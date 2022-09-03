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Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»

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Иллюстративное фото



Сегодняшняя публикация мэра Днепропетровска (Днепра) в сети обратила на себя особое внимание. В ней Борис Филатов высказался по поводу ракетных ударов, наносившихся по объектам в самом Днепропетровске и Днепропетровской области.

На своей странице в социальной сети украинский градоначальник опубликовал заметку, которая ничего, кроме желания пожать плечами, не вызывает. Рапортуя об «успехах» расчётов средств противовоздушной обороны, ставленник киевского режима в русском городе Днепропетровске, пишет буквально следующее:

Ночью наши ПВО снова сбили все ракеты, выпущенные по Днепру. Пять из пяти «Искандеров». Парни и девчата, вы – Боги. Других слов у меня нет.

Через некоторое время Филатов уже пишет, что ракеты были «Калибрами».

А перед этим в городской администрации заявляли, что «противник стрелял ракетами С-300 по наземным объектам». Какие же именно ракеты были сбиты и сколько их было, мэрия Днепра никак не определится.

Обратило на себя внимание это сообщение даже не в связи с тем, что днепропетровский мэр решил перебрать самые разные ракеты, которые имеются в арсенале российских Вооружённых сил, а то, что перед этой публикацией Филатова появились кадры от местных жителей с полыхающими зенитными ракетными комплексами украинских войск. Как уже сообщало «Военное обозрение», уничтожение украинских ЗРК привело к детонации и крупному пожару в Днепропетровске. При этом кадры активно ретушировались, чтобы не выдать точного места поражения целей.
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64 комментария
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 09:24
    0
    Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»

    Из рогаток? what
    А картинка разобранных типа подтверждение?
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 09:40
      +13
      "Через некоторое время Филатов уже пишет, что ракеты были «Калибрами».

      К утру это были SS-18
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 10:01
        +4
        Мэру, по скудоумию, удалось запомнить только три типа российских ракет...огласил бы весь список
        1. Грица
          Грица Сегодня, 11:27
          +3
          Цитата: marchcat
          Мэру, по скудоумию, удалось запомнить только три типа российских ракет...огласил бы весь список

          А еще мэр по скудумию не знал, что у ВСУ нет ничего, чем можно было бы сбить "Искандеры" - слишком сложная цель для ПВО. Ладно, "Калибры" еще можно сбить, но "Искандер"....
          1. Дмитрий Гаврилов
            Дмитрий Гаврилов Сегодня, 12:01
            +3
            Только банкой с огурцами
      2. BABAY22
        BABAY22 Сегодня, 10:08
        +1
        Цитата: Sniper
        К утру это были SS-18

        И сбивал он их лично...
        Из табельного...
        Всех!
        Ну, у всех ли налито?!
      3. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 11:00
        +4
        Цитата: Sniper
        "Через некоторое время Филатов уже пишет, что ракеты были «Калибрами».

        К утру это были SS-18

        Ещё дорожку вдохнет и это будут сбитые Сарматы.
    2. gansales
      gansales Сегодня, 10:03
      +4
      Цитата: К-50
      Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»

      Из рогаток? what
      А картинка разобранных типа подтверждение?

      Да вот не знает никто ..Смех смехом ,а как бы не амерские пво-про недавно поставленные заработали .Черт его знает ,но это все настораживает .Будем ждать инфы и пока лучше не троллить эту инфу считаю hi
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:19
        +1
        Цитата: gansales
        ...как бы не амерские пво-про недавно поставленные заработали...
        Хм, и какие же американские ПВО-ПРО способны сбивать Искандеры со стопроцентной эффективностью?
        Тем более, что именно американских систем никто даже не обещал, а речь шла о норвежских NASAMSах, вроде бы, из голландских арсеналов в количестве пяти штук или типа того...
        1. gansales
          gansales Сегодня, 11:56
          0
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: gansales
          ...как бы не амерские пво-про недавно поставленные заработали...
          Хм, и какие же американские ПВО-ПРО способны сбивать Искандеры со стопроцентной эффективностью?
          Тем более, что именно американских систем никто даже не обещал, а речь шла о норвежских NASAMSах, вроде бы, из голландских арсеналов в количестве пяти штук или типа того...

          Честно не знаю и надеюсь ,что таких нет и это все болтовня ..
          Я просто выдвинул предположение и ВСЕ ! hi
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 12:45
            0
            Цитата: gansales
            ...и это все болтовня...
            Да, стопроцентно bullshit, как сказали бы «лучшие украинские друзья». А по-русски не скажу, потому что не хочу получить ещё одно предупреждение...
      2. Дмитрий Гаврилов
        Дмитрий Гаврилов Сегодня, 10:52
        -3
        Что настораживает? Болтовня Филатова? laughing
      3. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 11:46
        +1
        Бесполезно им это объяснять, у них эйфория от беспрерывного шапкозакидательства, а от этого эффект такой же, как от белой дорожки на столе...
        1. Дмитрий Гаврилов
          Дмитрий Гаврилов Сегодня, 11:59
          0
          Объяснять что? Филатов уже не в первый раз всё "сбивает". laughing От Искандеров до ракет С-300 , которыми почему-то бьют по Днепропетровску. laughing
          Обсуждать его заявления всерьёз - смешно. Но всегда найдутся крымчанки, офицерские дочери , вещающие про американские пво-про на украине laughing
    3. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 10:14
      +11
      А картинка разобранных типа подтверждение?
      Картинка никакого отношения к содержанию статьи не имеет, это уничтоженные С-300 ВСУ. Вот другой ракурс.
      1. gansales
        gansales Сегодня, 11:58
        +1
        Цитата: New-pechkin
        Картинка никакого отношения к содержанию статьи не имеет, это уничтоженные С-300 ВСУ. Вот другой ракурс.

        Спасибо за фото ,не видел И ракурс очень эффектный !
    4. Paladin
      Paladin Сегодня, 12:40
      +2
      Из рогаток?

      Наш герой Борис Филатов,
      Искандер он сбил лопатой,
      "Тополя" и "Сатану",
      Да ещё и не одну))))))))))))
    5. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: К-50
      Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»

      Из рогаток? what
      А картинка разобранных типа подтверждение?

      На представленном фото, представлены сгоревшие ракеты С-300 в контейнерах.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:25
    +11
    Хорошо хоть о сбитых "Кинжалах" не додумался объявить. Маразм крепчает!
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 09:28
      +8
      Цитата: Лешак
      Хорошо хоть о сбитых "Кинжалах" не додумался объявить.

      Забыл, наверное... request
      1. Anatoly 288
        Anatoly 288 Сегодня, 09:35
        0
        А теперь пожелаем господину Филатову Доброго утра и не рассказывать о своих снах первому попавшему…
        1. 4ekist
          4ekist Сегодня, 09:43
          0
          ....уничтожение украинских ЗРК привело к детонации и крупному пожару в Днепропетровске

          Ясно же указано, что к этому (пожарам и детонации) причастны украинские ЗРК.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:03
        +5
        последнюю ПУ единственного дивизиона ВСУ ЗРК С-300В1 уничтожили на той неделе
        остались только ПЗМ без РЛС наведения - пустое железо
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 09:35
      0
      По-моему, ему это все приснилось в пьяном угаре...

      Да - Бог войны - артиллерия. А не бандеровское ПВО.
      1. Татьяна Першина
        Татьяна Першина Сегодня, 10:24
        +1
        Он прочитал это на УНИАН. Вот текст:
        " Уничтожены все пять крылатых ракет, которые были выпущены врагом по Днепру. ВСУ сбили ракеты в Днепровском районе – пострадавших нет."
        Ну, а какие ракеты - это ему пришлось самостоятельно придумывать.
        "
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:25
    +11
    Какие же именно ракеты были сбиты и сколько их было, мэрия Днепра никак не определится.
    Это были "Тополя", "Сарматы" и одна "Посейдон" !!! lol
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      и одна "Посейдон"
      Пацталом тезка drinks
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Какие же именно ракеты были сбиты и сколько их было, мэрия Днепра никак не определится.
      Это были "Тополя", "Сарматы" и одна "Посейдон" !!! lol

      А что, и янки их теперь тоже долбят!? Если так, то давно пора!!! laughing
      Справка: БРПЛ "Посейдон С-3"
      UGM-73 «Посейдон» (англ. UGM-73 Poseidon C-3, [pɔ'said(ə)n] — Посейдон) — американская баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Первая БРПЛ США, оснащённая разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН).Выпущено всего 619 ед. Снята с вооружения по договору СНВ-1 в 1996г.
      yes
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 09:26
    +8
    сбили не пять из пяти, а десять из пяти...
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:26
    +2
    А чё не инопланетное вторжение? Хотя бы Сармат. Ну раз пошла такая пьянка. А тут толи Искандер, толи Калибр, Толи С-300. Ну не понятно жеж кого сбили
  6. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:28
    0
    А, то есть он подтвердил уничтожение ЗРК С-300 ВСУ. Ракеты ведь на земле взрывались? Ох, этот эзопов язык)
  7. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 09:31
    +6
    Это как анекдоте про старика 80 летнего который у врача своего спрашивает почему у него с бабами не получается . Врач говорит но простите вам 80 лет почему у вас должно получаться ? Дед мол да соседу почти 100 лет а он говорит мол что каждую ночь новую бабку шпилит. Врач ему мол ну так и вы тоже ГОВОРИТЕ )))

    Так и здесь . Мэр мог бы еще на свой счет записать звено Су57, МКС и комету Галлея
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:35
      0
      Армат штук 20, Армат забыли "сжечь" доблестные захистники. laughing
  8. navigator777
    navigator777 Сегодня, 09:34
    +3
    А что же тогда полыхает в Днепре, если все сбили? Вообще с вводом цезуры теперь можно утверждать все что угодно, никто не сможет опровергнуть.
    В наступлении у них тоже были некоторые успехи laughing
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:39
    0
    Ну сбили. Ну соврали. Делов-то.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:40
    +4
    Заявления свинобандер это их проблемы - они придумывают фейки в первую очередь для своего пипла - призрак киева, дед Панас взял теннисную ракетку и мячами для тенниса сбил все Искандеры, Кинжалы, Протоны и все нашу спутниковую группировку. Мне непонятно зачем этот бред публиковать на ВО?
    1. polinet
      polinet Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: убей фашиста
      Заявления свинобандер это их проблемы - они придумывают фейки в первую очередь для своего пипла - призрак киева, дед Панас взял теннисную ракетку и мячами для тенниса сбил все Искандеры, Кинжалы, Протоны и все нашу спутниковую группировку. Мне непонятно зачем этот бред публиковать на ВО?

      банками с огурцами как обычно у них бывает.
    2. Bobik012
      Bobik012 Сегодня, 11:28
      0
      зачем этот бред публиковать на ВО
      за денежками. И чтобы Вам нескучно было
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    -1
    Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»
    . На туман войны уже не списать, просто ещё одна пСисаа брехун, которых там много.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 09:44
    +6
    "..... появились кадры от местных жителей с полыхающими зенитными ракетными комплексами украинских войск.,,,,"
    А что,разве он неправ? Ракеты сбивали даже не взлетая с ЗРК....это такая хитрая технология и тактика... fool
  13. Napayz
    Napayz Сегодня, 09:52
    -1
    Может ли укроПВО (в принципе) сбивать наши "Искандеры" и "Калибры"?
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:18
      +3
      Может, если Искандер использует крылатую ракету, она по сути аналогична Калибру, дозвуковая на большей части полёта, ускоряется на конечном участке полёта.

      Квазибаллистическую ракету сбить сложнее, её скорость очень большая.

      Пока летит КР её может сбить любой ЗРК начиная с 60-х годов и даже ПЗРК, но при определённых условиях:

      - ЗРК надо непрерывно вести боевое дежурство, но это делает ЗРК уязвимым перед противорадиолакационными ракетами, которые имеют радиус поражения больше 100 км + боевой радиус истребителя;

      - быть очень близко к маршруту пролёта крылатой ракеты, так как летит она на малой высоте и дальность её обнаружения всеми ЗРК очень небольшая.

      В общем укроПВО могут сбивать крылатые ракеты, но делают это очень редко.

      Могли бы Львов хотя-бы закрыть от ударов КР, там противорадиолокационной ракетой ЗРК не достать, но видать комплексов и ракет у них осталось не много, они все вблизи фронта, работают в догон и из засады, включают ЗРК на небольшое время, анакуют цели и меняют позицию.

      Справедливости ради стоит понимать, что массированную ракетную атаку отразить не могут никакие ЗРК, поэтому те-же укропы поражают объекты в нашем тылу Точками-У и Хаймарсами.

      Кроме того стоит учитывать ещё человеческий фактор, сутками дежурить на ЗРК тяжело, сказывается утомляемость, а время на обнаружение ракеты и принятие решений на их поражение это секунды.
      1. Napayz
        Napayz Сегодня, 11:16
        -1
        Понятно. Спасибо.
    2. Vigore
      Vigore Сегодня, 10:27
      -1
      В телеге время от времени проскакивают видосы успешной работы их ПВО, как и фотки (видео) не долетевших (сбитых) наших ракет, в том числе и “Калибра”.
      Но в их достоверности не уверен…. request
      1. Napayz
        Napayz Сегодня, 11:19
        0
        К ихНИМ "вiдЭо - и фотодоказам" у меня доверия нет совсем, а к словам и подавно.
  14. егерь650
    егерь650 Сегодня, 09:54
    0
    Калибры уже кончились)
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57
    +3
    Сбили и сбили.Зачем хвастаться.Всё поддался укропрапоганде,иду в магазин за полкило дистилята.Кто со мной.Надо это дело отметить. drinks Надеюсь ,с юмором на ВО ещё нормально!
    1. gansales
      gansales Сегодня, 10:07
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Сбили и сбили.Зачем хвастаться.Всё поддался укропрапоганде,иду в магазин за полкило дистилята.Кто со мной.Надо это дело отметить. drinks Надеюсь ,с юмором на ВО ещё нормально!

      Я с вами Андрей drinks С юмором на сайте даже очень хорошо ,но все же как то не очень эта инфа влетела ..Как бы не правда оказалась ! Я за наших летчиков переживаю .
      Может пво-про запад подогнал новые ? Да в жилых кварталах расположили ..
  16. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 10:00
    +2
    Парни и девчата, вы – Боги. Других слов у меня нет.

    О любви не говори, а молчать не можешь - пой!

  17. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:06
    +1
    Мечтатель или вернее сказочник. Главное не сделать,главное отчитаться. Забыл добавить: при этом сэкономлено 10 ракет.
  18. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:15
    -1
    Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров»

    ***
    — Ещё китайский беспилотник в Тайваньском проливе - это тоже они...
    ***
  19. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 11:00
    +1
    Почему они такие тупые?..
    1. Appraiser
      Appraiser Сегодня, 13:23
      +1
      Потому, что печенье которое раздавали в 2014 ещё действует, на генетическом уровне.... Они ведь "великие украинцы" laughing
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»
    А их "обломки" наверное уничтожили объекты подвергшиеся удару? Не знаю кто там "боги" парни или девчата, а вот врет мэр привычно легко и непринужденно.
  21. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:00
    +1
    Цитата: Sniper
    "Через некоторое время Филатов уже пишет, что ракеты были «Калибрами».

    К утру это были SS-18

    к вечеру мутируют в Фау-1 ;)
  22. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 12:03
    0
    Не,это же ХОРОШО что в/на такие так сказать "пастыри" wassat
  23. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 12:19
    0
    Ну хочется ему чтобы так было. Пусть по фантазирует.
  24. Nord11
    Nord11 Сегодня, 12:26
    0
    А не написали как боевая старушка-патрыотка крынкой со сметаной сбила Кинжал? Ну значит позже порадуют мировую общественность..
  25. Negruz
    Negruz Сегодня, 13:01
    0
    Разбил кулак своим носом....
  26. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 13:21
    0
    "Ночью наши ПВО снова сбили все ракеты, выпущенные по Днепру. Пять из пяти «Искандеров». Парни и девчата, вы – Боги. Других слов у меня нет".[i][/i]
    laughing У них в "Укропии" проживают "только небожители - боги", обкурились или американских фильмов насмотрелись, ведь это очень заразно так нельзя..... soldier
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 13:43
      0
      Видимо, были "боги", пока были живы. Теперь чОрты у бандеры.
  27. Joker62
    Joker62 Сегодня, 13:30
    0
    Вот сказочник, мэр Филатов... Был злобным вралем, и вралем остался...
  28. мерцание
    мерцание Сегодня, 14:37
    0
    Мэр Днепропетровска заявил, что украинские расчёты ПВО сбили «пять из пяти «Искандеров» или «Калибров» над городом»
    Как то так
  29. D16
    D16 Сегодня, 17:04
    0
    уничтожение украинских ЗРК привело к детонации и крупному пожару в Днепропетровске.

    Все сразу встало на свои места. Все российские ракеты разбились об украинские С-300 laughing .