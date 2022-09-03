Если участки украинской ГТС окажутся в зоне боёв, то Германия рискует остаться без российского газа впервые за полвека

В Европе обсуждается ситуация с остановкой работы газопровода «Северный поток». Отмечается, что ситуация в плане газотранспортной логистики теперь в определённой степени вернулась к 2010 году, когда «Северного потока» в эксплуатационном плане ещё не существовало. Представители партий «Альтернатива для Германии» и «Левые» указывают на то, что «10 лет стремительного индустриального развития могут оказаться обнулены за несколько месяцев».Немецкие оппозиционные политики обсуждают ситуацию, при которой не только Германия, но и многие другие страны Европы теперь вновь попадают в плане поставок газа в прямую зависимость от стран-транзитёров, чего не было более 10 лет. Поставки газа в ФРГ через украинскую ГТС продолжали осуществляться и после введения «СП» в эксплуатацию, но у Берлина всегда была возможность варьировать эти поставки. Теперь же такой возможности нет, и немецкая экономика после остановки «Газпромом» газопровода «Северный поток» оказалась в прямой зависимости от украинского транзита российского газа.Есть вариант с наращиванием европейскими странами поставок по так называемому южному маршруту – по «Турецкому потоку». Однако для Германии такой вариант неприемлем логистически, так как создавался в первую очередь для обеспечения газом стран юго-восточной части Европы, Средиземноморского региона Старого Света. Да и впадать в зависимость ещё и от Турции, с которой у ЕС не самые доброжелательные отношения, немецким властям тоже не хочется.Можно было бы делать ставку на украинский газовый транзит, но опираться на ГТС (газотранспортную систему) «незалежной» и раньше было проблематично, а уж теперь, когда на украинской территории идут боевые действия, и вовсе было бы странно. Никто в принципе не гарантирует того, что тот или иной участок ГТС на Украине не окажется в зоне боёв. А если это произойдёт, то немецкая экономика рискует оказаться без российского газа впервые за полвека.Нужно напомнить, что работа «Северного потока» находится, так сказать, в подвешенном состоянии вследствие того, что турбину компании «Сименс» ввиду санкций просто негде ремонтировать. А эта турбина оставалась единственным агрегатом, обеспечивавшим прокачку газа из РФ в Германию без посредников (транзитёров).