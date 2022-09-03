Минздрав Украины подробно рассказал, что делать в случае радиационного заражения после ядерной аварии

Несмотря на то, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

Киевские власти продолжают нагнетать истерию среди собственного населения по поводу возможной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Несмотря на присутствие инспекторов МАГАТЭ на АЭС, Киев упорно информирует граждан, что российская армия готова пойти на провокацию и создать угрозу радиационного заражения. На сайте Министерства охраны здоровья Украины опубликована детальная инструкция, как подготовиться и что делать в случае ядерного инцидента.Сама по себе инструкция не содержит ничего предосудительного. Видно, что составили ее специалисты, разбирающиеся в том, что делать при возникновении угрозы радиоактивного заражения. Такое возможно в случае инцидентов на той же ЗАЭС, в результате которых может произойти попадание в воздушные массы большого количества радиоактивной пыли — к примеру, при нарушении герметичности контейнеров с ядерными отходами.Медики, в частности, рекомендуют оставаться в помещении, тщательно загерметизировать его и отключить систему вентиляции. Следует обработать все поверхности мыльным раствором, принять душ, переодеться в чистую одежду. Продукты питания и медикаменты должны быть запасены заранее. Принимать йод следует только по прямому указанию от органов власти или ГСЧС. Обязательно должны быть работающие средства связи: мобильный интернет, телевидение, радиоприемники, которые могут работать от батареек. Ну и так далее, все в том же духе на уровне уроков ОБЖ.Здесь важно не то, что написано в инструкции украинского Минздрава, а с какой целью делаются эти публикации. Вот, к примеру, чем предваряют специалисты МОЗ Украины публикацию памятки в своем Телеграм-канале, под страной-террористом подразумевая, естественно, Россию:Следует сказать, что в Киеве весьма расстроены результатами поездки комиссии МАГАТЭ на станцию. Несмотря на чаяния, а возможно и уговоры, киевских властей, по ее результатам глава агентства не потребовал ни демилитаризации ЗАЭС, ни перехода станции под контроль украинского атомного ведомства. Более того, Рафаэль Гросси заявил, что несмотря на обстрелы, Запорожская АЭС работает и находится в «относительно хорошем состоянии».Хуже того для Киева, на АЭС остались несколько представителей МАГАТЭ до «стабилизации ситуации», что делает обстрел станции со стороны ВСУ весьма рискованной операцией. Попытки десантных групп захватить станцию, что было бы подано как возврат ЗАЭС законному владельцу, также провалились. Однако обстрелы всё равно продолжаются.А тут еще готовится и отчет Гросси о результатах инспекции, который он зачитает в следующий вторник на Совбезе ООН. И хотя нет никакой уверенности, что глава МАГАТЭ прямо обвинит Киев в угрозе ядерной безопасности, неопределенность его выводов, по всей видимости, сильно напрягает Зеленского. Вот и остается одно — пугать собственных граждан ядерной угрозой, которую «готовит коварная Россия».