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«Атлантическая решимость»: армия США в рамках ротации перебрасывает танки в Европу и бронемашины в Южную Корею

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Стало известно о предстоящей паре ротаций подразделений американских вооруженных сил. Они будут проводиться на уровне бригад в Европе и Южной Корее.


В Европу отправится боевая группа 2-й бронетанковой бригады 1-й пехотной дивизии сухопутных войск США. Эта бригада дислоцируется в Форт-Райли, штат Канзас. В Европе она будет принимать участие в длительной миссии под названием «Атлантическая решимость». Сейчас армия США уделяет все больше внимания размещению в Европе своих подразделений.

В Южную Корею прибудет боевая группа 2-й бригады Stryker 2-й пехотной дивизии. Постоянно эта бригада дислоцируется на объединенной армейской базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Представитель армии США Джейсон Вагонер сообщил, что ротация должна начаться примерно в октябре 2022 года.

Боевая группа бронетанковой бригады из Форт-Райли должна будет заменить в Европе 3-ю бригаду 4-й пехотной дивизии из форта Карсон. Хотя силы США и НАТО не участвуют напрямую в вооруженном конфликте на Украине, нет сомнений, что это подразделение будет задействовано в американской военной помощи Киеву. В частности, на его базе может проходить обучение и оснащение украинских танкистов.

Ранее ротация 1-й бригады 1-й пехотной дивизии также была продлена на три месяца из-за событий на Украине. Военнослужащие должны были вернуться в США еще в апреле, но российская спецоперация нарушила эти планы. В какой-то период армия США располагала тремя бронетанковыми бригадами в Европе одновременно.

Что касается контингента в Южной Корее, то сюда решено более не перемещать бронетанковые части. Танки на базах в Южной Корее останутся в качестве резерва для быстрого развертывания при необходимости, но теперь вместо бронетанковых бригад службу на Корейском полуострове будут нести военнослужащие бригады на бронемашинах Stryker. Боевая группа бригады на бронемашинах заменит боевую группу 1-й бронетанковой дивизии, которая ранее несла службу в Республике Корея.

Командир боевой группы полковник Чад Роерман в своем заявлении утверждал, что бронемашины «Страйкер» являются естественным и оправданным выбором, учитывая специфику ландшафта местности Кореи. Офицер отметил, что по замыслу Пентагона американская армия должна быть готова к оперативному развертыванию по всему миру. Она должна быть в состоянии сражаться в горных, равнинных, пустынных и городских условиях, взаимодействуя со странами – партнерами.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class John J. Pistone.
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12 комментариев
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  1. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 10:10
    0
    Примечательно из этой новости только то, что касается Южной Кореи. Не хотят в данный момент злить лишний раз Северную Корею(читай, что Китай).
  2. gansales
    gansales Сегодня, 10:11
    +2
    Амерсы не спроста запаниковали .."Решимость " их понятна в европе .Как бы (сша) не стали посылать куда подальше с их русофобией и т.д. Уровень жизни резко пошел вниз ,а скоро зима ..
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 12:09
      0
      Раньше шла обычная замена частей! Теперь же только вращение происходит (ротация)
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 13:00
      0
      gansales :....Амерсы не спроста запаниковали .."Решимость " их понятна в европе .

      Когда уже этим "решительным"- международному жандарму морду разобьют.
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:16
    +2
    А из Афгана они с какой РЕШИМОСТЬЮ "ротировались"! Вот это будут помнить и принимать в расчёт их "союзники".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Fisherman
      А из Афгана они с какой РЕШИМОСТЬЮ "ротировались"! Вот это будут помнить и принимать в расчёт их "союзники".

      Получили по зубам в Афганистане, влезли на Украину, чуют что и тут получат, решили попробовать в Корее и на Тайване. Но и там получат "по сопатке".
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 13:04
      0
      Fisherman ....А из Афгана они с какой РЕШИМОСТЬЮ "ротировались"!

      Очень жаль, что их не проводили под залпы ЗРК.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:17
    +5
    Оккупация американцами Европы и южной Кореи продолжается.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:24
    0
    Не. Это ужо не голой попой на Йожика. Тут ужо на дикобраза поперло
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:42
    +1
    Вот что значит возможность печатать деньги в неограниченном количестве. У них около 700 военных баз по всему миру. Это просто сумасшедшие деньги.
  7. koralevviktor
    koralevviktor Сегодня, 10:46
    +1
    Не свидетельствует ли переброска этих сил о возможном их применении в указанных районах. Вполне возможно мы узнаем о новых горячих точках.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +1
    В Европе она будет принимать участие в длительной миссии под названием «Атлантическая решимость».
    Как я понимаю "решимость" противостояния России. Вот только у них в периоды между ротациями происходит введение дополнительных войск. Ну нам не привыкать, т.к. с 90-х НАТО усиленно продвигается на Восток вводя свои контингенты в новые страны-члены блока. Обучение украинских военнослужащих происходит и сейчас в нескольких Европейских странах включая и Британию. Поэтому где будут дополнительно обучать уже роли не играет. По поводу Ю.Кореи. Танки на консервации имеются очевидно посчитали достаточно. Страна с американским душком. В ООН хлопали поддерживая обвинения предъявленные России в ударах по ЗАЭС тем самым поддерживая Украину - страну террориста. При этом наверное забыли, что у самих имеется АЭС, которая, как и всякая другая может быть подвержена в определенных условиях удару.