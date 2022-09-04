Военное обозрение
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День специалиста по ядерному обеспечению России

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Официальным праздником российских военных атомщиков 4 сентября стало в 2006 году. Сама дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1947 году было создано специальное подразделение Генштаба Вооруженных сил СССР для проведения испытаний первой советской ядерной бомбы. Позже спецотдел был переименован в 12-е Главное управление Минобороны РФ (12 ГУМО), на его сотрудников возложены функции обеспечения эксплуатации, хранения и защиты ядерного боезапаса страны. В этом году специалисты самой закрытой структуры МО РФ отмечают юбилейную, 75-ю дату создания управления.


Спецотдел Генштаба ВС СССР занимался стратегически важным направлением по созданию военного паритета с Соединенными Штатами, к моменту его создания уже имевшими и единственными в мире на тот момент испытавшими, ядерное оружие. В разработке атомной бомбы принимали участие физики-ядерщики во главе с академиком АН СССР Игорем Курчатовым, а также специалисты конструкторского бюро КБ-11 под руководством главного конструктора Юлия Харитонова. Первые испытания советской ядерной бомбы успешно прошли на Семипалатинском полигоне (в то время Казахская ССР) 29 августа 1949 года. В 1991 году полигон был закрыт.

К 1 марта 1951 года в арсенале ядерного оружия СССР насчитывалось уже 15 атомных бомб РДС-1, которые хранились в разобранном состоянии на территории ядерного «объекта № 550» (КБ №11). Меньше чем через год ядерный арсенал СССР вырос до 35 атомных бомб. В то время ядерные державы регулярно проводили полевые испытания атомного оружия, добиваясь его большей разрушительной силы. В СССР в период с 1949 года по 1990 год было проведено в общей сложности 715 испытаний ядерного оружия.

Центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики страны и ядерного обеспечения ВС России, известный как Главное управление Министерства обороны РФ, был создан в апреле 1958 года и действует по сегодняшний день. В задачи 12 ГУМО входит обеспечение испытаний атомного оружия, контроль разработок, организация хранения и эксплуатации ядерных боезапасов.

Постановлением правительства СССР от 17 декабря 1958 года 12-е Главное управление было включено в состав вновь созданного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Позже 12 ГУМО было переподчинено непосредственно Министерству обороны.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС, в составе Министерства обороны СССР была создана Инспекция ядерной безопасности ядерных боеприпасов, а также специальная аварийно-спасательная служба.

На рубеже двух веков в структуру 12-го Главного управления были включены ядерные части ВМФ, ВВС, Центральный полигон РФ. В настоящее время эта структура, по сути, является главным хранителем и контролером всего российского ядерного боезапаса. В период с середины 1990-х годов и по 2009 год была проведена серьезная реформа, в результате которой все воинские части ядерного обеспечения ВС РФ были объединены под единым командованием. С учетом важности развития ядерного потенциала страны в современном мире, в начале 21 века ядерно-техническое обеспечение ВС РФ было переведено из технического в разряд стратегического вида обеспечения.

После распада СССР все запасы оружия с территории Казахстана, Белоруссии и Украины были вывезены в Россию с полным соблюдением всех требований атомной безопасности. Эта непростая процедура прошла без единого инцидента также под управлением и при непосредственном участии специалистов 12 ГУМО. Сегодня развитие ядерного оружейного комплекса России осуществляется в рамках Государственной программы Вооружения и федеральных целевых программ (ФЦП).

Редакция «Военного обозрения» присоединяется к поздравлениям в адрес специалистов ядерного обеспечения как действующих, так и уже находящихся на пенсии. Поздравляем личный состав 12-го Главного управления Минобороны РФ, ветеранов управления, а также всех причастных к подчиненным данному управлению структурам с юбилейным профессиональным праздником.
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Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Alabino110416-57.jpg
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23 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:03
    -3
    В СССР в период с 1949 года по 1990 год было проведено в общей сложности 715 испытаний ядерного оружия.
    recourse Мдя.... "Вспоминается один старый французский анекдот".
    Брежнев с Рейганом летят над Челябинском
    - А это что за город?
    - Это наш эксперементальный район. Мы их не кормим, радиационный фон выше нормы, экология, Рак, болезни..... А они не давно миллионного жителя дали!
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 09:10
      +3
      Для отработки столь важного для страны вида вооружений, это ничтожный объём. Если в это количество уложились значит работали спецы класса суперэкстралюкс.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:20
        +8
        Испытаний в свое время было более чем достаточно. Особенно после испытания водородной, так все обосрались. Так что оружие сдерживания горячих голов. Хотя и сейчас в больном мозгу вспыхивают мысли садомитых, а вдруг проканает?! Так что это не только праздник специалиста ядерных сил, но и праздник мира.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 09:34
          +1
          Хотя и сейчас в больном мозгу вспыхивают мысли садомитых, а вдруг проканает?!

          Да, до всяких договоров СНВ цифры страшными были . 110 млн у "них", 120 млн у "нас" ( плотность населения у нас повыше до Урала) . Сегодня как-то повылазили те , кого эти цифры вроде как и не пугают.
          1. инженер74
            инженер74 Сегодня, 11:22
            +2
            Цитата: dauria
            Хотя и сейчас в больном мозгу вспыхивают мысли садомитых, а вдруг проканает?!

            Да, до всяких договоров СНВ цифры страшными были . 110 млн у "них", 120 млн у "нас" ( плотность населения у нас повыше до Урала) . Сегодня как-то повылазили те , кого эти цифры вроде как и не пугают.

            В те времена и боевых блоков было ~100000 на двоих...
            С праздником гарантов мира! drinks
        2. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:39
          +4
          Цитата: Mitos
          Так что это не только праздник специалиста ядерных сил, но и праздник мира.
          Это точно!

          Всех советских и российсйских ядерщиков и причастных к ним с праздником!
          С Днём специалиста по ядерному обеспечению России!
          Всем Вам здоровья, успехов, удачи, благополучия и счастья личной жизни! love

      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:22
        +2
        Цитата: ИВЗ
        Для отработки столь важного для страны вида вооружений, это ничтожный объём.

        Ну не такой и ничтожный, честнее нужно быть. feel Хотя американцы "уложились" в 1048 испытаний, по 1991 г.
        1. ИВЗ
          ИВЗ Сегодня, 09:26
          +1
          Я в прошлом конструктор стрелковки. Для меня такой объём... Ну уж простите некомпетентность, но я в самом деле удивлён.
          1. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 09:39
            0
            Цитата: ИВЗ
            Я в прошлом конструктор стрелковки. Для меня такой объём... Ну уж простите некомпетентность, но я в самом деле удивлён.

            Понимаю, понимаю 1000 выстрелов из мелкашки....., а я по образованию ракетчик и что такое пуск ракеты в жалкие 3 т, знаю.
            Номинальная мощность заряда — 40 килотонн в тротиловом эквиваленте, вес бомбы — около 3100 кг, была испытана 18 октября 1951 года на Семипалатинском полигоне.
            Да там в основном вес стали оболочки и блоков обеспечения, а вес заряда кг 50, так в результате испытаний сотни тонн урана - в труху. Нужно было, да, нужно, без этого никак. request
            1. Удав КАА
              Удав КАА Сегодня, 12:03
              +2
              Цитата: Mavrikiy
              вес заряда кг 50, так в результате испытаний сотни тонн урана - в труху.

              Извините, но очень "замысловато" написано... Не объясните, как соотносятся 50кг делящегося материала и СОТНИ ТОНН УРАНА ??? Если это урановая руда, то не катит, потому как шестифрорный уран 235 перерабатывался в газообразном состоянии на газавых центрифугах. У янки был другой технологический процесс, в 10-15 раз дороже и энергоемче...
              Но, к нашим баранам !
              Ныне ББ весит всего 90 кг при Q=150kt. И это результат того большого пути, ступенями которого были 715 НАТУРНЫХ (!) испытаний, которые были проведены учеными, инженерами и спецами 12 ГУМО. Это ОЧЕНЬ дорого, но без этого было не обойтись. Это сейчас супер компы и великолепное матобеспечение на кончике пера выдают результаты "эксперимента". А в те времена сам И.В. Курчатов... ВРУЧНУЮ устанавливал элементы на первом экспериментальном реакторе в Дубне, чтобы проникнуть в тайны материи...
              Титаны и гиганты Советской науки проложили нам путь к паритету со Штатами. Это так. Но все почему-то стыдливо умалчивают о роли Героя Советского Союза, маршала СССР Л.П. Берия! А ведь именно он был руководителем ядерного проекта в СССР. Поэтому не нужно из песни выбрасывать "слова", как до недавнего времени у нас было.
              ИМХО.
              1. Mavrikiy
                Mavrikiy Сегодня, 12:26
                -2
                Цитата: Удав КАА
                Не объясните, как соотносятся 50кг делящегося материала и СОТНИ ТОНН УРАНА ???
                Да погорячился.
                В СССР в период с 1949 года по 1990 год было проведено в общей сложности 715 испытаний ядерного оружия.
                Меньше 50 тонн зарядов, а может и поболее. Мы же и мегатонные взрывали.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 09:09
    +5
    Наверное, самое главное поздравление этим специалистам - что бы никогда их умения и навыки не пригодились бы им в реальной ситуации. Что бы они оттачивали свое мастерство только в теории, а не на практике!
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:22
      +5
      да как раз они - во всю их оттачивают на практике, а не в теории.. это обслуживание (хранение, замена) реакторов, боеголовок и иных устройств... с праздником, 12 ГУМО!
      1. nnm
        nnm Сегодня, 09:30
        +2
        Уверен, вы прекрасно понимаете что я имел в виду.
  3. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 09:34
    +4
    С праздником всех причастных к службе в частях и подразделениях 12-го ГУМО РФ!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:29
      +1
      Срочники считаются? soldier Если да, то - спасибо! love 15 ОБЭСЗиО, в/ч 83302, осень 1984-1986.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: Аль Манах
        Срочники считаются?

        Таки да, т.к. они тоже в/сл....
        15 ОБЭСЗиО, в/ч 83302

        это не обязательно писать....
        Тула-50 и К-510, 94-96
  4. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 09:50
    +3
    Присоединяюсь к поздравлениям в адрес специалистов ядерного обеспечения как действующих, так и уже находящихся на пенсии. Поздравляю личный состав 12-го Главного управления Минобороны РФ, ветеранов управления, а также всех причастных к подчиненным данному управлению структурам с юбилейным профессиональным праздником.

  5. gansales
    gansales Сегодня, 10:15
    +2
    С Праздником всех причастных !!!!
    После вас ,уже ничего (шутка черная)))), но с вами надежно !

    Россия надеяться на вас и верит ! drinks
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:22
    +2
    Не знал про такой праздник ! "Ядрён-батон" знал...про ядрён-специалиста не знал ! feel Ну..."вздрогнем" drinks чтоб радиация отскакивала !
  7. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 10:49
    0
    На каждую вашингтонскую гаечку найдется свой российский болт
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:07
    +1
    12-ю Управу - с праздником... и огромное спасибо! Благодаря вам мы до сих пор существуем. И это не высокопарные слова!

    PS - в честь вашего праздника, праздничную фуражку даже надел drinks
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:16
    +1
    Всех причастных- С ПРАЗДНИКОМ!!!!