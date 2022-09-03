Украинские боевики обстреляли село Кистёр в Брянской области

В очередной раз украинские боевики открыли огонь по российской территории. Под обстрелом вновь оказался один из приграничных районов Брянской области.Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что под обстрелом оказалось село Кистёр Погарского района. В сельском поселении проживают более тысячи человек.По сообщению губернатора региона, со стороны сопредельного государства был осуществлён обстрел, в результате которого повреждены ЛЭП, есть повреждения дорожного полотна. Богомаз сообщает, что жертв и пострадавших, к счастью, нет.Также известно о повреждённых окнах в административном здании села Кистёр. Обращает на себя внимание и то, что обстрел, осуществлённый украинскими боевиками, привёл к повреждению памятника советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.Глава региона сообщил о том, что проводятся работы по проверке безопасности, после чего ремонтники приступят к восстановлению линий электропередач.Ранее, напомним, украинские военные обстреливали Климовский, Стародубский и другие районы Брянской области.