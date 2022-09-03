Военное обозрение
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В отличие от Херсонской области ВСУ под Харьковом при попытке контратаки могут воспользоваться лесными массивами

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На Харьковском направлении в течение ночи и сегодняшнего утра были нанесены удары по объектам противника, использовавшимся в военных целях. Склад снабжения украинских войск ставленниками киевского режима был выдан за склад «гуманитарной помощи», при этом комментирующая российские удары украинская сторона не поясняет, почему со склада «гуманитарной помощи» эта «помощь» вывозилась в сторону передовой, где располагаются позиции украинских войск.


Тем временем в сети обсуждается вопрос о том, рискнёт ли киевский режим отправить войска в «контрнаступление» и на Харьковском направлении после того, что произошло на направлении Херсонском. Напомним, что там с 29 по 1 сентября включительно ВСУ понесли значительные потери – более 2,2 тысяч военнослужащих и свыше 140 единиц техники, включая десятки поставленных из-за рубежа танков.

Вполне понятно, что Киев сегодня стоит перед непростым выбором. Либо продолжать демонстрировать тягу и возможности к контратакам, теряя при этом личный состав вооружённых сил даже не сотнями, а тысячами. Либо отказаться, по крайней мере, на время от этой практики. Оба варианта для режима Зеленского крайне опасны. В первом случае будет, что называется, выбиваться наиболее подготовленный личный состав, что в любом случае вызовет вопросы со стороны общественности. Мало того, вопросы возникнут и со стороны западных спонсоров Киева ввиду банального отсутствия реальных военных успехов. Во втором случае киевский режим может лишиться основной части финансовой и военной помощи, так как всё те же спонсоры украинской «влады» постоянно подталкивают Зеленского к более активным действиям.

На этом фоне появились данные о том, что в Харьковскую область буквально за несколько дней до начала так называемого контрнаступления на Херсон были переброшены несколько отрядов специальных операций, офицеры которых прошли подготовку в странах НАТО – Германии, США, Британии, Канаде, Польше. В общей сложности это несколько сотен человек. Организовать реально крупное наступление такими силами в Харьковской области невозможно, а потому есть вероятность того, что использовать их планируют в качестве обособленных боевых групп, которые попытаются наносить точечные удары сразу на нескольких направлениях. В Херсонской области похожая тактика была обречена на провал в связи с особенностями ландшафта – степная, открытая местность. В Харьковской области украинские отряды ССО могут попытаться воспользоваться местным ландшафтом, где есть в том числе и лесные массивы, чтобы попытаться продвинуться к северу от Харькова, а также в направлении Балаклеи и Изюма, находящихся под контролем ВС РФ. Одно из наиболее вероятных направлений для контратаки – направление между автомобильными дорогами Харьков – Лесное – Русская Лозовая (М-20) и Харьков – Циркуны – Русские Тишки.


Именно между этими дорогами располагается относительно крупный лесной массив, доходящий до Травянского водохранилища. В этой связи может оказаться крайне актуальным встречный упреждающий удар именно на указанном участке территории Харьковской области, чтобы наиболее вероятный сценарий контратаки ВСУ сыграл против самих ВСУ.
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37 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:11
    +2
    относительно крупный лесной массив
    Сжечь. Пусть в дыму побегают.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 14:14
      +2
      Цитата: Болторез
      относительно крупный лесной массив
      Сжечь. Пусть в дыму побегают.

      Ну зачем так жестоко ..Это амерсы во Вьетнами так действовали
      Это наша земля и нужно беречь ее ,а чертей уничтожать ..
      Работы много еще и ждем белой простыни
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:22
        +5
        Ну зачем так жестоко
        Лучше так,чем наступление получить. А лес новый вырастет.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:28
        +6
        Оба варианта для режима Зеленского крайне опасны. В первом случае будет выбиваться наиболее подготовленный личный состав, что в любом случае вызовет вопросы со стороны общественности. Мало того, вопросы возникнут и со стороны западных спонсоров Киева ввиду банального отсутствия реальных военных успехов.
        Во втором случае киевский режим может лишиться основной части финансовой и военной помощи, так как всё те же спонсоры украинской «влады» постоянно подталкивают Зеленского к более активным действиям.

        Думаю, что на оба варианта Зеленскому просто начхать.
        В первом варианте, он спокойно погонит на убой еще с миллион пойманных (из 40 миллионов граждан) резервистов размешав их, с яко-бы супер-пупер обученными англосаксами заХитниками, предварительно обеспечив их боевыми нарко-стимуляторами...
        Во втором варианте, никакой финансовой и военной помощи Зеленский (или его сменщик) не лишится, потому, что англосаксы, со своими вассалами, подняв знамя нацистов и бандеровцев на Украине и направив эту сволоту против России, сами себя загнали в ловушку и будут вынуждены отдавать последнее, до момента, пока последний укро-бандеровцев будет зиговать и просить сала окраине.
        1. Witsapiens
          Witsapiens Сегодня, 15:37
          +3
          На Украине давно нет никаких 40 миллионов граждан. По оценкам, которые я видел, их там 20 миллионов где-то осталось.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 15:51
            +2
            Цитата: Witsapiens
            На Украине давно нет никаких 40 миллионов граждан. По оценкам, которые я видел, их там 20 миллионов где-то осталось.

            Может и так.
            А, где Вы видели эти оценки?
      3. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 14:54
        +3
        Цитата: gansales
        Цитата: Болторез
        относительно крупный лесной массив
        Сжечь. Пусть в дыму побегают.

        Ну зачем так жестоко ..Это амерсы во Вьетнами так действовали
        Это наша земля и нужно беречь ее ,а чертей уничтожать ..
        Работы много еще и ждем белой простыни

        Лес новый вырастет, на худой конец восстановить можно посадками,а вот людей наших лучше поберечь.
      4. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 14:56
        +2
        Цитата: gansales
        Это наша земля и нужно беречь ее ,а чертей уничтожать

        Что-то вы,как-то,быстренько эту землю присвоили ...миль пардон, "приватизировали"! Не поторопились ли ? А может, не надо , "поручик Галицын" ,"ненашу" землю беречь ? Деревья посадить и вырастить повторно можно... а людей ,погибших из-за вашей "бережливости" , не вернёшь !
      5. ЮрийМосква
        ЮрийМосква Сегодня, 16:01
        0
        Не прокатит.Сумасшедших наркоманов не переубедиш.А леса и посадить можно.Главное чтобы деньги не разворовали.Как у нас происходит...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Болторез
      Сжечь. Пусть в дыму побегают.

      Сотворить то, что американцы творили с джунглями во Вьетнаме.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:25
        +2
        поджигатели - пионеры Балторес, Ганзалес и еще один какой то Тихон
        - звезды то у них какие большие
        вообще то, есть РПНЦ - рлс обнаружения подвижных наземных целей
        лес и самим нужен будет
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:39
          +1
          Самое разумное предложение . А то -Сжечь ! ..Не сжигать ! ... Свидовоинив света по башке качалкой лучший метод .
    3. Модест
      Модест Сегодня, 14:56
      -1
      Сжечь. Пусть в дыму побегают.

      Не обязательно, достаточно завалить лесной массив минами с помощью систем дистанционного минирования и по истечению срока жизни минного поля и срабатывания спмодиквидаторов процедуру повторять, а по периметру установить управляемые дмстанционно минные поля и ту же "Охоту".
    4. ComVzvoda_ST
      ComVzvoda_ST Сегодня, 15:01
      +1
      Да, отковровить
  2. gansales
    gansales Сегодня, 14:11
    -1
    Скоро Русский генерал Мороз вступит в дело ..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:24
      +3
      Цитата: gansales
      Скоро Русский генерал Мороз вступит в дело .

      Листья опали, деревья разделись,
      Кисти рябины на ветках зарделись.
      Птицы на юг зимовать улетели
      Поля и леса как-то вдруг опустели.

      Все видно как на ладони, негде спрятаться.... А еще:

      Славная осень!
      Здоровый, ядрёный
      Воздух усталые силы бодрит;
      Лёд неокрепший на речке студёной
      Словно как тающий сахар лежит;
      Около леса, как в мягкой постели,
      Выспаться можно — покой и простор!

      А потом Дедушка Мороз придет, заморозит и все снегом заметет
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:12
    +5
    Удар возможен, но распыление сил на несколько направлений атаки не должно дать положительного результата. Это скорее на руку обороняющейся стороны. У нас преимущество в артиллерии и авиации и это сыграет ключевую роль.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 14:16
      +3
      Цитата: Лешак
      У нас преимущество в артиллерии и авиации и это сыграет ключевую роль.

      Это и играет и очень эффективно идет перемол пополнений особенно западненцев negative
      Слава ...уже не кричат ,а только ноют..Они разбегаются и их опять ловят и снова в бой Советники США и Польши там уже палочную дисциплину устанавливают Зеленский согласен
      Будем с двух сторон дубасить этих ..даже не знаю как их назвать еще Только маты ! soldier
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:34
      +1
      Цитата: Лешак
      Удар возможен, но распыление сил на несколько направлений атаки не должно дать положительного результата. Это скорее на руку обороняющейся стороны. У нас преимущество в артиллерии и авиации и это сыграет ключевую роль.

      По-моему даже несведущему понятно, что сейчас контрнаступ ВСУ, это подарок для союзных сил.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:26
        +1
        с 12:40 начался штурм Северска, Су-25 утюжат укрепы ВСУ, те уходят с позиций
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:13
    +1
    Напомним, что там с 29 по 1 сентября включительно ВСУ понесли значительные потери – более 2,2 тысяч военнослужащих и свыше 140 единиц техники, включая десятки поставленных из-за рубежа танков.

    Обычно напоминают тем, кто знает. Не думаю, что новые наступающие осведомлены об итогах контрнаступа 29 августа-2 сентября...
  5. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 14:16
    +1
    Да перебьбт их там всех в этих лесах и капец.
  6. Heiven
    Heiven Сегодня, 14:18
    +1
    Почему в последние дни новости только о наступлениях украинцев? Где новости о наступлении РФ? Не с этой ли целью делаются все эти наступления со стороны ВСУ, чтобы отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса?
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 14:35
      +3
      Не с этой ли целью делаются все эти наступления со стороны ВСУ, чтобы отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса?

      Цель наступления - попытка доказать спонсорам, что вложенные средства приносят свои плоды и потребовать больше денег и оружия. Промежуточные итоги наступления можете наблюдать в телеграмме. Лично я за все время СВО не видел за один день столько горелой и брошенной украинской техники.
  7. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 14:28
    +2
    Да нет. Против таких отрядов должны действовать только наши ССО. И тактика должна быть схожей. Выявлять их и наводить авиацию или артиллерию, а те пускай уничтожают точечно.
    С бандеровцами ведь точно также боролись, отдельные отряды бойцов НКВД, с проводниками из местных буквально охотились за "лесными братьями", и в общем-то это было эффективно.
    А лес беречь нужно... он нам самим пригодится!
  8. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 14:30
    +3
    Цитата: gansales
    Работы много еще и ждем белой простыни

    Ждать, конечно, можно, но никакой белой простыни не будет. Когда основные боевые действия закончатся нам ещё годами придётся выковыривать ушедших на нелегальное положение боевиков, тем более щедро подпитываемых деньгами, оружием и т.д. из-за границы. Это ужо уже было у нас в 40-е и 50-е годы прошлого века. И делать это будет намного сложнее чем это было и есть на Кавказе, потому как они выглядят как русские и говорят как русские.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:31
    +1
    В отличие от Херсонской области ВСУ под Харьковом при попытке контратаки могут воспользоваться лесными массивами
    . А теперь горбатый! ...
    Теперь, кто тактически грамотный поступит, тому и удача может улыбнуться ...
    Вряд ли это что то изменит пртнципиально, но распарить можно до небес.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: rocket757
      В отличие от Херсонской области ВСУ под Харьковом при попытке контратаки могут воспользоваться лесными массивами
      . А теперь горбатый! ...
      Теперь, кто тактически грамотный поступит, тому и удача может улыбнуться ...
      Вряд ли это что то изменит пртнципиально, но распарить можно до небес.

      Приветствую, Виктор hi
      Вся тактическая грамотность, с нашей стороны, может быть успешно решена добросовестной, рутинной работой головного, промежуточного, тыльного и боковых дозоров с неизменным девизом - «Увидел противника – доложи и уничтожь» bully
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:10
        +1
        Привет Геннадий soldier
        Читаю и удивляюсь, что там такое, я, написал ... планшет глюканул, пользуюсь смартфоном, а у него все такое мелкое, не для моих глаз и пальцев ...
        Тактика, это не только то, что в уставах записано ... там все понятно, правильно, но в поле, некоторые вещи ну совсем не так получаются ... так шо надо, надо творчески подходить к обязанностям да и по службе тоже.
        Хочеш жить, делай так, шоб хинь свою и товарищей сохранить.
        Хочешь победить, действу, но правильно, как должно в той ситуации, в которой пребываешь в данный момент.
  10. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 14:40
    +3
    Всем привет! Мы выезжаем!
  11. Roust
    Roust Сегодня, 14:51
    +1
    Найдём, достанем, уничтожим, хоть в степи, хоть в лесу, хоть на толчке. От руины останется только гимн, который будут петь, размазывая сопли и слезы, недобитые нацисты в западных кабаках.
  12. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 14:58
    -1
    Как бы он не полезли в Брянскую и Курскую области.
  13. navigator777
    navigator777 Сегодня, 14:58
    +1
    А что в лесу проще что ли, поля нет, если лесную дорогу накрыли, и техника в голове колонны погорела, то ехать некуда будет
  14. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 15:02
    +1
    Деревья вырастут новые...на месте работы ТОС. Главное - сберечь жизни воинов РОССИИ.
  15. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Сегодня, 15:05
    0
    Значит надо все леса заминировать. Чтобы всё было усеяно. Желательно тысячи "лепестков". Ну а чё ? Мыздобулы могут, а мы чем хуже ? Это не жилые кварталы...
  16. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:38
    0
    Ну логично конечно, но есть некоторые сомнения.
    украинцы сами там все позаминировали, передвижение с таком лесу занятие крайне неприятное, тем более там заставы и секреты.
    Однако из таких супер ССО кукраины взяли в тех местах - 5 жмуров, 7 в полон
  17. Дмитрий Старорусский
    Дмитрий Старорусский Сегодня, 17:08
    -1
    Доигрались в гуманизм!