Украинские военные на боевой технике попытались прорвать позиции союзных войск. В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ.
Пресс-служба оборонного ведомства России опубликовало видео, где показаны действия наших военнослужащих, а также показало интервью с одним из них.
Группа военнослужащих ВСУ предприняла безуспешную попытку прорыва. Бойцы участвовавшего в специальной военной операции подразделения Воздушно-десантных войск РФ услышали звук работающих двигателей. Подняв воздух разведывательный дрон, они обнаружили вражескую колонну, по которой был нанесен артиллерийский удар.
Наша артиллерия работала так, что шансов не было
- рассказывал впоследствии один из десантников с позывным «Тихий».
Он сообщил, что огонь по противнику велся из артиллерии, танковых орудий, АГС. Оборона украинских военных была сломлена за два часа. При отступлении они забрали своих раненых, чему российские бойцы ВДВ препятствовать не стали.
Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали
- сообщил «Тихий».
Сразу после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик их лидеры обратились к руководству РФ с просьбой о помощи против киевской агрессии. Просьба была удовлетворена, и 24 февраля началась российская военная спецоперация на Украине.