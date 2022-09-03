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Антиправительственный митинг в Праге оказался самым масштабным за всю историю независимой Чехии

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В центре Праги проходит самая масштабная за последние десятилетия акция протеста. Митингующие собрались на Вацлавской площади, однако всех желающих выразить недовольство работой правительства площадь вместить явно не смогла. Начали заполняться и прилегающие к Вацлавской площади улицы. По самым скромным оценкам, в центре чешской столицы антиправительственный митинг собрал 80 тысяч человек.


Выступают митингующие против правительства Петра Фиалы. Это человек возглавляет чешский кабинет министров с декабря прошлого года.

За это время инфляция в республике удвоилась, безработица выросла минимум на 11%. Наибольший негатив у чешских граждан вызывает стремительный рост цен на энергоносители, а соответственно – и на услуги ЖКХ. Центробанк Чехии отчитался о рекордной инфляции за 30 лет – фактически за всё время существования независимой Чешской Республики.

На митинге протеста появились лидеры чешской оппозиции, которые потребовали ухода правительства Фиалы в отставку. Это требование поддержали многие тысячи собравшихся в центре Праги.

Один из представителей оппозиционных сил:

Рост тарифов уже не ограничивается никакими рамками. Особенно стремительно дорожают газ и электроэнергия. Если всё будет продолжаться в том же духе, то уже осенью чешская экономика просто обрушится.

Протестующие заявили, что премьер вызван для переговоров. Пока в канцелярии Фиалы на этот вызов не ответили.

Примечательно, какие требования выставляют митингующие (помимо отставки правительства). Это снижение НДС, налогов, а также отмена антироссийских санкций, который уже сейчас привели к разорению сотен чешских бизнесменов.

Зузана Майерова-Заградникова (одна из лидеров чешской оппозиции):

Чехии нужно чешское правительство. Не украинское, не брюссельское, а чешское. Правительство Фиалы точно не чешское.

По словам Майеровой-Заградниковой, правительство должно немедленно прекратить вооружать украинский режим и наконец позаботиться от безопасности и благополучии граждан Чехии.

На митинге выступили и лидеры словацкой оппозиции, отметив, что и официальная Братислава сегодня защищает интересы кого угодно, но только не граждан Словакии.



По оценкам самих митингующих, число собравшихся в центре Праги превысило 100 тысяч человек. В любом случае, это это самый масштабный протест в Чехии за всю историю её независимости.
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120 комментариев
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  1. Загребун
    Загребун Вчера, 17:47
    +21
    Путин, остановись[email protected] уйми Петрова и Баширова.
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 17:52
      +43
      Вот, что санкции животворящие делают...
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 18:35
        +15
        Цитата: marchcat (
        Вот, что санкции животворящие делают...

        Так себе это и представлял. Но танков Варшавского договора, чтоб это остановить ужо нету
        1. dauria
          dauria Вчера, 18:46
          +19
          Но танков Варшавского договора, чтоб это остановить ужо нету

          У немцев займут вместе с экипажами . У буржуинов интернационализм чёткий - работяг "под шконку" загоняют сообща.
          1. Tusv
            Tusv Вчера, 19:11
            +15
            Та пусть сожрут друг друга. Наше дело не вмешиваться
            1. 4ekist
              4ekist Вчера, 19:56
              +13
              Одно скажу :- в какое интересное время живем, товарищи. То ли еще будет.
          2. Динар
            Динар Вчера, 20:00
            +10
            Кстати,это танкисты из ГДР и "отличились" наибольшим рвением при подавлении Пражского восстания! А может мстили за своих мирных,которых убивали после 45-го..или этим пшеки "прославились"?
            1. mann
              mann Вчера, 20:46
              +3
              А может мстили за своих мирных,которых убивали после 45-го..или этим пшеки "прославились"?
              Пшеки тоже неслабо отметились.Эти народы проявили редкостную солидарность в избиениях немецкого мирняка,а вот воевать с немецкой армией у них получилось совсем не так здорово. Одних за месяц разгромили,вторые всю войну фактически были союзниками фашистов,а знаменитое пражское восстание начали аж за 4 дня до окончания войны.После того как немцы им навешали,стали так громко орать "Руда Армада на помощь!!!",что в Кремле услышали и отреагировали.Через 23 года выяснилось,что зря.
            2. Лара Крофт
              Лара Крофт Вчера, 21:03
              -11
              Цитата: Динар
              Кстати,это танкисты из ГДР и "отличились" наибольшим рвением при подавлении Пражского восстания!

              Ахинею не пишите тут! ННА ГДР никогда не участвовала в подавлении "Пражской весны" 68-го года!
              1. tatarin1972
                tatarin1972 Вчера, 21:14
                +14
                Мадам, вы ошибаетесь. В 1968 году в Чехословакию ввели войска СССР, ГДР, ПНР, ВНР и БНР ( кроме нас немцы, поляки, венгры и болгары.). Про немцев, их жесткое отношение к стрельбе по ним рассказывал дядя, он был участником тех событий, служил в 7 ВДД.
                1. ramzay21
                  ramzay21 Вчера, 21:32
                  +3
                  Настоящая пражская весна будет весной 2023.
                2. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 21:52
                  -2
                  Цитата: tatarin1972
                  Мадам, вы ошибаетесь. В 1968 году в Чехословакию ввели войска СССР, ГДР, ПНР, ВНР и БНР ( кроме нас немцы, поляки, венгры и болгары.).

                  В операции "Дунай" ННА ГДР не участвовали, в противном случае укажите, какие из 6 дивизий ННА ГДР входили в ЧССР? В ЧССР присутствовала оперативная группа офицеров ГШ ННА ГДР, а не войска...
                  дядя, он был участником тех событий, служил в 7 ВДД

                  7-я ВДД действительно участвовала от ВС СССР, разговор не про нее....
                  1. tatarin1972
                    tatarin1972 Вчера, 23:50
                    +1
                    Оперативная группа относилась к чему? К ННА ГДР или они были " вольным стрелками"? На границе стояли две дивизии, мотострелковая и танковая.
                3. Дост
                  Дост Вчера, 22:20
                  +7
                  И у меня родственник участвовал. Тоже лестно отзывался о немцах, которые не церемонились с гражданскими, в отличии от СА
                4. Misha Честный
                  Misha Честный Сегодня, 00:55
                  0
                  Цитата: tatarin1972
                  Про немцев, их жесткое отношение к стрельбе по ним рассказывал дядя, он был участником тех событий, служил в 7 ВДД.

                  ГДРовцы себя вели правильно и разумно - нефига со всякими церемониться.
              2. vadivm59
                vadivm59 Вчера, 21:39
                0
                ой,да что вы говорите! от ввода войск ГДР в ЧССР отказались в последний момент,и оставили на границе как резерв.а это 15 000 солдат и офицеров.а в ГДР находилась оперативная группа офицеров ННА ГДР. по вашему это не участие в подавлении востания.
                1. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 21:58
                  -3
                  Цитата: vadivm59
                  находилась оперативная группа офицеров ННА ГДР. по вашему это не участие в подавлении востания.

                  Именно, не участие.
                2. Sergej1972
                  Sergej1972 Вчера, 22:49
                  +4
                  Какого восстания? В отличие от событий 1956 года в Венгрии, в ЧССР в 1968 году никакого восстания не было.
          3. fif21
            fif21 Вчера, 20:00
            +6
            Цитата: dauria
            У немцев займут вместе с экипажами

            У немцев тоже проблемы , люди выходят на улицы . Но малолетнее хамло ,типа бербок , заявляет - мне всё равно , что говорят мои избиратели . request Так , что "под шконку " загонят своими силами . hi
          4. mann
            mann Вчера, 20:57
            +5
            У буржуинов интернационализм чёткий - работяг "под шконку" загоняют сообща.
            Это называется классовая солидарность.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 19:17
          +8
          Цитата: Tusv
          Цитата: marchcat (
          Вот, что санкции животворящие делают...

          Так себе это и представлял. Но танков Варшавского договора, чтоб это остановить ужо нету

          Да и свои-то на Украину поотправляли...
        3. Юра
          Юра Вчера, 21:23
          +3
          Если это движение разрастётся, примет более широкий масштаб и более жёсткий характер, то будут НАТОвские танки.
          Цитата: Tusv
          Но танков Варшавского договора, чтоб это остановить ужо нету
      2. 4ekist
        4ekist Вчера, 19:45
        +3
        В центре Праги проходит самая масштабная за последние десятилетия акция протеста.

        Вот мы и посмотрим чего стоит пробрюссельское правительство в Чехии
      3. Canecat
        Canecat Вчера, 21:07
        +3
        Цитата: marchcat
        Вот, что санкции животворящие делают...

        Национальная чешская СУББОТНЯЧ забава... в понедельник все выйдут на работу
        1. tatarin1972
          tatarin1972 Вчера, 21:41
          +1
          Выйдут, они во время второй мировой работали, только одевали черные рубашки в знак протеста. Но, один хрен работали и выпускали оружие для Вермахта.
        2. Дост
          Дост Вчера, 22:22
          +1
          кто то выйдет, а кто то не скоро
    2. Умник
      Умник Вчера, 18:45
      +14
      Ну че халявный газ кончился и куда то делась солидарность?
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 19:44
        +7
        Всё это западное благополучие существовало за чужой счет воровство разграбление стран террор уничтожение народов столпы на которых держится фашистский запад.
        1. mann
          mann Вчера, 21:06
          +6
          Всё это западное благополучие существовало за чужой счет воровство разграбление стран террор уничтожение народов столпы на которых держится фашистский запад.
          И тут они решились спи...ть мед у медведя...
    3. dementor873
      dementor873 Вчера, 19:16
      +2
      Так они просто ради прикола твитнули, собираемся на Вацлавской площади , будет бесплатное пиво, а чехи пиво любят. Пришли ,а пиво нема, ну и понеслась.
    4. Tusv
      Tusv Вчера, 19:24
      +2
      Путин, остановись[email protected] уйми Петрова и Баширова.

      Походу надо быть мистером Путиным, дабы умерить гнев
    5. mann
      mann Вчера, 21:26
      +3
      Путин, остановись[email protected] уйми Петрова и Баширова.
      Тсс... Вот так взяли и заложили наших знаменитых на весь мир секретных суперагентов...
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 17:51
    +59
    собрались те кто ненавидит Россию, русское и советское ... кто аплодировал сносу памятников освободителям и выбрал тех кто довёл Чехию к энергетическому кризису ... ну и поделом им всем ...
    1. NG inform
      NG inform Вчера, 17:57
      +18
      Тем более, что там настолько нацистские лозунги, что их просто откровенно лечить нужно.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 19:19
      +8
      Цитата: silberwolf88
      собрались те кто ненавидит Россию, русское и советское ... кто аплодировал сносу памятников освободителям и выбрал тех кто довёл Чехию к энергетическому кризису ... ну и поделом им всем ...

      Скинут одно правительство - посадят на его место другое. Что изменится-то? Все их беды от русофобии, а русофобия никуда не денется хоть при этих, хоть при следующих.
      1. 4ekist
        4ekist Вчера, 19:50
        +6
        Zoldat_A ...Скинут одно правительство - посадят на его место другое. Что изменится-то?

        Вот и пусть скидывают до бесконечности. У них это должно хорошо получаться, на памятниках натренировались.
  3. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Вчера, 17:51
    +20
    Митинги на Западе как бальзам на душу, надеюсь их будет много и сменой власти, желаю им только того, что они желают нам. К ФША это тоже относится.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 17:55
    +9
    Чехии нужно чешское правительство. Не украинское, не брюссельское, а чешское. Правительство Фиалы точно не чешское.
    Не стесняйтесь, говорите четко и ясно, без манной каши во рту, чье правительство? А то получается в Чехии украинское правительство. Оно проукраинское по требованию прокладки Брюсселя, продвигающего решения США.
    1. NG inform
      NG inform Вчера, 17:58
      +9
      Они реально не осознают, что буквально оккупированы и живут в матрице. Ничего реально не добьются.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 19:00
        +3
        Цитата: NG inform
        Они реально не осознают, что буквально оккупированы и живут в матрице.

        Мозг одурманен свиной рулькой, кнедликами и вкусным пивом. yes Как только начинаются проблемы с личным благополучием и набиванием желудка, то сразу же со скрипом начинает работать мозг.Ну типа- А нас то за шо? lol
      2. Dimachrus
        Dimachrus Вчера, 19:46
        +2
        Оккупированы они очень давно
        Сколько техники вермахта было произведено чехами во время ВОВ!
        Так что протестуют оне исключительно против своего голодного брюха, а уж что там вокруг твориться им плевать
        Так что ни жалеть ни радоваться за них не буду!
        Через год дадут сытную пайку - так же и на антироссийских митингах будут собираться
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Вчера, 21:03
          +3
          Цитата: Dimachrus
          Сколько техники вермахта было произведено чехами во время ВОВ!

          До 1943 чехов и поляков брали в Трудовую армию, в тыловые части и добровольцев в СС, а с 1943 начали призывать в Вермахт в пехоту и отправлять на передовую.
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 22:56
            0
            Чехов никогда не призывали в Вермахт. А что касается поляков, то надо различать поляков Генерал-губернаторства, которых не призывали, и "своих" поляков, которые были гражданами Германии.
      3. YarSer88
        YarSer88 Вчера, 22:39
        +1
        Это вы сейчас про примерно 80% всех стран сказали wassat
        Пропаганды и "альтернативной реальности" нет только в каких-нибудь африканских странах, на задворках цивилизации.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:58
    +31
    Лихо, значит когда Чехия в первых рядах начала поставку оружия на Украину, все эти протестанты молчали, 8 лет до этого когда ВСУ убивали мирных граждан на Донбассе тоже не пыхтели, а как только платежки "потяжелели" цены пошли вверх сразу забороться с властью захотели, иш какие "хорошие" робяты.
    1. Машрум
      Машрум Вчера, 18:07
      +8
      Генетические калоборанты.
    2. Slayko
      Slayko Вчера, 18:29
      +2
      Они идиоты, они верят лживым СМИ. Но речь идет об идиотском правительстве. Правительство делает все для украинцев и ничего для чехов.
    3. Slayko
      Slayko Вчера, 18:35
      +1
      Но о Донбассе не было известно, в СМИ опровергалось, что это ложь.
  6. MaxKruh
    MaxKruh Вчера, 17:59
    +16
    Гниды,хотели и укров поддерживать и жить как раньше,.нее так не бывает,чехов,словаков с поляками и трибалтами не жалко,совсем ни какого сочувствия к этим животным.
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 18:38
      -4
      Цитата: MaxKruh
      Гниды,хотели и укров поддерживать и жить как раньше,.нее так не бывает,чехов,словаков с поляками и трибалтами не жалко,совсем ни какого сочувствия к этим животным.

      Советский солдат, прошедший самую страшную войну в истории человечества, называл немцев животными?
      1. 4ekist
        4ekist Вчера, 19:53
        -2
        Наводлом: Советский солдат.......называл немцев животными?

        Называл нелюдями, это гораздо хуже животных.
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 19:59
          +2
          Цитата: 4ekist
          Называл нелюдями, это гораздо хуже животных

          Врёте.
          Если уж вы выбрали себе такой ник, то старайтесь соответствовать ему.

          Советские люди не называли никогда и никого нелюдями по национальному признаку.

          Зато всем знаком образ нациста с его любимым "ш.в.а.й.н.е".

          Увы. Но все, кто называет животными других людей по национальному признаку, равняются именно на нацистов.

          Вы не имеете право ни считать себя наследниками советского народа, ни присваивать своим аккаунтам звучные и значимые имена из славного советского прошлого.
          1. 4ekist
            4ekist Вчера, 20:44
            +2
            Наводлом : Вы не имеете право ни считать себя наследниками советского народа, ни присваивать своим аккаунтам звучные и значимые имена из славного советского прошлого.

            Ух, как громко ! Не так резко, уважаемый. А то я совсем забыл про очеловечевание бедного и многострадального немецкого народа в мае 45-го (не беру в счет антифашистов).
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 21:07
              +1
              Цитата: 4ekist
              Не так резко, уважаемый

              Не уподобляйтесь нацистам и бандеровцам в своих речёвках.
              Тогда и резкой реакции не увидите.

              Цитата: 4ekist
              я совсем забыл про очеловечевание бедного и многострадального немецкого народа

              Речь совсем не о немцах.
              Который не нуждается в очеловечивании.
              Как и любой другой народ.
              Речь о нас.
              Чтобы мы сами не стали немцами, отказываясь от своих русских корней и традиций.
              Уже кричите тут про свиней и животных не меньше, чем кричат на украинских ресурсах.
              Ведёте себя самым постыдным образом.
              1. YarSer88
                YarSer88 Вчера, 22:44
                +3
                Поддерживаю, что-то в комментариях стало людей заносить, негоже нам уподобляться тем, с кем мы воюем последние 100 лет.
        2. New-pechkin
          New-pechkin Вчера, 20:00
          +2
          Чаще всего, называли просто фрицами.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:02
    +9
    А как же там эта демократия, свобода всего и от всего, поддержка "братской" Украины??? Борьба с "диктатором" с Востока? Хотели бороться в тепле, сытости и безопасности, а нееет робяты без лишений и жертв ну никак, хотели получайте и жрите полными ложками.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:03
    +8
    Сразу вспоминается анекдот.Кто там за окном Беримор!... У чехов Карман пустеть начал?Чехия этим не отделается.Всё помним.
  9. Юрий Михайловский
    Юрий Михайловский Вчера, 18:07
    +4
    Пиво закончилось????? Трагедия!!!
    1. begemot20091
      begemot20091 Вчера, 18:15
      +8
      у них мозги закончились. это золото Колчака вскружило им голову и никак это кружение не останавливается. Это те же фашисты - это они вооружали до последнего дня армию Гитлера. Вот и пусть теперь хрен по...грызут.
  10. Виталий161
    Виталий161 Вчера, 18:09
    +7
    оп, а вот и первый звоночек, а ведь Чехия, далеко не самая бедная страна Евросоюза...
  11. svp67
    svp67 Вчера, 18:11
    +4
    Удивлен, там столько украинских беШенцев, что диву даешься...
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 18:17
      +11
      Цитата: svp67
      Удивлен, там столько украинских беШенцев, что диву даешься.

      Сергей! Укробеженцы и чехи настолько близки по духу и ненависти к русским, что удивляться не приходится! Погодите, украинцы научат их майданить и на главной площади страны выращивать морковку, свеколку, укропчик..."усе на борщик". )))
      1. svp67
        svp67 Вчера, 20:51
        +2
        Цитата: Егоза
        Сергей!

        Елена hi
        Цитата: Егоза
        Укробеженцы и чехи настолько близки по духу и ненависти к русским, что удивляться не приходится!

        Бывал в Чехии и не раз, и могу с полной уверенностью сказать, что украинцев там еще до 2014 года было много, даже очень много...
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:11
    +11
    Он просто хотят сладко жрать и т.п. ... им на всех плевать.
    1. Jovanni
      Jovanni Вчера, 20:00
      +2
      Цитата: rocket757
      Он просто хотят сладко жрать и т.п. ... им на всех плевать.

      Сладко жрать, - нормальное человеческое желание. Вот и пусть пожирают друг друга. Могут с бешенцев украинских начать, уж коли они их так любят...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:17
        +1
        Любая мода проходит ... особенно когда на голодный желудок, в холоде, темноте, проводиш много времени в раздумьях, а зачем, собственно, такое издевательство над собой надо было устраивать???
        И чем больше времени в таком состоянии находился, тем больше здравых мыслей в голову приходит!
        Конечно, бывает и наоборот, но много, много меньше.
  13. yuriy55
    yuriy55 Вчера, 18:17
    -1
    Пока не присягнут на верность России - можно игнорировать всю эту возню.
    lol
    1. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Вчера, 18:23
      +6
      Нахрен надо нам таких "присягнувших". Просто их игнорировать постоянно. Кстати какя там часть чехии у немцев отжата благодаря победе СССР? Вернуть все обратно.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 18:27
      +1
      И после того, как присягнут, тоже. Не поверим, надеюсь!
    3. faiver
      faiver Вчера, 18:29
      +5
      толку с этой присяги?
    4. Slayko
      Slayko Вчера, 18:33
      0
      Это займет время, СМИ лгали им достаточно долго, а чехи были довольно пророссийски настроены.
      1. БойКот
        БойКот Вчера, 19:48
        +3
        чехи были довольно пророссийски настроены.
        Вы из какой галактики прилетели? За последние 100 лет не припомню пророссийских настроений у чехов.
        1. Slayko
          Slayko Вчера, 20:03
          +1
          Из галактики Чешской Республики. Более половины были настроены пророссийски.
          1. БойКот
            БойКот Вчера, 22:46
            0
            Ну так идите на выборы, голосуйте за пророссийских политиков. А то писать в сети можно что угодно. Или среди политиков пророссийских не водится? Их вам откуда посылают?
    5. 4ekist
      4ekist Вчера, 21:00
      -1
      Пусть со своими присягами катятся ко всем чертям.
  14. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 18:24
    +7
    Больше свободы! Больше демократии! Больше пива! Ура!
  15. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 18:27
    +3
    И в Германии антивоенный митинг. Кажется до них начинает доходить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 19:35
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      И в Германии антивоенный митинг. Кажется до них начинает доходить.

      Через голову не доходит? Только через платёжки и цены в магазинах?
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 21:34
        +1
        Не столь суть важно, главное чтобы побыстрее. Зачем СП запустили? Еще быстрее бы дошло.
  16. gurzuf
    gurzuf Вчера, 18:29
    0
    На ум идет отрывок из фильма "Джек Восьмеркин американец".
    https://youtube.com/shorts/Ap0SWkeG-kY?feature=share
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 18:32
    +1
    , а также отмена антироссийских санкций, который уже сейчас привели к разорению сотен чешских бизнесменов.
    Таки полетели первые ласточки))! laughing
  18. mag nit
    mag nit Вчера, 18:43
    +5
    Шестёрки США обязаны страдать за хозяина. Хаос вам в помощь.
  19. Сергей985
    Сергей985 Вчера, 18:43
    +3
    И это только начло... Дальше, по всей Европе
  20. Tusv
    Tusv Вчера, 18:47
    0
    Вы такие с Россией слехнулись. с Континентом полуостров.С башкой то все в порядке или надо лечить?
  21. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Вчера, 18:50
    +3
    Ну давайте, жгите чехи) Чем больше смуты и протестов в вашей загнивающей брюсельской тирании, тем лучше! Антинародные режимы-диктатуры стран ЕС должны быть свергнуты! Даешь демократию и волю народа! laughing
  22. Аварийный
    Аварийный Вчера, 18:59
    +4
    А что? Мне нравится. ЕС не тормозим, поддерживаем своих. Даешь митинги пока снег не выпал. laughing
  23. dimbasic
    dimbasic Вчера, 19:03
    +5
    да пусть там все рушится к чертовой матери, совсем русофобов не жалко
  24. garik77
    garik77 Вчера, 19:03
    +2
    Цитата: marchcat
    Вот, что санкции животворящие делают...

    Смею полагать, что это только начало. А дальше проамериканские режимы посыпятся как карточные домики
  25. ГНМ
    ГНМ Вчера, 19:23
    0
    По словам Майеровой-Заградниковой, правительство должно немедленно прекратить вооружать украинский режим и наконец позаботиться от безопасности и благополучии граждан Чехии.

    Казалось бы, причем здесь Путин?

  26. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Вчера, 19:26
    +1
    Началось аллах агбар
  27. faterdom
    faterdom Вчера, 19:28
    +5
    Они думают, что их хотелки кому-то интересны?
    Нет, ребята, у хозяина трудности, поэтому резать очередную свинью на сало не зазорно, хотя , свое мнение в виде последнего визга она может выразить, свобода ведь...
  28. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:35
    +5
    Европейцы ничего не хотят знать как малые дети. Дай им благополучие и всё. Да побольше. Они же "цивилизация". А не хотят знать, что их благополучие держалось на дешевых энергоносителях и сырье в основном из России.
  29. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 19:40
    +1
    Какой независимой? Это фшацкая профурсетка причем второсортная.
  30. Архитектор
    Архитектор Вчера, 19:58
    +3
    Они ещё за памятник Коневу ответить должны
  31. shapkin-ushankin
    shapkin-ushankin Вчера, 19:58
    +2
    Без покрышек и коктейлей несчитова...Там полно майданутых мыздобулов,могли бы подсказать...
  32. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 20:26
    +1
    зима близко
  33. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 20:27
    +2
    Штаты посадили повсюду своих марионеток - и думали, что это будет работать всегда... ну годик-два во время относительного геополитического спокойствия это прокатывало, а сейчас, во время кризиса - эта схема начала давать сбои через полгода.
  34. 1536
    1536 Вчера, 20:27
    +2
    А чего эти чехи хотят? Допустим, у них есть антифашисты. И что? Стоит американским войскам начать стрелять в толпу, стоит американскому правительству обеспечить чехов работой, например, разместить военные заказы на массовое производство военной техники на чешских заводах, и все эти митинги прекратятся в одночасье. Чехи всё вспоминают "пражскую весну". Назначили "виноватых" в том, что им тогда, в 1968-м году, не дали поставить мир на грань катастрофы и безнаказанно убивать людей. О "пражском безвременье" пусть подумают сегодня. Хотя бы некоторые из них подумают, те, которые ещё способны к самостоятельной мыслительной деятельности после всеобщей промывки мозгов американцами и британцами в Чехии.
    1. DeGreen
      DeGreen Вчера, 23:19
      0
      Да нет там анифашистов. Вспомните толпы радостных чехов, когда памятник Коневу сносили, когда захоронения советских солдат рушили. Вспомните требование миллиардов евро,за то,что якобы, Россия взорвала их склады
  35. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 20:42
    +5
    Да без разницы: друзей России там всё равно нет!
  36. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 20:53
    +1
    Ну вот, с почином вас, европа. Начинается переформатирование западного мира.
  37. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 20:57
    0
    В центре Праги проходит самая масштабная за последние десятилетия акция протеста.
  38. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:19
    +1
    Брюссельский Синедрион сталкивается с растущей оппозицией со стороны населения.
  39. agoran
    agoran Вчера, 21:29
    0
    А где мэр Праги?
    Т.е сносить памятники - это нормально, а как прищемили кошелек - это плохо.
  40. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 21:39
    +1
    В любом случае, это это самый масштабный протест в Чехии за всю историю её независимости.

    А чё не в чёрных рубашках, как бывало?
    А вот как отзывался о ситуации в Чехии А. Гитлер:

    «Чехи олицетворяют собой рабскую покорность. Чехов можно сделать фанатичными сторонниками рейха, если, учитывая, что они любители поесть, дать им двойной паек. Они сочтут своим моральным долгом трудиться на военных заводах вдвое больше».

    Дать срочно двойной паёк!
  41. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Вчера, 21:48
    0
    Началось! И это только начало осени. Что же будет бодрящей и отрезвляющей зимой?
  42. albert1907
    albert1907 Вчера, 22:13
    0
    Скоро вспомнят, как хорошо и тепло было под крылышком России.
  43. DiViZ
    DiViZ Вчера, 22:23
    0
    терпите все только начинается
  44. sala7111972
    sala7111972 Вчера, 22:27
    0
    Да и орган на них!!!
  45. agoran
    agoran Вчера, 22:29
    0
    Зарисовка из своего опыта.
    Прилетели в Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
    В гостиницу, вечером пива попить.
    Утром разговорился с местным, почему пиво дерьмовое?
    Так это солдатская харчевня, меня реально выбесило, что кружки просто ополаскивают в холодной воде.
    Ладно, пошли в пивняк по совету местного. И, что видим? Холодильники с банками пива.
    Ладно, поехали в Остраву. в книжном магазине продается книга Охотничье Оружие, прекрасное издание тираж всего 70 тыс. продавщице на русском говорю, что хочу купить, морду воротит - не понимаю.
    Да кайн проблем, обматерил по немецки, verdammte Schnauze,, rufen Sie den Manager an.
    Все решилось за минуту.
  46. nordscout
    nordscout Вчера, 22:41
    +1
    Европа так "забронзовела" в своём ЕС-овском благополучии, что "потеряла берега" вместе с головой и Чехия - не исключение... Сейчас приходит осознание "бытия" в зоне всеевропейского конфликта с Россией. И, естественно, это "осознание" приходит через кошелёк, желудок, благоустроенность... И это, только, "первые ласточки". Впереди - призрачная "евросолидарность",надеюсь, - суровая зима с морозами и снегам в холодном доме, растущая безработица... Может это поможет " отрезвить" чехов.... Сколько змей "согрел на своей груди" СССР... Приходит время платить по "гамбургскому счёту",господа чехи....
  47. kot-begemot
    kot-begemot Вчера, 23:07
    +2
    Тупых мало,деньги все умеют считать.Я не про политиков.И да,скоро зима,а в Чехии зимой холодно.Мерзнуть,голодать и разоряться ради скакуасов-404 чехи не хотят и не будут.Да и добивать экономику в не самой сильной экономически стране ЕС наверное не стоит.В общем ждём от чехов разумного,доброго,вечного..
    1. DeGreen
      DeGreen Вчера, 23:15
      0
      Сомневаюсь. Вспомните снос памятника Коневу и абсурдное обвинение в взрыве складов
  48. DeGreen
    DeGreen Вчера, 23:13
    0
    Почему-то не жалко их. Совсем. Вспоминаю кадры сноса памятника Коневу. Как они там прыгали и радовались
  49. kot-begemot
    kot-begemot Вчера, 23:21
    +1
    Цитата: DeGreen
    Сомневаюсь. Вспомните снос памятника Коневу и абсурдное обвинение в взрыве складов

    Это политика,там проплаченые идиоты отрабатывали заказ.Да и повод для санкций был нужен,а значит " если нужен пожар в Рейхстаге,то он обязательно случится".
    1. DeGreen
      DeGreen Вчера, 23:23
      0
      Ну так пусть и расхлёбывают
  50. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 23:31
    0
    Пражская осень может стать примером для всей Европы.