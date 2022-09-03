Военное обозрение
Войти Регистрация

В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ

34

Украинские военные на боевой технике попытались прорвать позиции союзных войск. В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ.

Пресс-служба оборонного ведомства России опубликовало видео, где показаны действия наших военнослужащих, а также показало интервью с одним из них.

Группа военнослужащих ВСУ предприняла безуспешную попытку прорыва. Бойцы участвовавшего в специальной военной операции подразделения Воздушно-десантных войск РФ услышали звук работающих двигателей. Подняв воздух разведывательный дрон, они обнаружили вражескую колонну, по которой был нанесен артиллерийский удар.

Наша артиллерия работала так, что шансов не было

- рассказывал впоследствии один из десантников с позывным «Тихий».

Он сообщил, что огонь по противнику велся из артиллерии, танковых орудий, АГС. Оборона украинских военных была сломлена за два часа. При отступлении они забрали своих раненых, чему российские бойцы ВДВ препятствовать не стали.

Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали

- сообщил «Тихий».

Сразу после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик их лидеры обратились к руководству РФ с просьбой о помощи против киевской агрессии. Просьба была удовлетворена, и 24 февраля началась российская военная спецоперация на Украине.



Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
34 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Virtual
    Virtual Сегодня, 12:18
    -7
    Снова с кабрирования.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 12:28
      +13
      Вам что, не нравится, что НАРы, снаряды и пули летят по баллистической траектории? Ну, так законы физики такие. Для этого и существуют разные прицелы и вычислители (чтобы попадать куда надо). И по противнику в поле точечное наведение совсем не нужно.
      1. S.S.A.
        S.S.A. Сегодня, 14:51
        +5
        А при чем тут баллистика с её вычислителями и пуск НУРСов в ... сторону противника? Вы слабо представляете себе то, о чем говорите.
        Например при бомбометании "под капот" (по невидимой цели) прицел "Гермес" работает следующим образом: навОдите маркер на цель (когда она еще видима) зажимаете "пуск" и выдерживаете А) Скорость самолета Б) высоту полета, В). направление полета.
        Вычислитель, зная вес бомбы, расстояние до цели, и примерное аэродинамическое сопротивление, используя все эти параметры САМ сбросит бомбу в нужный момент. Но ВСЕ параметры (А,Б,В) до момента сброса должны быть неизменны !!! Бомба летит по баллистической траектории, скорость и направление ей сообщает самолет.

        Расчет БМ "Град" и др. РСЗО, занимает позицию, делает привязку, добивается стабилизации направляющих, рассчитывает расстояние до цели и производит пуск учитывая круговое вероятное отклонение, вот только ракета летит при помощи двигателя, её траектория становится баллистической только после завершения работы двигателя, не говоря уже о низком вращение (по сравнению с снарядом САУ) и плохой стабилизации вследствие этого. Поэтому точное попадание из РСЗО неуправляемым снарядом, это сказки. Спасает залп.

        А теперь задумайтесь (!!!) , что вертолет в момент пуска НУРСов, не имеет топопривязки, резко набирает высоту, теряет скорость, меняет тангаж и все это в зависимости от того... как летчик потянет на себя штурвал (условно). Добавьте к этому еще и КВО обусловленное реактивным двигателем.
        Если кто-то совсем не понимает то... представьте, что вы поставили "Град" на ЖД платформу, разогнали её до 60 км. в час, и когда пути пошли в гору и скорость платформы падать (60-55-45-30 км./ч), а высота расти, "Град" начал стрелять, при этом пакеты направляющих в этом момент тоже ходят вверх (ну вот артиллерист их решил задирать во время залпа). Как думаете, куда полетят эти НУРСы? Да в никуда!...
        Когда я вижу это по телеку я понимаю, почему так делается. Это больше психологический эффект. Но когда мне говорят, что техника противника таким образом была уничтожена или укрепрайон... мне хочется плеваться. Попасть таким образом нельзя не то что в танк, а даже в авианосец "Честер У. Нимитц".
    2. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 12:36
      +4
      А Вам как надо?С пикирования,потом "мертвая бочка"?
    3. gansales
      gansales Сегодня, 12:36
      +7
      Сразу после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик их лидеры обратились к руководству РФ с просьбой о помощи против киевской агрессии. Просьба была удовлетворена, и 24 февраля началась российская военная спецоперация на Украине.

      Мы предупреждали и пытались договорится ..
      Терпение лопнулось у России ..По факту с натовцами воюем ,пока гибридно ..Но

      Не злите Русских шавки ..Скоро на Киев !!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:45
        +2
        [quote=gansales]Мы предупреждали и пытались договорится ..
        Терпение лопнулось у России ..[/quote
        Предупреждали, а теперь Армия России перешла в наступление в районе Херсона и штурмует укрепления ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает даже в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

        -На южном участке фронта российские войска, отбив атаку неприятеля, контратакуют к Николаеву в районе Высокополья и Потемкино;

        -на Харьковском направлении армия России осуществляет штурмовые действия в районе н. п. Гусаровка;

        -на Артёмовском направлении ВС РФ продолжают наступательные бои в районах н. п. Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Майорск, российские войска продолжают наступать;

        -на Авдеевском направлении армия России предпринимает усилия для улучшения своего тактического положения в районах н. п. Первомайское, Опросное и Невельское.
        1. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 14:55
          0
          Цитата: tihonmarine
          Армия России перешла в наступление в районе Херсона и штурмует укрепления ВСУ на Донбассе.

          Очень правильное и своевременное решение. Пользуясь сумятицей у противника, попытаться продвинуться вперёд.
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 12:43
      +5
      Цитата: Virtual
      Снова с кабрирования.

      Кабрирование кабрированию рознь и большая разница без перерыва на обед ! Когда-то давным-давно мне объясняли принцип бомбометания с кабрирования ...(в "противовес" бомбометанию с пикирования...) И когда я услышал про ракетную "стрельбу" с кабрирования ...то был в "шоке" no ...три дня пил "горькую"...пока не сообразил , что "почём и по сколько" ! what На том и успокоился ... request
    5. Евгений_Свириденко
      Евгений_Свириденко Сегодня, 15:30
      0
      Это вообще то боевые действия, где противник может укусить, и укусить больно. И пилоты несомненно лучше знают оперативно тактическую обстановку чем мы диванные спецы.
      А так кому данный вопрос интересен в деталях сюда:https://naked-science.ru/article/tech/kabrirovanie
  2. Илия
    Илия Сегодня, 12:19
    +9
    В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ
    Десантура, КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!! good И ни как иначе, быть не может. soldier
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 12:37
      +1
      Бойцы участвовавшего в специальной военной операции подразделения Воздушно-десантных войск РФ услышали звук работающих двигателей.

      Тут украинцы прокололись. Надо было технику толкать руками или лошадей впрячь.
      Илия :.....Десантура, КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!!


      За ВДВ РФ !
      1. Ан К-ов
        Ан К-ов Сегодня, 12:40
        +4
        Впрячь лошадей ,а копыта обмотать тряпками.
      2. Илия
        Илия Сегодня, 12:46
        +4

        4ekist (Шурик)
        Сегодня, 12:37 ... За ВДВ РФ !
        С удовольствием ещё раз поддержу!!! За ВДВ!!!
    2. gansales
      gansales Сегодня, 12:42
      -1
      Цитата: Илия
      В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ
      Десантура, КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!! good И ни как иначе, быть не может. soldier

      Берегут их ,для главного рывка и по тихому подтягиваю , к линии рывка ..
      1. Илия
        Илия Сегодня, 12:48
        +1
        gansales (Z)
        Сегодня, 12:42
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: Илия
        В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ
        Десантура, КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!! good И ни как иначе, быть не может. soldier

        Берегут их ,для главного рывка и по тихому подтягиваю , к линии рывка ..
        Здравствуйте. Наши парни из ВДВ готовы к любым приказам Верховного. И их не остановит ни какая другая армия мира. Таких других просто нет в Природе!
        1. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 14:34
          0
          только за. сто раз =за. молодцы ребята- мочите шароварников. работы еше много- чухонцев-пи... в надо еще в чувство привести. хотя... с такой любовью к задницам они сами скоро повымирают.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:26
    -3
    Десантники молодцы! Но до каких пор лучшие солдаты России будут продолжать воевать на худшей из имеющейся (такой она получается ради соответствия требованию к авиадесантируемости, на которой зациклен генералитет ВДВ, и которая ещё ни разу за всю военную историю нигде не пригодилась) боевой технике?
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:36
      0
      Но до каких пор лучшие солдаты России будут продолжать воевать на худшей из имеющейся (такой она получается ради соответствия требованию к авиадесантируемости, на которой зациклен генералитет ВДВ, и которая ещё ни разу за всю военную историю нигде не пригодилась) боевой технике?


      Он сообщил, что огонь по противнику велся из артиллерии, танковых орудий, АГС.

      Вчера десантники, сегодня мотострелки.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:04
        +4
        Вчера десантники, сегодня мотострелки.

        Вот-вот. Это как перед ВОВ было подготовлено для флота тысячи специалистов - мотористов, артиллеристов и т д. А потом большую их часть определили в пехоту. Вот только пехотинца тоже учить надо, а флотские воевать на суше умели на уровне сокращённого курса молодого бойца. В парадигме нашей военной историографии то, что флотские воевали в чёрных бушлатах и бескозырках - проявление героизма, а по мне, так просто увеличивало потери, ведь форму цвета хаки и каски не для красоты ещё за полвека до этого придумали.
        Простите за отступление от темы, это я в качестве иллюстрации к тому, что на войне каждый должен заниматься своим делом, а если моряки в штыковую ходят, а десантники в окопах сидят, причём отнюдь не на захваченном в ходе десанта плацдарме, то либо к командованию нужно пристально приглядеться, либо полностью перетряхивать структуру ВС РФ, соотношение видов ВС и родов войск. Причём одно другого не исключает.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 13:29
          +1
          Вот только пехотинца тоже учить надо, а флотские воевать на суше умели на уровне сокращённого курса молодого бойца

          Только есть такой критерий "обучаемость". Из грамотного человека проще получить грамотного солдата.
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 13:38
            +4
            Как пишут, моряки с кораблей сразу в бой шли, так что обучаемость имела значение для тех, кто оставался живым после первого боя.
    2. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 12:38
      +2
      Попробуйте доказать хотя бы мне,к десантуре не имеющим никакого отношения,что техника у них худшая.Давайте сравним с зарубежными образцами.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:52
        0
        Плевать на зарубежную, лучше сравнивать БМД с современными отечественными БМП, то же самое в отношении самоходной артиллерии ВДВ и сухопутных войск. А уж введение в штат соединений ВДВ танковых подразделений, которые даже не аэромобильны (а аэромобильность, в отличие от авиадесантируемости, более чем востребована) - шараханье в другую сторону, теперь, если десантная дивизия будет экстренно куда-то перебрасываться, выполняя роль сил быстрого развёртывания, танковый батальон тупо останется в пункте постоянной дислокации, либо будет плестись следом по ЖД.
        1. Sebostyuan
          Sebostyuan Сегодня, 14:11
          +2
          Может и есть в ваших словах доля истины, в применении. Но на счет плохой техники ВДВ, я с вами не согласен. Была инфа, что на одном из участков,
          оборону держали ребята из 45бр спецназа ВДВ. Для меня диванного -это странно. Хотя можно предположить , что ситуация требовала срочных мер и задействовали тех кто был рядом. Такие операции как Гостомель- вот их профиль.
          Ps. Логично предположить, что: Для разведки и диверсий в тылу есть - ГРУССО, для захвата аэродромов, высот и важных узлов в тылу врага - ВДВ, для штурма с моря и захвата плацдармов на берегу рек - Морпехи. Для штурма в городе Инжинерно-штурмовая бригада. А всети общевойсковой бой должны Мотострелки.
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 14:20
            -1
            Требование авиадесантируемости (как и плавучести) накладывает целый ряд ограничений на прочие параметры, в первую очередь бронезащиту, возимый боекомплект и прочее. Поэтому, если техника может сбрасываться с парашютом (что ещё ни разу не пригодилось, повторюсь, в боевой обстановке, только для ублажения взоров широколампасного начальства на учениях), то она неизбежно проигрывает своим сухопутным "одноклассникам" во всём остальном, а стоить при этом может дороже своих одноклассников из СВ. А более низкая бронезащита равна более высоким потерям личного состава.
            1. Sebostyuan
              Sebostyuan Сегодня, 15:47
              0
              Я выше писал. Для каждой задачи есть свой вид, род войск. Под эту задачу создана техника. Для задач ВДВ, БМД- 4М, НОНА, Ракушка, Д-30 хорошие инструменты. И сравнивать тут нес чем. Разве, что у китая есть подобие нашей БМД-2.
              Если Десант ведет общевойсковой бой, Морпехи штурмуют города, а мотострелки фарсируют реки. То притензии к технике неуместны.
              Пословица. Сапоги должен точить- сапожник, а пироги- пирожник. Косается не только гражданки.
            2. fif21
              fif21 Сегодня, 16:54
              0
              Цитата: УАЗ 452
              А более низкая бронезащита равна более высоким потерям личного состава.

              А отсутствие таковой вообще , на что влияет? А отсутствие средств передвижения на что влияет ? С чем соглашусь , это с тем , что в зависимости от поставленных задач , морская пехота или воздушная пехота , должны вооружаться тем , что необходимо для выполнения поставленной задачи в зависимости от ТВД . Проще говоря десантирование - техника для десанта , выполнение общевойсковых задач -техника для выполнения этих задач. И еще , создается впечатление , что армейские штабисты, стесняются использовать десантников по прямому назначению. hi
      2. Грица
        Грица Сегодня, 14:09
        +5
        Цитата: dmi.pris
        Давайте сравним с зарубежными образцами.

        Давайте лучше сравним с той техникой, что придана мотострелкам. Я тоже не понимаю, в чем смысл ВДВ на картонной технике, если они выполняют роль пехоты?
  4. Roust
    Roust Сегодня, 12:52
    0
    Не жалеть нацистов и в плен не брать.
  5. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Сегодня, 13:36
    +5
    При отступлении они забрали своих раненых, чему российские бойцы ВДВ препятствовать не стали.
    ======================
    Верное решение...Койкоместа,лекарства,переполненные больницы. Моральное давление на потенциальных вояк...
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:30
    0
    Последний абзац НОВОСТИ к чему отностится?
    К медведям, спящим по полгода?
  7. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 14:39
    +1
    Цитата: Konnick
    Но до каких пор лучшие солдаты России будут продолжать воевать на худшей из имеющейся (такой она получается ради соответствия требованию к авиадесантируемости, на которой зациклен генералитет ВДВ, и которая ещё ни разу за всю военную историю нигде не пригодилась) боевой технике?

    Скоро начнут. Как только вы возглавите генералитет, научите своих внуков математике, хотя бы. а то приходят в "студенты" и таблицу умножения на телефоне открывают. Про остальное молчу. Воюют на том, что делали мы, а я уже= как хвост мамонта староват.
  8. неспич
    неспич Сегодня, 16:08
    0
    В Минобороны РФ показали боевую работу десантников, отразивших прорыв ВСУ.

    fool мне одному тут ухо режет данное предложение? У этого мин.обороны на передовой в окопах сидят десантники -- резерв ВГК... Предлагаю не смущаться и на штурм городов отправить железнодорожников и трубопроводчиков! wassat
    В строю стоят советские танкисты,
    Нач.вещь, нач.прод, нач.фин и замполит!
  9. Master2030
    Master2030 Сегодня, 17:16
    0
    Да? Как в Афгане. Убитых и раненых 100500 моджахеды унесли с собой.