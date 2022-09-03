Антиправительственный митинг в Праге оказался самым масштабным за всю историю независимой Чехии

В центре Праги проходит самая масштабная за последние десятилетия акция протеста. Митингующие собрались на Вацлавской площади, однако всех желающих выразить недовольство работой правительства площадь вместить явно не смогла. Начали заполняться и прилегающие к Вацлавской площади улицы. По самым скромным оценкам, в центре чешской столицы антиправительственный митинг собрал 80 тысяч человек.
Выступают митингующие против правительства Петра Фиалы. Это человек возглавляет чешский кабинет министров с декабря прошлого года.
За это время инфляция в республике удвоилась, безработица выросла минимум на 11%. Наибольший негатив у чешских граждан вызывает стремительный рост цен на энергоносители, а соответственно – и на услуги ЖКХ. Центробанк Чехии отчитался о рекордной инфляции за 30 лет – фактически за всё время существования независимой Чешской Республики.
На митинге протеста появились лидеры чешской оппозиции, которые потребовали ухода правительства Фиалы в отставку. Это требование поддержали многие тысячи собравшихся в центре Праги.
Один из представителей оппозиционных сил:
Рост тарифов уже не ограничивается никакими рамками. Особенно стремительно дорожают газ и электроэнергия. Если всё будет продолжаться в том же духе, то уже осенью чешская экономика просто обрушится.
Протестующие заявили, что премьер вызван для переговоров. Пока в канцелярии Фиалы на этот вызов не ответили.
Примечательно, какие требования выставляют митингующие (помимо отставки правительства). Это снижение НДС, налогов, а также отмена антироссийских санкций, который уже сейчас привели к разорению сотен чешских бизнесменов.
Зузана Майерова-Заградникова (одна из лидеров чешской оппозиции):
Чехии нужно чешское правительство. Не украинское, не брюссельское, а чешское. Правительство Фиалы точно не чешское.
По словам Майеровой-Заградниковой, правительство должно немедленно прекратить вооружать украинский режим и наконец позаботиться от безопасности и благополучии граждан Чехии.
На митинге выступили и лидеры словацкой оппозиции, отметив, что и официальная Братислава сегодня защищает интересы кого угодно, но только не граждан Словакии.
По оценкам самих митингующих, число собравшихся в центре Праги превысило 100 тысяч человек. В любом случае, это это самый масштабный протест в Чехии за всю историю её независимости.