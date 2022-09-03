В беседе с Путиным Эрдоган выразил благодарность РФ за организацию визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В состоявшейся сегодня телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность РФ за организацию визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Также в диалоге глав двух государств присутствовала тема сотрудничества в энергетической сфере.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Президенты обсудили по телефону торгово-экономические связи между Россией и Турцией.Эрдоган выразил соболезнования президенту Путину в связи с уходом из жизни последнего советского лидера Михаила Горбачева. Глава турецкого государства отметил его исключительное значение для дальнейшего развития России и многих других стран мира.Что касается Украины, то речь в беседе заходила не только об обеспечении безопасности визита международных экспертов на Запорожскую атомную электростанцию, но и о договоренности об организации вывоза украинской зерновой продукции через черноморские порты. Стороны обсудили реализацию данной сделки, отметив особую посредническую роль Анкары в этом вопросе.Договор между РФ, Украиной, Турецкой Республикой и ООН, известный также как «зерновая сделка», был подписан в Стамбуле 22 июля. Подписанты установили порядок вывоза зерновой продукции из Украины для продажи за рубеж.