Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»

Иллюстративное фото

Ночью наши ПВО снова сбили все ракеты, выпущенные по Днепру. Пять из пяти «Искандеров». Парни и девчата, вы – Боги. Других слов у меня нет.

Сегодняшняя публикация мэра Днепропетровска (Днепра) в сети обратила на себя особое внимание. В ней Борис Филатов высказался по поводу ракетных ударов, наносившихся по объектам в самом Днепропетровске и Днепропетровской области.На своей странице в социальной сети украинский градоначальник опубликовал заметку, которая ничего, кроме желания пожать плечами, не вызывает. Рапортуя об «успехах» расчётов средств противовоздушной обороны, ставленник киевского режима в русском городе Днепропетровске, пишет буквально следующее:Через некоторое время Филатов уже пишет, что ракеты были «Калибрами».А перед этим в городской администрации заявляли, что «противник стрелял ракетами С-300 по наземным объектам». Какие же именно ракеты были сбиты и сколько их было, мэрия Днепра никак не определится.Обратило на себя внимание это сообщение даже не в связи с тем, что днепропетровский мэр решил перебрать самые разные ракеты, которые имеются в арсенале российских Вооружённых сил, а то, что перед этой публикацией Филатова появились кадры от местных жителей с полыхающими зенитными ракетными комплексами украинских войск. Как уже сообщало «Военное обозрение», уничтожение украинских ЗРК привело к детонации и крупному пожару в Днепропетровске. При этом кадры активно ретушировались, чтобы не выдать точного места поражения целей.