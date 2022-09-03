В отличие от Херсонской области ВСУ под Харьковом при попытке контратаки могут воспользоваться лесными массивами
На Харьковском направлении в течение ночи и сегодняшнего утра были нанесены удары по объектам противника, использовавшимся в военных целях. Склад снабжения украинских войск ставленниками киевского режима был выдан за склад «гуманитарной помощи», при этом комментирующая российские удары украинская сторона не поясняет, почему со склада «гуманитарной помощи» эта «помощь» вывозилась в сторону передовой, где располагаются позиции украинских войск.
Тем временем в сети обсуждается вопрос о том, рискнёт ли киевский режим отправить войска в «контрнаступление» и на Харьковском направлении после того, что произошло на направлении Херсонском. Напомним, что там с 29 по 1 сентября включительно ВСУ понесли значительные потери – более 2,2 тысяч военнослужащих и свыше 140 единиц техники, включая десятки поставленных из-за рубежа танков.
Вполне понятно, что Киев сегодня стоит перед непростым выбором. Либо продолжать демонстрировать тягу и возможности к контратакам, теряя при этом личный состав вооружённых сил даже не сотнями, а тысячами. Либо отказаться, по крайней мере, на время от этой практики. Оба варианта для режима Зеленского крайне опасны. В первом случае будет, что называется, выбиваться наиболее подготовленный личный состав, что в любом случае вызовет вопросы со стороны общественности. Мало того, вопросы возникнут и со стороны западных спонсоров Киева ввиду банального отсутствия реальных военных успехов. Во втором случае киевский режим может лишиться основной части финансовой и военной помощи, так как всё те же спонсоры украинской «влады» постоянно подталкивают Зеленского к более активным действиям.
На этом фоне появились данные о том, что в Харьковскую область буквально за несколько дней до начала так называемого контрнаступления на Херсон были переброшены несколько отрядов специальных операций, офицеры которых прошли подготовку в странах НАТО – Германии, США, Британии, Канаде, Польше. В общей сложности это несколько сотен человек. Организовать реально крупное наступление такими силами в Харьковской области невозможно, а потому есть вероятность того, что использовать их планируют в качестве обособленных боевых групп, которые попытаются наносить точечные удары сразу на нескольких направлениях. В Херсонской области похожая тактика была обречена на провал в связи с особенностями ландшафта – степная, открытая местность. В Харьковской области украинские отряды ССО могут попытаться воспользоваться местным ландшафтом, где есть в том числе и лесные массивы, чтобы попытаться продвинуться к северу от Харькова, а также в направлении Балаклеи и Изюма, находящихся под контролем ВС РФ. Одно из наиболее вероятных направлений для контратаки – направление между автомобильными дорогами Харьков – Лесное – Русская Лозовая (М-20) и Харьков – Циркуны – Русские Тишки.
Именно между этими дорогами располагается относительно крупный лесной массив, доходящий до Травянского водохранилища. В этой связи может оказаться крайне актуальным встречный упреждающий удар именно на указанном участке территории Харьковской области, чтобы наиболее вероятный сценарий контратаки ВСУ сыграл против самих ВСУ.