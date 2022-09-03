Российские артиллеристы провели противодесантные учения на Курилах
Вооруженные силы России и ряда других государств участвуют в масштабных международных маневрах «Восток-2022». В рамках их проведения российские артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа провели противодесантные учения на Курилах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Расположенное на островах Кунашир и Итуруп пулеметно-артиллерийское соединение успешно организовало и провело отражение морского десанта условного противника, который высадился на Курильских островах.
Поднятые по тревоге военнослужащие совершили переход на боевой технике на полигоны «Лагунное» и «Горячие ключи». Для организации обороны Курил они применили беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
По ориентировочному месту высадки вражеского десанта артиллеристы открыли огонь из гаубиц «Гиацинт» калибра 152 мм. Это были пристрелочные выстрелы. Затем, учитывая данные дронов, скорректированными залпами артиллерийские расчеты нанесли удары по личному составу и боевой технике условного противника. Полный разгром десанта они завершили, применив стрелкового оружия.
Незадолго до этого участвующие в учениях «Восток-2022» корабли Тихоокеанского флота провели боевое развертывание в Охотском и Японском морях. В общей сложности там задействовано около 50 кораблей, катеров, субмарин и вспомогательных судов.
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