Американский генерал: Поставки Украине 105-мм гаубиц означают, что даже у США заканчиваются свободные запасы современного вооружения

Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись ранее. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения

Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом