеть в темноте и мерзнуть из-за поддержки какой-то Украины. Рано или поздно, но они начнут возмущаться политикой своих правительств. И дежурные обвинения со стороны европейских руководителей в симпатиях своих противников к Путину уже не помогут.

Кстати, сами европейские политики провоцируют рост общественного недовольства. То они заявляют, что обещания Украине выше интересов немецких избирателей, то призывают вместо душа пользоваться влажными тряпками. С таким подходом к собственным народам они рискуют лишь вызвать ненависть у своих же сограждан.

Практически все страны континентальной Европы уже приступили, например, к введению ограничений расходования энергоресурсов. В исторических городах Европы прекратили подсвечивать здания – памятники архитектуры по ночам. В государственных учреждениях понизили температурный минимум в холодное время года.

Но наибольший урон понесет европейская промышленность. Без российского газа предприятия Европы просто не смогут нормально функционировать. Это будет не менее страшным ударом по европейской экономике. Но винить в последствиях такой политики европейские лидеры могут лишь самих себя.

Страны ЕС сами выбрали путь сателлитов США, отказались от самостоятельной и взвешенной позиции, от защиты интересов собственных граждан и компаний. Теперь они будут расплачиваться своей экономикой за отсутствие политической воли и политической самостоятельности.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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39 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 08:44
    +5
    Залить их нефтью, добавить газку.... и поднести зажженную спичку
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:53
      0
      Заливать, заразить ... не, не, у них нехватка всего и всякого, будут перехватывать прям с трубы! Ни капли, ни молекулы мимо поставленных ведёрко/баллонов!
      Их, ненасытных, так не проймёшь!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:18
        +1
        Опять оЧепятка ... не заразить, а заГазить!
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 10:44
          0
          Цитата: rocket757
          Опять оЧепятка ... не заразить, а заГазить!

          Это смотгя с какой стогоны посмотгеть...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:38
            +3
            Не каждый умеет так прищурится, как Владимир Ильич ...
            Не каждому дано стать вождём и вести, вести .....
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:33
      +5
      Европа за полгода тысячи санкций ввела, семь пакетов, десятки консультаций, звонки в Кремль - много, сложно, хлопотливо.

      У России, мы так поняли, для Европы всего три стадии санкций было:

      1. Газ за рубли.
      2. Почините турбину.
      3. Нет газа.

      Давайте, европейцы, устанавливайте потолок цен.

      [Орда] - родная, злобная, твоя
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 11:32
        -2
        [Орда] - родная, злобная, твоя

        НЕ ОБИЖАЙТЕ ОРДУ fellow
        Орда́ — село и районный центр Ординского муниципального района Пермского края.
        Поселение упоминается в письменных источниках с 1662 года.Название получило от реки Ординка (ранее Орда). Из природных достопримечательностей в окрестностях, на реке Кунгур, находится подводная пещера. Она имеет статус памятника природы Пермского края.
        Это самая длинная в России система подводных галерей и вторая – в Евразии. Пещера делится на две части – подводную и сухую (300 метров).
        Состоит из несколько гротов и галерей с озёрами. Глубина – 50 метров, длина – более 4600 (известная часть). Ординская популярна среди дайверов. Она оборудована для погружений.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:35
      +5
      Британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail.

      «Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30», пишет издание.
      Санкции говорите?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:59
        +1
        пишет Daily Mail.
        О том,что рассматривается возможность таких рекомендаций. Не запретов,а рекомендаций. И пока ничего не рекомендовали(и тем более не запретили). Кроме того, предрек это не госчиновник, а консультант Watt-Logic - частной компании,помогающей бизнесам снизить потребление энергии Катрин Портер- то есть очередной "иксперд". Опять же Daily Mail= британский аналог спид-инфо, только еще менее обьективный. Как-то так.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:49
    +5
    Страны ЕС сами выбрали путь сателлитов США, отказались от самостоятельной и взвешенной позиции, от защиты интересов собственных граждан и компаний. Теперь они будут расплачиваться своей экономикой за отсутствие политической воли и политической самостоятельности.

    Политиков в правительства выбирают не страны, а жители то бишь электорат. Вопрос. Что произошло с западными дермократиями если они раз за разом сажают себе на шею каких-то вредителей и конца этому не видно. Мне кажется не за горами ломка всей полит. системы и переоценка "руководящей роли" США.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:17
      +5
      Цитата: ИВЗ
      Политиков в правительства выбирают не страны, а жители то бишь электорат. Вопрос. Что произошло с западными дермократиями если они раз за разом сажают себе на шею каких-то вредителей и конца этому не видно.

      Вы уверены, что выбирает "электорат"? Как США скажет, так и посчитают. А США будет действовать не в пользу сильных политиков ЕС, а поддержит только тех, кто им подпевает.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 09:41
        +2
        Скорее всего Вы правы. Вопрос в другом - как долго это будут терпеть Военные, Бизнес, Политики, Граждане ну и возможно навязанные США противники типа РФ.
      2. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Сегодня, 10:45
        -1
        Можно было бы согласится если бы не одно. В Европе выбирают партии а уж потом эти партии выдвигают политиков. Вопросов по партиям нету даже в самой Европе. Именно что выбирают то и приходит к власти. Так что сами всё сами без штатов сделали.
    2. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 09:33
      +4
      Цитата: ИВЗ
      Мне кажется не за горами ломка всей полит. системы и переоценка "руководящей роли" США.

      США дирижёр. Скорее впереди развал и дробление экономики Евросоюза на мелкие ничего незначащие, но легко контролируемые части. Как следствие ещё проще навязывать выгодную только США политику. Даже если Евросоюз и сохранится то единым будет только наминально.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 09:37
        +3
        Тараканов контролировать сложнее чем кошку. Как правило. чем ничтожнее субъект, тем больше у него гонору.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:50
    -1
    Страны ЕС сами выбрали путь сателлитов США, отказались от самостоятельной и взвешенной позиции, от защиты интересов собственных граждан и компаний. Теперь они будут расплачиваться своей экономикой за отсутствие политической воли и политической самостоятельности.
    . А что мы, а что у нас???
    С дивана можно на все это смотреть и ждать ... а вот чего ждать, это вопрос?
  4. HAM
    HAM Сегодня, 08:50
    +4
    Американцы,как всегда,выкрутятся......а немцам бы я посоветовал ходить в душ в доме Шольца и Бербок,по очереди.У них то всегда будет и горячая вода и отопление..пусть Шольц билеты в свой душ продаёт....наварится!!!!!
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:50
    +3
    Сами себе наступили на хвост...на котором теперь топчутся laughing а ведь предупреждали и не раз! Все через задний проход доходит wassat ...но им в Эуропе это до "боли" знакомо
  6. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 08:52
    +14
    Всё как поговорке ёжики кололись и плакали но продолжали есть кактус всё происходит как по расписанию все знают чем это закончится но продолжают совершат нелепые действия.
  7. PPD
    PPD Сегодня, 08:56
    +3
    Практика- критерий истины!
    Болтать можно сколько угодно, но когда температура в квартире будет даже + 15 или чуть выше, +12, а мыться тряпкой придется- вот тогда и познается Дзен. tongue
  8. Roust
    Roust Сегодня, 09:00
    +4
    Развалинами ЕС буду удовлетворён.
  9. Heiven
    Heiven Сегодня, 09:00
    +1
    Европейским гражданам политики и СМИ говорят, что после Украины российская армия нападет на Европу. И поэтому нужно поддерживать Украину. Вводить санкции. А для этого надо потерпеть и экономить. Иначе придется воевать. Естественно поставленные между этими вариантами европейские обыватели предпочитают экономические трудности военным действиям.
  10. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:00
    +10
    Под шумок борьбы с Россией, США провели блестящую операцию по разорению и подчинению Европы. В Германии привели к власти абсолютно некомпетентных, зато управляемых политиков. А потом их руками нанесли сокрушительный удар по энергетике и промышленности. А обставили все, как санкционную борьбу с ненавистной Россией.
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 10:51
      +3
      Во, я тоже так считаю что мы не единственная цель янкесов. И даже не главная.
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:01
    +2
    «Евросоюз и НАТО стали жертвами собственной санкционной политики» —

    ***
    — Обоссанкцнулись...







    ***
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:09
    +2
    то призывают вместо душа пользоваться влажными тряпками

    Ну Мы вам объясним, что влажные тряпки они на самом деле сцаные и гнать свои правительства будете именно ими fellow
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:12
    +1
    Рекомендую ,очень интересная статья.Журнал не хухры мухры,выходит только раз в два месяца.Порадовался,поддержание потребителей энергии это 7 % ввп Англии.Так что шиш Англии рост экономики.Оцените название статьи.(Если не лениться с Яндексом статья легко читается,c яндекс переводчиком конечно).
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:27
      +2
      Автор Род Дреер,старший редактор журнала,выше только хозяева журнала.И для наших "лентяев" конец статьи.Тонкий американский юмор.
  14. Azimut
    Azimut Сегодня, 09:31
    +7
    Стагфляция в Европе- это точно ( США под вопросом пока). Нахреначили за ковид бабла необеспеченного ничем, думали по тиху проканает. А тут ВВ , хрен Вам энергоносители по низким ценам. И понеслась- предложение упало, бабки есть. Пока. Ценник в космос улетел. Промышленность колом должна вскоре стать. Нате безработицу, инфляцию и митинги.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:00
      +2
      Ник у вас классный к нему ещё добавить циферки и нет Европы и Америки.Как радист говорю.
  15. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 09:51
    +2
    Цитата: Маз
    Британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера

    Хм, интересно получается... В пабах тоже ведь британцы? И тоже готовят, не только эль наливают... Вырисовывается занятная картина... smile
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:03
      +1
      https://www.dailymail.co.uk/news/article-11173211/Life-Blackout-Britain-Experts-warn-energy-rationing-winter.html
      Вот оригинал. Кто-то выдает желаемое за действительное либо скурил учебник по английскому laughing .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:02
        0
        Открываем журнал где указано и наслаждаемся статьёй Последний смех Путина.И в хорошем обществе за Дейли Мейл можно конделябром схлопотать.Шютка. hi
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:37
          0
          за Дейли Мейл можно конделябром схлопотать
          Канделябр( и учебник английского) заслуживает Маз- это он вычитал в статье все неотвратимые ужасы .
          Открываем журнал
          Читал я один журнал, так там в 2019 году Британия получала гражданскую войну и коллапс экономики. Журналы дело такое.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:13
            +1
            Извиняюсь что влез,но Дейли Мейл это что то.Неделю назад читал их страшилки.Статья на час.Ересь откровенная с предсказания на 2023 год.Зато коментов более 5000 ,и все - всё пропало.ВО такое количество коментов не снилось.
  16. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 10:20
    +3
    Страны ЕС сами выбрали путь сателлитов США, отказались от самостоятельной и взвешенной позиции, от защиты интересов собственных граждан и компаний. Теперь они будут расплачиваться своей экономикой за отсутствие политической воли и политической самостоятельности.


  17. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:11
    0
    Они выстрелили себе в ногу. На данный момент Джонсон и Драги уже упали
  18. Илия
    Илия Сегодня, 12:24
    0
    Евросоюз и НАТО стали жертвами собственной санкционной политики. Они готовили экономическую ловушку для России и ее президента Владимира Путина, но оказались сами в западне. Об этом пишет издание The American Conservative.
    Вся их верхушка костьми ляжет, но не признает своих ошибок. Ну да ладно, зима расставит все по своим местам.
  19. Маз
    Маз Сегодня, 13:45
    0
    Цитата: Добрый
    [Орда] - родная, злобная, твоя

    НЕ ОБИЖАЙТЕ ОРДУ fellow
    Орда́ — село и районный центр Ординского муниципального района Пермского края.
    Поселение упоминается в письменных источниках с 1662 года.Название получило от реки Ординка (ранее Орда). Из природных достопримечательностей в окрестностях, на реке Кунгур, находится подводная пещера. Она имеет статус памятника природы Пермского края.
    Это самая длинная в России система подводных галерей и вторая – в Евразии. Пещера делится на две части – подводную и сухую (300 метров).
    Состоит из несколько гротов и галерей с озёрами. Глубина – 50 метров, длина – более 4600 (известная часть). Ординская популярна среди дайверов. Она оборудована для погружений.

    https://t.me/orda_mordora/13019 "Орда" канал в телеге 220 000 подписчиков