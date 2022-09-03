Еврокомиссар по энергетике: Мы просим Россию соблюдать контракты по газу, иначе будем реагировать

Мы просим Россию соблюдать контракты по газу.

Если россияне не будут соблюдать контракты по поставкам газа, то мы будем на это реагировать.

На фоне сообщения компании «Газпром» о том, что вследствие отсутствия у компании «Сименс» места для ремонта турбины «Северного потока» работа газопровода останавливается на неопределённое время, из Брюсселя приходят сообщения о попытках еврочиновников найти выход из сложившейся ситуации. Многие западные эксперты называют ситуацию если не критической, то очень к ней близкой. В частности, отмечается, что перед многими европейскими странами «во весь рост встаёт перспектива выбрать до 60% резервных объёмов газов из хранилищ ещё до наступления зимы».Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони (бывший премьер-министр Италии) заявил о том, что «Евросоюз решения Путина не боится», но при этом добавил буквально следующее:Далее Джентилони заявил, что «Москва занимается экстремальным манипулированием поставками газа в Европу», и назвал это «недопустимым.То есть, вводить так называемый «потолок» цен на газ из России допустимо, заявлять о том, что «совсем скоро Европа откажется от российского газа» допустимо, а как только газопровод встаёт на ремонт по банальной причине отсутствия возможностей проведения ремонта турбины из-за антироссийских санкций, то сразу же «недопустимо».Джентилони:Пока «предварительная реакция» такова: на следующей неделе министры энергетики стран Евросоюза соберутся для обсуждения поиска «консенсуса» в вопросах поставок газа. Основной вопрос - «газовая война, которую развязала Россия». Именно такая интерпретация событий в Брюсселе сегодня. При этом эксперты отмечают, что такого консенсуса можно и не достичь, так как разные страны по-разному обеспечены газом. Например, Венгрия заказала дополнительные объёмы газа из России через «Турецкий поток», а потому у этого государства ЕС никаких проблем с прохождением зимнего периода не возникнет – есть твёрдый контракт с российским поставщиком и плата этому поставщику в рублях.