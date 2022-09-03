Военное обозрение
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Главком ВСУ заявил об ударах БПЛА Bayraktar по военной технике РФ

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный является преданным «фанатом» турецких беспилотников, поэтому пристально следит за их участием в боевых операциях. Так, сегодня главком ВСУ сообщил об ударах сделанных в Турции украинских БПЛА Bayraktar по военной технике РФ.


Данную информацию он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской организации Meta).

Залужный утверждает, что за последние три дня украинские военные с помощью двух турецких дронов ликвидировали восемь российских танков Т-72, одну самоходную артустановку «Акация», одну боевую машину пехоты и гаубицу. Помимо этого, по словам генерала, «Байрактары» повредили пять танков ВС РФ и одну БМП.

Примечательно, что на всю технику Залужный предоставил смету в долларах США. Танк он оценил в три миллиона, самоходку – в 1,6 миллиона. БМП по генеральским расценкам стоит 600 тысяч долларов, а гаубица – 300. Залужному даже удалось как-то рассчитать стоимость ущерба в результате нанесения «Байрактарами» повреждений технике РФ. Он считает, что его сумма составляет 1,85 миллиона американских долларов.

Достоверность приведенных данные о потерях российских войск вызывают большие сомнения, ведь два дрона могли наделать столько бед, вероятнее всего, лишь при полном отсутствии в зоне их действия сил противовоздушной обороны союзных войск.


Но сам бухгалтерский подход генерала вызывает интерес. Жаль, что он также не составил подобную «смету» потерь ВСУ на юге Украины, а там есть что посчитать. Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, украинские военные лишились в течение суток на Николаевско-криворожском направлении 23 танков, 27 БМП и 14 единиц прочей бронетехники.
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29 комментариев
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  1. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 15:20
    +8
    Если бы такой погром устроили, то сразу же выложили кадры ударов в целях рекламы, а тут пока тишина.
    1. Mraka
      Mraka Сегодня, 15:24
      0
      Это ж на всем фронте.
      Хотя делить на два надо.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:40
        +1
        Главком ВСУ заявил об ударах БПЛА Bayraktar по военной технике РФ

        Ну, как иначе. winked Себя надо ценить и хвалить.
        Не поручать же такое ответственное дело чужим людям! feel
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 15:49
          +4
          ликвидировали восемь российских танков Т-72, одну самоходную артустановку «Акация», одну боевую машину пехоты и гаубицу.
          А еще три бронепоезда, два авианосца, три линкора, восемь эсминцев и шесть подлодок - весь этот флот потоплен в Днепре ! crying
    2. КЕРМЕТ
      КЕРМЕТ Сегодня, 15:44
      +4
      Ну свежее видео с попаданием по акации уже выложили
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:53
        +1
        Цитата: КЕРМЕТ
        Ну свежее видео с попаданием по акации уже выложили

        Сбросьте ссылку
        1. New-pechkin
          New-pechkin Сегодня, 16:00
          +2
          Видео по Т72 и Акации уже даже в ютуб выложили, не только в телеге. Но видео одной Акации и одного танка.
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:11
      +1
      Зайдите в укртелеграмм каналы. Там все можно найти. Может быть и это есть . Информацию нужно собирать с разных источников
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 17:05
        0
        В укроТг каналах все та же акация и один т-72, нет там никакого нашествия видео. Пытаются отвлечь свою публику на перемоги
    4. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 17:04
      0
      Хохлам верить - себя не уважать. wassat
  2. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 15:20
    +1
    Залужный утверждает, что за последние три дня украинские военные с помощью двух турецких дронов ликвидировали восемь российских танков Т-72, одну самоходную артустановку «Акация», одну боевую машину пехоты и гаубицу. Помимо этого, по словам генерала, «Байрактары» повредили пять танков ВС РФ и одну БМП.

    Пиши 800 танков, 100 "Акаций"....Чего их, супостатов, жалеть! А.Суворов.
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 15:35
      +2
      За последние дня уничтожено 300 чел личного состава всу и 27 танков с 26 БТР.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 15:22
    +3
    Залужный утверждает, что за последние три дня украинские военные с помощью двух турецких дронов ликвидировали восемь российских танков Т-72, одну самоходную артустановку «Акация», одну боевую машину пехоты и гаубицу. Помимо этого, по словам генерала, «Байрактары» повредили пять танков ВС РФ и одну БМП.
    Странно вроде Хенерал, а в технике плохо разбирается, 122-мм САУ "Гвоздика" была показана на видео...
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 15:33
      +2
      Но деньги то он считать то умеет? :))

      Закупки это большие деньги.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 15:23
    +3
    Может он надеется что ему заплатят за то что он перечислил и спокойно свалит в какую нибудь тёпленькую страну пока его не грохнули за все те потери которые понесли за последние 5 дней.
    1. Комментарий был удален.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: леонидыч
      Может он надеется что ему заплатят за то что он перечислил и спокойно свалит в какую нибудь тёпленькую страну

      Этот вряд ли, больно упертый... Потому в споре Зе против За, я все же за Зе...
  5. valentin light
    valentin light Сегодня, 15:31
    +1
    Конечно достоверность вызывает сомнения- "Залужный является преданным «фанатом» турецких беспилотников", откаты творят "волшебство" фантазии. ))
  6. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 15:35
    +1
    Украинцам верить,себя не уважать. Народная мудрость
  7. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:36
    0
    Наши уже пару месяцев не сообщают о сбитых Байрактарах - Украина перестала их покупать, или Турция - продавать?
    1. Дядя Ваня Сусанин
      Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 16:37
      0
      Сегодня сообщили о трех сбитых бпла один из них как раз байрактар
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 17:06
      0
      Вчера только сбили на Херсонском направлении, и в сводке есть и наши обломки показывали
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:41
    0
    У Залужного в учителях явно был сивый мерин. Столько времени про Байрактары ни слуху ни духу, а тут такое..
  9. мушкетон64
    мушкетон64 Сегодня, 15:57
    0
    О ситуации на фронте от " Оружейного мастера"
    Уничтожение переправ ВСУ и огненный мешок для украинской армии. Сводка за 02.09.2022 г.
    https://www.youtube.com/watch?v=1iSVJKD7AHM
  10. Losyara
    Losyara Сегодня, 15:59
    +1
    Три кожаный дублёнки...портсигар тоже три...
  11. navigator777
    navigator777 Сегодня, 16:00
    0
    И сбили все ракеты над Днепром laughing
    После кровавого провала им остается только врать людям об успехах.
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:04
    0
    Шо ни разу не сбит? не ну в ПВО это просто не возможно. Тупые сказки
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:16
    +1
    Банально включить логику. Два дрона. По своим массогабаритным хар-кам, они не могут нести много вооружения, т.е машинки должны часто возвращаться для пополнения боезапаса, а потом лететь обратно. А в это время все сидели рисовали прицелы на бортах, а ПВО упорно делало вид что никаких байрактаров не существует. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники laughing
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:42
      +1
      Линия фронта сотни километров, ПВО у России и сил ЛДНР не на столько плотное, чтобы сбивать все и всех, кроме того, противник стал применять противорадиолокационные ракеты. Есть кадры поражения наших ЗРК, мы в ПВО тоже несём потери.

      Под прикрытием МиГ-29 с ПРР Байрактары могли осуществить успешную атаку, пара Байрактаров это 8 высокоточных ракет, а в реальности их могло быть и больше и работать они могли волнами, пока одни поражают цели, другие пополняют б/к.

      Заявление Залужного вполне может оказаться правдой.

      Конашенков сегодня заяалял об одном сбитом Байрактаре и МиГ-29 с ППР.
  14. Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Сегодня, 16:20
    0
    ну все правильно!
    зрады - шуту зеленскому
    перемоги - новоявленному "спасителю нации" залужному