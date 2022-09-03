Военное обозрение
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На выставке боеприпасов в Чернигове произошла детонация

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Рядом с историческим музеем имени Василия Тарновского на Валу на выставке боеприпасов в Чернигове примерно в половине второго дня произошла детонация одного из них. Предположительно взорвался выстрел от ручного противотанкового гранатомета, который присутствовал здесь в качестве экспоната.

Об этом сообщает украинская телерадиокомпания «Суспильне».

На место несчастного случая прибыли скорая помощь и сотрудники пожарной охраны.

В результате происшествия двое присутствовавших на выставке детей получили травмы. Их доставили в больницу, где они сейчас и находятся. Степень полученных ими ранений пока неизвестна.


Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего, выясняют его причины, а также стараются понять, по чьей вине произошел взрыв в центре Чернигова.


На выставке, где пострадали дети, были собраны экспонаты, которые остались в местах боевых действий в ходе специальной военной операции. Они были собраны после окончания горячей фазы боев между российскими войсками и ВСУ.


Ранее в лесу вблизи Чернигова женщина на велосипеде наехала на установленную растяжку. Ей полицейские, которые оказали пострадавшей первую помощь и доставили в лечебное учреждение. Как оказалось, женщина поехала в лес собирать грибы.

Военная спецоперация на Украине продолжается уже седьмой месяц.
Использованы фотографии:
https://ctrana.media/
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23 комментария
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  1. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Сегодня, 16:25
    +17
    Выставка боеприпасов???? wassat на которой гуляют дети???? fool
    1. обыватель
      обыватель Сегодня, 16:29
      +4
      Цитата: Уральский_инженер
      Выставка боеприпасов???? на которой гуляют дети????

      ТОже охренел от прочитанного.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:31
        +7
        Цитата: Уральский_инженер
        Выставка боеприпасов???? wassat на которой гуляют дети???? fool

        Дети, которые, к тому же, на подобных выставках обычно лазают по экспонатам и трогают без разрешения и пригляда со стороны взрослых руками всё, до чего только они могут дотянуться!
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 17:08
        0
        Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего, выясняют его причины, а также стараются понять, по чьей вине произошел взрыв в центре Чернигова.

        И чё там долго разбираться? Это же конечно ПУТИН ВИНОВАТ!! СУГС три раза!! yes
    2. Комментарий был удален.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:43
      +2
      Цитата: Уральский_инженер
      Выставка боеприпасов???? на которой гуляют дети????

      На Украине, можно еще и не то увидеть. Не удивляйтесь.
    4. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 16:51
      +1
      Одно слово- сволочи. С детства калечат как духовно, так и физически.
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 16:27
    +6
    Долбоящеры
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:28
    +2
    Значение пословицы бей своих, чтобы чужие боялись, на Украине прекрасно работает до сих пор.
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 16:58
      +2
      с чего это народ для них свои? а вот дяди из-за большой лужи...другое дело.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:29
    +10
    Они, что не дезактивированные боеприпасы там выложили? Это, что , глупость или специально? А атомную бомбу тоже туда притащили бы?
    Ручний протитанковий гранатомет, який спрацював і став причиною травмувань.
    Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі.


    (Ручной противотанковый гранатомет, который сработал и стал причиной травм.
    Стало известно, что РПГ держал и нажимал на курок (вследствие чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи.)

    Ще одна дитина в реанімації. Це хлопчик семи років. В нього поранена рука. Йому зробили рентген, перелому немає. Нині хлопцеві зашивають руку.

    (Еще один ребенок в реанимации. Это мальчик семи лет. У него раненая рука. Ему сделали рентген, перелома нет. Сейчас парню зашивают руку.)

    Окрім дітей, травмувалися й дорослі. Вони звернулися за медичною допомогою до лікарів. Є поранення і контузії.
    Попередньо, станом на 15:28, відомо про трьох травмованих дорослих.

    (Кроме детей, травмировались и взрослые. Они обратились за медицинской помощью к врачам. Есть ранения и контузии.
    Предварительно, по состоянию на 15: 28, известно о трех травмированных взрослых.)

    Як повідомила в коментарі Суспільному речниця поліції області Наталія Слабеняк, цю справу буде розслідувати ДБР.

    (Как сообщила в комментарии Общественному пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк, это дело будет расследовать ГБР.)
    Разом з тим, пресслужба Чернігівської міської ради повідомляє у своєму Телеграм-каналі, що міськрада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.
    Начальник ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Телеграм-каналі сказав, що дворічний хлопчик у важкому стані.

    (Вместе с тем, прессслужба Черниговского городского совета сообщает в своем Телеграм-канале, что горсовет не давал разрешения на проведение выставки боеприпасов.
    Начальник ОВА Вячеслав Чаус в своем Телеграм-канале сказал, что двухлетний мальчик в тяжелом состоянии.)

    Обратите внимание на боеприпасы, они явно недавно взяты со склада, а не валялись где то по лесам и полям. Для таких показов существуют УЧЕБНЫЕ боеприпасы, которых полно на тех же складах и в воинских частях
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:44
      +2
      Цитата: svp67
      Они, что не дезактивированные боеприпасы там выложили? Это, что , глупость или специально?

      Мышление у них такое. Опять кастрюля виновата.
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:30
    +4
    Они бы ещё неразорвавшиеся мины и снаряды бы выставили...
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:31
    +6
    Больные люди устраивать во время войны ещё и выставку боеприпасов.Они бы ещё выставку безногих и безруких своих военных устроили.
    1. dedusik
      dedusik Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: taiga2018
      Больные люди устраивать во время войны ещё и выставку боеприпасов.Они бы ещё выставку безногих и безруких своих военных устроили.

      Это они уже прошли hi
      Порошенко подарил футбольный мяч безногому инвалиду АТО
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:31
    +7
    Это верх идиотизма показывать боеприпасы в центре города... Они бы ещё вокруг ракеты "точка-у" хороводы водить начали.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:32
    +3
    были собраны экспонаты, которые остались в местах боевых действий в ходе специальной военной операции. Они были собраны после окончания горячей фазы боев между российскими войсками и ВСУ.

    Вместо грибов собирали? Додумались на чем бизнес делать! Лучше бы организаторы сами подорвались!
  9. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 16:34
    +4
    а также разбираются, по чьей вине произошел взрыв в центре Чернигова.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:49
    +2
    Боевые боеприпасы на выставке, это странно.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: rocket757
      Боевые боеприпасы на выставке, это странно.

      Именно...Среди посетителей могли оказаться не только дети, но и разные недоумки...
  11. ГРАНАТ-19
    ГРАНАТ-19 Сегодня, 16:52
    +1
    Цитата: Татьяна
    Дети, которые, к тому же, на подобных выставках обычно лазают по экспонатам и трогают без разрешения и пригляда со стороны взрослых руками всё, до чего только они могут дотянуться!

    Был (уже давно) на тренировке Парада ПОБЕДЫ, в своём городе.
    Стою разговариваю со своим знакомым, он инструктор по вождению БТР 80.
    Детвора облепила БэТэР. А один ребёнок(девочка лет 10), на роликовых коньках пытается залезть на БТР, а её отец, аккуратно подталкивает её наверх! Мой товарищ как это увидел, обалдел и побежал к ним с криками. Так что не стоит всё валить на детей, есть взрослые без головы в их окружении.
    Ну а в данном случае, какая выставка, какие боеприпасы и зачем это вообще!???
    Детей жалко!
    Хотели перемогу, а вышла зрада.
    В прочем как и всегда, это же незалежная...
  12. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 16:55
    +3
    Первое чувство- злорадство, увидел детскую коляску на фото стало стыдно. Имел бы возможность- убил бы организаторов этой выставки!
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 17:03
      +1
      солидарен.
  13. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:08
    0
    Ей полицейские, которые оказали пострадавшей первую помощь и доставили в лечебное учреждение.

    Трудности перевода на русский с мовы?
    А как должно быть?
    Её обнаружили полицейские, которые оказали пострадавшей первую помощь и доставили в лечебное учреждение

    Или
    Установившие её полицейские...