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В беседе с Путиным Эрдоган выразил благодарность РФ за организацию визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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В состоявшейся сегодня телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность РФ за организацию визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Также в диалоге глав двух государств присутствовала тема сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты обсудили по телефону торгово-экономические связи между Россией и Турцией.

Эрдоган выразил соболезнования президенту Путину в связи с уходом из жизни последнего советского лидера Михаила Горбачева. Глава турецкого государства отметил его исключительное значение для дальнейшего развития России и многих других стран мира.

Что касается Украины, то речь в беседе заходила не только об обеспечении безопасности визита международных экспертов на Запорожскую атомную электростанцию, но и о договоренности об организации вывоза украинской зерновой продукции через черноморские порты. Стороны обсудили реализацию данной сделки, отметив особую посредническую роль Анкары в этом вопросе.


Договор между РФ, Украиной, Турецкой Республикой и ООН, известный также как «зерновая сделка», был подписан в Стамбуле 22 июля. Подписанты установили порядок вывоза зерновой продукции из Украины для продажи за рубеж.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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29 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Вчера, 17:45
    +7
    Короче мы поняли, Эрдоган волнуется за дешёвое зерно, вот и благодарит и улыбается.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 18:11
      +2
      Цитата: ARIONkrsk
      Эрдоган волнуется за дешёвое зерно, вот и благодарит и улыбается.

      там очередной корабль с зерном сел на мель и Босфор заблокировал! ))) "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (А.С. Пушкин)
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Вчера, 18:14
        +1
        Цитата: Егоза
        Цитата: ARIONkrsk
        Эрдоган волнуется за дешёвое зерно, вот и благодарит и улыбается.

        там очередной корабль с зерном сел на мель и Босфор заблокировал! ))) "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (А.С. Пушкин)

        Видать грузят от души и притрамбовывают laughing
      2. Okak Okakiev
        Okak Okakiev Вчера, 20:41
        0
        Я сейчас подумал что это турок от обиды корабль посадил на А мель. Какой то там не тот объëм и сорт зерна
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 18:20
      +6
      Короче, мы поняли, что лидеры о чём-то поговорили. А вот, о чём, нам не сказали. laughing А для СМИ дали это вот...
    3. Умник
      Умник Вчера, 18:48
      +2
      За дешевое зерно, нефть и газ
    4. ААК
      ААК Вчера, 21:14
      +1
      С таким "партнёром" и врага не нужно...как только какое-то событие в Истанбуле происходило - всё грандиозным и вонючим "блудняком" заканчивалось...
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 17:48
    +3
    а нам бояться и скрывать нечего ... но кто ж в МАГАТЭ потом правду про "ядерный терроризм" шумер расскажет
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:08
    +3
    А откуда у нас материалы появились ,что ВСУ просила рассмотреть установку распыляющих ёмкостей на Байроктары у турков?Cочинский воздух виноват! bully
    1. Fisherman
      Fisherman Вчера, 19:03
      +2
      основной перекупщик украинского зерна - турки....да и летают Байрактары сейчас против нас редко и коряво....да и радиационное заражение побережья Эрдогану не упиралось..много тем есть поблагодарить.
  4. Tusv
    Tusv Вчера, 18:51
    +2
    Прикольно. Оказывается Николаевская Порта была самой справедливой. Причем это озвучивают на самых Соловьевских каналах
  5. Добрый
    Добрый Вчера, 19:05
    +1
    Пусть лучше Эрдоган оставит для России прежние расценки при проходе Босфора.
  6. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Вчера, 19:20
    +1
    А мы турок били мыли а эрдогана забыли усе
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Вчера, 20:30
    +1
    Когда ко граду Константина
    С тобой, воинственный варяг,
    Пришла славянская дружина
    И развила победы стяг,
    Тогда во славу Руси ратной,
    Строптиву греку в стыд и страх,
    Ты пригвоздил свой щит булатный
    На цареградских воротах.

    Запомни же ныне ты слово мое:
    Воителю слава — отрада;
    Победой прославлено имя твое;
    Твой щит на вратах Цареграда;
    Князь Олег прибивает щит на врата Царьграда. Художник Н. К. Бодаревский.

    И ни слова про передачу зерна за "Байрактары", наверно потому что их просто не было тогда.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Вчера, 20:44
      0
      Нет, не потому, просто в Царьграде тогда турок не было. Они немного позже подошли, через несколько столетий, и своих щитов понаприбивали и на воротах города, и по всему городу на каждых воротах в каждый двор. А на "Байрактары" тогда как-то спроса не было ещё.
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Вчера, 20:46
    +5
    А почему «лучший друг Путина» не повторил свой меморандум об украинской принадлежности Крыма, коий он незадолго до этого сделал в Киеве? Вот же проклятый склероз! Правда, посочувствовать о кончине «заслуженного разрушителя СССР» не забыл. Правильно сделал, что сочувствие высказал лично российскому президенту, а не всему российскому народу, который его (в большинстве своем) вряд ли бы понял и разделил.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:26
      +1
      Цитата: Франк Мюллер
      Правда, посочувствовать о кончине «заслуженного разрушителя СССР» не забыл. Правильно сделал, что сочувствие высказал лично российскому президенту, а не всему российскому народу, который его (в большинстве своем) вряд ли бы понял и разделил.

      Верно отметили.

      Эрдоган выразил соболезнования президенту Путину в связи с уходом из жизни последнего советского лидера Михаила Горбачева.

      Только Горбачёв был не последним советским лидером, но первым антисоветским.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 20:53
    0
    Волнуются турки за зерно... упоминание о миссии МАГАТЭ просто повод для очередного разговора о зерне :))
    Прям главная повестка это у них. Даже Греция на втором плане :))
  10. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 21:19
    +1
    Эрдоган - он такой , сам себе на уме... Говорит одно, а делает совершенно другое . Хитрый, изворотливый и подлый. С такими " друзьями " и врагов не надо...
    1. YarSer88
      YarSer88 Вчера, 22:47
      +1
      Хитрый, изворотливый и подлый. 

      Вот ведь внезапность, политик, и вдруг хитрый и изворотливый wassat
      Так то они простые парни обычно
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 22:41
    0
    Суворов с Екатериной 2 в гробу переворачиваются. У нас теперь лучшие друзья турки, китаёзы, а вот со славянами мягко говоря напряг.
    1. YarSer88
      YarSer88 Вчера, 22:48
      +2
      Да не, Речь Посполитую бьём, как в старину, ничего не поменялось
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Вчера, 22:57
        +1
        Да согласен. С поляками у нас всю историю диссонанс. То они нас, то мы их.
  12. Дмитрий444
    Дмитрий444 Вчера, 22:54
    +1
    Г-н Эрдоган очень удовлетворён результатами сотрудничества, так же выразил уверенность что украинские партнёры получат ещё партию Байрактаров и российские туристы продолжат пополнять бюджет Турции. Главы государств удовлетворены сотрудничеством двух стран. Что вообще происходит, когда жевать то перестанем?
  13. VLAD-96
    VLAD-96 Вчера, 23:36
    0
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Только Горбачёв был не последним советским лидером, но первым антисоветским

    Ну нет.. Он просто в открытую начал с плеча делать антисоветские реформы, а так после смерти Сталина все по очереди то же самое делали потихому, что б никто не догадался..
  14. Arabfun
    Arabfun Вчера, 23:37
    0
    игра Турции с контейнерами для распыления украиной био-оружия в сторону РФ ... из сегодняшнего доклада МО по био оружию я понял что в приграничных с украиной регионах нельзя пить сырое молоко и быть осторожным в местах где есть коровы, свиньи и т.п. распространителям бруцеллеза, в том числе опасен особый тип насекомых (мух), так же там указано что для Байрактаров создан и передан (или нет?) украине контейнер для распыления био оружия в сторону РФ, разве это не повод к ядерной бомбардировке столицы Турции ?!