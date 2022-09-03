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Венгерский премьер Орбан решил прибыть в Москву на церемонию прощания с Горбачёвым

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Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. В ней, как уже сообщалось, не будет присутствовать президент России Владимир Путин. В пресс-службе Кремля отметили, что причиной тому является плотный рабочий график главы государства. Ранее президент уже попрощался с Горбачёвым в ЦКБ.


При этом стало известно, что на церемонию прощания с последним главой Советского Союза прибудет несколько иностранных делегаций, включая делегаций во главе с действующими лидерами государств. Сообщается о том, что в Москву на церемонию прощания с Горбачёвым вылетел венгерский премьер Виктор Орбан.

В секретариате венгерского правительства отметили, что Виктор Орбан отдаст дань памяти Михаилу Горбачёву.

В день похорон первого и последнего президента СССР обратила на себя внимание публикация в ТГ-канале Дмитрия Медведева, занимающего, напомним, пост зампредседателя Совбеза России. Медведев отмечает, что для западного мира проблемой является то, что они не довели начатое до конца. Экс-президент России пишет, что после развала СССР выстояла Россия, которую тоже хотели (и хотят до сих пор) развалить. По словам Медведева, при всей разности оценок деятельности высших властей СССР и России переходного периода стоит отметить следующее:

Тогда хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Советского Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам.

Медведев добавляет, что сегодня ядерный арсенал России поддерживается на высоком уровне и является лучшей гарантией сохранения Великой России.

Напомним, что прощание с Горбачёвым проходит в Колонном зале Дома союзов. После этого он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачёвой.
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50 комментариев
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  1. gansales
    gansales Сегодня, 11:30
    +19
    По сути там вся элита европы должна поклоны бить и плакать на взрыд хе хе ..
    А Путин молодец ,так для вида с этим иудой попрощался в морге и думаю плюнул на него ..Столько бед этот меченный черт принес России и то что сейчас на Донбассе кровь льется ,его вина персональная ..Тьфу блин
    Наобещали ему ,что нато не продвинется и начал все и всех сдавать ,а ебн по пьяне чуть вообще Россию не пропил падла
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:38
      +19
      Наконец-то могила нашла могильщика Великой Советской Державы! Земля ему стекловатой!
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 11:57
        +4
        "Иуду" и в Колонном зале...из морга и сразу на погост. Вот, для него все почести.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:25
          0
          прощание с Горбачёвым проходит в Колонном зале Дома союзов. После этого он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачёвой.

          Каждый потом может подойти и плюнуть в сторону его могилы - даже на подходе к кладбищу!
          Придёт время - и народ выковырит его труп из Российской земли вместе с Раисой.

          Если потомки Горбатого достаточно умные и не жадные на деньги люди, то лучше бы они заблаговременно перенсли бы прах четы Горбатых в другие страны, которым он и под её дудку верой и правдой служил.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 15:33
            +1
            То, что Горбачёв был агентом американской разведки, рассекретили в самих США. А именно.

            Гриф секретности в США был снят 2 марта 2016 года с 14 документов, касающихся деятельности Горби в 1984-1991 гг,.
            Именно 2 марта 2016 года - к 85-летнему юбилею Горби - руководство Архива Национальной Безопасности США разместило их на своем сайте с поздравлением красным шрифтом «С Днем рождения, Михаил Сергеевич!» И в тот же день отправило из Вашингтона в Москву пакет с преданными гласности тайными бумагами. .

            Архив Нацбезопасности США и всех ли мировых лидеров - это общественная организация, созданная в столице США в 1985 году журналистами и историками при Университете Джорджа Вашингтона. Её цель — побуждать спецслужбы рассекречивать архивные материалы, представляющие интерес для мировой общественности.

            Похоже при этом, что Горбачев был 1-вым, кто удостоился такой чести. Всё-таки на Западе к нему относятся иначе, чем у нас на родине. С большим пиететом. Он им много приятных суперсюрпризов доставил за свою недолгую карьеру последнего руководителя СССР.

            См. подробно - https://fishki.net/anti/2517603-gorbachev-byl-agentom-amerikanskoj-razvedki---cru-rassekretilo-dokumenty.html?ysclid=l7lung2y1z70859716
            Источник: https://fishki.net/anti/2517603-gorbachev-byl-agentom-amerikanskoj-razvedki---cru-rassekretilo-dokumenty.html?ysclid=l7lung2y1z70859716 © Fishki.net
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:54
        +3

        А про этого скажут - СДОХ.
        1. Комментарий был удален.
      3. ruha
        ruha Сегодня, 13:26
        -1
        Кто где был во время ГКЧП???
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:09
      +3
      Цитата: gansales
      По сути там вся элита европы должна поклоны бить и плакать на взрыд хе хе ..

      Не без этого. Но Орбан явно не только для этого сюда приезжает, это просто повод... Да и в этом аспекте могла бы и Меркель подъехать..., но не едет.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 12:21
        +5
        Посмотрел я фотки, видео прощания с Горбачёвым. Как и ожидал, единицы приходят к нему. И только те, кто его знал лично. Оставил он наследие после себя.......а доброй памяти не оставил.
      2. gansales
        gansales Сегодня, 13:06
        +3
        Цитата: svp67
        Цитата: gansales
        По сути там вся элита европы должна поклоны бить и плакать на взрыд хе хе ..

        Не без этого. Но Орбан явно не только для этого сюда приезжает, это просто повод... Да и в этом аспекте могла бы и Меркель подъехать..., но не едет.

        А немцы в первую очередь память почтили бы ..Ведь горби ,был почетным немцем и прочим благодетелем для ФРГ
        Наши войска буквально побежали все бросая по Приказу меченного ..Это было все страшно наблюдать ,когда элитную Армию Советского Союза ,просто вывели в степь в палатки и перед зимой и начали сокращать тупо ..
        А перед этим позором в 80-х конец Армию просто топтали и грязью обливали в СМИ (тогда газеты,журналы были и ТВ )
        Солдаты и офицеры просто боялись в форме появляться не только в Азии ..А даже в России уже ! Убивали их просто ..
        И потом начался РАСПАД ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ !
        P.S.Сейчас унизить Армию России опять идут попытки и цель все та же ..РАСПАД, уже России и уничтожение Русского мира ..
        Вот и думайте мужики и сыновьям рассказывайте ,к чему все
        все это может привести и какие каратели у нас в Россию рванут ..
        Я опять пафосно ,но пока не сдох буду говорить..
        Кто то услышит все же
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:13
      +10
      Цитата: gansales
      По сути там вся элита европы должна поклоны бить и плакать на взрыд хе хе ..

      Горбачев открыто заявлял: «Целью моей жизни было разрушение коммунизма, который представляет собой невыносимую диктатуру над народом… Успешнее всего я мог это сделать, исполняя высшие (государственные) функции. Поэтому моя супруга Раиса рекомендовала мне постоянно стремиться к высшим должностям. И когда я лично познакомился с Западом, мое решение стало бесповоротным. Я должен был устранить все руководство КПСС и СССР. Я должен был также убрать руководство во всех социалистических странах… Для подобных целей я обрел единомышленников. Прежде всего, это были Яковлев и Шеварднадзе, которые имеют огромные заслуги за свержение коммунизма…»

      «Можете спокойно праздновать Рождество. СССР больше не существует» – эта известная фраза Горбачева была адресована американскому президенту.
      Предатель...
      1. bya965
        bya965 Сегодня, 12:34
        +7

        Его в могилу провожал насмешек шквал,
        Иные хохотали просто бешено.
        И только я, лишь я один рыдал.
        Я так мечтал узреть его повешенным.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:39
      -3
      Цитата: gansales
      А Путин молодец ,так для вида с этим иудой попрощался в морге и думаю плюнул на него

      Молодец что попрощался? Потому как "плевки" и "для вида" - это не более чем больные ваши фантазии.
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 12:48
        +2
        Да, молодец что попрощался. Судить надо было живого, а мёртвому бог судья. Каков бы ни был, его уже нет. Не бывает плохих людей, бывают плохие поступки и неправильные решения.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 13:43
          -1
          Цитата: YarSer88
          Да, молодец что попрощался

          Да не просто
          молодец - политик, лидер и борец! Правда?
          1. YarSer88
            YarSer88 Сегодня, 14:51
            -1
            Закусывать надо, товарищ wassat
      2. gansales
        gansales Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Stas157
        Цитата: gansales
        А Путин молодец ,так для вида с этим иудой попрощался в морге и думаю плюнул на него

        Молодец что попрощался? Потому как "плевки" и "для вида" - это не более чем больные ваши фантазии.

        Горбач будет похоронен как простой предатель и думаю плюнуть на его гроб много народу придет ,но их не допустят ..И могилку его будут охранять ,иначе ..
        Да весь Советский простой народ этого иуду ненавидит ..
        Я бы плюнул ему в морду жабью ..

        Нельзя конечно над покойниками ,но этот иуда оставил много своих последователей в России уже ..

        Ненавижу и больше сказать не смогу ..Сердце закололо .
        1. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 15:48
          0
          А ни находите смерть Горбачёва весьма символичной? Придя к власти он начал развал страны. Началась эпоха либерализма. А умер когда начался возврат российских территорий! Своей смертью он закрыл свою эпоху Горбачёва. Весьма символичное совпадение!
    5. ruha
      ruha Сегодня, 13:19
      +1
      Блин. Может все эти гейропейцы и ы заберут себе и там где то за́хоронят. Не хотелось бы этой швалью пачкать землю
  2. HAM
    HAM Сегодня, 11:31
    +6
    https://news.rambler.ru/community/49278957-rossiyskih-zhurnalistov-ne-pustili-na-proschanie-s-gorbachevym/?utm_source=copysharing&utm_medium=social

    Журналистов центральных СМИ не пустили на похороны....боятся,что в отличии от западных плюнут?
  3. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 11:34
    +13
    Орбан под видом "прощания с Горби" едет прокачать важные для себя вопросы, одним из которых является "газовый".
    А вспоминая, как его встречали на съезде республиканской партии США, то возможно и для того, чтобы прокачать вопрос поддержки курса Трампа на предстоящих через пару м-цев промежуточных выборах в парламент.
    Здесь не свё заявленное явно и не все явное заявлено!
    ИМХО.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:52
      -1
      Цитата: Удав КАА
      Орбан под видом "прощания с Горби" едет прокачать важные для себя вопросы

      Так это в Калининград надо ехать тогда. Иначе разминуться.
  4. Комментарий был удален.
  5. V1er
    V1er Сегодня, 11:40
    +3
    Тогда хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Советского Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам.

    Хвала и поклон этим людям. Именно их старания гарантируют нам мирную жизнь. Мирное небо над головой и незнание ужаса войны на нашей территории. Мы не знаем имена этих незримых защитников. Но мы знаем имена предателей - Горбачёв, Ельцин и их команда сделали всё, чтобы уничтожить наш ядерный щит. Им наказание на том свете. А нашим героям - поклон за защиту Родины.
  6. tatra
    tatra Сегодня, 11:43
    +7
    Когда умирают враги СССР на территории СССР ,даже восхваляющие их враги СССР не способны сказать честно и адекватно ,что полезного эти умершие сделали полезного для своей страны и народа . Талдычат ложь ,лицемерие ,одинаковые штампы ,типа Жириновский -яркая личность ,Горбачев и Ельцин дали нам свободу . Новодворскую ,Немцова ,Солженицына ,Людмилу Алексееву восхвалили только за то ,что они злобствовали ПРОТИВ власти .
  7. Игорь Малышев
    Игорь Малышев Сегодня, 11:45
    +6
    Закопайте уж скорее эту гадину!
    1. ruha
      ruha Сегодня, 13:21
      0
      И желательно не в России!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +3
    Виктор Орбан отдаст дань памяти Михаилу Горбачёву.
    Этого его личное дело, что и кому "отдавать". А немцы, которым Горбачев подарил единую Германию за счет выброшенной в поля войсковой группировки из ГСВГ появятся, или "европейская солидарность" не позволит приехать в Россию?
    1. tatra
      tatra Сегодня, 11:51
      +7
      Де-факто ,Горбачев позволил ФРГ оккупировать ГДР . И после этого западные немцы провели в Восточной Германии жесткие политические репрессии .
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 16:03
        0
        Фактически Горбачёв стал сдавать страну с выводом ограниченного контингента из ДРА. Выведя войска отказал в поддержке афганского режима. Затем сдал весь соц лагерь. А это считай наша зона влияния. Американцы свои зоны оккупации сдавать не стали. Вот вам и дружба с буржуями. А когда то меньшевики хотели дружить с буржуями (в начале 20 века). Троцкий вроде как тоже горел желанием мирного сосуществования с миром капитала. Вот Горбачёв как лидер современных меньшевиков осуществил их голубую мечту. Но жизнь показала реальную цену дружбы с капиталом. И весьма символична смерть Горбачёва в период возврата российских территорий. Горбачёв начал развал и умер в период собирания как вампир умирающий от солнечного света. Весьма символичное совпадение! Эпоха Горбачёва определённо заканчивается. Россия на пути возрождения!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:24
      +3
      Цитата: rotmistr60
      А немцы, которым Горбачев подарил единую Германию за счет выброшенной в поля войсковой группировки из ГСВГ появятся, или "европейская солидарность" не позволит приехать в Россию?

      Кроме этого, он превратил для "своих людей" СССР в "дойную корову:
      За считаные недели при большинстве государственных предприятий были зарегистрированы кооперативы, хозяевами которых стали родственники директоров, секретарей обкомов и членов ЦК КПСС. А из государственных фондов на фабрики и заводы по-прежнему шли ресурсы для выпуска продукции, но теперь директора сами имели право распоряжаться этой продукцией. Они стали направлять эти ресурсы в собственность «семейных» кооперативов, а те отправляли их за рубеж. Цемент и металл, нефтепродукты и газ, хлопок, пиломатериалы и минеральные удобрения, резина и кожа – все, что государство направляло предприятиям для переработки и насыщения внутреннего рынка, отправилось железнодорожными составами за рубеж через «зеленые зоны» на наших границах. Руководители кооперативов и чиновники стали накапливать капиталы на личных счетах за рубежом.

      По замыслу Горбачева, в час икс эти средства легально, через свои банки, должны были быть ввезены обратно в страну для скупки своих же предприятий.

      За 1988-1989 гг. образованные «по решению партии» кооперативы вывезли из СССР половину произведенных в стране потребительских товаров и имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране стало не хватать промышленных и продовольственных товаров. По распоряжению Горбачёва и Рыжкова на закупку продовольствия за границей бросили золотой запас Советского Союза. Золото потекло за рубеж на цели закупки «заграничного» продовольствия. Нередко под видом зарубежного завозилось отечественное, приобретенное на внутреннем рынке. В портах Ленинграда, Риги или Таллина суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Европу и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей для СССР по цене $120 за тонну. Только в 1989 году на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено из Магадана 2750 кг золота. Маршрут транспортировки золота пролегал через Татарстан, а затем оно вместе с алмазами на сумму $28 млн было отправлено в Израиль. Совершенно секретным распоряжением Горбачева и Рыжкова был установлен особый порядок курса доллара для сотрудников ЦК КПСС. Руководящей верхушке разрешался обмен 1 доллара США по курсу 62 коп., а всем остальным гражданам страны обменный курс был установлен в размере 6 руб. 26 коп. за 1 доллар. Членам ЦК КПСС и номенклатурным чиновникам без ограничения разрешалось получать кредиты в банках, скупать валюту и вывозить ее за границу, открывая личные счета в зарубежных банках.
  9. Ваўкалак
    Ваўкалак Сегодня, 11:56
    +1
    Ооооууу,ну щас в Венгрии внезапно обнаружится недостаток "демократии". Это ж как Орбан посмел не поддерживать санкции против РФ,продолжать покупать ГАЗ да еще вот и в Москву поехал.
  10. ankir13
    ankir13 Сегодня, 11:59
    0
    Орбан не удобный для ЕС политик, зря сунулся, для ми6 и к"о удобная возможность отправить его по следам качиньского, с последующим пиаром в отношении русских берёз...
  11. Welldone
    Welldone Сегодня, 12:07
    0
    Сегодня праздник у ребят
    Ликует пионерия
    Сегодня встретит Горбачева
    Лаврентий Палыч Берия
  12. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 12:08
    +1
    Красивая, ухоженная страна Венгрия, хороший и трудолюбивый народ!
  13. Altmann
    Altmann Сегодня, 12:33
    0
    Орбан честный человек. Хотя Горбачев меня и разочаровал, малым государствам это очень больно. но Орбан идет своим путем и делает это хорошо. hi
  14. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 12:36
    +1
    Опять Орбан устроил разрыв мозга брюссельским чиновничкам. bully Что прощался с меченным для них это зер гут, что в Москву поехал зер шлехт. И как им быть? laughing
  15. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 12:37
    +1
    А Путин молодец ,так для вида с этим иудой попрощался в морге и думаю плюнул на него ..Столько бед этот меченный черт принес


    Только не для ВВ. Если бы не Горбачёв, бандитизм и лихие 90-е, путин так бы и был заурядным КГБшником, ну дослужился бы до генерала. Не более того.
    1. ruha
      ruha Сегодня, 13:24
      0
      Если бы не развалили СССР, ВВП в генералах тоже пользы много принес бы!
    2. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 13:57
      +1
      Цитата: GRIGORIY76
      Только не для ВВ. Если бы не Горбачёв, бандитизм и лихие 90-е, путин так бы и был заурядным КГБшником, ну дослужился бы до генерала. Не более того.

      григорийСемьдесятШестой,
      повангуйте, пожалуйста, а какой сего дня была (бы) украина, если (бы) не было Горбачева?
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:57
    +4
    Отдать тушку меченого Орбану. Пускай его в Венгрии хоронит. Что бы духу иудиного в России не было.
    Тьфу на его могилу. Как гражданин СССР имею право!
  17. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 13:10
    0
    Еще и с роты почетного караула там стоят. А отцы этих мальчиков не хотят им ремня дать? Или забыли как хорошо жилось с талонами и прочими радостями. Мерзко.
    1. ruha
      ruha Сегодня, 13:25
      -1
      А где вы были во время ГКЧП?
      1. Елена Акинфиева
        Елена Акинфиева Сегодня, 14:52
        0
        14 лет. Расстрел из танков здания правительства, по телевизору наблюдали
  18. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:14
    +1
    Под шумок необходимо тет-а-тет пообщаться с нашим руководством.
  19. shpon123
    shpon123 Сегодня, 13:15
    +3
    Пусть Горбатому кол осиновый в сердце воткнут, что бы эта нечисть однажды не встала.
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 14:04
      +2
      Цитата: shpon123
      Пусть Горбатому кол осиновый в сердце воткнут, что бы эта нечисть однажды не встала.

      Памятник ебн неоднократно обливали синькой (символично), могилу бандере регулярно метят мочей и соплями (простите).
      Любопытно, будут ли метить меченного...?
  20. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:37
    0
    В секретариате венгерского правительства отметили, что Виктор Орбан отдаст дань памяти Михаилу Горбачеву


    Друган однако! laughing
  21. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:01
    0
    А кто распорядился возле Иуды почетный караул выставить?
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 14:53
      0
      Вот тоже интетесно
  22. Master2030
    Master2030 Сегодня, 17:09
    0
    Моё отношение к Михе Серёже негативное, как иу подавляющего большинства граждан б. СССР. Но я бы не стал называть его преступником, однозначно ответственным за гибель моей Родины. Он скорее невольный соучасник. Напрашиваются аналогии с Колямба №2 в 1917м. Он хотел но не мог. Настоящий бандит здесь Борька Ельцин, этот не мог потому что не хотел (точнее смог потму что хотел на нашу голову.).