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Если участки украинской ГТС окажутся в зоне боёв, то Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека

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Если участки украинской ГТС окажутся в зоне боёв, то Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека

В Европе обсуждается ситуация с остановкой работы газопровода «Северный поток». Отмечается, что ситуация в плане газотранспортной логистики теперь в определённой степени вернулась к 2010 году, когда «Северного потока» в эксплуатационном плане ещё не существовало. Представители партий «Альтернатива для Германии» и «Левые» указывают на то, что «10 лет стремительного индустриального развития могут оказаться обнулены за несколько месяцев».


Немецкие оппозиционные политики обсуждают ситуацию, при которой не только Германия, но и многие другие страны Европы теперь вновь попадают в плане поставок газа в прямую зависимость от стран-транзитёров, чего не было более 10 лет. Поставки газа в ФРГ через украинскую ГТС продолжали осуществляться и после введения «СП» в эксплуатацию, но у Берлина всегда была возможность варьировать эти поставки. Теперь же такой возможности нет, и немецкая экономика после остановки «Газпромом» газопровода «Северный поток» оказалась в прямой зависимости от украинского транзита российского газа.

Есть вариант с наращиванием европейскими странами поставок по так называемому южному маршруту – по «Турецкому потоку». Однако для Германии такой вариант неприемлем логистически, так как создавался в первую очередь для обеспечения газом стран юго-восточной части Европы, Средиземноморского региона Старого Света. Да и впадать в зависимость ещё и от Турции, с которой у ЕС не самые доброжелательные отношения, немецким властям тоже не хочется.

Можно было бы делать ставку на украинский газовый транзит, но опираться на ГТС (газотранспортную систему) «незалежной» и раньше было проблематично, а уж теперь, когда на украинской территории идут боевые действия, и вовсе было бы странно. Никто в принципе не гарантирует того, что тот или иной участок ГТС на Украине не окажется в зоне боёв. А если это произойдёт, то немецкая экономика рискует оказаться без российского газа впервые за полвека.

Нужно напомнить, что работа «Северного потока» находится, так сказать, в подвешенном состоянии вследствие того, что турбину компании «Сименс» ввиду санкций просто негде ремонтировать. А эта турбина оставалась единственным агрегатом, обеспечивавшим прокачку газа из РФ в Германию без посредников (транзитёров).
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26 комментариев
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  1. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 15:42
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=TQVcMCQu-eg
  2. codetalker
    codetalker Сегодня, 15:44
    +5
    Пора сбрасывать ЕС с нашей шеи. Украинскую ГТС и так ремонтировать надо, так что можно и бомбануть кое где.
    1. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Сегодня, 15:47
      +6
      Надо просто вентиль закрутить. А то мало ли что. Газ взрывоопасен, а там нестабильно. Промышленная безопасность куда смотрит? bully
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 16:11
      -1
      Торговля газом всегда была взаимовыгодна .
      И при "сбросе с шеи " Россия не будет получать большие суммы денег .
      Просто посчитайте сколько денег было получено за все годы эксплуатации .
      Где то (если не изменяет память) читал , что в месяц Россия получает 1 миллиард евро .
      В каких карманах эти деньги оседали , это другой вопрос .
      Да , вся Европа пострадает , если прекратится прокачка газа . Но и России будет не сладко.
      Торговля , это двигатель , и если его остановить ..... ?
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 16:15
        +1
        И при "сбросе с шеи " Россия не будет получать большие суммы денег

        Да, не будет. Однако, это может заставить страны ЕС задуматься о помощи Украине. Помощи, в первую очередь, военной...
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 16:31
          +2
          О помощи окраине в статье нет ни слова .
          И вряд ли это убедит западных политиков изменить свое отношение к России , и прекратить поставки оружия .
          Главный "дирижер" сидит за лужей , и ему наплевать и на Россию и на Европу . Он наоборот еще больше дров готов подбросить в это конфликт .
          1. Luminman
            Luminman Сегодня, 16:54
            0
            О помощи окраине в статье нет ни слова

            В статье - нет. Однако, оружие на Украину идет валом...
      2. Комментарий был удален.
      3. fif21
        fif21 Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Торговля , это двигатель , и если его остановить ..... ?

        Проблему ЕС создает искусственную . Почему РФ должна их решать !? Не хотят дешевый трубопроводный Российский газ , флаг им в руки и барабан на шею. Пусть покупают сжиженный ,но дороже ! Учить нужно наглецов , а то избаловали их . hi
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 17:15
          0
          fif21 , в первом комменте я написал что торговля газом , это взаимовыгодное дело .
          При прекращении ,теряют обе стороны .
          Поэтому надо думать прежде чем рубить концы .
          Ведь и война когда нибудь кончится , надо будет налаживать отношения , а вы уже все обрубили .
  3. Ясная
    Ясная Сегодня, 15:48
    +8
    Можно было бы делать ставку на украинский газовый транзит, но опираться на ГТС (газотранспортной системы) «незалежной» и раньше было проблематично, а уж теперь, когда на украинской территории идут боевые действия, и вовсе было бы странно.

    Теперь мне понятно проведение СВО. Это наши военные коллекторы выбивают долги с нэзалежной за похищенный газ для Европы. lol
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:48
    +6
    Через 404-ю и так идёт только 2/3 от согласованного объема, это желанный товар для Австрии, Словакии и Чехии. Немного остаётся немцам. Если СП-1 не запустят, то, как говорил Н.Михалков в известном фильме «всем крышка». А Турецкий поток это Балканы, Венгрия - они ничего от себя не отдадут. Думаю 2500 - 3000 долларов за тысячу кубов может стать постоянной ценой. Получается так: санкции удушили своих авторов.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:53
    +1
    А зачем нам рисковать? Я исчто в прошлом году говорил. Вы все производство к Нам отправите. Иначе.Для чего все это затевалось?
  6. V1er
    V1er Сегодня, 15:54
    +4
    Германия не выучила урока второй мировой войны. Их правительству совсем не жалко людей, которые замёрзнут из-за непонятных амбиций и агрессии своей марионеточной власти против нашей страны.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:00
    +2
    Давно надо было влупить по этой трубе.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:04
    +6
    Если об этом начали говорить вслух,то ЭТО обязательно должно произойти....главное-"Газпром"ни при делах....
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:06
    +3
    Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека.

    А мне кажется это личная проблема Германии. Они заигрывают с нацистским режимом Украины, они вводят против России санкции не выгодные ни кому (кроме асш), они не пускают уже построенный газопровод. Пусть сами и выбираются из той выгребной ямы в которую сознательно влезли.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:06
    +2
    [quote]ГТС на Украине не окажется в зоне боёв. [/quoteПри таком раскладе, Украина как всегда, взорвет станции перекачки, а обвинит Россию.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 16:22
      0
      [quote=tihonmarine][quote]ГТС на Украине не окажется в зоне боёв. [/quoteПри таком раскладе, Украина как всегда, взорвет станции перекачки, а обвинит Россию.[/quote]
      Я думаю что при нынешних раскладах немецкий посол - лично- отрежет голову Зеленскому и привезет ее в корзинке в Кремль и еще извиняться будет - что долго вез " мол пробки в Москве"...
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:13
    +3
    У немцев большой выбор :Впервые за 50 лет без газа или впервые за 77 лет без государства.Шольцу надо принимать решение! bully
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:21
      +1
      а можно и первое и втрое, и желательно без хлеба laughing
  12. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:21
    0
    Буду совсем не оригинален, но почему это до сих пор функционирует?!
  13. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 16:24
    0
    как это никто не гарантирует что гтс окажется в зоне боев?! Она же на Украине...
  14. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 16:51
    0
    тут еще более веселые новости:

    ❗️Требовать деньги за газ это шантаж — Еврокомиссия

    Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters. По ее словам, такая мера, возможно, будет предложена на европейском уровне.

    ❗️В ответ на это Газпром ограничил пропускную способность Северного потока.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:57
    0
    Если участки украинской ГТС окажутся в зоне боёв, то Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека
    . В общем, гейропейцы ГОТОВТЕСЬ!!! Будет, все вам будет! То, чего и заслужили.
  16. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:58
    0
    Если участки украинской ГТС окажутся в зоне боёв, то Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека

    А, если в Германии забьют болт на мнение Брюсселя и прочих держателей немецкого золота и сертифицируют "СП-2", потом поставят НОВЫЕ!!! турбины для "СП-1", то торговля с ЕС "излишками" российского газа покроет не только все убытки, а сделает экономику Германии первой в Европе. А ещё надо выйти из ЕС и НАТО и снять санкции - тогда Россия точно никогда не нападёт и всё будет в шоколаде:
  17. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Сегодня, 17:18
    0
    А СП- 2 даже не обсуждается ? Под боком лежит труба полная газа, а бундесы продолжают жрать кактус...Приятного аппетита...