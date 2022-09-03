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Еврокомиссар по энергетике: Мы просим Россию соблюдать контракты по газу, иначе будем реагировать

94

На фоне сообщения компании «Газпром» о том, что вследствие отсутствия у компании «Сименс» места для ремонта турбины «Северного потока» работа газопровода останавливается на неопределённое время, из Брюсселя приходят сообщения о попытках еврочиновников найти выход из сложившейся ситуации. Многие западные эксперты называют ситуацию если не критической, то очень к ней близкой. В частности, отмечается, что перед многими европейскими странами «во весь рост встаёт перспектива выбрать до 60% резервных объёмов газов из хранилищ ещё до наступления зимы».


Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони (бывший премьер-министр Италии) заявил о том, что «Евросоюз решения Путина не боится», но при этом добавил буквально следующее:

Мы просим Россию соблюдать контракты по газу.

Далее Джентилони заявил, что «Москва занимается экстремальным манипулированием поставками газа в Европу», и назвал это «недопустимым.

То есть, вводить так называемый «потолок» цен на газ из России допустимо, заявлять о том, что «совсем скоро Европа откажется от российского газа» допустимо, а как только газопровод встаёт на ремонт по банальной причине отсутствия возможностей проведения ремонта турбины из-за антироссийских санкций, то сразу же «недопустимо».

Джентилони:

Если россияне не будут соблюдать контракты по поставкам газа, то мы будем на это реагировать.

Пока «предварительная реакция» такова: на следующей неделе министры энергетики стран Евросоюза соберутся для обсуждения поиска «консенсуса» в вопросах поставок газа. Основной вопрос - «газовая война, которую развязала Россия». Именно такая интерпретация событий в Брюсселе сегодня. При этом эксперты отмечают, что такого консенсуса можно и не достичь, так как разные страны по-разному обеспечены газом. Например, Венгрия заказала дополнительные объёмы газа из России через «Турецкий поток», а потому у этого государства ЕС никаких проблем с прохождением зимнего периода не возникнет – есть твёрдый контракт с российским поставщиком и плата этому поставщику в рублях.
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94 комментария
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  1. Обычный
    Обычный Вчера, 21:38
    +40
    Просить ты будешь жену дать тебе. Россия и в частности Газпром действует в рамках закона.
    Хотите газ, запускайте Северный поток 2 и проводите оплату в рублях. Получите газ.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Вчера, 21:43
      +22
      Пусть идут в пешее эротическое путешествие
      1. Обычный
        Обычный Вчера, 21:44
        +8
        Так то да, кто бы спорил.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 21:49
          +19
          мы будем на это реагировать

          Санкции введут?
          1. Mitos
            Mitos Вчера, 22:22
            +5
            Скорее просто поистерят. Встретятся поговорят и на этом все. Ну может германия откажется от остатков поставок? Из "соледарности"?
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 23:52
              +1
              Цитата: Mitos
              Скорее просто поистерят.

              Это дело полезное. Мозги прочищает. Но
              теплее - не становится. Особенно зимой. bully
              1. Misha Честный
                Misha Честный Сегодня, 00:43
                0
                Цитата: Alex777
                Цитата: Mitos
                Скорее просто поистерят.

                Это дело полезное. Мозги прочищает. Но
                теплее - не становится. Особенно зимой. bully

                Пусть делают зарядку - и согреются, и полезно laughing
          2. антивирус
            антивирус Вчера, 22:43
            +3
            Будкт кричать угрозы газпрому в пустые трубы. И петь песни о демократии. В сп1 и-2, и ямал-з. европа
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 22:53
              +7
              Подолью масла в огонь.Западные компании хотят чтобы Газпром купил недополученный газ ими по контракту ,на спотовом рынке.И грозят международными судами.Наивные идиоты.
              1. Alex777
                Alex777 Вчера, 23:59
                +1
                Я, конечно, могу только предполагать...
                Думаю, до ноября их всех так прижмет,
                что после выборов в Штатах, ЕС свой
                "фарш" начнет обратно проворачивать. hi
                ЗЫ Если успеют сдаться, то согреются.
          3. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 00:09
            0
            Цитата: Shurik70
            мы будем на это реагировать

            Санкции введут?

            Жаловаться будут!
      2. 4ekist
        4ekist Вчера, 22:26
        +10
        ......, то мы будем на это реагировать.

        После конфискации активов и объектов Газпрома в странах Европы и др. неправомерных телодвижений по указке США, было бы странным впредь полагаться на какие-то договора. Пусть реагируют и дергаются.
      3. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 22:36
        +2
        «газовая война, которую развязала Россия»

        Ну, ну. Уж какую войну развязал Запад против нас.... Но это Запад, ему типа можно!
      4. zloybond
        zloybond Вчера, 23:29
        +2
        wink Можно предложить гейропе вариант: как только закроется последняя военная база США в Гейропке , а так же как только США уничтожит свое химическое оружие (обязательство ведь есть) , а также все незаконно захваченные активы России - так конечно сразу получите газ, в лучшем виде))))). hi Просто ставить надо задачи перед ними грандиозные - Пусть решают))) drinks
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 00:01
          +2
          Для таких грандиозных задач они еще мало мерзли. hi
      5. Yorgven
        Yorgven Сегодня, 00:57
        0
        Так и хочется отправить им открытку, с фото памятника В. И. Ленина, где он вытянутой рукой указывает западным нетоварищам направление в это путешествие. Для тупых можно даже подписать - "Нах...р туда..."
    2. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 21:47
      +15
      Цитата: Обычный
      Просить ты будешь жену дать тебе. Россия и в частности Газпром действует в рамках закона.
      Хотите газ, запускайте Северный поток 2 и проводите оплату в рублях. Получите газ.

      А вообще - поведясь на "твёрдые" обещания заокеанского Кота Базилио грозились полностью отказаться от российского газа ! Так вперёд, вот и повод есть - (якобы) невыполнение контрактных обязательств российской стороной ! Требуйте обещанный сжиженный газ из-за океана !
    3. Sniper
      Sniper Вчера, 21:53
      +20
      какая отвратительная рожа. этот еврокамиссар)
      1. Napayz
        Napayz Вчера, 22:20
        +6
        Эту фразу нужно произносить так )))))))))))
    4. Евгений_Свириденко
      Евгений_Свириденко Вчера, 21:58
      +4
      Ну любая дрессировка требует времени и терпения. Более умные животные быстрее конечно научаются ей, и хотя за столетия европейцы умственно деградировали, но шансы выучить уроки именно России, а не заокеанского папочки у них тем не менее есть...
    5. CrippleCross
      CrippleCross Вчера, 22:00
      +4
      Да вообще нужно уже в цвет им озвучить. Хотите газ? Вон из Украины, под шконку залезли и рты заткнули.
      1. 4ekist
        4ekist Вчера, 22:29
        +5
        Пусть вернут все активы, которые незаконно присвоили.
    6. dimbasic
      dimbasic Вчера, 22:03
      +3
      и резервы вернут
      1. MrWolf
        MrWolf Сегодня, 01:04
        +1
        И скифское золото, кстати....
    7. Таймень
      Таймень Вчера, 22:09
      +5
      При несоблюдении странами Запада никаких законов по отношению к России означает полное право нашей страны отказаться от любых законов Западного мира,в том числе и от любых контрактов(санкции-незаконны).И болтать о соблюдении чего-то,самими нарушая всё-чистейшей воды глупость или наглость правителей Забугорщины.
      1. Napayz
        Napayz Вчера, 22:23
        +6
        Иной раз, создаётся впечатление, что мы пытаемся победить благородством вокзального напёрсточника.
      2. Mitos
        Mitos Вчера, 22:24
        +2
        Наглость- второе счастье. Будут еще кричать или покрикивать, они дивут двойными стандартами и никак не могут поверить в реальность.
      3. sagitovich
        sagitovich Вчера, 22:58
        +3
        В контрактах на будущее стоит прописывать:
        1. В случае каких либо недружественных (враждебных) действиях выражающиеся в... И пошел перечень, в том числе поставки вооружения другим "недружественным" по отнношению к России странам.
        Прописать все, вплоть до искажения истории и сноса памятников.
        Пусть все эти действия алияют на стоимость и обьемы поставок.
        И тут Остапа понесло.... laughing
    8. Tusv
      Tusv Вчера, 22:29
      +2
      Не. Обычный. Эта сволочь имет наглость Его Величеству,Русскому Народу указывать. Пусть снимают штаны и поют Наши песни
      1. алексей алексеев_2
        алексей алексеев_2 Сегодня, 01:25
        0
        Насчёт песен Вы правы.Песни на русском мелодичны и легко запоминаются Кекс, коего приговорили к вышке в ДНР быстро выучил гимн России.Почти без акцента исполняет laughing laughing
    9. Fisherman
      Fisherman Вчера, 23:01
      +3
      а чем ведущаяся ЕС против России война не повод для газовой войны? Мне кажется самое оно! Война - так война! По всем фронтам!
  2. Артём1979
    Артём1979 Вчера, 21:41
    +14
    Если Газпром остановил прокачку, значит уверен в своих позициях в возможных судах. Проверку турбины проводили специалисты Сименса, я думаю это в том числе их решение. Они должны ее ремонтировать, если они не могут это сделать, то к Газпрому какие претензии.
    1. nnm
      nnm Вчера, 21:55
      +1
      Уже, похоже, снова начали поставки газа по СП. Зачем только - не понятно!
      https://lenta.ru/news/2022/09/03/again/
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 22:02
        +5
        Нету на сайте газпрома ничего об этом .Это "пуля " агентства Рейтер с ссылкой на сайт Газпрома.
      2. Napayz
        Napayz Вчера, 22:28
        +1
        Перешёл по указанной Вами ссылке. В самом начале статейки - ссылка на REUTERS:
        https://www.reuters.com/business/energy/gazprom-siemens-energy-ready-fix-nord-stream-1-faults-no-worksite-available-2022-09-03/

        У Рейтера про пуск газа ничего нет.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 22:47
          +2
          Не знаю кто первый в России этот "снаряд" запустил и для чего.
          1. Napayz
            Napayz Вчера, 22:59
            0
            Если и тут перейти на РЕЙТЕР, попадёте на "мою" ссылку. Результат тот же - газ не идёт.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 23:00
              +3
              Я сайт газпрома проверил,там тоже газ не идёт.Может газ из трубы отсасывают. laughing И вообще прошла инфа ,что Газпром требует многолетних подтверждений гарантий покупки газа.Но официально пока этого нет.Всё на уровне слухов.А так было-бы не плохо.Их же оружием,по наглой их морде.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:56
            -1
            Цитата: tralflot1832
            Не знаю кто первый в России этот "снаряд" запустил и для чего.

            Да и качество снаряда сомнительное:
            Работа «Северного потока» возобновилась и за последний поток газа по трубе вырос до 184 кВт/ч. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора трубопровода.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:15
      +4
      Артём 1979.Вы в курсе что есть указ,при претензиях иностранцев к нашим компаниям.Наша компания быстренько подаёт в наш суд требование о рассмотрении дела ,только в Российском суде.Которое моментально удовлетворяется.Нет у западных компаний ,против Кости Сапрыкина ничего.Только в российский суд.Так что пусть мечтают у нас суд выиграть.
    3. ettore
      ettore Вчера, 22:16
      0
      Цитата: Артём1979
      Если Газпром остановил прокачку, значит уверен в своих позициях в возможных судах.

      В чьих судах? Решения каких судов признают все стороны?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 22:46
        +5
        Признание с их стороны нам не интересны.Был уже прецендент.Сименс подала иск против РЖД.РЖД моментально обратилась в наш суд и наш суд ,вынес решение рассматривать иск только в Российской юрисдикции .И всё Сименс сдулся.
  3. Andobor
    Andobor Вчера, 21:41
    +3
    За санкции платить придется, платить в любом случае, выдержат ли они или сдадутся.
  4. gsev
    gsev Вчера, 21:45
    +13
    Необходимо прекратить поставки энергоресурсов и металла на Запад и в Европу. Снижения промышленного потенциала Европы можно добиться только так. Причем снижение промышленного потенциала Европы в условиях развития КНР, Индии, Ирана, Турции способно уменьшить возможности Запада вредить России. Даже афганцы сумели изгнать европейцев из страны и смогли относительно безболезненно пережить год после разрыва отношений с Западом. России это будет сделать проще чем Афганистану.
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 21:49
      +1
      Металл в Европу уже пол года как не поставляется. Сотни тысяч тонн из портов развёрнуты на переполненный внутренний рынок.
      То, что уже было поставлено, но после начала санкций не оплачено, а это десятки тысяч тонн, списано в убыток.
      1. Voronezh
        Voronezh Вчера, 23:00
        +6
        Чет по ценам на металлобазе в розницу я перенасыщенного внутреннего рынка не обнаруживаю
    2. Havoc
      Havoc Вчера, 22:32
      +2
      Цитата: gsev
      Необходимо прекратить поставки энергоресурсов и металла на Запад и в Европу. Снижения промышленного потенциала Европы можно добиться только так. Причем снижение промышленного потенциала Европы в условиях развития КНР, Индии, Ирана, Турции способно уменьшить возможности Запада вредить России. Даже афганцы сумели изгнать европейцев из страны и смогли относительно безболезненно пережить год после разрыва отношений с Западом. России это будет сделать проще чем Афганистану.

      Этим мы усилим позиции США, а это не выгодно нам, должен быть баланс.Давить надо главного, почему до сих пор поставляем обогащенный уран для их атомной энергетики, и что такое мог подписать Черномырдин - Гор, что они так смело наезжают на Россию не боясь последствий.
      1. Misha Честный
        Misha Честный Сегодня, 00:48
        +1
        Цитата: Havoc
        Этим мы усилим позиции США

        В США скоро гражданка начнется... Ждем.
    3. Александр Ваничев
      Александр Ваничев Вчера, 22:54
      +1
      Поставки газа по контрактам только при соответствующем техническом выполнении контрактов с западной стороны.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:46
    +5
    В текущих условиях нет действующего договора.
  6. poquello
    poquello Вчера, 21:48
    +4
    "мы будем на это реагировать"
    вычеркните из половых сношений?
  7. Jovanni
    Jovanni Вчера, 21:49
    +4
    Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони (бывший премьер-министр Италии) заявил о том, что «Евросоюз решения Путина не боится»

    Ну что, дать этим отважным еврокомиссарам по гаечному ключу, пусть идут турбину чинят...
  8. paul3390
    paul3390 Вчера, 21:50
    +14
    Ладно - подождём, когда до них дойдёт что не просить надо - челобитную подавать как положено.. Голодранцы - пусть сначала попяченные 300 лярдов вернут. И за свои дурацкие санкции денежки заплатят. Хотя - чем ближе к зиме, тем больше прогресс - летом помнится они ещё чего-то там грозно требовали..
    1. Napayz
      Napayz Вчера, 22:36
      +4
      Экс-глава МИД Австрии Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:05
        0
        Не годное сравнение.
  9. cniza
    cniza Вчера, 21:55
    +4
    Многие западные эксперты называют ситуацию если не критической, то очень к ней близкой.


    Так как можно соблюдать контракты , если вы нарушили все свои обязательства и требуете только от нас...
  10. Сергей985
    Сергей985 Вчера, 22:00
    +3
    Это проблемы индейцев... Нас не касаются.
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 22:19
      +3
      Цитата: Сергей985
      Это проблемы индейцев... Нас не касаются.

      Этакий вы злобный. "Сейчас к людям надо мягче, а на проблемы смотреть ширше". Ну как Континент смотрит на вошь буржуазии
  11. sifgame
    sifgame Вчера, 22:02
    +3
    Как реагировать то будут? В суд подадут wink wink санкции?
  12. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 22:02
    +4
    Опять санкции
    наложат ? )))
  13. dimbasic
    dimbasic Вчера, 22:03
    +2
    т.е. они могут вводить санкции, отказываться от поставок газа, а не имеем права. санкции это оружие обоюдоострое. так что наслаждайтесь ими в своем евроколхозе.
  14. Анадыреанец
    Анадыреанец Вчера, 22:03
    +3
    Скрипя артрозом и не понимая почему это происходит, Европа начала опускаться на колени. Жутко бухтя, пердя и плюясь.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:07
    +4
    Я бы подождал понедельника ,биржи не работают.На закрытии,все вяло отреагировали на все эти потолки цен,что нефть что газ.Информацию от идиотов ,профессионалам трудно переварить без бутылки.Как там:Гуляй рванина, гуляй Европа,а зимой тебе будет, drinks холодная "попа".
  16. ГНМ
    ГНМ Вчера, 22:07
    +5
    «Москва занимается экстремальным манипулированием поставками газа в Европу»


  17. faterdom
    faterdom Вчера, 22:08
    +2
    РеагирУй - не реагирУй, только не получишь газ!
    Короче, кто останется - весной поговорим за жизнь... Что допустимо, что недопустимо...
  18. nordscout
    nordscout Вчера, 22:09
    +4
    Газ в Европу - это "большая игра"! На " кон" поставлено много... "Проиграть" эту "игру" Россия не имеет права... Главное, чтобы у Верховного хватило мужества, хладнокровия, терпения противостоять Западу и внутренней "либеральной банковско -экономической тусовке" внутри страны.... По понятным причинам еврочиновники всех мастей, сейчас, пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре", действуя по отлаженным щаблонам: менторский тон, наглость, хамство в отношении России, попытки обвинить нас в своих политических просчётах. Но, как говорится, настало время за всё платить... И очень бы хотелось: 1. Чтобы "Газпром" "устоял" в своей решимости показать "кто в доме хозяин"....
    2. Чтобы зима, в Европе, была исключительно морозной, снежной и затяжной...
    .... И тогда... Но это уже будет другой сценарий и для другой Европы...
  19. Tusv
    Tusv Вчера, 22:12
    +3
    Москва занимается экстремальным манипулированием поставками газа в Европу», и назвал это «недопустимым.

    Расскажу анекдот. Поймал ёнтот ерокомиссар. Золотую рыбку. Одно (три желания только для Русских) желание. Хочу, чтоб у меня все было. Ну Окей сказала Золотая рыбка. У тебя все было.Но от себя скажу. На коленях гимн России исполнишь, и у тебя все будет
  20. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Вчера, 22:16
    +2
    нету ручек-нет варенья
  21. михаил3
    михаил3 Вчера, 22:30
    +1
    Контракт разрывается по форсмажорным обстоятельствам. Причина форс-мажора - нарушение покупателем норм ведения бизнеса в виде организации ценового сговора) И там еще других причин хватает. Нашли, гении, чем угрожать. Реагировать будем) Заплачем, упадем на пол и станем по полу кулачками колотить. Пора, кстати, в Арбитраж подавать. На пару триллионов евро для начала. Пока евро еще чего то стоит...
  22. Novosibirsk
    Novosibirsk Вчера, 22:32
    +1
    Хреново, что евробюрократия убивает Европу. Россия не выиграет от этого. В среднесрочной перспективе, по крайней мере
  23. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 22:39
    0
    а как насчет соблюдения договоров по банковским вкладам, или это другое?
  24. Nord11
    Nord11 Вчера, 22:40
    0
    Как это "остановила газопровод"!? А где же хлопчики будут на зиму газ тырить? Волюнтаризм, не побоюсь этого слова..
  25. Tusv
    Tusv Вчера, 22:40
    0
    Э. Еврокомиссар. Ты на кого наехал удот?Не культурно как то. Сам газ будешь добывать. В условиях вечной мерзлоты
  26. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 22:45
    0
    Зато у них есть 52 "пола" !!!
    Вот яркий пример евронаивности,когда шпаря по России пакетами санкций и прикарманивая ее ЗВРы,они надеялись на смирение и покорность! Теперь поймут,что в квартире с отоплением гораздо теплее ,чем на парадах разнообразных геев и прочих им подобных!
  27. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 22:48
    +2
    >Мы просим Россию соблюдать контракты по газу.
    Но делаете это без уважения...
  28. Piramidon
    Piramidon Вчера, 22:48
    +3
    Если россияне не будут соблюдать контракты по поставкам газа, то мы будем на это реагировать.

    - Если не откроете вентиль, то будет, как вчера
    - А как было вчера?
    - Вчера не открыли.
  29. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Вчера, 22:50
    +1
    Бог подаст. И почему мы должны стыдится чего то. Против врага, все средства хороши. Может они кому то и "партнёры", России-Запад враг.
  30. ангел-истребитель
    ангел-истребитель Вчера, 22:51
    0
    Теперь становится понятна методика обучения всех этих "еуро-амеро-специалистов" во всяких "оксфордах-кембриджах". Первое чему их там "учат" - покупатель диктует цену на рынке. То есть, ты-покупатель, значит ты и должен определять цену на покупаемый товар/сырье/услугу. Но так не пойдет, ребята! Главный закон рынка гласит: Цену всегда ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ПРОДАВЕЦ ! Теперь будет или по-нашему, или шуруйте за дровами!!!
  31. Voronezh
    Voronezh Вчера, 22:54
    0
    Это называется стою на асфальте в лыжи обутый.......... дальше все знают
  32. zenion
    zenion Вчера, 23:00
    +1
    Если вы нам не будете давать газ, то мы его не сможем взять!
  33. Voronezh
    Voronezh Вчера, 23:05
    +2
    Они исполняют свои законы по санкциям, газпром наши указы по оплате рублями
  34. Anchonsha
    Anchonsha Вчера, 23:09
    +1
    Это уже наглость и прямая угроза РФ от гейкомисара. А не пошли бы вы на три буквы, мерзавцы. Если уж объявили нам войну, то давайте воевать, а не играть в ваши мерзостные игры. На РФ наложили все мыслимые и немыслимые санкции, угрожают еще и принудить нас торговать по их ценам вне рынка нашими энергоресурсами и тут же требуют от нас соблюдать контрактные обязательства.
  35. Старый сержант
    Старый сержант Вчера, 23:11
    +1
    Цитата: Обычный
    Хотите газ, запускайте Северный поток 2 и проводите оплату в рублях.

    Первая часть комментария за здравия.
    А вот это что?
    Какой северный поток 2, да даже за рубли?
    Ни литра газа. Если Россия полностью перекроет вентиль в Европу хотя бы по северу, то уважуха.
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 00:11
      0
      Это если по закону они хотят получить) А так-то да, пусть вообще еще год ремонтируют, я только "за")
  36. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 23:29
    -1
    Логика Запада зашкаливает. Холодная зима заставит логику скорректировать.
  37. ИВЗ
    ИВЗ Вчера, 23:46
    0
    Риторика непривычная. "Просим" а не "требуем". Лёд тронулся или еврокомиссар?
  38. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 23:58
    0
    Просят не так, вот зимой будите правильно просить в слезах и на коленях.
  39. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 00:02
    0
    Конечно отреагируете. И я даже знаю как. sad
  40. ruha
    ruha Сегодня, 00:02
    0
    Цитата: Обычный
    Просить ты будешь жену дать тебе.
    или мужа. Не известно там у них , кто есть кто.)))
  41. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 00:26
    0
    Можете реагировать,подав иски в Пресненский суд.И да,невыполнение одной из сторон договорных обязательств делает договор или сделку ничтожными.Отказ от оплаты или изменение условий в одностороннем порядке со стороны Евросоюза сообщает,что европейцы мошенники и вести с ними надо соответственно.
  42. JD1979
    JD1979 Сегодня, 00:34
    0
    мда... то ли там всё совсем плохо стало с логикой и причинно-следственными связями, то ли тяжелые наркотики подвозят бесперебойно.
  43. Krilion
    Krilion Сегодня, 00:44
    +1
    для поставок газа сначала следует вернут украденные у России 300 ярдов, затем снять санкции и прекратить поставки вооружений украине.. надеюсь российский ответ будет именно такой..
  44. tun5t
    tun5t Сегодня, 01:01
    0
    Цитата: Shurik70
    мы будем на это реагировать

    Санкции введут?

    Уже не смешно с европитеками говорить, но жизнь с ними как чёрный юмор, Лаврову Бог в помощь!
  45. Al Asad
    Al Asad Сегодня, 01:18
    0
    300 млрд. € слямзили у России и нам тут говорят о недопустимости чего-то там
    Дно пробили,как говорят,а строят из себя бизнесменов в накрахмаленных рубашках