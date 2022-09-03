Попытка доставки украинского десанта на Запорожскую АЭС была пресечена ударами с вертолётов Ка-52 ВКС РФ

Из находящихся под контролем киевских властей населенных пунктов Каневское и Лысогорка вниз по Днепру сегодня ночью отправилось большое количество быстроходных моторных лодок с военнослужащими ВСУ на борту. Данная попытка доставки украинского десанта на Запорожскую АЭС была пресечена ударными вертолетами Ка-52 ВКС РФ.Об этом сообщил член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.Украинские плавсредства с десантом двигались в направлении Днепрорудного, Энергодара и Васильевки, но были остановлены российскими вертолетчиками. Предполагается, что ВСУ задействовали около 20 моторок.Официальной информации об инциденте от Министерства обороны РФ пока нет.Владимир Рогов также сообщил о ночном обстреле Энергодара и Запорожской атомной станции со стороны ВСУ. Отмечено примерно 20 прилетов. Известно о двух залпах по шесть снарядов из украинских реактивных систем залпового огня. В результате повреждения получила Днепровская линия электропередач. АЭС перешла на режим поддержания электропитанием внутренних функций объекта.На данный момент на атомной электростанции присутствует несколько членов международной миссии МАГАТЭ. Жители Энергодара и сотрудники АЭС напрасно надеялись, что на время пребывания иностранцев на станции ВСУ прекратят обстрелы.Это уже вторая попытка украинских войск высадить десант в Энергодаре. В результате первой попытки были уничтожены элитных подразделений главного управления разведки Украины.