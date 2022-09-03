«Атлантическая решимость»: армия США в рамках ротации перебрасывает танки в Европу и бронемашины в Южную Корею
Стало известно о предстоящей паре ротаций подразделений американских вооруженных сил. Они будут проводиться на уровне бригад в Европе и Южной Корее.
В Европу отправится боевая группа 2-й бронетанковой бригады 1-й пехотной дивизии сухопутных войск США. Эта бригада дислоцируется в Форт-Райли, штат Канзас. В Европе она будет принимать участие в длительной миссии под названием «Атлантическая решимость». Сейчас армия США уделяет все больше внимания размещению в Европе своих подразделений.
В Южную Корею прибудет боевая группа 2-й бригады Stryker 2-й пехотной дивизии. Постоянно эта бригада дислоцируется на объединенной армейской базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Представитель армии США Джейсон Вагонер сообщил, что ротация должна начаться примерно в октябре 2022 года.
Боевая группа бронетанковой бригады из Форт-Райли должна будет заменить в Европе 3-ю бригаду 4-й пехотной дивизии из форта Карсон. Хотя силы США и НАТО не участвуют напрямую в вооруженном конфликте на Украине, нет сомнений, что это подразделение будет задействовано в американской военной помощи Киеву. В частности, на его базе может проходить обучение и оснащение украинских танкистов.
Ранее ротация 1-й бригады 1-й пехотной дивизии также была продлена на три месяца из-за событий на Украине. Военнослужащие должны были вернуться в США еще в апреле, но российская спецоперация нарушила эти планы. В какой-то период армия США располагала тремя бронетанковыми бригадами в Европе одновременно.
Что касается контингента в Южной Корее, то сюда решено более не перемещать бронетанковые части. Танки на базах в Южной Корее останутся в качестве резерва для быстрого развертывания при необходимости, но теперь вместо бронетанковых бригад службу на Корейском полуострове будут нести военнослужащие бригады на бронемашинах Stryker. Боевая группа бригады на бронемашинах заменит боевую группу 1-й бронетанковой дивизии, которая ранее несла службу в Республике Корея.
Командир боевой группы полковник Чад Роерман в своем заявлении утверждал, что бронемашины «Страйкер» являются естественным и оправданным выбором, учитывая специфику ландшафта местности Кореи. Офицер отметил, что по замыслу Пентагона американская армия должна быть готова к оперативному развертыванию по всему миру. Она должна быть в состоянии сражаться в горных, равнинных, пустынных и городских условиях, взаимодействуя со странами – партнерами.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- Wikipedia / U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class John J. Pistone.