Но и спустя полгода украинские и российские истребители продолжают сражаться в небе, используя в основном ракеты большой дальности. При этом штурмовая авиация обеих сторон вооружённого конфликта продолжает действовать на малых высотах у линии фронта.

Немногочисленные жители Покровска выбегали на улицы, чтобы посмотреть на это действо. Некоторые аплодировали.

В американском издании «19fortyfive» вышла статья военного обозревателя Себастьяна Роблена, где тот размышляет о воздушных боях в небе над Украиной. Западный обозреватель пишет о том, что «многие считали невозможным то, что у Украины через несколько месяцев после начала боевых действий останутся боевые самолёты».В западном издании:По словам Роблена, в феврале-марте «обе стороны понесли большие потери в авиации», а потому «теперь ни одна из сторон не готова проникать глубоко в воздушное пространство противника».Западный автор назвал российско-украинский конфликт самым продолжительным за несколько десятилетий конфликтом с использованием обеими сторонами боевой авиации.В издании приводится заявление о воздушном бое, который произошёл на днях над Донбассом. В нём с украинской стороны принимал участие истребитель Су-27, который, как утверждается, отстреливал тепловые ловушки, чтобы не оказаться поражённым управляемой ракетой, выпущенной российским истребителем.Из материала:Чему конкретно «аплодировали жители Покровска», в западном издании не сообщается.Далее Роблин пытается соотнести потери в авиационной технике российской и украинской сторон. При этом попытки сводятся к перечислению того, что на эту тему ранее публиковали в Минобороны РФ – об украинских потерях, и в ГШ украинских вооружённых сил – о потерях российских.В любом случае можно согласиться с тем, что боевая авиация у ВС ВСУ в той или иной мере в арсенале остаётся. Подтверждается это и сводками российского военного ведомства о ежедневно сбиваемых самолётах. Какие это самолёты – собственно, самолёты ВСУ, или же самолёты советского образца, поставленные из-за рубежа – сказать сложно. Но факт остаётся фактом – украинская сторона старается использовать авиацию, несмотря на то, что в ВС ВСУ наблюдается крайне серьёзная нехватка лётного состава и авиатехники.