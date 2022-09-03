Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский генерал: Поставки Украине 105-мм гаубиц означают, что даже у США заканчиваются свободные запасы современного вооружения

29
Американский генерал: Поставки Украине 105-мм гаубиц означают, что даже у США заканчиваются свободные запасы современного вооружения

В первые месяцы военного конфликта ВСУ использовали в основном вооружения и технику, доставшиеся Украине в наследство от УССР. Постепенно почти вся она была уничтожена в ходе боев или захвачена союзными силами ВС РФ и НМ ЛДНР. Благодаря поставкам Запада, украинская армия практически полностью перешла на вооружение НАТО. Но если первые партии включали в себя передовые виды боевой техники, установок и оружия, то сейчас у самих западных союзников ресурс в такого рода вооружениях почти иссяк. Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт на страницах The Wall Street Journal предупреждает, что сокращение поставок передового вооружения НАТО грозит Киеву катастрофой.


Последний пакет военной помощи Украине со стороны США на 775 миллионов долларов помимо «Джавелинов», ракет к РСЗО HIMARS и артиллерийских снарядов включает в себя и 105-мм гаубицы, и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра. По мнению генерала, поставки гаубиц такого калибра, что даже у такой мощной в военном плане державы как США заканчиваются свободные запасы современных видов вооружения.

Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись ранее. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения

— делает неутешительный вывод для киевских властей Киммитт, добавив, что «это, вероятно, будет означать более длительную войну с большими потерями».

Такое ослабление, качественное и количественное, западной военной помощи Украине создаст серьезные проблемы президенту Зеленскому, считает американский генерал. Причем речь идет не только о сложностях, которые неминуемо возникнут на поле боя. Украинскому президенту все труднее будет объяснять своим гражданам, почему столь важная и разрекламированная западная поддержка вдруг начинает иссякать. В такой ситуации, уверен Киммитт, Зеленскому самое время перейти к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией.

Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом

— считает американский генерал.

Ранее о том, что поставки военной помощи Украине из существующего арсенала невозможны, сообщили власти Германии. В июле американское издание Politico обратило внимание, что шесть крупнейших европейских стран впервые с февраля не дали Киеву никаких новых гарантий по поставкам вооружений.

В то же время, подчеркивают западные эксперты, у России достаточно вооружений и боеприпасов, в том числе советского образца, чтобы успешно вести длительный военный конфликт. Да и российский ВПК оказался более подготовленным к производству современных видов вооружения в необходимом количестве, чем, например, оборонные предприятия европейских членов НАТО.

В самих Соединенных Штатах некоторые эксперты и политики начали задаваться вопросом, не снижает ли обороноспособность страны столь массовая отправка вооружения и боеприпасов на Украину. Однако представитель Пентагона заверил, что «мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил».

Так что, вопреки фактическому ухудшению западной военной поддержки, нынешний киевский режим вряд ли услышит призывы американского генерала о необходимости перехода к дипломатии. А недовольство простых украинцев Киев давно уже научился подавлять карательными мерами.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:05
    +4
    Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством

    Генерал предлагает на Украине А"афганский вариант". Давно пора понять, Украина не боец, а отработанный контрацептив.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:19
      +1
      Американцы по СВО уже давно всё поняли - что в не ядерной войне с ВС РФ им не выстоять
      американцев как украинцев ни кто жалеть не будет - всех пингвинов пустим в расход
      1. Artemion3
        Artemion3 Сегодня, 13:35
        +1
        Цитата: Romario_Argo
        всех пингвинов пустим в расход

        Ахаха
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:43
        -6
        в не ядерной войне с ВС РФ им не выстоять
        Крайне спорное утверждение. Что с ними станется? Оружия у них больше, и самое лучшее украине и на посмотреть не дали.
    2. gansales
      gansales Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством

      Генерал предлагает на Украине А"афганский вариант". Давно пора понять, Украина не боец, а отработанный контрацептив.

      Народ украины мясо ,не зря бандеровщина прячется за мирных в домах падлы
      Благодаря поставкам Запада, украинская армия практически полностью перешла на вооружение НАТО.

      А запчасти где ? ..
      Смотрите амерсы как бы Мексика не перешла на Русское вооружение..
      Или Палестина !!!
  2. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 13:13
    -5
    ,, у них всё плохо, у нас все хорошо".
  3. andelc
    andelc Сегодня, 13:17
    +8
    Нагнетает генерал, чтобы выбить дополнительное финансирование на ВПК США. Арсеналы у них полные, а нужно будет, наделают сколько захотят. Стратагема Су Цзинь, короче, в действии. Туман войны...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:26
      +6
      Ну да - для ВПК любая война, это подарок небес. Но для того, чтобы налогоплательщики-избиратели без возражений приняли необходимость увеличения военных расходов и затягивание своих поясов, их нужно хорошенько напугать. Панические крики "русские идут!" для этого подходят как нельзя лучше. Они идут, а у нас тут арсеналы пустые, так что раскошеливайтесь, дорогие граждане свободного мира, и не нойте насчёт своих пенсий, пособий, сжираемых инфляцией, счетов за коммуналку и прочих жертв во имя своей безопасности. И ведь сработает, в очередной раз, это срабатывает всегда и везде - пирамида Маслоу в чистом виде.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 13:39
        +3
        И ведь сработает, в очередной раз
        Да, все повторяется!при Эйзенхауэре это четко работало.Злыми коммунистами настолько запугали народ США что ВПК там на 100 лет вперёд оружия сделал.Сейчас хотят сделать то же самое.А как раз то старье которое делали при Эйзенхауэре -Форде спихнуть в Незалежную,Профит hi
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 15:07
        0
        Для США войны идут всегда. США просто окружена врагами (читай конкурентами) против которых надо бороться. И Украина с Россией далеко ни единственные точки. США ведь постоянно ведёт региональные войны. То они с афганцами воевали, то с иракцами, то с сирийцами. Они постоянно против кого то воюют. Правда в сравнении с ситуацией на окраине России там интенсивность боёв была в разы меньше. И видимо штаты исходили из опыта своих прошлых операций. А тут бац! Нежданчик вылез! Хотя аналитика у них работает хорошо. Операции планируются и заканчиваются заранее. Закончив одну операцию они начинают другую. Думаю они ни просто так ушли из Афгана предварительно подняв там сельское хозяйство высокорентабельным производством героина. Видимо была мысль замутить в другом месте. Беларусь, Казахстан, Украина. Батька удержался дав в рыло агентам США. Казахстану быстро помогла наша армия. Основные события начались на окраине. А ведь явно был план подпалить Белоруссию с Казахстаном для отвлекающего манёвра. И основной удар нанести с окраины. Нанесение удара было расчитано не только на Россию, но и на ЕС. Как ни крути, а ЕС и Россия конкуренты США. А расходы на уничтожение конкурентов кажется в разы превысили все предыдущие расходы на подавление региональных конкурентов. Тут уже стоит вопрос ни в запугивании избирателей. Тут уже жирные американские коты начинают дрожать и скулить от страха.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:18
    +3
    Ну а почему не сбагрить то, что вроде и выбросить (списать) жалко, но и самим не очень нужно? Освободить склады от морального несколько (или не несколько) устаревшего оружия, чтобы обеспечить свой ВПК заказами на пополнение собственных арсеналов, причём оружием последнего поколения - вполне годная стратегия. Для государств поставщиков оружия на Украину в этом сплошные плюсы и никаких минусов. Ну и для Украины не то чтобы критично - откровенно негодное старьё просто спишут как уничтоженное в боях (это много проще, чем в США и Европе снабженцам обосновывать списание, организовывать безопасную утилизацию... там столько геморроя!), а то ещё и толкнут незадорого каким-нибудь бармалеям.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:23
      +1
      Ну а почему не сбагрить то, что вроде и выбросить (списать) жалко, но и самим не очень нужно?
      Ага! В мире капитала и списать? Ага! Нет! Так нельзя! Надо и со съеденной молью шубы получить навар! Для этого шубу оформляем как выданную в кредит. Вот это по ихнему, по капиталистическому! А как иначе? А если кредит не вернут? Да далась вам эта шуба! Посмотрите как трансплантация органов то расцвела после поставки шубы! А то что моль сжирает всю инфраструктуру, так это тоже хорошо! Потом то наверно будут нужны кредиты и материалы на восстановление! Тут ещё злые языки говорят что даже сам пан Зе наркотой балуется. Да наверно и всё его окружение тоже. А это тоже панимаш ли деньги. А вы всё про старую шубу да про моль.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +1
    темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны.
    Наверное стоит заменить слово "потребления" на "темпы уничтожения на поле боя". А воевать американцы будут до последнего украинца передавая какие есть вооружения даже себе во вред.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      А воевать американцы будут до последнего украинца передавая какие есть вооружения даже себе во вред.

      Оружия американцы наклепают достаточно, а вот украинские женщины, нужного американцам "пушечного мяса", не успеют нарожать.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:54
      +1
      Потребление всё же более широкий термин, так как боеприпасы чаще расходуются, чем уничтожаются, а боевая техника, оружие, кроме уничтожения и захвата противником, могут ломаться, исчерпывать свой ресурс и т д.
      PS И американцы в принципе не могут передавать Украине оружие, даже современное, не говоря уж об устаревшем, себе во вред, во всяком случае, во вред своему ВПК и его лоббистам. Ведь всё, что они передадут, нужно будет произвести для восполнения арсеналов, а это миллиарды, сотни миллиардов!
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:32
      0
      Недавно зарубежное издание проводило расследование по поставкам укрорейху. До фронта доходит процентов тридцать. Правда это или нет, неизвестно. Воевать до последнего бандеровца ещё ни самый худший вариант. Ибо нефиг их содержать и кормить в лагерях после войны. После 45-го пожалели на свою голову отправив в лагеря, а ни на виселицу. Теперь вот имеем то что выросло за эти годы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:21
    +3
    Генерал не понимает в тактике ВСУ.ВСУ запросило самую лёгкую гаубицу.Хлопцы запряглись в неё и поскакали на позицию.А надо скакать обратно,то перед тем как скакать вперёд на хлопцев одевают стальную несьёмную сбрую.Не знаю как с хлопцами,но у гаубицы есть шанс уцелеть.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 13:37
      +2
      Это имеет место быть, 105 мм мобильнее и найдет себе применение.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:55
        0
        Для артиллерийских засад - самое то.
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 13:33
    -1
    Американцы могли бы поставить Киеву любые гаубицы и другие виды вооружений, если бы не одно важное обстоятельство. Чрезмерные поставки Россия может истолковать как казус белли, и тогда произойдет эскалация, которая американцам не нужна. Поэтому США соблюдают красные линии, но пытаются их сдвинуть на восток очень мелкими шажками с постоянной оглядкой на реакцию России. И похоже, что предел терпения России достигнут, а следующая капля может переполнить чашу.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:58
      0
      Последних капель уже было не на одну чашу, так что если бы Россия нуждалась в сasus belli, то их уже было множество, на любой выбор.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Украинскому президенту все труднее будет объяснять своим гражданам, почему столь важная и разрекламированная западная поддержка вдруг начинает иссякать. В такой ситуации, уверен Киммитт, Зеленскому самое время перейти к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией.
    . Либо капитуляция, либо никак ...
  9. Борил
    Борил Сегодня, 13:38
    +3
    Пока генерал Киммитт разсуждает на страницах The Wall Street Journal, американский военны-промышленны комплекс довольно потривает ручки... Многомилиардные заказы гарантированные! На запрос Белого дома об возможностях развернуть мащабное производство оружия, откликнулить более 1000 компании. Для США возникла идеальная возможность избежать грядущего экономического кризиса!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:36
      0
      Ну выпустят танки и пушки. А жрать что они будут? Уже идёт кампания за питание кузнечиками и червячками. Продадут танки и купят хлеба? А желающие купить танки будут?
  10. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 13:43
    -1
    В то же время, подчеркивают западные эксперты, у России достаточно вооружений и боеприпасов, в том числе советского образца, чтобы успешно вести длительный военный конфликт. Да и российский ВПК оказался более подготовленным к производству современных видов вооружения в необходимом количестве, чем, например, оборонные предприятия европейских членов НАТО.

    ...
    И наш бронепоезд стоит на запасном пути!

    Короче, не зря старались, когда час настал, мы оказались готовы лучше, чем враги.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:49
    +1
    В такой ситуации, уверен Киммитт, Зеленскому самое время перейти к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией.

    Поздно пить боржоми! После всего что сказано и тем более сделано укрорежимом - ни каких переговоров! Ни какого дипломатического решения кроме полной и безоговорочной капитуляции! Уже не только красные линии перейдены, но и линии всех возможных цветов Киев перешёл.
  12. Сергей269
    Сергей269 Сегодня, 14:42
    +1
    В первые месяцы военного конфликта ВСУ использовали в основном вооружения и технику, доставшиеся Украине в наследство от УССР.
    По глубокому убеждению "аффтора" у Украинской Советской Социалистической республики были свои вооруженные силы! Во как...При такой трактовке истории скоро узнаем, что СССР входил в состав УССР...Или возникло такое дикое желание что либо написать, что мозги некогда было включить.
  13. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 14:56
    +1
    Да здравствует Власть Советов, которая оставила нынешним
    криворуким российским "эффективным менеджерам" огромные запасы надёжного оружия!
  14. Модест
    Модест Сегодня, 15:08
    0
    [quote=tihonmarine][quote]Украина не боец, а отработанный контрацептив.[/quote]
    Да нет, простирнут и еще долго будут использовать. Искусственно созданную нацию враждебную русским так просто не бросят, это не афганцы какие-нибудь. Упоротые защитники непонятного государственно образования в интересах воров и предателей украинского народа в угоду колонизаторов с завидным упорством сами лезут башкой в мясорубку и детей своих также готовят.