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Западный обозреватель: И спустя полгода после начала боёв украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе

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Западный обозреватель: И спустя полгода после начала боёв украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе

В американском издании «19fortyfive» вышла статья военного обозревателя Себастьяна Роблена, где тот размышляет о воздушных боях в небе над Украиной. Западный обозреватель пишет о том, что «многие считали невозможным то, что у Украины через несколько месяцев после начала боевых действий останутся боевые самолёты».


В западном издании:

Но и спустя полгода украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе, используя в основном ракеты большой дальности. При этом штурмовая авиация обеих сторон вооружённого конфликта продолжает действовать на малых высотах у линии фронта.

По словам Роблена, в феврале-марте «обе стороны понесли большие потери в авиации», а потому «теперь ни одна из сторон не готова проникать глубоко в воздушное пространство противника».

Западный автор назвал российско-украинский конфликт самым продолжительным за несколько десятилетий конфликтом с использованием обеими сторонами боевой авиации.

В издании приводится заявление о воздушном бое, который произошёл на днях над Донбассом. В нём с украинской стороны принимал участие истребитель Су-27, который, как утверждается, отстреливал тепловые ловушки, чтобы не оказаться поражённым управляемой ракетой, выпущенной российским истребителем.

Из материала:

Немногочисленные жители Покровска выбегали на улицы, чтобы посмотреть на это действо. Некоторые аплодировали.

Чему конкретно «аплодировали жители Покровска», в западном издании не сообщается.

Далее Роблин пытается соотнести потери в авиационной технике российской и украинской сторон. При этом попытки сводятся к перечислению того, что на эту тему ранее публиковали в Минобороны РФ – об украинских потерях, и в ГШ украинских вооружённых сил – о потерях российских.

В любом случае можно согласиться с тем, что боевая авиация у ВС ВСУ в той или иной мере в арсенале остаётся. Подтверждается это и сводками российского военного ведомства о ежедневно сбиваемых самолётах. Какие это самолёты – собственно, самолёты ВСУ, или же самолёты советского образца, поставленные из-за рубежа – сказать сложно. Но факт остаётся фактом – украинская сторона старается использовать авиацию, несмотря на то, что в ВС ВСУ наблюдается крайне серьёзная нехватка лётного состава и авиатехники.
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11 комментариев
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 16:52
    +6
    Западный обозреватель: И спустя полгода после начала боёв украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе

    Ну за одним бы и сознались, сколько из этих укристребителей поставлены из-за "бугра".
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:53
    +3
    Западный обозреватель пишет о том, что «многие считали невозможным то, что у Украины через несколько месяцев после начала боевых действий останутся боевые самолёты».
    А автор указал, что не будь "подпитки" самолетами от НАТО, то ВВСУ уже бы не существовало?
  3. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:56
    +2
    Далее Роблин пытается соотнести потери в авиационной технике российской и украинской сторон. При этом попытки сводятся к перечислению того, что на эту тему ранее публиковали в Минобороны РФ – об украинских потерях, и в ГШ украинских вооружённых сил – о потерях российских.
    Ну и где цифры?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:00
    +1
    Западный обозреватель: И спустя полгода после начала боёв украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе
    . Объективно, они ещё пытаются летать ...
  5. navigator777
    navigator777 Сегодня, 17:03
    +1
    Какие угодно только не украинские, а старый советский хлам с восточной европы.
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 17:04
    +2
    многие считали невозможным то, что у Украины через несколько месяцев после начала боевых действий останутся боевые самолёты

    Если бы мне подобное сказали месяцев 6 назад, то я бы покрутил пальцем у виска.
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:04
    +1
    Статья, ни о чём...
    Ни цифр, ни фактов, мыло-размыленное.
  8. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 17:07
    +1
    В издании приводится заявление о воздушном бое, который произошёл на днях над Донбассом. /.../ Чему конкретно «аплодировали жители Покровска», в западном издании не сообщается.

    Нашим аплодировали!



  9. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 17:07
    0
    Судя по сводкам, Украина использует одноразовых пилотов. Возвращение после взлета не подразумевается.
  10. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 17:13
    0
    Я конечно не "голова" генштаба, но вся авиация должна была быть уничтожена в течении 1 -1.5 месяца.
    Не думаю что они в карпатских горах скрываются...
    Все аэродромы известны.
    Странно как то
  11. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:15
    0
    Это сражение в небе истребителей России и Украины больше похоже на расстрел последних.

    Автор пересмотрел Топ-Гана 2, где от ракет с радиолакационным наведением спасали ЛТЦ (тепловые ловушки).

    Ракете Р-77 плевать на количество ЛТЦ, она наводится на отражение радиоволны от корпуса самолёта и может сбить его на дистанции в 100 км, причем без дополнительного облучения цели истребителем, это наш аналог AIM-120, выстрелил-забыл, а у противника пока есть только Р-27 с тепловой или полуактивной ГСН требующей постоянного облучения цели истребителем, что применение на большие расстояния против истребителя делает практически невозможным.

    Все наши потери в авиации от наземных ЗРК и ПЗРК, а противник несёт потери в том числе и от истребительной авиации.

    Но все может измениться, если НАТО поставит ВСУ ракеты AIM-120.