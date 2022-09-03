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Российские артиллеристы провели противодесантные учения на Курилах

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Вооруженные силы России и ряда других государств участвуют в масштабных международных маневрах «Восток-2022». В рамках их проведения российские артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа провели противодесантные учения на Курилах.


Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Расположенное на островах Кунашир и Итуруп пулеметно-артиллерийское соединение успешно организовало и провело отражение морского десанта условного противника, который высадился на Курильских островах.

Поднятые по тревоге военнослужащие совершили переход на боевой технике на полигоны «Лагунное» и «Горячие ключи». Для организации обороны Курил они применили беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

По ориентировочному месту высадки вражеского десанта артиллеристы открыли огонь из гаубиц «Гиацинт» калибра 152 мм. Это были пристрелочные выстрелы. Затем, учитывая данные дронов, скорректированными залпами артиллерийские расчеты нанесли удары по личному составу и боевой технике условного противника. Полный разгром десанта они завершили, применив стрелкового оружия.


Незадолго до этого участвующие в учениях «Восток-2022» корабли Тихоокеанского флота провели боевое развертывание в Охотском и Японском морях. В общей сложности там задействовано около 50 кораблей, катеров, субмарин и вспомогательных судов.

Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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8 комментариев
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  1. gansales
    gansales Сегодня, 11:13
    +1
    Руку набили на Донбассе ! Молодцы ..Это направление нужно тоже пристреливать ,мало ли что !
    Амерсы очень злые ..И японцев втихую вооружают с южной кореей
  2. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 11:18
    +1
    В интересах самураев понять посыл. Не поймут - их проблемы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +1
    В 1976-79 г.г. проходил службу взводным-ротным в Гвардейском МСП в Хасанском р-не Приморского кр. Обычно летом проводились полковые учения по отражению высадки морского десанта. Со стороны "противника" выступали морпехи из Славянки. Кроме этого полковые артиллеристы на месяц выезжали для практической отработки стрельб по морским целям. Поэтому и в советское время этот вопрос на самотек не пускали, а сегодня тем более.
  4. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 11:48
    0
    Ну ттууппыыыее ( Задорнов ) с шашкой против танка.
  5. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 11:48
    0
    Интересно, к разработке новых береговых САУ когда-нибудь вернутся?
    Или А-222 "Берег" последний представитель вида?
    1. hiller
      hiller Сегодня, 14:55
      +1
      А раньше вообще были М-46 таскаемые АТСами.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:13
    0
    Отрабатывают и совершенствуют полученный опыт при отражении атак на Энергодар. Как говорится нужно закрепить полученные знания.
  7. hiller
    hiller Сегодня, 14:50
    0
    Основное десантнодоступное направление на Итурупе - залив Касатка "пляж Зеркальный". Фронт по берегу 34км. Здесь японцы готовились к нападению на Перл-Харбор. Сколько раз тут хожено, копано, стреляно. Основной противник 11пд сил самообороны Японии. Высадка из портов Немуро на Хоккайдо.