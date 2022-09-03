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Украинские боевики обстреляли село Кистёр в Брянской области

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Украинские боевики обстреляли село Кистёр в Брянской области

В очередной раз украинские боевики открыли огонь по российской территории. Под обстрелом вновь оказался один из приграничных районов Брянской области.


Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что под обстрелом оказалось село Кистёр Погарского района. В сельском поселении проживают более тысячи человек.

По сообщению губернатора региона, со стороны сопредельного государства был осуществлён обстрел, в результате которого повреждены ЛЭП, есть повреждения дорожного полотна. Богомаз сообщает, что жертв и пострадавших, к счастью, нет.



Также известно о повреждённых окнах в административном здании села Кистёр. Обращает на себя внимание и то, что обстрел, осуществлённый украинскими боевиками, привёл к повреждению памятника советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Глава региона сообщил о том, что проводятся работы по проверке безопасности, после чего ремонтники приступят к восстановлению линий электропередач.

Ранее, напомним, украинские военные обстреливали Климовский, Стародубский и другие районы Брянской области.
Использованы фотографии:
ТГ/AV БогомаZ
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16 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:12
    +3
    Г а д ы! Просто г а д ы! angry
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:28
      0
      И так будет до полной денацификации всех нациков ! am
      1. gansales
        gansales Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Uncle Lee
        И так будет до полной денацификации всех нациков ! am

        И это все говорит ,что СВО нужно переводить в полномасштабные военные действия ..Особенно после обстрелов и попытке захвата ЗАЭС ! Тут уже терроризмом ядерным попахивает ,а это уже очень серьезно ..
        Давай ВВП действуй ,Россия за тебя hi
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:51
      -1
      Цитата: Лешак
      Г а д ы! Просто г а д ы! angry

      Смотрю на количество комментариев к статье и понимаю, что к сожалению это стало обыденностью. Вот, что животворящие жесты доброй воли делают.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:58
        0
        Вот, что животворящие жесты доброй воли делают.

        Как же вы правы! good
  2. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:18
    +4
    У меня в связи с этим возникает вопрос: почему нет круглосуточного мониторинга приграничных районов сопредельной территории?
    1. gansales
      gansales Сегодня, 10:24
      -3
      Цитата: Сергей985
      У меня в связи с этим возникает вопрос: почему нет круглосуточного мониторинга приграничных районов сопредельной территории?

      Шойгу вам сегодня перезвонит и отчитается .. laughing
      Ждите bully
      Ну а если серьезно ,то эти падлы на "Скорой помощи" катаются с минометами и обстреливают ..Кого то ловят кого то нет ..Граница все же большая ..
      А скоро все наше будет !!!
      1. Сергей985
        Сергей985 Сегодня, 10:26
        +1
        Я к тому и задал вопрос. Нужна буферная зона, целиком контролируемая нами.
  3. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 09:19
    +4
    Не очень понимаю, что мешает создать пояс безопасности 10-20 км для защиты приграничных районов.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: Пулково1942
      Не очень понимаю, что мешает создать пояс безопасности 10-20 км для защиты приграничных районов.

      Длинна границы приграничных регионов это - 3 тыс.км с Крымом. Что бы обеспечить пояс безопасности глубиной 10-20 км. внутрь вражеской территории и его последующее удержание, необходимо увеличить войсковую группировку задействованную в операции как минимум вдвое. Сложно.
      Как по мне, если бы после первых же прилётов украинских снарядов по сёлам и объектам на нашей территории, так же альтернативно и зеркально прилетало по гос.учреждениям и объектам жизнеобеспечения Киева и Львова, то они бы так не борзели.
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 10:29
        0
        Длинна границы приграничных регионов это - 3 тыс.км с Крымом.

        Вы здорово гиперболизировали то значение "приграничных районов", которое я подразумевал в своем комментарии. Речь идет о Черниговской, Сумской и куске Харьковской области.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:44
          0
          Цитата: Пулково1942
          Длинна границы приграничных регионов это - 3 тыс.км с Крымом.

          Вы здорово гиперболизировали то значение "приграничных районов", которое я подразумевал в своем комментарии. Речь идет о Черниговской, Сумской и куске Харьковской области.

          Однако мы имеем дело с невменяемой куевской властью, которая идёт на любые преступления и провокации, а стало быть все приграничные районы находятся в зоне риска. В Москве людей взрывают.
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 09:46
    +2
    Отодвигаем ВСУ от ЛДНР, чтобы прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Что мешает отодвинуть противника и от нашей границы?
    Как вариант, если нет желания вводить на данном направлении войска, перепахать все свободное от нп пространство из РСЗО, и мониторить ситуацию. Километров на 40-50 на их территории. Объявить что любое шевеление там, на открытой местности, будет накрываться. Дороги контролировать. У нас достаточно войск, не задействованных в СВО, для этой задачи. Даже части с военнослужащими срочной службы можно привлечь: они будут на нашей территории, а не на территории Украины. Риск минимален.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:17
    +2
    В ответ надо бить по киеву, львову причем не по военным объектам, а по административным и промышленным.
  6. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:11
    0
    Ну вот это бесит до края.
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 16:35
    0
    местным надо оружие раздавать потихоньку вдруг рейд украинцы замутят