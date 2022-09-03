Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: Наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении сорвано, противник практически потерял возможность контратаковать

25

По данным Минобороны РФ, на Николаево-Криворожском направлении украинские войска утеряли способность к проведению активных наступательных действий и пытаются закрепиться на занимаемых рубежах обороны. Все попытки перейти в контрнаступление на южных участках фронта потерпели неудачу, ВСУ понесли огромные потери в живой силе и технике.


Только за последние сутки, говорится в сводке министерства, на данном направлении наши войска уничтожили 23 танка, 27 БМП, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих ВСУ.

Результатом безуспешных попыток прорыва линии нашей обороны, осуществляемых по прямому приказу Зеленского на Николаево-Криворожском направлении, стало большое количество убитых и раненых боевиков ВСУ. Из Николаева и других городов области поступают сведения, что в медучреждениях возникла острая нехватка в койко-местах, медикаментах и крови для переливания из-за большого наплыва раненых. Деморализованные поражениями на фронте, бойцы ВСУ массово дезертируют. Сообщается, что в Николаеве увеличили количество патрулей, на въездах в город усилены блокпосты для отлова сбегающих солдат.

Большие потери противник несет на Донецком направлении. В районе населённого пункта Константиновка ДНР точными огневыми ударами ликвидировано до 120 боевиков в пунктах временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Также на западе Донецкой Народной Республики под населенным пунктом Константиновка поражена пусковая установка РСЗО HIMARS вместе с машиной подвоза боеприпасов и до 30 человек боевого расчета. В сводках украинского Генштаба и отчетах Зеленского в Вашингтон эта очередная потеря ценной американской установки точно не будет отражена.

Силами ВКС РФ, ракетными и артиллерийскими ударами в тылу противника взорваны шесть складов с боеприпасами в Запорожской, Харьковской и Николаевской областях, а также на территории ДНР. В районе Краматорска уничтожено хранилище с топливом 60-й пехотной бригады ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы за сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на линии соприкосновения.

Российские летчики продолжают уничтожать оставшиеся самолеты военно-воздушных сил Украины. За сутки в результате воздушных боев сбиты два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области и один МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM, в небе над Новоселовкой Днепропетровской области. Силами российской ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Каховка Херсонской области.

В сводке Минобороны особо отметили, что несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, Киев не прекращает попыток завладеть станцией. Вечером 2 сентября была предпринята очередная попытка высадки десанта в количестве 250 украинских спецназовцев и иностранных наемников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного. Они были встречены ударами с вертолетов и истребителей ВКС России, в результате чего вынуждены были отступить на свою сторону водохранилища. Там остатки вражеского десанта накрыли наши гаубицы «Малка». В результате неудачной вылазки были уничтожены 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:08
    0
    А мин обороны предупреждал. Куренье опасно для жизни
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:22
      +3
      на news-front пишут что с 12:40 начался штурм Северска
      ВСУ сдают позиции
  2. Paladin
    Paladin Сегодня, 15:13
    +2
    противник практически потерял возможность контратаковать

    Самое время начинать "контротступление". Из Николаева вроде бы всё своё вывезли, могут валить до Куева-кукуева)))))))
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 16:59
      0
      В телеге один наш военный высказался.Щас бы вдарить да на плечах войти в Николаев и гнать до Одессы..Но сил нет...Это конечномего мнение...
  3. Heiven
    Heiven Сегодня, 15:14
    +8
    Раньше украинцев перемалывали в наступлении. Теперь перемалывают в обороне.

    Напиши весной, что в сентябре МО РФ будет давать сводки о выдохшемся наступлении ВСУ на Херсон, кто бы поверил.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:43
      0
      а что тут такого собственно? бросить в безнадежную атаку подготовленные резервы много ума не надо, успехов они ни каких не добились, зато 350+ бронекоробок за 6 дней уничтожили, 3500 только убитыми, почему и не посидеть в обороне?
      1. Heiven
        Heiven Сегодня, 15:47
        +7
        Весной большинство думали, что к сентябрю украинцы в лучшем для них случае будут пытаться Одессу отбить. А Херсон будет глубокий тыл
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 16:04
          -1
          не знаю кто так думал, изначально после первых недель стало понятно, что легкой прогулки не будет, и чувствуется недостаток ЛС(160 тыс на 1500 км фронт, это очень мало), а Херсонское направление вообще стояло месяца 3-4, вы свои мысли, за большинство не выдавайте
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:04
          +2
          Цитата: Heiven
          Весной большинство думали, что к сентябрю украинцы в лучшем для них случае будут пытаться Одессу отбить. А Херсон будет глубокий тыл

          Были такие задумки. yes Предполагалось без лишней крови денацифицировать, но не украинцев, а нынешний бандеровский режим. Не получилось сразу. Будем бить медленно, но сильно.
    2. Дмитрий Гаврилов
      Дмитрий Гаврилов Сегодня, 17:07
      0
      Какая разница как перемалывать?
      Если украинцы решили вылезти из укрепрайонов и доблестно помереть в поле под обстрелами, мы можем это только приветствовать
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 15:18
    +4
    Теперь и нашим надо переходить в наступление пока украинцы не закрепились и не окопались. У них сейчас полный разлад, вот и ударить бы.
    1. Мельциар
      Мельциар Сегодня, 15:21
      +4
      Наверное дождутся наступления в Харькове и уже потом начнут
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:08
      +1
      если правда то что перекидывают резервы в Крым, то возможно что то и увидим скоро, ток прогулка легкой все равно не будет до Николаева
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:22
    +1
    Интересный" нюанс наблюдается в последнее время...частенько пушки "Малка"("Пион") , "Гиацинт" в СМИ стали называть "гаубицами" ! Мелочь,но мне неприятно ! Может , таких журналюг отправить "на фронт" ? Для самообразования! Но поможет ли ? what request
    1. ALMO
      ALMO Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      Может , таких журналюг отправить "на фронт" ? Для самообразования! Но поможет ли ?

      Может и поможет, а то уже и по тв пишут "ПанцЫрь"

      И по радо сегодня попытку десанта ВСУ назвали "морским десантом", хотя местные называют Каховское вдхр. морем.
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 15:24
    +2
    Николаев и Одесса насмотревшись на этот бардак... думаю не допустят, чтобы ВСУ уничтожали город!... хотелось бы в это верить....(родня там есть а из одноклассников остался один адекватный) желаю всем мирным жителям остаться живыми
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:46
    +2
    Сил у ВСУ может наступать и нет,но желание деблакировать своих смертников у ВСУ на Андреевском направлении не пропало.На 11 : 00.
    Выглядит получше чем вчера на 22 :00.ВСУ впервые должно будет применять старичков М113.По крайней мере на переходе на передовую они были замечены.И что ВСУ здесь прицепилось?
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:12
      +2
      изначально слабое место где стояли "мобики" ДНР, потому и прошли здесь дальше всех, только вот развить успех не дали, ни расширить плацдарм, ни продвинуться, переправы ночью минуснули, хорошая оборонительная операция выходит у ГШ ВС РФ, 150+ танков ВСУ наколотили уже наши парни, почти все что поставили ляхи сгорело
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:48
    +2
    Ну когда же количество их потерь перейдёт в качество их сопротивления? О наших потерях не пишут, но мне больно от того, что они просто есть, без разницы сколько.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 17:08
      0
      Качество их сопротивления в ближайшие месяцы точно снижаться не будет.Стороны понесли потери и будет патовая ситуация.Им будут подкидывать вооружение,мы это вооружение будем перемалывать.Мобилизационный резерв я так думаю на пару лет у них точно хватит.Если не будут крупных провалов с тысячами пленных и десятками тысяч убитых и покалеченных драться они будут долго
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 17:16
        0
        По состоянию на сегодня наши уничтожают больше техники, чем подходит с запада. А мобресурс, да, пока ещё велик. Но должны же они когда-нибудь понять, что умирают за наглосаксов?
  9. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 15:57
    +2
    "Поражена пусковая установка РСЗО HIMARS вместе с машиной подвоза боеприпасов и до 30 человек боевого расчета". Может я чего то не понимаю, но зачем столько людей в боевом расчёте? Техника ведь позиционируется как супер пупер современная. Я ради интереса даже с древностью сравнил и то там намного меньше:
    «Обычно каждая центурия имеет свою „карробаллисту“, к которым приписываются мулы для перевозки и по одном человеку из каждой палатки, то есть 11 человек, для её обслуживания и наводки. Чем эти баллисты больше, тем дальше и сильнее они бросают стрелы. Они не только защищают лагерь, но и в поле они ставятся позади тяжеловооружённой пехоты. Силе их удара не может противостоять ни вражеский всадник, одетый в панцирь, ни пехотинец, защищённый щитом. Таким образом, в одном легионе обычно бывает 55 карробаллист.»
    1. gunnady
      gunnady Сегодня, 16:31
      -1
      30 - это совсем немного. Конашенков обычно сотнями уничтожает. Чего их, супостатов, жалеть?
    2. Дмитрий Гаврилов
      Дмитрий Гаврилов Сегодня, 17:09
      0
      Справедливости ради, никто же не говорит, что это расчёт одного химарса.
      Их же прикрывают и ПВО и пехота. Скорее всего их в расчёт и записали
  10. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 16:55
    0
    Разведка боем. Видео Андрея Филатова.
    Ближний бой: перестрелка и взаимное закидывание гранатами на расстоянии менее 10 метров!