Авария на электросетях в центральной части Нидерландов нанесла рекордный ущерб железнодорожной инфраструктуре

Последствия этого крупного отключения электроэнергии уникальны, рекордны по своему негативу, и что-то подобное вряд ли казалось возможным благодаря системам безопасности

Похоже, на этот раз этого не произошло, и вторая резервная система, которая должна была немедленно принять меры, также вышла из строя вслед за первой

Ожидается, что восстановление займет много времени. Прогноза сроков ремонта пока нет. Все зависит от того, насколько сильно повреждены кабели, но есть большая вероятность, что их придется заменить. Всё, что находилось вдоль трассы, могло быть уничтожено

Крупное происшествие на линии высоковольтной передачи произошло накануне в поселке Сфитербант, расположенном в центральной провинции Флеволанд, Нидерланды. В результате замыкания начался пожар, вышли из строя несколько электроподстанций, провода плавились под напряжением, пострадали железнодорожные пути и частные строения. Движение поездов было остановлено на несколько дней. В причинах и последствиях происшествия попытались разобраться журналисты и эксперты Голландской Вещательной Ассоциации (NOS), опубликовавшей результаты расследования на своем сайте.- говорит Хан Слоотвег, профессор электротехники в технологическом университете Эйндховена.В случае короткого замыкания, сила тока кратно превышать нормальное значение, а нагрев компонентов электросети увеличится в 1000 раз. Однако то, что случилось во Флеволанде вообще не должно было произойти, считает Слоотвег. При любом скачке напряжения в течение десятых долей секунды должна была сработать аварийная система отключения. Так происходит, например, в домашних сетях. Тем более, автоматика должна была сработать на высоковольтной подстанции.— констатирует автор материала.Эксперты отмечают, что автоматическая система отключения должна была сработать в течение 0,04 секунд, но этого не произошло. По всей видимости, система безопасности вообще «не заметила» короткое замыкание. Слоотвег сообщил, что делать какие-либо выводы пока рано, необходимо провести тщательное расследование причины аварии.Сетевому оператору Tennet пришлось отключать электросети после аварии вручную. Это удалось сделать до того, как все провода полностью расплавились, что могло привести к еще большему масштабу катастрофы. Из-за аварии произошла остановка поезда между Дронтеном и Лелистадом, 350 человек были эвакуированы из состава. Также на несколько часов было остановлено движение по автостраде между этими городами. Несколько десятков человек оказались заблокированными в аттракционах местного парка развлечений.Больше всего пострадала инфраструктура железной дороги королевства. По данным нидерландского железнодорожного агентства ProRail, на ее восстановление потребуется как минимум несколько недель.— сообщается на сайте агентства.