Военное обозрение
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Минздрав Украины подробно рассказал, что делать в случае радиационного заражения после ядерной аварии

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Киевские власти продолжают нагнетать истерию среди собственного населения по поводу возможной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Несмотря на присутствие инспекторов МАГАТЭ на АЭС, Киев упорно информирует граждан, что российская армия готова пойти на провокацию и создать угрозу радиационного заражения. На сайте Министерства охраны здоровья Украины опубликована детальная инструкция, как подготовиться и что делать в случае ядерного инцидента.


Сама по себе инструкция не содержит ничего предосудительного. Видно, что составили ее специалисты, разбирающиеся в том, что делать при возникновении угрозы радиоактивного заражения. Такое возможно в случае инцидентов на той же ЗАЭС, в результате которых может произойти попадание в воздушные массы большого количества радиоактивной пыли — к примеру, при нарушении герметичности контейнеров с ядерными отходами.

Медики, в частности, рекомендуют оставаться в помещении, тщательно загерметизировать его и отключить систему вентиляции. Следует обработать все поверхности мыльным раствором, принять душ, переодеться в чистую одежду. Продукты питания и медикаменты должны быть запасены заранее. Принимать йод следует только по прямому указанию от органов власти или ГСЧС. Обязательно должны быть работающие средства связи: мобильный интернет, телевидение, радиоприемники, которые могут работать от батареек. Ну и так далее, все в том же духе на уровне уроков ОБЖ.



Здесь важно не то, что написано в инструкции украинского Минздрава, а с какой целью делаются эти публикации. Вот, к примеру, чем предваряют специалисты МОЗ Украины публикацию памятки в своем Телеграм-канале, под страной-террористом подразумевая, естественно, Россию:

Несмотря на то, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

Следует сказать, что в Киеве весьма расстроены результатами поездки комиссии МАГАТЭ на станцию. Несмотря на чаяния, а возможно и уговоры, киевских властей, по ее результатам глава агентства не потребовал ни демилитаризации ЗАЭС, ни перехода станции под контроль украинского атомного ведомства. Более того, Рафаэль Гросси заявил, что несмотря на обстрелы, Запорожская АЭС работает и находится в «относительно хорошем состоянии».

Хуже того для Киева, на АЭС остались несколько представителей МАГАТЭ до «стабилизации ситуации», что делает обстрел станции со стороны ВСУ весьма рискованной операцией. Попытки десантных групп захватить станцию, что было бы подано как возврат ЗАЭС законному владельцу, также провалились. Однако обстрелы всё равно продолжаются.

А тут еще готовится и отчет Гросси о результатах инспекции, который он зачитает в следующий вторник на Совбезе ООН. И хотя нет никакой уверенности, что глава МАГАТЭ прямо обвинит Киев в угрозе ядерной безопасности, неопределенность его выводов, по всей видимости, сильно напрягает Зеленского. Вот и остается одно — пугать собственных граждан ядерной угрозой, которую «готовит коварная Россия».
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
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26 комментариев
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  1. Загребун
    Загребун Вчера, 17:17
    +2
    Как можно быстрее сдохнуть?
    1. Furious Bambr
      Furious Bambr Вчера, 17:25
      +8
      Вам на программу "Здоровье", батенька
    2. Маз
      Маз Вчера, 17:39
      0
      Судя по всему будет масштабная провокация
  2. Егоза
    Егоза Вчера, 17:21
    +3
    Собственно никаких новых рекомендаций Минздрав не выдал. Это все было сказано еще при Чернобыльской аварии.
    Принимать йод следует только по прямому указанию от органов власти или ГСЧС.

    Да-да. ЕС уже заявил, что вышлет 5,5 миллиона йодированных таблеток Украине на всякий случай.
    "До слез трогают своей заботой" !!! (((
    1. silberwolf88
      silberwolf88 Вчера, 17:31
      +1
      недостаток йода ведёт к прогрессированию дебилизма ... думаю таблетки именно для профилактики поставляют ... НО почему так мало)))
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 18:26
        +1
        Цитата: silberwolf88
        недостаток йода ведёт к прогрессированию дебилизма .

        Вот это и есть беда Зап.Украины. Там йододефицит давно был. Моей сестре, которая должна была туда поехать работать на три года, сразу сказали: "Ищи йодированную соль и если нет, йод с молоком не помешает".А вы удивляетесь, почему на ЗУ такие отмороженные!
  3. 4ekist
    4ekist Вчера, 17:21
    -2
    Министерства охраны здоровья Украины:....как подготовиться и что делать в случае ядерного инцидента.

    Хоть это рассказывают. Лучшая профилактика: 5 капель йода на стакан 40 град. жидкости.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Вчера, 17:35
      +1
      Лучшая профилактика: 5 капель йода на стакан 40 град. жидкости.

      За подобные рекомендации следует выдавать премию Дарвина вне очереди. Такая "профилактика" - это убийство щитовидки и инвалидность.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 18:27
        +1
        Цитата: Пулково1942
        Такая "профилактика" - это убийство щитовидки и инвалидность.

        Это он ошибся, на стакан молока, нам так и рекомендовали при Чернобыле. Совершенно официально. Кстати, именно тогда, люди, которые ожидали квартиры, уступили их чернобыльцам. Но действительно чернобыльцов было мало, а вот из сел столько приехало "пострадавших" ....с того времени и начался захват Киева селянами (вежливо говоря).
        1. Пулково1942
          Пулково1942 Вчера, 18:40
          +1
          Совершенно официально.

          Верно. Этот бред даже сейчас на полном серьёзе проталкивают. Последствия я описал выше.
    2. Загребун
      Загребун Вчера, 17:41
      +2
      Лучшая профилактика - находиться километров в 50 с подветренной стороны. А лучше в 500 км.
      1. dauria
        dauria Вчера, 21:43
        0
        Лучшая профилактика - находиться километров в 50 с подветренной стороны.

        Мыло и стрижку покороче . Одежду стирать , влажную уборку каждый день . К маскам во время ковида привыкли. И с пола не жрать всякую немытую гадость . Если не схватил проникающей радиации ( от взрыва , или рядом с источником ) , то нахватать вредную дозу от следа облака можно только наплевав на гигиену . А йод жрать заранее - путь в могилу .
        Фукурю-мару номер 5 - японская шхуна , попавшая под облако. У них не хватило ума даже смыть пепел с палубы , или хотя бы помыться самим . Так и плыли себе дальше. Из всего экипажа умер один . Да и то спорно , от чего.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Вчера, 17:25
    +1
    Не умеют они думать. Думают, что "накрутят" людей на борьбу с "русским агрессором", а по факту напугают население, которое будет ещё больше разбегаться за рубеж. Тикать начнут даже лояльные и сомневающиеся.
  5. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Вчера, 17:27
    +1
    Предлагаю психологическую операцию...Распространить в Николаеве,Запорожье, Днепропетровске фейк,мол пошла утечка радиации, и скоро всем кирдык...Чтобы ломанулись оттуда и мирные и вояки...
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 17:29
    +1
    страсти вокруг ЗАЭС это только часть опасности от отмороженных шумер ... на их территории и под полным контролем находятся и остальные АЭС ... эти отморозки ведь сделали выводы ... и что там будет с приближением войск к данным объектам одному Б-гу известно ... но сдаётся мне что они все будут заранее подвержены минированию ... это в духе бандеровцев
  7. Tusv
    Tusv Вчера, 17:37
    +1
    По любасу ветер будет дуть на Киев. Сиди в своём бункере и не отсвечивай. Гавнюк ты Зеля. Полнейший гавнюк
  8. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Вчера, 17:41
    +2
    Американцы сказали радиация дальше 20 км не пойдет, пусть верят и не боятся laughing
  9. Novosibirsk
    Novosibirsk Вчера, 17:42
    +1
    Да, не дождутся.
  10. svp67
    svp67 Вчера, 17:43
    +3
    В Запорожье населению выдали таблетки йода...по две штучки... Комики
    1. Serafim
      Serafim Вчера, 17:48
      +2
      Кстати: йодные таблетки "антиструмин" сняты с производства , стоили копейки. , Теперь продаются в аптеках "иодомарин" - немецкие иодные препараты, стоят 5 евро за бутылочку (это Беларусь, не знаю как в России и вна 404)
      1. svp67
        svp67 Вчера, 18:00
        +3
        Цитата: Serafim
        Кстати: йодные таблетки "антиструмин" сняты с производства , стоили копейки.

        Только, что посмотрел таблетки "антиструмин" (калий йодид) в Екатеринбурге, от 90 до 118 рублей за упаковку в аптеках, но предлагают и аналоги до 3038 руб за упаковку )))
    2. sabakina
      sabakina Вчера, 17:59
      +2
      Цитата: svp67
      В Запорожье населению выдали таблетки йода...по две штучки... Комики

      Сергей прЮвет! Почему комики? В фильме "Обыкновенный фашизм" есть сюжет, как согреться солдатам вермахта. Достаточно похлопать себя по предплечьям и ягодицам и никакой мороз не страшен. wink
      1. svp67
        svp67 Вчера, 18:14
        +1
        ПрЮвет hi
        Цитата: sabakina
        В фильме "Обыкновенный фашизм"

        Кому фильмА, а кому и инструкция по эксплуатации народа и страны
  11. кот бегемот
    кот бегемот Вчера, 18:21
    +2
    А у этих идиотов "ума" хватит что бы поразить даже то хранилище с радиоактивными отходами. Крыса загнанная в угол весьма опасна.
  12. К-50
    К-50 Вчера, 19:46
    0
    Минздрав Украины подробно рассказал, что делать в случае радиационного заражения после ядерной аварии

    Скакуасам видимо невдомёк, что безопаснее и дешевле не допускать этого.
  13. Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Вчера, 20:25
    0
    там не только заэс...
    по любой другой можно долбануть и свалить на россию