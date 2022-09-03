Минобороны РФ: Наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении сорвано, противник практически потерял возможность контратаковать
По данным Минобороны РФ, на Николаево-Криворожском направлении украинские войска утеряли способность к проведению активных наступательных действий и пытаются закрепиться на занимаемых рубежах обороны. Все попытки перейти в контрнаступление на южных участках фронта потерпели неудачу, ВСУ понесли огромные потери в живой силе и технике.
Только за последние сутки, говорится в сводке министерства, на данном направлении наши войска уничтожили 23 танка, 27 БМП, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих ВСУ.
Результатом безуспешных попыток прорыва линии нашей обороны, осуществляемых по прямому приказу Зеленского на Николаево-Криворожском направлении, стало большое количество убитых и раненых боевиков ВСУ. Из Николаева и других городов области поступают сведения, что в медучреждениях возникла острая нехватка в койко-местах, медикаментах и крови для переливания из-за большого наплыва раненых. Деморализованные поражениями на фронте, бойцы ВСУ массово дезертируют. Сообщается, что в Николаеве увеличили количество патрулей, на въездах в город усилены блокпосты для отлова сбегающих солдат.
Большие потери противник несет на Донецком направлении. В районе населённого пункта Константиновка ДНР точными огневыми ударами ликвидировано до 120 боевиков в пунктах временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Также на западе Донецкой Народной Республики под населенным пунктом Константиновка поражена пусковая установка РСЗО HIMARS вместе с машиной подвоза боеприпасов и до 30 человек боевого расчета. В сводках украинского Генштаба и отчетах Зеленского в Вашингтон эта очередная потеря ценной американской установки точно не будет отражена.
Силами ВКС РФ, ракетными и артиллерийскими ударами в тылу противника взорваны шесть складов с боеприпасами в Запорожской, Харьковской и Николаевской областях, а также на территории ДНР. В районе Краматорска уничтожено хранилище с топливом 60-й пехотной бригады ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы за сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на линии соприкосновения.
Российские летчики продолжают уничтожать оставшиеся самолеты военно-воздушных сил Украины. За сутки в результате воздушных боев сбиты два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области и один МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM, в небе над Новоселовкой Днепропетровской области. Силами российской ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Каховка Херсонской области.
В сводке Минобороны особо отметили, что несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, Киев не прекращает попыток завладеть станцией. Вечером 2 сентября была предпринята очередная попытка высадки десанта в количестве 250 украинских спецназовцев и иностранных наемников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного. Они были встречены ударами с вертолетов и истребителей ВКС России, в результате чего вынуждены были отступить на свою сторону водохранилища. Там остатки вражеского десанта накрыли наши гаубицы «Малка». В результате неудачной вылазки были уничтожены 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников.
- Автор:
- Александр Григорьев
- Использованы фотографии:
- МО РФ