Байден предложил выделить Украине 2 миллиарда долларов на оплату энергоносителей в 2023 году

Помимо 11,7 миллиардов долларов на военные нужды и прямую финансовую поддержку украинского режима, президент США Джо Байден предложил Конгрессу одобрить выделение Киеву еще 2 миллиардов долларов на оплату энергоносителей. Об этом сообщила администрация США на своем официальном сайте.Сам Байден, объясняя необходимость выделения дополнительных средств Украине, опять использовал свою терминологию вроде словосочетания «путинская война». Он отметил, что 2 миллиарда долларов должны помочь Киеву оплачивать внутреннее энергоснабжение, а также сократить расходы на электроэнергию в будущем.Первый транш планируется совершить уже в начале 2023 года. Между тем, подобная политика американского руководства вызывает все большее отторжение у населения США. Рядовые американцы видят, что их налоги уходят не на улучшение условий жизни в самих Соединенных Штатах, а на поддержку Украины. И это на фоне роста цен на те же энергоносители в самих США. Не зря многие западные аналитики пишут, что США и Евросоюз попали в собственную западню, которую выстраивали для России и ее президента Владимира Путина.Сейчас Байден пытается объяснить последствия своей политики якобы зловредными действиями Путина. Однако все большее количество американцев понимает, что истинная причина ухудшения качества жизни населения США заключается как раз в ошибочной политике Белого дома, которая направлена на сохранение политического доминирования США в мире любой ценой. Расплачиваться за амбиции американского руководства приходится рядовым гражданам страны.При этом продолжается стремительный рост общего долга США. На текущий момент он составляет 30,864 трлн долларов, что эквивалентно долгу в 245,1 тыс. долларов на каждого американского налогоплательщика.