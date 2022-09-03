Военное обозрение
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Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота

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Польша передала Украине почти все боеспособные бронемашины, в том числе советские танки Т-72, и теперь намерена усилить танковую группировку иностранной техникой. В ближайшее время в польскую армию поступит первая партия американских Abrams M1A2 SEPv3 из 250 общего количества по контракту. Варшава также намерена приобрести 1000 южнокорейских К2 и все еще рассчитывает на немецкие Leopard. О том, как идет подготовка экипажей к освоению новой техники, планах модернизации бронетанковой группировки армии в интервью Defence24 рассказал Инспектор Сухопутных войск Польши генерал-майор Мацей Яблонски.


По словам генерала, в настоящее время на полигоне в Бидруско начала работу Академия Abrams, в которой идет подготовка польских солдат к освоению и эксплуатации американских танков. Место выбрано по рекомендации польско-американских экспертов, которые рассматривали несколько полигонов, но именно этот оказался наиболее подходящим для проведения тренировок.

Процесс обучения будущих танкистов проходит точно так же, как в Форт-Худе, где дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, в которую входят первые две бригады армии США, оснащенные теми же танками Абрамс. В настоящее время американский производитель предоставил для этих целей Польше 28 тренировочных машин Abrams.

Помимо обучения экипажей, идет подготовка слаженной работы командования и взаимодействия танковых подразделений с учетом использования техники на разных платформах. При этом делается упор на то, чтобы в техническом плане интеграция всех процессов взаимодействия была построена на 90% на польском оборудовании. Одновременно идет модернизация инфраструктуры 18-й механизированной дивизии, на вооружение которой поступят Abrams: строятся гаражи, создается рембаза, имитационный центр и пункт управления.

Яблонски рассказал, что в польской армии планируется создать два самостоятельных механизированных подразделения, решающих разные тактические задачи. Тяжелые танки Abrams поступят в 18-ю дивизию, которая должна противостоять мощным ударам и перехватывать инициативу на поле боя. Более маневренные К2 поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии. В ее задачи будет входить оперативное реагирование, ведение оборонительных действий в сложных полевых условиях.

По словам польского генерала, каждый танковый батальон сегодня на вес золота.

Для поддержки танковых подразделений Польша планирует закупить другую бронетехнику. В частности, бронированные корейские автомобили AS-21 Redback. Основная задача, по словам генерала, состоит в том, чтобы вся закупаемая техника полностью соответствовала стандартам НАТО и могла взаимодействовать между собой.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем нужно столь масштабное перевооружение польской армии, генерал сообщил:

Россия готова к достижению политических целей путем проведения полномасштабной военной агрессии, это вызывает необходимость повышения оперативных возможностей для обеспечения безопасности нашего государства, нашего народа. Я говорю это также в контексте поддержки воюющей Украины нашей военной техникой, что, на мой взгляд, целесообразно и необходимо для уменьшения опасности для Польши.

Польский генерал не ушел от ответа и на самый, пожалуй, сложный вопрос, касающийся наличия необходимых военных кадров, чтобы управлять столь разными по модификации боевыми машинами. Пока больших успехов в этом направлении нет. Так, для освоения корейских К2 в этом году обучение в Южной Корее пройдут только 30 польских специалистов. А вот от вопроса, хватит ли денег в военном бюджете Польши, который и так постоянно растет, на многолетнее обслуживание и содержание такого количества боевых машин, Яблонски искусно ушел.

А ведь еще предстоит найти деньги на закупку и последующее содержание американских истребителей F-16 и F-35, создание эшелонированной системы ПРО на базе пусковых установок Patriot — все это также в планах модернизации польской армии.

В завершение интервью польский генерал не стал скрывать истинные причины столь мощной модернизации армии, в первую очередь усиления сухопутных войск бронетехникой. По его словам, бронетехника нужна для того, чтобы усилить потенциал, «который создается на Украине», что даст возможность в будущем «подготовить такие меры, которые позволят вернуть утраченные территории».

Лишь бы хватило денег на закупку и содержание такого количества дорогостоящей иностранной техники. Разве что Германия согласится выплатить Варшаве требуемые репарации в размере 1,3 трлн евро. Что очень маловероятно.
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Использованы фотографии:
Сайт МО Польши
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29 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:38
    +7
    Польшу надо дрессировать ядерными зарядами. Ибо совсем берега попутали. От моржа до моржа это Наша земля am Поляков там ни когда не было
    1. gansales
      gansales Сегодня, 11:45
      -1
      Поляки запаниковали и правильно делают ..Вот территорию ,которую им Сталин надарил ,пора бы немцам вернуть ..СССР то уже давно нет .
      Разве что Германия согласится выплатить Варшаве требуемые репарации в размере 1,3 трлн евро. Что очень маловероятно.

      Черчель был прав !!!!
      Как вам такой расклад ? К горбачу не желаете слетать поклониться ? Или опять березки могут помешать ? bully
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 12:17
        0
        горбачу не желаете слетать поклониться ?
        [quote][/quote]э Это наезд? А что Вы сделали?
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 12:23
          +1
          Не ну я по Гвардейскому значку кошмарил юсовцев. Ты кто такой?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:02
        +2
        Цитата: gansales
        Поляки запаниковали и правильно делают ..Вот территорию ,которую им Сталин надарил ,пора бы немцам вернуть ..СССР то уже давно нет .

        Польша выставила Германии счет за Вторую мировую войну. Варшава хочет получить еще 1 триллион 320 миллионов долларов. Представитель МИД Германии, комментируя эти требования, заявил, что Берлин никаких репараций Варшаве за преступления нацистов в годы Второй мировой войны платить не будет, тема исчерпана. Между тем Германии народ начинает выдвигать требования к правительству " о воссоединения территорий отторгнутых Польше после ВМВ".
        1. ada
          ada Сегодня, 16:57
          0
          Во-во, спонсор на подходе, кочевряжатся для виду.
  2. COJIDAT
    COJIDAT Сегодня, 11:41
    +1
    Стоит добавить: "что даст возможность в будущем «подготовить такие меры, которые позволят вернуть утраченные территории»" России.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:45
    +2
    бронетехника нужна для того, чтобы усилить потенциал, «который создается на Украине», что даст возможность в будущем «подготовить такие меры, которые позволят вернуть утраченные территории».
    . У поляков очередной зае е еблуждение, да и память им отшибло, опять и снова.
    Ждите очередного раздела или чего похуже.
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:47
    0
    думаю, танковый батальон НАТО - на 1 час боя против ВС РФ
    на украине уничтожено уже под 1400 танков и 3300 БТР, БМП, БМД = минус 4700 техники ВСУ
    ВС РФ располагает 2500 танков, 3500 БМП/БМД, 2500 БТР = 9 500
    задействовано на СВО примерно 10-15% - 1500 ед. все на ходу
  5. V1er
    V1er Сегодня, 11:47
    +4
    За что идут умирать эти люди? Пусть ненавидят, но что ими движет? Великая Польша? "Смерть России"? Я не могу понять. Я думаю, уничтожение образования + пропаганда рождает таких безумных смертников. Их политиков я могу понять, это американские губернаторы, которых не беспокоят жизни подневольных. А что движет простыми людьми?
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 13:45
      +1
      Думаю, не все польские военные готовы отдать жизнь за Польшу в горящем абрамсе, идут наверное, все таки, за зарплату тоже.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    0
    Каждый танковый батальон сегодня на вес золота
    Поэтому и требуете от Германии танки пытаясь шантажировать репарациями за 2МВ?
  7. ankir13
    ankir13 Сегодня, 11:49
    +2
    Американская кавалерия тяжеловата будет для европоляцкого ТВД, завязнут в грязи, вес как тигра 2, оттого и столь скрупулезное отношение к выбору полигонов для обучения, чтоб не утопить железо в земле до срока... Ну и нехай, у поляков голова большая...
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 13:41
      0
      Мне тоже интересно. На каком ТВД планируют воевать на абрамсах?
      1. ada
        ada Сегодня, 16:48
        +1
        Ваш вопрос
        Цитата: Сергей985
        ...На каком ТВД планируют воевать на абрамсах?
        не нов, но если до 2020 года на него можно было ответить практически точно, то позже доля вероятности неуклонно снижалась, а в настоящий момент она ещё меньше. Здесь неплохо было бы взглянуть на итоги последних учений коалиционных сил НАТО в мае - июне и последующих, но .... За то, можно глянуть на их декларированную направленность: "... Боевая подготовка войск будет нацелена на отработку вариантов задействования тактических ядерных сил (ТЯС), средств противовоздушной и противоракетной обороны, сил общего назначения в операциях "коллективной обороны". ... , "... Учебно-боевая деятельность сил общего назначения будет направлена преимущественно на проверку оперативных планов типа "Дефендер" по оказанию коалиционной помощи странам НАТО, включая развертывание вблизи российских границ формирований из состава сил первоочередного задействования альянса для "военного сдерживания РФ или отражения агрессии со стороны Москвы. ...". ЗВО 2022 г.
        Ранее я делал вывод:"Вероятно предположить, что с учетом некоторой степени выключения из схемы Украины и полученных новых данных об обстановке, методах и способах ведения БД, применяемом вооружении и их результатов, идут поиски решений по обновлению военного планирования в целях противодействия РФ, а в остальном, не имея готовых решений, НАТО просто выполняет план подготовки в урезанном виде." Здесь надо понимать, что все военное планирование США-НАТО на Восточном стратегическом направлении обеспечивалось геостратегическим плацдармом Украины. У Поляндии всегда задачей была РБ, а коалиционные действия на Северо-Восточном направлении в РБ возлагались на Незалежную, точнее на её БТ соединения из исходных районов соответствующих Северных областей Неньки. Исходя из складывающейся обстакановки с БТС Украины и учитывая, что Поляндия отдала и скорее всего отдаст ещё кучку из своих БТС соседу, возможность сгореть в своих старых танках на рубежах СиВЧ прикрытия границы ВС РБ для пшехов катастрофически снижается, то очевидно, США торжественно делегируют им почетную миссию неосвоенную ВСУ. А для этого организуют обеспечение их новыми танками и подыщут спонсоров процесса. К стати, о строительстве танкостроительных предприятий на территории Поляндии речи не идет, зато о развитии танкоремонтной базы - да, а это характерный признак (все основные мощности производства вооружений ускоренно отдаляются от планируемого ТВД, тут корейцы со "своими" американо-европейскими танками в самый раз, тем более, что все знают где они кредитуются).
        Итого: Поляндия может в течение нескольких лет получить многотысячную группировку бронетанковых сил для участия в воздушно-наземной операции коалиционных сил НАТО (ежегодно отрабатываемых НАТО в ходе плановой подготовки ОВС блока на этом направлении) или самостоятельных действий в инициативном порядке, к чему идет наращивание их воздушной компоненты и сил/средств других родов войск и служб, дооборудование военной инфраструктуры. США при этом могут выразить глубокую озабоченность и пообещать всестороннюю поддержку, но как у них в стратегической концепции НАТы указано - в первую очередь силами стран Европы, "роль которых в безопасности континента должна возрасти".
        Да, по абрашам в РБ и ранее коэффициент поражения был не высок, так что удивляться этим танкам в лесах Республики Берестовии не стоит, не смотря на их массо-габаритные и "внедорожные" характеристики. Ну хочется им так. wassat
    2. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 13:47
      0
      Вот вот, тоже думаю, что абрамсы будут в роли неподвижных огневых точек, особенно если им придется форсировать Буг.
  8. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 11:51
    +3
    А такая танковая солянка не скажется на снабжении этих частей???
    1. алексей алексеев_2
      алексей алексеев_2 Сегодня, 13:16
      +1
      Плюсик Вам. Самое первое о чём я подумал.Это даже не солянка а венегрет
      1. ada
        ada Сегодня, 16:54
        0
        Не, венегрет - опосля в покрошенном виде, для начала и так, как разномарочность и разнотипность сойдет. wassat
  9. gansales
    gansales Сегодня, 11:51
    +2
    Разве что Германия согласится выплатить Варшаве требуемые репарации в размере 1,3 трлн евро.

    Губа не дура у поляков ,вот только там евреи первые стоят в очереди ..А сейчас еще немцам газ перекрыли и поступления снизятся !
    Взор панов пал на украину, их владения и рабы ,еще при Речи посполитой хе хе
    Ну ну ..За поставки вооружения хунте в Киеве которое убивало наших солдат и особенно жителей Донбасса ..Будет отдельное требование к вам и этому срока давности НЕТ ..А еще за осквернение могил наших дедов и прадедов .
  10. poquello
    poquello Сегодня, 11:58
    +1
    "А вот от вопроса, хватит ли денег в военном бюджете Польши, который и так постоянно растет, на многолетнее обслуживание и содержание такого количества боевых машин, Яблонски искусно ушел."
    у Польши денег как у Украины, просто об этом "искусно уходят" ))))))))))))))), ох и вопросиков у американцев накопилось к самоходному деду
  11. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:02
    -1
    Лишь бы хватило денег на закупку и содержание такого количества дорогостоящей иностранной техники. Разве что Германия согласится выплатить Варшаве требуемые репарации в размере 1,3 трлн евро. Что очень маловероятно. Губа-не дура! Дура-не губа ! Выходит ,что анекдот,который мне рассказывали когда-то...польский ! ( Доктор,спасибо за излечение меня от мании величия и от жадности ! Позвольте вручить вам чек на 10 триллионов долларов и выпишите бесплатный рецепт на таблетки от жадности ! И по больше!По больше ! )
  12. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:11
    +1
    «Каждый танковый батальон сегодня на вес золота» —

    ***
    — НАТОвский стандарт - на вес батальоны мерят...
    ***
  13. Илия
    Илия Сегодня, 12:16
    +1
    А вот от вопроса, хватит ли денег в военном бюджете Польши, который и так постоянно растет, на многолетнее обслуживание и содержание такого количества боевых машин, Яблонски искусно ушел.
    Видимо займут)) у немцев.
    Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.В источнике.
    yandex.uz
  14. Paladin
    Paladin Сегодня, 12:21
    0
    По словам польского генерала, каждый танковый батальон сегодня на вес золота.

    Ух ты, до пшеков начало доходить, что настоящий ЗВР, это не золото в слитках, зелёные бумажки и ВВП исчисляемый из стоимости услуг адвокатов и стоматологов, а танковые дивизии)))))
  15. Altmann
    Altmann Сегодня, 12:46
    0
    Поляки тупые, а солдаты хорошие. Интересно откуда они берут деньги на вооружение и боюсь кто их растратит.Так же их интересует территория бывшей Чехословакии,которую они оккупировали в 1938 году и хотели взять после 1945 года с оружием в руках. Потом вмешался СССР и наступил мир. Я не знаю, кто сейчас вмешается, но Россия должна посмотреть на эту сборище религиозных фанатиков и задаться вопросом. Я доверяю вам, мальчики, но будьте готовы к драке. am
  16. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 13:46
    0
    А где негров заряжающих брать будут?)
  17. Metlik
    Metlik Сегодня, 13:59
    0
    бронированные корейские автомобили AS-21 Redback - на самом деле гусеничные бмп
  18. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:04
    -1
    Опыт Ирака показал, что Абраша даже из РПГ-7 пробивается.