День специалиста по ядерному обеспечению России
Официальным праздником российских военных атомщиков 4 сентября стало в 2006 году. Сама дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1947 году было создано специальное подразделение Генштаба Вооруженных сил СССР для проведения испытаний первой советской ядерной бомбы. Позже спецотдел был переименован в 12-е Главное управление Минобороны РФ (12 ГУМО), на его сотрудников возложены функции обеспечения эксплуатации, хранения и защиты ядерного боезапаса страны. В этом году специалисты самой закрытой структуры МО РФ отмечают юбилейную, 75-ю дату создания управления.
Спецотдел Генштаба ВС СССР занимался стратегически важным направлением по созданию военного паритета с Соединенными Штатами, к моменту его создания уже имевшими и единственными в мире на тот момент испытавшими, ядерное оружие. В разработке атомной бомбы принимали участие физики-ядерщики во главе с академиком АН СССР Игорем Курчатовым, а также специалисты конструкторского бюро КБ-11 под руководством главного конструктора Юлия Харитонова. Первые испытания советской ядерной бомбы успешно прошли на Семипалатинском полигоне (в то время Казахская ССР) 29 августа 1949 года. В 1991 году полигон был закрыт.
К 1 марта 1951 года в арсенале ядерного оружия СССР насчитывалось уже 15 атомных бомб РДС-1, которые хранились в разобранном состоянии на территории ядерного «объекта № 550» (КБ №11). Меньше чем через год ядерный арсенал СССР вырос до 35 атомных бомб. В то время ядерные державы регулярно проводили полевые испытания атомного оружия, добиваясь его большей разрушительной силы. В СССР в период с 1949 года по 1990 год было проведено в общей сложности 715 испытаний ядерного оружия.
Центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики страны и ядерного обеспечения ВС России, известный как Главное управление Министерства обороны РФ, был создан в апреле 1958 года и действует по сегодняшний день. В задачи 12 ГУМО входит обеспечение испытаний атомного оружия, контроль разработок, организация хранения и эксплуатации ядерных боезапасов.
Постановлением правительства СССР от 17 декабря 1958 года 12-е Главное управление было включено в состав вновь созданного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Позже 12 ГУМО было переподчинено непосредственно Министерству обороны.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС, в составе Министерства обороны СССР была создана Инспекция ядерной безопасности ядерных боеприпасов, а также специальная аварийно-спасательная служба.
На рубеже двух веков в структуру 12-го Главного управления были включены ядерные части ВМФ, ВВС, Центральный полигон РФ. В настоящее время эта структура, по сути, является главным хранителем и контролером всего российского ядерного боезапаса. В период с середины 1990-х годов и по 2009 год была проведена серьезная реформа, в результате которой все воинские части ядерного обеспечения ВС РФ были объединены под единым командованием. С учетом важности развития ядерного потенциала страны в современном мире, в начале 21 века ядерно-техническое обеспечение ВС РФ было переведено из технического в разряд стратегического вида обеспечения.
После распада СССР все запасы оружия с территории Казахстана, Белоруссии и Украины были вывезены в Россию с полным соблюдением всех требований атомной безопасности. Эта непростая процедура прошла без единого инцидента также под управлением и при непосредственном участии специалистов 12 ГУМО. Сегодня развитие ядерного оружейного комплекса России осуществляется в рамках Государственной программы Вооружения и федеральных целевых программ (ФЦП).
Редакция «Военного обозрения» присоединяется к поздравлениям в адрес специалистов ядерного обеспечения как действующих, так и уже находящихся на пенсии. Поздравляем личный состав 12-го Главного управления Минобороны РФ, ветеранов управления, а также всех причастных к подчиненным данному управлению структурам с юбилейным профессиональным праздником.
- Автор:
- Александр Григорьев
- Использованы фотографии:
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Alabino110416-57.jpg