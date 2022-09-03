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Байден предложил выделить Украине 2 миллиарда долларов на оплату энергоносителей в 2023 году

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Помимо 11,7 миллиардов долларов на военные нужды и прямую финансовую поддержку украинского режима, президент США Джо Байден предложил Конгрессу одобрить выделение Киеву еще 2 миллиардов долларов на оплату энергоносителей. Об этом сообщила администрация США на своем официальном сайте.


Сам Байден, объясняя необходимость выделения дополнительных средств Украине, опять использовал свою терминологию вроде словосочетания «путинская война». Он отметил, что 2 миллиарда долларов должны помочь Киеву оплачивать внутреннее энергоснабжение, а также сократить расходы на электроэнергию в будущем.

Первый транш планируется совершить уже в начале 2023 года. Между тем, подобная политика американского руководства вызывает все большее отторжение у населения США. Рядовые американцы видят, что их налоги уходят не на улучшение условий жизни в самих Соединенных Штатах, а на поддержку Украины. И это на фоне роста цен на те же энергоносители в самих США. Не зря многие западные аналитики пишут, что США и Евросоюз попали в собственную западню, которую выстраивали для России и ее президента Владимира Путина.

Сейчас Байден пытается объяснить последствия своей политики якобы зловредными действиями Путина. Однако все большее количество американцев понимает, что истинная причина ухудшения качества жизни населения США заключается как раз в ошибочной политике Белого дома, которая направлена на сохранение политического доминирования США в мире любой ценой. Расплачиваться за амбиции американского руководства приходится рядовым гражданам страны.

При этом продолжается стремительный рост общего долга США. На текущий момент он составляет 30,864 трлн долларов, что эквивалентно долгу в 245,1 тыс. долларов на каждого американского налогоплательщика.
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40 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +13
    Джо Байден предложил Конгрессу одобрить выделение Киеву еще 2 миллиардов долларов на оплату энергоносителей.
    "На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе еще нарисую!" (к/ф "Свадьба в Малиновке"). Американцы полностью рехнулись на почве помощи Украине полностью забыв о своих проблемах. А хитропопые украинцы научились этим пользоваться.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 12:09
      +9
      грядёт долларовая катастрофа, 245тыд на нос - это уже не разрулить, дефлот по ходу - интересно как это будет с держателями долгов и баксов
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:11
        +8
        как это будет с держателями долгов и баксов
        Всем кому должен прощаю!
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 13:31
          0
          Всем кому должен прощаю!


          Это лозунг укропов! laughing
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 13:53
          0
          Байден раздает доллары. Значит, не жалко.

          Кирдык скоро баксу.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 14:48
            -1
            Цитата: Ilya-spb
            Байден раздает доллары. Значит, не жалко.

            Да не дадут они Киеву ничего ! Они на эту сумму, за вычетом накладных расходов притаранят несколько танкеров сжиженного сланцевого газа и всё ! И ещё проценты за деньгу затребуют.
      2. nnm
        nnm Сегодня, 12:19
        +7
        Почему вы так считаете? Каждый житель Люксембурга по полученным страной займам и кредитам должен более 2 млн долл. А у США главный печатный станок мира под рукой. Но с учётом того, что другие валюты набирают силу, то в итоге, конечно, долларовый рынок, а значит и госдолг США рухнет. Но это будет через десятилетия.
        Многое будет от итогов СВО зависеть. Если не остановимся, доведём начатое до конца, то многие колеблющиеся страны отвернутся от США, а другие перестанут смотреть в рот заокеанскому хозяину. И такие страны как Россия, Китай, Индия, ШОС, БРИКС будут иметь куда больший вес на мировой арене, отбирая рынки и политическое влияние у США
        1. poquello
          poquello Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: nnm
          Многое будет от итогов СВО зависеть.

          да тут по ходу итоги будут длинными, если США удалось бы раздербанить Россию а далее Китай, Индию итп, то статус буржуинской кучки бы сохранился, экономики кучки на какое-то время поддержались бы ресурсами раздербаненых стран, долларовая пирамида продолжила работу, но вот незадача - русские не сдаются, а далее вопрос сколько времени мировая экономика будет верить не просто - сильно переоцененному доллару, а практически бумажкам за которыми гарантировано ничего нет, вера штука интересная - керенки ещё долго ходили когда Керенского уже не было а потом таки сгинули
        2. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 13:32
          +1
          Цитата: nnm
          Каждый житель Люксембурга по полученным страной займам и кредитам должен более 2 млн долл.

          Давайте остановимся на том, что задолженность финансовых учреждений Люксембурга перед иностранцами (3 триллиона долларов), разделенная на население страны (600 000 человек), даёт число 5 миллионов (долларов на человека).
          Цитата: nnm
          А у США главный печатный станок мира под рукой.

          Это всего лишь печатный станок для доллара, обеспечение которого привязано к стоимости товаров, которые в США не производятся.
          Цитата: nnm
          Но с учётом того, что другие валюты набирают силу, то в итоге, конечно, долларовый рынок, а значит и госдолг США рухнет. Но это будет через десятилетия.

          Каким образом валюта может набрать силу? Вероятно, если товар, производимый в стране становится ОЧЕНЬ востребованным. Как, например, природный газ в ЕС или электроэнергия. А что толку в том, что в России этого товара в избытке? Доллар/рубль = 1/60...Хотя, при той максимальной цене на нефть, которую G7 решило навязать для российской нефти это соотношение должно быть 1/33 (пересчитать не составит труда).
          Вы говорите - десятилетия...Вот недавно нефть стоила 0 долларов за баррель, а газ торговался на уровне 140-200 долларов за 1000 кубометров. Что произошло сегодня и что ждёт ЕС зимой. Что может ждать доллар, если приятели ВВП в Саудовской Аравии, Иране, Венесуэле перестанут торговать своей нефтью за доллары и будут принимать к оплате собственную валюту?
          Уловки венецианских купцов (ростовщиков), манипулирующих расписками, послужили хорошим уроком для финансовых монстров Европы и Америки.
          *****
          А я не буду давать десятилетние шансы ни ЕС, ни США. Возможно гегемонию доллара ждёт обвал в более ранние сроки. И причиной здесь могут явиться не результаты СВО, а решение правительств стран, чья экономика (хотя бы) показывает внешний долг на уровне 50-60% от ВВП. Для сравнения можно заглянуть сюда:
          Список стран по внешнему долгу
          https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8bbe6f8a-631322cb-289b6748-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
      3. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 12:37
        -2
        Это по большей части бухгалтерский долг, один карман должен другому, то есть, их требовать к уплате никто не будет.
      4. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:46
        0
        Рядовые американцы видят, что их налоги уходят не на улучшение условий жизни

        В США денег много, ФРС еще напечатает. Ведь закупка энергоносителей будет тоже из США, я так понимаю.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 13:16
          +1
          ФРС не печатает баксы, 21 век - всё электронно
          просто ставят + $100 млрд на счете кредитора
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 12:14
      +1
      Тока xoxлам перепадает шиш да маленько! Большей частью деньги Америку не покидают! А вот долги полностью ложатся на Украину или её правительство! С процентами!
    3. nnm
      nnm Сегодня, 12:16
      +8
      Да плевать они на Украину хотели , им важно противостояние с Россией. А не было бы Украины, был бы Казахстан, Армения...а Украина просто оказалась самой тупой страной с низкой социальной ответственностью. Они даже не оценили последствий для самих себя
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 12:46
        +1
        Цитата: nnm
        А не было бы Украины, был бы Казахстан, Армения...

        Не было бы ни Казахстана, ни Армении. Географическое положение этих стран не соответствует тем задачам, которые возлагались на Украину. Или там где-то спрятался второй Крым - непотопляемый авианосец, с которого можно (было!!!) контролировать ВСЁ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ, фактически нейтрализовав ЧФ.
        Даже Прибалтика не подходит для этой роли - слабая моральная подготовка. им только с памятниками воевать.
        hi
        1. nnm
          nnm Сегодня, 12:56
          0
          Так я и не спорю с тем, что Украина - максимально удобная для планов США страна. Но одновременно, уверен - не получим с Украиной, нашли бы любой другой вариант. И они его ищут, и будут искать и будут использовать любую возможность. Будь то Казахстан, Литва, Финляндия, Мали и тд. США изо всех сил будут цепляться за любую малейшую возможность что бы как можно дольше оставаться номером 1
          1. yuriy55
            yuriy55 Сегодня, 13:41
            0
            Цитата: nnm
            США изо всех сил будут цепляться за любую малейшую возможность что бы как можно дольше оставаться номером 1

            Только перечисленные вами страны не могут стать АнтиРоссией №1...В лучшем случае, их номер шестой. Как вы считаете, если Финляндия начнёт обстреливать Выборг или С-П, Россия станет выражать озабоченность в таком виде, как это было на Украине? Будут Мински-1,2,3...или сразу шашкой "Искандером" вдоль хребта по самую задницу?
    4. gansales
      gansales Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: rotmistr60
      Американцы полностью рехнулись на почве помощи Украине полностью забыв о своих проблемах. А хитропопые украинцы научились этим пользоваться.

      На это и расчет был ,по плану завалить доллар ..!
      Киеву уже за все время ,не меньше 100 лярдов вроде как перечислили ,но 90 % не дошло ,если судить по армии и экономике ..ВОРУЮТ !!!!
      Россия еще устроит инфляцию ,которой запад не знал ..
      Начнем с европы ..хе хе

      Далее великая американская депрессия .. hi
      Мы это сделаем ,можете пинать и т.д.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 12:58
        0
        Да не совсем так. Украине из этих сумм в бОльшей части достались лишь долги, а основная часть денег уходит тут же в американский/немецкий и тд ВПК. Помните пакет поддержки на 40 млрд ? Так вот, 37 из них остались в США...а Украина просто осталась должна
    5. HAM
      HAM Сегодня, 12:22
      +1
      А хитропопые украинцы научились этим пользоваться.

      Но не все,только "слуги народа"....
    6. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:26
      0
      Гена прЮвет! Пытаюсь проводить аналогии с Карибским кризисом и не получается. Меня тогда ещё не было и я не знаю, насколько боялись люди атомной войны. Но по крайней мере, тогда в политике были более менее адекватные политики. А сейчас кто? В США перепенсионер, в Англии недолечившаяся будет, в ФРГ колбаса (так и вспоминается Малая Спасская), во Франции...ну этого вообще с микроном надо искать...Вообщем, витает в воздухе запах пороха...
    7. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      "На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе еще нарисую!"

      Интересно, у янкесов на печатном станке ограничитель оборотов имеется? laughing
    8. Hagen
      Hagen Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      Американцы полностью рехнулись на почве помощи Украине

      Скупка политических элит зависимых стран - давний инструмент внешней политики США. Элита наворуется этой "помощи". Разместит наворованное в банках. А счета американцы легко могут "приморозить". Таким образом строились отношения с Куй, с Назарбаевым и прочими "верхушками" типа Яценюка и Саакашвили. Работало без сбоев. Почему им сегодня использовать давно отработанную технологию? Так что тут никакой хитропопости украинцев нет. Они всё глубже и глубже заглатывают наживку, и им уже с крючка не сорваться. В случае малейшего неповиновения их легко пустят по миру без гроша в кармане, и они это знают.
    9. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 15:05
      0
      Распил бабла будет шикарный laughing ...дай Бог 1/4 до потребителя дойдет bully
  2. polpot
    polpot Сегодня, 12:11
    0
    Продаст энергоносители любимый сынулька , но это не коррупция, так получилось.
  3. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 12:14
    +1
    Несомненно, что эти 2 лярда пойдут в виде связанного кредита на закупку сверх дорогих энергоносители у США. Чистый "бизнес - ничего личного" : поддержка своего производителя и кабальный кредит Нэзалэжной - сплошной профит! Ну а что до украинцев - да в "цивилизованного мире" всем на них наплевать! Это только наши - энергия с ЗАЭС врагу бесплатно, ж/д инфраструктуру не трогаем, газ поставляем...
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 12:20
    0
    Байден предложил выделить Украине 2 миллиарда долларов на оплату энергоносителей в 2023 году

    "Бесплатного" "сыра" не бывает. request
    Население то потом как отдавать будет? В рабство отдадутся? Ну пин дос никам не привыкать рабов эксплуатировать, негры подтвердят. yes
    У нагличан ирландцы и индусы рабами был. Нагличане тоже те ещё "демократы" с кнутом, с миллионными жертвами.
    Теперь скакуасы решили на себе всё это испытать?
    Опять "россиявиновата" во всём будет?
    1. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 14:14
      0
      Крайне любопытно, кто останется должен, если государство Украина перестанет существовать.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:22
    +1
    Не - деньги-то конечно выделить можно, но вот сами энергоносители как в Цэгабонию доставить? Тот же уголь? Вообще - у меня такое ощущение, что все нонешние правители сродни средневековым магам и колдунам - типа есть универсальное заклинание, выделить бабло. И как только оно произнесено - сразу в нужном месте сами собой появляются всякие материальные ништяки...
    1. Старый Доктор
      Старый Доктор Сегодня, 17:01
      0
      Если доллары бумажные - ими можно топить, бумага горит. Только недолго.
  6. Илия
    Илия Сегодня, 12:23
    +1
    Байдену, видимо, скоро представляться где то в другом месте, и ему кажется всё равно что будет с его страной.Да и другого такого шанса для него не будет - всё свалить на В.В.Путина.
    Сейчас Байден пытается объяснить последствия своей политики якобы зловредными действиями Путина.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:31
    0
    Он отметил, что 2 миллиарда долларов должны помочь Киеву оплачивать внутреннее энергоснабжение, а также сократить расходы на электроэнергию в будущем.
    . А это как?
    Т.е. кукуевским спишут долги, долги, долги ...
    Тогда вопрос, чьи долги будут списывать или оплачивать???
    Так то понятно, компаниям энергетическог сектора негде взять деньги, что б запастись топливом, подребиьель не заплатил или ещё как, но денег НЕТ?
    В общем, идея здравая, необходимая, НО, как всегда оврагов по дороге много и ещё больше.
  9. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 12:42
    +1
    Так то виноват Путин. Не продался США по-хорошему, войны с НАТО не испугался, а теперь ещё и капитулировать не хочет. Ну как тут бедному Байдену статус мирового гегемона для США поддерживать, когда "эти русские" его мордой по столу регулярно возят? Вот и приходится деньги тратить...
  10. hohohol
    hohohol Сегодня, 12:43
    +1
    Два пишем, четыре в уме
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:52
    +1
    президент США Джо Байден предложил Конгрессу одобрить выделение Киеву еще 2 миллиарда на оплату энергоносителей.

    Около 2-х миллионов, может и дойдут до энергоносителей, а остальное, "шаловливые ручки" клоунов и фюрера растаскают по своим загрансчетам.
  12. Roust
    Roust Сегодня, 12:54
    +1
    Только пролив в северной Америке успокоит всю планету.
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 13:02
      0
      Не совсем согласен, Ла-Манш то же расширить не помешает.
  13. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 13:46
    0
    Чует Кащей, что подбираются к его иголке, поэтому не жалеет денег для шакалов.
  14. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Сегодня, 13:49
    0
    Деньги деньгами,да вот только товара маловато будет...А значит мыздобулам придётся перебить деньгами страны ЕС. Почём тогда будут энергоносители - даже представить трудно...Мыздобулам то фиолетово, а гейропейцам ?
  15. ЮрийМосква
    ЮрийМосква Сегодня, 13:50
    0
    Старичок неплохой бизнес придумал.Выбивает деньги украдине,а ему откат.Кто там чего проверяет.