Антиправительственный митинг в Праге оказался самым масштабным за всю историю независимой Чехии

Рост тарифов уже не ограничивается никакими рамками. Особенно стремительно дорожают газ и электроэнергия. Если всё будет продолжаться в том же духе, то уже осенью чешская экономика просто обрушится.

Чехии нужно чешское правительство. Не украинское, не брюссельское, а чешское. Правительство Фиалы точно не чешское.