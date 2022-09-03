Военное обозрение
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Иран освободил захваченные в Красном море морские беспилотники США

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ВМС США сообщили об освобождении Ираном двух американских беспилотных надводных кораблей, которые были захвачены иранским военным кораблем в Красном море. Спустя 18 часов после захвата кораблей, иранское командование приняло решение их освободить. Данный инцидент произошел на фоне непрямых ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые сразу же оказались близки к остановке.


Позже всплыли некоторые подробности инцидента. Так, 1 сентября 2022 года, в четверг, иранский военный корабль «Джамаран» захватил два беспилотных корабля Saildrone Explorer, которые занимались ведением наблюдения в международных водах Красного моря. Инцидент произошел в южной части Красного моря.

На захват беспилотных кораблей иранским кораблем отреагировали американские эсминцы USS Nitze и USS Delbert D. Black. Они отправили к мест инцидента вертолеты. Американское командование вышло на связь с иранскими военными моряками. В результате переговоров было принято решение освободить оба беспилотных корабля. В пятницу около 8 часов утра беспилотные корабли продолжили свой путь.

Представительство Ирана в ООН не сразу ответило на вопросы прессы о произошедшем инциденте. Между тем, американские СМИ сообщают, что это уже не первый инцидент в течение недели. Ранее моряки Корпуса стражей исламской революции Ирана попытались захватить морской беспилотник в Персидском заливе.

Как известно, иранские и американские военные корабли периодически оказываются участниками различных инцидентов, что связано со сложными отношениями между Вашингтоном и Тегераном. Например, в июле 2022 года три иранских корабля столкнулись с двумя американскими кораблями в Персидском заливе.

В апреле 2022 года 11 иранских катеров неоднократно появлялись перед кораблями ВМС США в Персидском заливе. Иранские катера регулярно преследуют американские корабли в этом регионе, что повышает риск конфронтации между двумя сторонами. Иран утверждает, что Персидский залив является его сферой влияния и присутствие американских кораблей в нем недопустимо.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 10:24
    +1
    Уж очень уязвимы эти надводные беспилотники.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 10:33
      +6
      Цитата: Сергей985
      Уж очень уязвимы эти надводные беспилотники.

      Дело в неуязвимости ,а в наглости амерсов ..Они Иран проверяли ,захватят или нет .Иранцы молодцы не боятся ,в отличии от Китая с их мощью .
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 11:20
        -4
        Цитата: gansales
        .Иранцы молодцы не боятся ,в отличии от Китая с их мощью .
        Действительно!Чего там бояться,когда два эсминца ВМС США на тебя прут.Мощь КНР оставим за скобками,,если сейчас кусаться,то китаец огребёт
    2. dauria
      dauria Сегодня, 10:51
      +3
      Уж очень уязвимы эти надводные беспилотники.

      Дело не в этом. Они пока вне закона . Как контейнер , свалившийся за борт и подобранный другим судном. Имущество , за спасение которого с владельца взимается плата ( но не более 100 % стоимости ) . А вот то , что их не теряют , а просто выпускают в море - уже нарушение правил и угроза судоходству . Так что янки пока только с позиции силы могут чирикать . По закону кругом неправы.
      Это ведь только кажется - выстругал лодку и плыви куда хочешь . На деле по меткому выражению одного знакомого " У кого нет яхты - мечтают купить. У кого есть - мечтают продать ". Он пригнал маленькую яхту из Сиднея аж в Киев.
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 11:29
        0
        Он пригнал маленькую яхту из Сиднея аж в Киев.
        Удивительно,что в Киеве жаждют яхт из Австралии.Значит , настроения победные,иначе и не понять///
        1. Галеон
          Галеон Сегодня, 13:47
          +1
          Еще с советских времен в Киеве была активная группа неплохих яхтсменов, строивших яхты для походов и путешествий. Довелось в начале нулевых пообщаться в тамошнем яхтклубе с такой небольшой компанией еще наших советских ученых и инженеров - они строили пятнадцатиметровую парусную яхту, делая корпус из железобетона, рассчитав жесткость конструкции для океанской волны. А железобетон взяли из экономических соображений - для них это был единственно доступный материал. Интересные были люди, вспоминаю их иногда.
          Дело может быть не в победных настроениях - это может быть кто-то из их детей или учеников.
        2. dauria
          dauria Сегодня, 14:03
          0
          Удивительно,что в Киеве жаждют яхт из Австралии.

          Это было лет 15 назад . Два человека в складчину купили там подержанную малоразмерную яхту по дешёвке и вдвоём пригнали её до Суэца, потом через канал на борту российского сухогруза за бесплатно из чистейшей морской солидарности , дальше сами через Средиземку, Чёрное и вверх по Днепру . Поверьте, эта лодочка гораздо скромнее тех, на которых наши "нувориши" своих тёлок катают по Волге. Тогда там жили обычные люди , с такими же заботами , как у нас . Единственное, что было заметно "На кой чёрт нам ваши кремлёвские олигархи, нам своих не прокормить ".
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 15:03
        -1
        Цитата: dauria
        а просто выпускают в море - уже нарушение правил и угроза судоходству

        "The vessels posed no risk to naval traffic and had been operating in the general vicinity of the Southern Red Sea for more than 200 consecutive days without incident," the Navy statement said.
        «Суда не представляли опасности для морского движения и работали в непосредственной близости от южной части Красного моря более 200 дней подряд без происшествий», — говорится в заявлении ВМС.
        A U.S. defense official, speaking the Iranians sought to secretly seize the drones, pulling the sail drones completely out of the water on Thursday and then covering them with tarps.
        Представитель министерства обороны США заявил, что иранцы пытались тайно захватить беспилотники, полностью вытащив парусные беспилотники из воды в четверг, а затем накрыв их брезентом (чтобы не мешали судоходству lol )
        Вы отлично понимаете какую, цель преследуют иранцы.
        Всегда одну и туже, любыми путями получить любой беспилотник и сделать копию.
        Надеюсь вы уже читали, что эти копии далеки от оригинала.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:25
    0
    У этих есть флоты, а ухры свой вмс утопили в каховском вдхр.
    Резинотехнические изделия... С моторчиками.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: антивирус
      У этих есть флоты, а ухры свой вмс утопили в каховском вдхр.
      Резинотехнические изделия... С моторчиками.

      Это укрокригсмарине:
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 10:49
        0
        Да, резина и на апл применяется.
        .....
        ....
        И авианосцах.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:26
    +2
    Свободу американским беспилотникам!!!
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 10:29
    0
    Иран утверждает, что Персидский залив является его сферой влияния и присутствие американских кораблей в нем недопустимо.
     Иран, в чем то прав, где Иран и Персидский залив, а где США и Персидский залив.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 10:40
      +2
      Цитата: parusnik
      Иран, в чем то прав, где Иран и Персидский залив, а где США и Персидский залив.

      В этом вся суть вы правы ..Что там и кого сша охраняют ? Уж не Израиль хе хе А то тут форумчане евреи любят хвастаться ,какая у них "земля обетованная" сильная и независимая и все ее боятся ..Ну ну ! Без сша ,эта территория растворится в арабском гневе
      Лучше бы уже начать договариваться по нормальному с соседями, а то ведь США не вечно
      Сейчас отпинают за мою дерзость laughing
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 10:49
        0
        Арабские страны и Израиль это не взаимно договаривающиеся стороны.Они мешают друг,другу жить.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:32
    +2
    Спустя 18 часов после захвата кораблей, иранское командование приняло решение их освободить.

    Надеюсь времени хватило на то чтобы понять как эти аппараты работают.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Лешак
      Надеюсь времени хватило на то чтобы понять как эти аппараты работают.

      Поняли, что интереса эти беспилотники не представляют.
  6. gunnady
    gunnady Сегодня, 10:37
    0
    Добби свободен!
  7. nnm
    nnm Сегодня, 10:38
    +2
    Ощущение, что Иран очень старается договориться об отмене санкций. Что для нас не есть хорошо.
    С другой стороны, как ни крути - инцидент произошел в нейтральных водах и американцы были в своем праве.
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 11:05
      +2
      Иранцы не просто так активизировали усилия по переговорам за последние пол года. Их нефть уже давно ждет ЕС ,а в связи с имеющими место событиями будет ждать еще больше.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    +3
    Морской беспилотник ,его безопасность большая проблема.Увидел этот беспилотник,обозначаешь что твой пароход плохо управляется ,и плавно подруливаешь к нему и топишь.Хулиганить ,так хулиганство.У своих берегов это вообще безопасно.(судно плохо управляется, чёрный шар на грот марте,ночью три красных фонаря друг за другом по вертикали).А какие у нас рыбаки любознательные,вмиг отключат,и никакой GPS не сработает.При СССР иногда на борт рыбака ,поднимались интересные люди и шли в рейс,чем занимались?Креветки считали.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:05
      +3
      Цитата: tralflot1832
      .А какие у нас рыбаки любознательные,вмиг отключат,и никакой GPS не сработает.

      Еще в 70-е в Норвежском море мои "любознательнвые тральцы" вытащили штатовский радиобуй с сонаром, через 15 минут прилетела ихняя вертушка и начала кружить, я своим "Отрубите антенну !" Вообщем несолно хлебавши янки улетели. Наши раскурочили все и в каптерку бросили, а когда в порт пришли, наш и вояки из нас всю души вынули -"где, когда, а где все остальное", хотя мне и кепу благодарность объявили (устную).
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    +2
    В результате переговоров было принято решение освободить оба беспилотных корабля.
    А американцы утверждают, что иранцы недоговороспособны. А тут на тебе взяли и отдали.
  10. kamakama
    kamakama Сегодня, 12:30
    +2
    Ну вообще по морскому праву иранцы могли делать с "судном без экипажа" все что угодно, это приз. Они могут предложить его выкупить судовладельцу по своей цене, но не обязаны это делать
  11. Борил
    Борил Сегодня, 13:17
    -1
    Освободили беспилотника, иранцы сделали помирительны жесть к США, ведь идут сложные закулисные переговоры!
  12. ЮрийМосква
    ЮрийМосква Сегодня, 13:53
    -1
    Слабаки.Зачем отдавать.Ничего не знаем,беспилотники не видели,ловили рыбку.
  13. Kosh
    Kosh Сегодня, 14:29
    +1
    Там надо добавить, что американцы пишут, что на дронах после возвращения отсутствуют камеры, но судя по видео что иранцы вчера опубликовали, они перед тем как скинули их в море вообще ободрали все оборудование что на дронах было.