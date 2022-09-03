Военное обозрение
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Авария на электросетях в центральной части Нидерландов нанесла рекордный ущерб железнодорожной инфраструктуре

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Крупное происшествие на линии высоковольтной передачи произошло накануне в поселке Сфитербант, расположенном в центральной провинции Флеволанд, Нидерланды. В результате замыкания начался пожар, вышли из строя несколько электроподстанций, провода плавились под напряжением, пострадали железнодорожные пути и частные строения. Движение поездов было остановлено на несколько дней. В причинах и последствиях происшествия попытались разобраться журналисты и эксперты Голландской Вещательной Ассоциации (NOS), опубликовавшей результаты расследования на своем сайте.


Последствия этого крупного отключения электроэнергии уникальны, рекордны по своему негативу, и что-то подобное вряд ли казалось возможным благодаря системам безопасности

- говорит Хан Слоотвег, профессор электротехники в технологическом университете Эйндховена.

В случае короткого замыкания, сила тока кратно превышать нормальное значение, а нагрев компонентов электросети увеличится в 1000 раз. Однако то, что случилось во Флеволанде вообще не должно было произойти, считает Слоотвег. При любом скачке напряжения в течение десятых долей секунды должна была сработать аварийная система отключения. Так происходит, например, в домашних сетях. Тем более, автоматика должна была сработать на высоковольтной подстанции.

Похоже, на этот раз этого не произошло, и вторая резервная система, которая должна была немедленно принять меры, также вышла из строя вслед за первой

— констатирует автор материала.

Эксперты отмечают, что автоматическая система отключения должна была сработать в течение 0,04 секунд, но этого не произошло. По всей видимости, система безопасности вообще «не заметила» короткое замыкание. Слоотвег сообщил, что делать какие-либо выводы пока рано, необходимо провести тщательное расследование причины аварии.

Сетевому оператору Tennet пришлось отключать электросети после аварии вручную. Это удалось сделать до того, как все провода полностью расплавились, что могло привести к еще большему масштабу катастрофы. Из-за аварии произошла остановка поезда между Дронтеном и Лелистадом, 350 человек были эвакуированы из состава. Также на несколько часов было остановлено движение по автостраде между этими городами. Несколько десятков человек оказались заблокированными в аттракционах местного парка развлечений.



Больше всего пострадала инфраструктура железной дороги королевства. По данным нидерландского железнодорожного агентства ProRail, на ее восстановление потребуется как минимум несколько недель.

Ожидается, что восстановление займет много времени. Прогноза сроков ремонта пока нет. Все зависит от того, насколько сильно повреждены кабели, но есть большая вероятность, что их придется заменить. Всё, что находилось вдоль трассы, могло быть уничтожено

— сообщается на сайте агентства.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Tennet
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26 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:10
    +3
    Будете С Нами воевать Гронинген взорвем нафик. Не! меня местные аборигены не интересуют. Культуры в нихт нету
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:16
    +3
    Цитата: Tusv
    Гронинген взорвем

    Да там уже и газа-то не осталось... wink
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:32
      0
      Не ну хватит. Рванет по самые нидеогланды исч0 наглосаксам останется
  3. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 16:16
    +2
    хорррошо горит однако, ярко fellow
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:18
    0
    А ведь осень только началась...,а что же будет зимой?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      а что же будет зимой?

      Предположительно снег и температуры ниже нуля, ах да, еще сильный ветер...
      1. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 17:01
        0
        А ещё ""- "" и несанкционированные подключения. Пожарные пожары по просьбам населения тушить не будут. Население будет греться на пепелищах. Как страшно жить.
    2. dedusik
      dedusik Сегодня, 17:16
      0
      "Закон парных случаев" , сначала газ в Европу , потом электроэнергия feel
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 16:18
    +10
    В результате замыкания начался пожар, вышли из строя несколько электроподстанций, провода плавились под напряжением, пострадали железнодорожные пути и частные строения.
    Ждем,с фотографий пересечения Нидерландской границы данными лицами...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:40
      +2
      Цитата: svp67
      Ждем,с фотографий пересечения Нидерландской границы данными лицами..

      Они сейчас "под прикрытием", в незалежной работают, отвлекать нельзя.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    +1
    Человеческий фактор никто не отменял,спичка в реле или кофе в сервере-самое то....или канабис забористый был,праздника хотелось..
  7. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 16:19
    +5
    Думаю как-то так.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:21
    +4
    Пусть к Зеле обратятся. Он тут намедни предложил Италии 8% украинской электроэнергии!!!
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:22
    +2
    Нечего беженцев с Украины набирать ,ради экономии.За часть европейской зарплаты у них каждый второй электрик.Есть такое понятие "жучок" он может быть просто из проволоки, а может быть и ломиком подпирающим автоматику. laughing
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:23
    +1
    Теперь понятна эта фраза о "плотном графике Путина".
  11. V1er
    V1er Сегодня, 16:26
    +4
    Анекдот. Сам придумал.
    Однажды в Нидерландах выключили свет. Отключился телевизор и интернет.
    Мужчины и женщины вышли на улицу и стали общаться.
    Оказалось быть нормальной страной не так уж и плохо.
  12. Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Сегодня, 16:26
    +2
    приключения петрова и васечкина в нидерландах
  13. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:32
    0
    Бог наказал, нечего поддерживать нацистов.
  14. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:37
    0
    Надеюсь это работа чья-то.
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:38
    0
    Последствия этого крупного отключения электроэнергии уникальны, рекордны по своему негативу,

    Вот такие последствия, могли бы быть и на Украине, на границе с Польшей ( Джушев).
  16. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:39
    +1
    А я то волновался, что про Петрова с Башировым давно не слышно... А они, оказывается, вон где... laughing
  17. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 16:41
    +1
    Во имя "всемогущей" богини Автоматики. Аминь. Я не энергетик, но почему плавились провода а не вставки из определённых материалов не понимаю.
  18. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 16:43
    0
    опять путина обвинят? я буду этому не удивлен :)
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:55
    +1
    Авария на электросетях в центральной части Нидерландов нанесла рекордный ущерб железнодорожной инфраструктуре
    так у нас, после того как рыжего черта пустили в огород РАО ЕЭС, столько всего горело взрывалось и т.д. ... последствия ещё долго будут проявляться!!!
  20. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 16:56
    0
    Вот и Баширов с Петровым из отпуска вернулись. sad
  21. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 17:16
    0
    Несомненно, что виноваты Петров и Боширов - по личному приказу Путина!