На выставке боеприпасов в Чернигове произошла детонация
Рядом с историческим музеем имени Василия Тарновского на Валу на выставке боеприпасов в Чернигове примерно в половине второго дня произошла детонация одного из них. Предположительно взорвался выстрел от ручного противотанкового гранатомета, который присутствовал здесь в качестве экспоната.
Об этом сообщает украинская телерадиокомпания «Суспильне».
На место несчастного случая прибыли скорая помощь и сотрудники пожарной охраны.
В результате происшествия двое присутствовавших на выставке детей получили травмы. Их доставили в больницу, где они сейчас и находятся. Степень полученных ими ранений пока неизвестна.
Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего, выясняют его причины, а также стараются понять, по чьей вине произошел взрыв в центре Чернигова.
На выставке, где пострадали дети, были собраны экспонаты, которые остались в местах боевых действий в ходе специальной военной операции. Они были собраны после окончания горячей фазы боев между российскими войсками и ВСУ.
Ранее в лесу вблизи Чернигова женщина на велосипеде наехала на установленную растяжку. Ей полицейские, которые оказали пострадавшей первую помощь и доставили в лечебное учреждение. Как оказалось, женщина поехала в лес собирать грибы.
Военная спецоперация на Украине продолжается уже седьмой месяц.
- Использованы фотографии:
- https://ctrana.media/