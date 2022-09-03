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Попытка доставки украинского десанта на Запорожскую АЭС была пресечена ударами с вертолётов Ка-52 ВКС РФ

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Из находящихся под контролем киевских властей населенных пунктов Каневское и Лысогорка вниз по Днепру сегодня ночью отправилось большое количество быстроходных моторных лодок с военнослужащими ВСУ на борту. Данная попытка доставки украинского десанта на Запорожскую АЭС была пресечена ударными вертолетами Ка-52 ВКС РФ.


Об этом сообщил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Украинские плавсредства с десантом двигались в направлении Днепрорудного, Энергодара и Васильевки, но были остановлены российскими вертолетчиками. Предполагается, что ВСУ задействовали около 20 моторок.

Официальной информации об инциденте от Министерства обороны РФ пока нет.

Владимир Рогов также сообщил о ночном обстреле Энергодара и Запорожской атомной станции со стороны ВСУ. Отмечено примерно 20 прилетов. Известно о двух залпах по шесть снарядов из украинских реактивных систем залпового огня. В результате повреждения получила Днепровская линия электропередач. АЭС перешла на режим поддержания электропитанием внутренних функций объекта.

На данный момент на атомной электростанции присутствует несколько членов международной миссии МАГАТЭ. Жители Энергодара и сотрудники АЭС напрасно надеялись, что на время пребывания иностранцев на станции ВСУ прекратят обстрелы.

Это уже вторая попытка украинских войск высадить десант в Энергодаре. В результате первой попытки были уничтожены элитных подразделений главного управления разведки Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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49 комментариев
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 09:19
    +5
    Еще пара сотен в минусе. Интересно, третья волна будет?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:22
      +3
      были уничтожены элитных подразделений
      А что тогда про не what элитных говорить !
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 09:23
      +3
      Цитата: Dart2027
      Интересно, третья волна будет?

      А мне интересно, пятая будет?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:30
      +4
      Цитата: Dart2027
      Еще пара сотен в минусе. Интересно, третья волна будет?

      Будет и третья, и четвертая волна, и обстрелы будут, до тех пор пока "ответку" серьезную не получат.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 09:49
        0
        Совсогласен! Команду получили - будут колоться, но лезть на кактус! Пока спецназ не кончится, который они готовили в Британии. Месяц-полтора до распутицы будет очень активным, чтобы к первым ливням зафиксировать за собой максимум позиций/земель. А АЭС конечно вкусная цель.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:53
        0
        hi Это что то новое.У наших вертолётчиков раньше была стендовая стрельба"бегущий кабан".Теперь появилась новая "плывущий кабан".Нашим вертолётчикам броневой удачи ,что бы всё ракеты ПВО ВСУ прошли мимо.Они не идиоты чтобы десант пускать без прекрытия. drinks
    4. Маз
      Маз Сегодня, 09:54
      0
      опаньки как интересно