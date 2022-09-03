Запорожская АЭС прекратила поставку электроэнергии украинским потребителям

Киевские власти таки добились, а вернее добили, ситуацию на Запорожской атомной электростанции, что там приняли решение полностью обесточить линию электропередачи, поставлявшую энергию на подконтрольные Киеву территории. Причина, как и следовало ожидать, не в том, что Россия стремится всеми способами навредить простым украинцам. Как сообщили в администрации Энергодара, подача электроэнергии в западном направлении остановлена из-за повреждений ЛЭП в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями
— сообщили РИА Новости представители ВГА Энергодара.
Ранее член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска на протяжении двух часов обстреливали территорию ЗАЭС.
ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилёта «тяжёлого»
— написал Рогов в своем Телеграм-канале.
Позже представитель Запорожской ВГА сообщил, что в результате обстрела ЗАЭС было три прилета в 400 метрах восточнее станции. Один снаряд попал между вторым и третьим энергоблоками. Также была перебита Днепропетровская ЛЭП, атомная станция переведена на питание собственных нужд. Видимо, это и стало причиной отключения западной магистрали линии электропередачи, снабжающей украинскую территорию.
После отъезда комиссии МАГАТЭ, которая накануне экспресс-методом проинспектировала ЗАЭС и оставила на станции своих представителей, существовала слабая надежда, что Киев перестанет обстреливать станцию, хотя бы из-за нахождения на ней иностранных граждан. Сейчас на ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе. Но, видимо, для террористической верхушки Украины любые средства оправдывают цель. Пока что эти средства привели к обесточиванию инфраструктуры, жилых домов и предприятий Украины.
Одновременно Киев не оставляет попыток обвинить в обстреле территории ЗАЭС Россию. Население Украины готовят к ядерным инцидентам, а украинский Минздрав публикует на своем сайте подробные инструкции, что делать в случае радиоактивного заражения. Появилась ли в бюджете Офиса президента Украины статья расходов на закупку противогазов и йода пока неизвестно.
Сегодня в Телеграм-канале коллектива Запорожской АЭС опубликована петиция, в которой «коллектив ЗАЭС обращается к Госдуме РФ о признании террористическими организациями МОУ, ВСУ, ВВСУ, ВМФУ, ГУР, СБУ, СВРУ, ТрО» из-за непрекращающихся обстрелов атомной станции. На данный момент 92% из более чем 1500 проголосовавших такой призыв сотрудников станции поддержали.