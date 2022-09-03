Военное обозрение
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Запорожская АЭС прекратила поставку электроэнергии украинским потребителям

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Киевские власти таки добились, а вернее добили, ситуацию на Запорожской атомной электростанции, что там приняли решение полностью обесточить линию электропередачи, поставлявшую энергию на подконтрольные Киеву территории. Причина, как и следовало ожидать, не в том, что Россия стремится всеми способами навредить простым украинцам. Как сообщили в администрации Энергодара, подача электроэнергии в западном направлении остановлена из-за повреждений ЛЭП в результате обстрелов со стороны ВСУ.


Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями

— сообщили РИА Новости представители ВГА Энергодара.

Ранее член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска на протяжении двух часов обстреливали территорию ЗАЭС.

ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилёта «тяжёлого»

— написал Рогов в своем Телеграм-канале.

Позже представитель Запорожской ВГА сообщил, что в результате обстрела ЗАЭС было три прилета в 400 метрах восточнее станции. Один снаряд попал между вторым и третьим энергоблоками. Также была перебита Днепропетровская ЛЭП, атомная станция переведена на питание собственных нужд. Видимо, это и стало причиной отключения западной магистрали линии электропередачи, снабжающей украинскую территорию.

После отъезда комиссии МАГАТЭ, которая накануне экспресс-методом проинспектировала ЗАЭС и оставила на станции своих представителей, существовала слабая надежда, что Киев перестанет обстреливать станцию, хотя бы из-за нахождения на ней иностранных граждан. Сейчас на ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе. Но, видимо, для террористической верхушки Украины любые средства оправдывают цель. Пока что эти средства привели к обесточиванию инфраструктуры, жилых домов и предприятий Украины.

Одновременно Киев не оставляет попыток обвинить в обстреле территории ЗАЭС Россию. Население Украины готовят к ядерным инцидентам, а украинский Минздрав публикует на своем сайте подробные инструкции, что делать в случае радиоактивного заражения. Появилась ли в бюджете Офиса президента Украины статья расходов на закупку противогазов и йода пока неизвестно.

Сегодня в Телеграм-канале коллектива Запорожской АЭС опубликована петиция, в которой «коллектив ЗАЭС обращается к Госдуме РФ о признании террористическими организациями МОУ, ВСУ, ВВСУ, ВМФУ, ГУР, СБУ, СВРУ, ТрО» из-за непрекращающихся обстрелов атомной станции. На данный момент 92% из более чем 1500 проголосовавших такой призыв сотрудников станции поддержали.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Энергодар_-_станция.jpg
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76 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:52
    +4
    Ну сейчас начнётся, злобный "Мордор" и прочее бла-бла.
    1. svp67
      svp67 Вчера, 17:55
      +40
      Цитата: Ропот 55
      Ну сейчас начнётся, злобный "Мордор" и прочее бла-бла.

      Начнется?????????? Оно не успокаивается с 2014 года, как минимум... Так, что поводом больше, поводом меньше уже ВСЕ РАВНО
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 18:06
        +6
        svp67 hi, я про конкретную станцию больше месяца ВСУ выводили её из строя, а сейчас Киев начнет визжать как резанная порося что Россия специально перекрыла поставки электро энергии на территории Киева, что это сделано специально чтоб осложнить жизнь украинцев и всё в таком духе.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 18:27
          +8
          Цитата: Ропот 55
          а сейчас Киев начнет визжать как резанная порося что Россия специально перекрыла поставки электро энергии на территории Киева

          Так они, уже с 1992 года визжат, "свиньи визжат, но свиноводы не обращают на их визг внимание". Кто свиньи, все знают.
        2. belovvladimir
          belovvladimir Вчера, 20:36
          +4
          Добились чего хотели, электричество от заэс уже не пойдёт на Украину, теперь США пусть через Польшу в ведрах искы и электричество возят, самое главное, что в ведрах эл/энергия будет димакратичной! hi
        3. Sergei Klimov
          Sergei Klimov Вчера, 22:13
          0
          да уже плевать. Все равно во всем будет только Россия виновата.
      2. Tusv
        Tusv Вчера, 19:35
        +1
        Цитата: Ропот 55
        злобный "Мордор
        Если Мордор была бы Наша страна. У Фродо не было ни каких шансов. Разве что покросоваться в Голливуде
    2. marchcat
      marchcat Вчера, 17:57
      +17
      Пора начинать антитеррористическую операцию, хватит насмотрелись на этих выродков.
      1. dmi.pris
        dmi.pris Вчера, 18:03
        +11
        Электроэнергию только после освобождерия их мозгов от украинства
    3. Magellan
      Magellan Вчера, 18:50
      +2
      Ха, оно и не заканчивалось :(
    4. Умник
      Умник Вчера, 19:20
      +11
      Тоесть мы все это время поставляли врагу электричество? Нам что за это кто то спасибо скажет?
    5. ААК
      ААК Вчера, 21:09
      +1
      Сколько раз с такой просьбой к Президенту и к Госдуме с Совфедом обращались граждане России и отдельные патриотические общественные деятели, но результатов за полгода не было, вопрос даже не рассматривался...может повезёт с обращением пока ещё украинских граждан... как показывает практика, их интересы как-то более воспринимаются перечисленными инстанциями...
    6. Sniper
      Sniper Вчера, 21:54
      +8
      это надо было сделать в марте.
    7. Болгарин_5
      Болгарин_5 Сегодня, 00:14
      +1
      В Западних СМИ говорят что РФ специалньно обстреляет електропроводи, чтоб поставку енергию к Украину прекратилось, а храбрие украинци немедлено подключили новие провода и востоновили електро сеть wassat
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 00:21
        0
        Цитата: Болгарин_5
        В Западних СМИ говорят

        В ставке фюрера все малахольные. В западных сми - тоже.

        Цитата: Болгарин_5
        РФ специалньно обстреляет електропроводи, чтоб поставку енергию к Украину прекратилось

        РФ для этого не надо ничего обстреливать. Достаточно рубильник вырубить.

        Цитата: Болгарин_5
        а храбрие украинци немедлено подключили новие провода и востоновили електро сеть

        ... в которой тока нет. Дебильные они, а не храбрые.
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Вчера, 17:53
    +29
    Удивляет почему она до сих пор идет и как я понимаю бесплатно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 18:08
      +11
      АRIONkrsk hi, конечно Киев и не думал платить а наши еслиб не обстрелы и не думали бы отключать, мы добрые и очень человечные.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:57
      +6
      Цитата: ARIONkrsk
      Удивляет почему она до сих пор идет и как я понимаю бесплатно.

      Киев считает, что станция евойная и электричество, которое она даёт, получается, тоже.

      Мне интересно - почему наши с этим спорить не пытаются.
      Хотя... Спорить-то с больными на голову бесполезно, но хоть бы для внутреннего потребления словом обмолвились. Нет же - молчат, как рыба об лёд.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 19:30
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        Киев считает, что станция евойная и электричество, которое она даёт, получается, тоже.

        Мне интересно - почему наши с этим спорить не пытаются.

        Пока полностью не освободят Запорожскую область, таки да. Станция украинская и электричество тоже. Еще чуток поднажать и референдум провести, сразу будет понятно, где и чья "собственность"
    3. Fisherman
      Fisherman Вчера, 18:58
      +6
      станцию не остановишь...излишек мощности надо было куда-то сбрасывать, вот и сливали укропам...а сейчас, когда Крым подключен к линии, можно украину отсоединять и брать ЗАЭС на баланс Росэнергоатома.
      1. D16
        D16 Вчера, 19:38
        +2
        брать ЗАЭС на баланс Росэнергоатома.

        Вот это вряд ли smileЭто АЭС, а не цоевская кочегарка. Кто возьмет на себя ответственность за состояние станции за столько лет незалежности? Там процесс лет 5-10 может занять. ИМХО проще провести внеочередной полный кап.ремонт всего оборудования, чем разбираться с тем, что там наремонтировали нынешние эксплуататоры в условиях полного игнора Энергоатома и мягко говоря, ненадежного трудового коллектива.
      2. nordscout
        nordscout Вчера, 21:10
        +3
        Докладываю! Любую АЭС можно остановить. Сбрасывается аварийная защита реакторов и они переводятся в режим расхолаживания для снятия остаточных тепловыделений - не вдаваясь "в чащу" теории ядерного реактора... И с каждым месяцем, данный процесс, становится всё реже... Россия давно могла "переориентировать" э\энергию с ЗаАЭС в российское энергокольцо или перенаправить в сторону Крыма.... Однако кому - то надо, чтобы всё было, как было... Война - войной, а коммерция - коммерцией... Газ как шел в Украину, так и идёт... Мы всё пытаемся "уповать" на так называемых "простых украинцев", которым будет достаточно сложно без э\энергии и газа, но эти , так называемые, "ПРОСТЫЕ УКРАИНЦЫ" не встречали нас под Киевом и на Черниговщине "хлебом - солью", не создавали "подполье". Нет на Украине, сейчас, "простых украинцев", а есть поколение "упоротых" с промытыми, до стерильности, мозгами, мотивированных на войну с " москалями" до победного конца. Гитлер за 8 лет из "простых немцев" сделал поколения скотов, а на Украине "стерилизовали" мозги "простых украинцев" аж 30 лет.... Сюда надо добавить и наш политический "пофигизм" и инфантилизм в отношении Украины все эти 30 лет. А наши послы в Украине? Черномырдин, Зурабов - случайные в дипломатическом мире люди. Украина все эти 30 лет была "брошена" Россией на произвол судьбы. А США+ Запад - "не растерялись", не погнушались, засучив рукава, поработать, в плане идеологии, с мозгами "простых украинцев".... Вот мы и "поимели", к 2022 году, у своих границ, фашистское государство со всеми вытекающими.... Вывод: "спать под шапкой" в деидеологизированном собственном пространстве, с населением пропитанным политико - бытовым "пофигизмом", на всех уровнях, особенно в отношении некогда "братских республик" - себе дороже..... Вот как - то так.....
        1. Fisherman
          Fisherman Вчера, 23:06
          +2
          остановить то можно...даже металлургические домны...а вот потом запускать...слишком затратно и долго, поэтому проще потихоньку подключать своих потребителей и отключать чужих. К тому же мы вообще-то собираемся освобождать всю украину и вести энерговойну с мирными потребителями - не наш путь...а присоединить ЗАЭС в нашу систему не так просто - только не так давно подвели линию в Крым...
    4. fiv
      fiv Вчера, 20:35
      -2
      Так оператор станции украинский Энергоатом. Это ему не платят. А моэет и платят. Я не знаю. Наших производственных расходов там, скорее всего, еще нет.
  3. svp67
    svp67 Вчера, 17:54
    +13
    А вот это правильно. Хотите электричество, прекращайте обстрелы и попытки захвата...
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 18:21
      +3
      Цитата: svp67
      Хотите электричество, прекращайте обстрелы и попытки захвата...

      "Нет! На это пойтить не могу" (с) А вот мне интересно: состав миссии МАГАТЭ был очень "интернациональным". Специалистов из каких стран там оставили? Или оставили тех, кого не жалко?
      1. svp67
        svp67 Вчера, 20:48
        +1
        Цитата: Егоза
        Или оставили тех, кого не жалко?

        Самых маленьких и худеньких отобрали, в них попасть сложнее...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 19:03
      +2
      Цитата: svp67
      А вот это правильно. Хотите электричество, прекращайте обстрелы и попытки захвата...

      Я понимаю - рядовым гражданам, конечно, без электричества неуютно. А вот Киеву официальному глубоко плевать - есть там электричество, нет там электричества... Он выполняет определённый приказ. И в этом приказе отсутствие электричества с ЗАЭС значится не как проблема простых жителей Украины, а как повод для очередного лая в сторону России. Причем в их излюбленной манере доктора Геббельса - 10% правды есть, отключили ведь. А остальное можно придумать.
      1. Саша с Уралмаша
        Саша с Уралмаша Вчера, 20:34
        +2
        Не совсем так!Когда враг получает от Нас ништяки во вред Нам!Это не правильно!Пусть враг страдает и мучается !Это правильно!
    3. Добрый
      Добрый Вчера, 19:12
      +3
      Цитата: svp67
      А вот это правильно. Хотите электричество, прекращайте обстрелы и попытки захвата...

      Пусть сначала заплатят ущерб ЗАЭС, а потом пусть покупают энергию, но, по европейским ценам и за рубли. yes
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 17:56
    +6
    за что боролись ... то и получили ... счастливой вам шумеры жизни без тепла и электричества
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 18:06
      +4
      вот, свидомиты снова и доскакались.
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Вчера, 18:00
    +5
    26 августа было то же самое. ЛЭП починили - поставки электроэнергии возобновили.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 18:12
      +1
      Отключение электричества на подконтрольных территориях Киева очень облегчает жизнь и приносит радость прозападной хунте. Чужды им мучения, страдания и нужды простого украинского народа.
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 20:36
        +1
        Цитата: Николай Иванов_5
        Отключение электричества на подконтрольных территориях Киева очень облегчает жизнь и приносит радость прозападной хунте..
        Как минимум в некоторых населённых пунктах украины отключатся "зомбоящики" - меньше пропаганды good
        Полагаю, что все скоропортящиеся продукты на украине уже съедены, а крупа, соль, сахар могут хранится без холодильника yes
  6. лист
    лист Вчера, 18:05
    +9
    Только вчера зе обещал увеличить поставки лепестричества в европу, если заэс будет подключена к системе украины. yes не фиг обещать было.
    1. -Paul-
      -Paul- Вчера, 18:33
      +3
      Врёт, Украине и так энергии не хватает.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 19:14
        +4
        Цитата: -Paul-
        Врёт, Украине и так энергии не хватает.

        Осенью-зимой ещё и зерна не будет хватать.
        А разве для Наркокомандующего проблемы населения Украины являются его проблемами? Он там зачем? О людях, что ли, думать поставлен?
  7. yuriy55
    yuriy55 Вчера, 18:12
    +7
    Надо и ГТС перекрыть...
    Ибо нехрен...
  8. sabakina
    sabakina Вчера, 18:14
    +3
    Недели две или три назад писал, что ЗАЭС глушить надо и вывозить всё опасное.
    1. взводный
      взводный Вчера, 18:41
      +3
      Предлагаешь лишить фазы Херсон, Мелитополь и Бердянск?
      Имею подозрение, что ЗАЭС нынче и Крым питает частично.
    2. Okak Okakiev
      Okak Okakiev Вчера, 20:47
      +1
      Местным надо как-то жить
  9. Загребун
    Загребун Вчера, 18:21
    -1
    Абыдно, да???
  10. Cвободный
    Cвободный Вчера, 18:32
    +5
    Разумная и вполне адекватная мера отключить АЭС после визита МАГАТЭ, надеюсь надолго и с ощутимыми результатами для упоротых
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:38
    +2
    Запорожская АЭС прекратила поставку электроэнергии украинским потребителям
    . Ну и шо ... там рубильник вырубили, в другом месте коантик прикрутили!!!
    Так и продолжать и посмотрим у кого что останется и получится.
  12. gurzuf
    gurzuf Вчера, 18:40
    +1
    Еще один кирпичик в сознание пересiчного громадянина о том, что - бытие определяет сознание человека.
  13. beloemigrant
    beloemigrant Вчера, 18:40
    +2
    1.rozumno tolko na pulputi ne ostanowlatsa teper ocered wse TES banderostana unictozit i plotinu kijowskoj GES rozbombit= sdelat "total blackout" ukroreiha.
    2. otrabotane topliwo srocno wywezti nado i ukroartu bijuscu po ZAES unictozit
  14. Dimy4
    Dimy4 Вчера, 18:42
    +2
    Никто ничего не отключит, а что сломано восстановят.
  15. beloemigrant
    beloemigrant Вчера, 18:47
    +3
    Цитата: dmi.pris
    Электроэнергию только после освобождерия их мозгов от украинства

    eto tolko pulej w zatylok ispolnimo
    ps.dostawki iz Kurskoj AES uze ostanowili ili prodolzajut?? a pocemu ukrozel dorogi rabotajut
    mnogo ruskih mozgow od alcnosti istocnika predatelstwa nado oswobodit
  16. Magellan
    Magellan Вчера, 18:49
    +1
    Наконец-то это случилось! Может теперь прочие каналы поотключаем, укрыинцы пусть свою справжну владу благодарят
  17. Tusv
    Tusv Вчера, 18:58
    +1
    А чито ви таки хотели? Вам все жители необъятной гутарят легенду про северного полярного лиса. Думаете просто так? Ага разбежались
  18. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 19:12
    +4
    Как на долго ? Думаю , что отремонтируют и опять поставлять будут, пока те снова не разобьют.
  19. ГНМ
    ГНМ Вчера, 19:18
    +2
    Киевские власти таки добились, а вернее добили, ситуацию на Запорожской атомной электростанции, что там приняли решение полностью обесточить линию электропередачи, поставлявшую энергию на подконтрольные Киеву территории.

    Киев ЗАЭС торгал, трогал, трогал, трогал, и наконец растрогал!
  20. WBond
    WBond Вчера, 19:19
    +2
    ...наконец то....давно пора..
  21. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 19:26
    -1
    ***
    — Додесантировались...
    ***
  22. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:34
    +2
    Молодец коллектив станции. Почин -правильный.
    Тем более, куда ж ему деваться по большому счету.
  23. север 2
    север 2 Вчера, 19:42
    +3
    я вот не энергетин-атомщик , но предполагаю , что закрыть Запорожскую АЭС сначала СВО было бы безопаснее , чем её эксплуатировать пол- года под обстрелами и ещё электроэнергией почему то снабжать предприятия и заводы этой Украины , изготовляющие снаряды и патроны для Украинской армии. Это раз .
    Как только русские войска заняли ЗАЭС и Энергоград а специалисты остановили действия АЭС , охрану и города и АЭС надо было устроить такую , как Москвы или Питера . Ясный перец было , что нацисты там такие дела творили раньше и собирались продолжит, что бы Чернобыль-2 всегда иметь в запасе. Это два...
  24. MrFYGY
    MrFYGY Вчера, 20:21
    -9
    "В течение дня ВСУ удалось полностью занять село Благодатовка, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАВЕДЕННОЙ ВС РФ ПЕРЕПРАВОЙ, и деблокировать окруженные на южном берегу Ингульца войска. " Рыбарь
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 20:34
      +1
      Сам то понял что сказал?
      и деблокировать окруженные на южном берегу Ингульца войска.
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 20:36
        +1
        Ребята ну вы попали
    2. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Вчера, 20:57
      +3
      Дятел, прежде чем транслировать панический хохлобред КАРТУ ПОСМОТРИ!!! Где Благодатовка, где окруженные и где переправа!!! А еще учти, что по всему району работает авиация и артиллерия ВС РФ. Один "поклонник штабс-капитана гирькина" уже поднял вой, что "леопарды" оказывается у усринцев "пошли в атаку"!!! В первых рядах 31 августа их не было, а вот 3 сентября появились...
    3. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Вчера, 23:10
      0
      Вот тебе еще информация, "гирькинский паникер": В некоторых телеграмм-каналах сообщается, что- наши авиацией раздолбали все три укровские переправы на р.Ингулец, теперь группировка на левом берегу реки, оказавшаяся в кишке от Андреевки до Костромки снабжается только вброд через реку. То есть фактически отрезана от основных сил. ее жестоко прессует тактическая авиация (причем КАБами по 500 кг) и артиллерия.- более того, наши из р-на с.Благодатовка (4 км восточнее Андреевка) сами форсировали р.Ингулец, заняли село Терновка на правом берегу и из него установли огневой контроль за подходами к переправам с укровской стороны.Если это правда, то украинцы на плацдарме оказались в большое заднице...******Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)Подразделениям ВС РФ удалось отрезать от основных сил группировку ВСУ, задействованную в попытке наступления на Херсонском направлении, на южном берегу реки Ингулец, взять её в котёл и приступить к планомерному уничтожению с использованием авиации. По украинским военным на южном направлении фронта активно работают тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", штурмовики Су-25 фугасными авиабомбами, боевые танки ВС РФ."
  25. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 20:31
    +2
    У меня один только вопрос: почему вообще эти пол-года ЗАЭС поставляла энергию врагу, да ещё и бесплатно!? Это как если бы Сталин в 1942 снабжал Гитлера топливом!
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 20:45
      -1
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      Это как если бы Сталин в 1942 снабжал Гитлера топливом!

      Все не так Дмитрий.Все намного сложнее
  26. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Вчера, 20:43
    0
    А зачем они разгромили эту АЭС? Это просто тактика выжженной земли?
    1. agoran
      agoran Вчера, 21:01
      +2
      Ну, насчет разгромили это не так.
      А тактика? Цеж шумеры, Халя у садочке и свыня у куточке.
      ЗАЭС вырабатывала 20% всей 404, что позволяло еще и экспортировать эл.энергию. А сейчас хрен на нос.
  27. agoran
    agoran Вчера, 20:47
    0
    Здесь,кмк, есть два решения проблемы.
    Первая: заглушить реакторы, снять и вывести сборки, вывести все отработанное ЯТ. Да, не быстро получится, но это лучше заражения.
    Вторая: Отогнать ВСУ. Но здесь еще проблема, в 404 еще есть и другие АЭС.
  28. divan
    divan Вчера, 20:57
    +3
    давно пора было отключить "незалежную" от АЭС .Хватить уже играть в поддавки с людьми не имеющих ни ума ни совести. и наплевать нам на все санкции и прочие " блага" от запада . Лучше для этих "европейцев мы не станем
  29. polinet
    polinet Вчера, 21:26
    0
    Ну вот и хорошо.
  30. Nord11
    Nord11 Вчера, 21:33
    0
    Ничего страшного, весь мир с незалежностью. Два сухогруза с батарейками уже вышли из Нью Йорка на помощь щирым..
  31. ананий мудищев
    ананий мудищев Вчера, 21:37
    0
    Ради интереса хотелось бы знать, какие области, города, районы без электричества остались
  32. ComVzvoda_ST
    ComVzvoda_ST Вчера, 22:00
    0
    Бобик сдох, да и хрен с ним drinks
  33. Sovetskiy
    Sovetskiy Вчера, 22:00
    -1
    Население Украины готовят к ядерным инцидентам, а украинский Минздрав публикует на своем сайте подробные инструкции, что делать в случае радиоактивного заражения.

    Странно, а население РФ разве не готовили к ядерным инцидентам, когда негодовали по поводу использования американских стержней в реакторах ЗАЭС вместо российских?
    Кстати, на каком сейчас топливе работает ЗАЭС, на американском или наше успели уже подвезти? wink
  34. Анадыреанец
    Анадыреанец Вчера, 22:05
    0
    Пришло время исправлять ошибки Хруща.
  35. sala7111972
    sala7111972 Вчера, 22:28
    0
    Если б мог - и Днепр бы перекрыл...
  36. Модест
    Модест Вчера, 23:32
    0
    Никак не укладывается в голове, как украинские артиллеристы соглашаются стрелять по АЭС? Ну ладно там водители, заряжающие и даже наводчики, им команды дают не дающие представления о том, куда они стреляют, но как же артразведчики,командиры артвзводов, комбаты, СОБы и комдивы? Вы что, вареников с пьяной вишней переели? Ведь если что, не только вам не поздоровится, но и вашим детям и внукам тоже!!!