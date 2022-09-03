Венгерский премьер Орбан решил прибыть в Москву на церемонию прощания с Горбачёвым

Тогда хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Советского Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам.

Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. В ней, как уже сообщалось, не будет присутствовать президент России Владимир Путин. В пресс-службе Кремля отметили, что причиной тому является плотный рабочий график главы государства. Ранее президент уже попрощался с Горбачёвым в ЦКБ.При этом стало известно, что на церемонию прощания с последним главой Советского Союза прибудет несколько иностранных делегаций, включая делегаций во главе с действующими лидерами государств. Сообщается о том, что в Москву на церемонию прощания с Горбачёвым вылетел венгерский премьер Виктор Орбан.В секретариате венгерского правительства отметили, что Виктор Орбан отдаст дань памяти Михаилу Горбачёву.В день похорон первого и последнего президента СССР обратила на себя внимание публикация в ТГ-канале Дмитрия Медведева, занимающего, напомним, пост зампредседателя Совбеза России. Медведев отмечает, что для западного мира проблемой является то, что они не довели начатое до конца. Экс-президент России пишет, что после развала СССР выстояла Россия, которую тоже хотели (и хотят до сих пор) развалить. По словам Медведева, при всей разности оценок деятельности высших властей СССР и России переходного периода стоит отметить следующее:Медведев добавляет, что сегодня ядерный арсенал России поддерживается на высоком уровне и является лучшей гарантией сохранения Великой России.Напомним, что прощание с Горбачёвым проходит в Колонном зале Дома союзов. После этого он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачёвой.