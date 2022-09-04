Военное обозрение
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После уничтожения переправ через Ингулец в районе Андреевки части ВСУ оказались в «огневом мешке»

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Говорить о том, что украинское контрнаступление уже задохнулось, наткнувшись на основательно построенную оборону российской армии, пока не приходится. Несмотря на колоссальные потери, на некоторых участках противник предпринимает попытки контратаковать и прорвать нашу оборону. На вечер субботы основные действия происходили в районе так называемого Андреевского плацдарма.


Широко разрекламированное наступление украинской армии, которое ждали не только на самой Украине, но и на Западе, фактически превратилось в позиционные бои на одном-двух участках на николаево-криворожском направлении. Получив отпор, ВСУ бросили бесполезные атаки на большинстве первоначальных участков наступления, но продолжают давить и перебрасывать резервы в район Андреевки и Высокополья. При этом Киев молчит, в украинской прессе нет никаких упоминаний о реальном положении дел на юге страны, руководство никак не комментирует большие потери в личном составе и технике.

По мнению экспертов, позиции ВСУ были заведомо проигрышными, атаки сильно укрепившегося противника по голой степи при подавляющем превосходстве российской артиллерии и авиации приводят только к новым потерям, но Киев это не останавливает. Вчера в район Березнеговатого переброшены дополнительные украинские танки.

Как уже говорилось, основные события происходят в районе Андреевки, где ВСУ, высадившись на правый берег Ингульца, загнали себя в огневой мешок, находясь в узкой "кишке", простреливаемой насквозь. Наведенные украинскими войсками переправы наши уничтожили еще вчера, отрезав "десант" ВСУ, и теперь уничтожают высадившихся, одновременно предотвращая попытки перебросить подкрепления.

В то же время противник не дает продвинуться и нашим. Вводя резервы, командование ВСУ стремится предотвратить возможное окружение группировки войск в районе Андреевки и отбросить российские части, завязавшие бои за Терновое. В Киеве все еще надеются переломить ситуацию, правда какими способами, пока неясно. Попытки продолжать наступление, не считаясь с большими потерями - это абсолютно политическое решение, принятое Зеленским для "красивой картинки" для своих западных спонсоров.
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35 комментариев
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  1. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 06:42
    +4
    Отправьте их,ребята,к Бандере am
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 06:52
      +6
      Надеюсь,количественные потери личного состава ,вкупе с пониманием бессмысленности смертей,окончательно похоронят текущую и будущую мобилизацию, а в лучшем случае дадут нужное направление селянской ненависти по направлению Киева.
  2. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 06:51
    +4
    Восстановили уже одну переплаву. Щебнем все отсыпали.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:22
      0
      Да, дела не совсем так как в статье.
      От Рыбаря:
      Битва за Херсон: обстановка на Андреевском участке
      по состоянию на 20.00 3 сентября года

      В течение дня ВСУ удалось полностью занять село Благодатовка, воспользовавшись наведенной ВС РФ накануне переправой, и деблокировать окруженные на южном берегу Ингульца войска.

      ▪️Командование ВСУ сконцентрировало все имеющиеся резервы и силы для расширения плацдарма на Андреевском участке фронта: что под Посад-Покровским, что под Высокопольем, что под Снигиревкой деятельность противника ограничивается редкими обстрелами и активностью малых групп.

      ▪️По маршруту с.Березнеговатое — станция Березнеговатое — Терновка — Благодатовка — Андреевка продолжается переброска техники и личного состава на южный берег. Замечены немецкие «Леопарды», а также нечто, похоже на финские ЗСУ ItPsv 90 (Marksman).

      ▪️Вероятнее всего, в районе Андреевки была частично восстановлена, как минимум, одна понтонная переправа: до середины дня туда курсировали грузовики с щебнем и грунтом, которые насыпали земляную насыпь.

      ▪️Количество техники, перебрасываемой на южный берег, уменьшилось: очевидцы сообщают, что поток начинает иссякать. Людей привозят в гражданских грузовиках и на рейсовых автобусах, после перехода Ингульца они рассеиваются группами по лесопосадкам вдоль берега.

      ▪️Технику и личный состав перекидывают до Сухого Ставка: это последнее известное место концентрации ВСУ, от Безыменного и Карломарксовского их отбросили ещё вчера, Костромка находится в серой зоне.

      ▪️Артиллерия, армейская и тактическая авиация продолжает работать по перебрасываемом по голой степи подкреплениям. Не хватает кадров объективного контроля: несмотря на объективно огромные потери украинской стороны, из-за отсутствия связи в Сеть практически не попадают фото и видео.

      И ещё момент от него же:
      Судя по всему, на Андреевский участок фронта сейчас перекинули весь ротный комплект итальянских Leopard 2А4.

      Сейчас они находятся в голой степи без поддержки средств ПВО в Сухом Ставке в зоне поражения российской артиллерии и авиации.

      UPD: Источник поправляет, что речь может идти про 2А6.

      UPD 2: Разобрались. Вероятнее всего, речь об испанских 2А4. Полтора месяца назад они как раз засветились при погрузке в одном из портов Европы.
      (https://t.me/rybar/38157)
    2. Комментарий был удален.
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 06:53
    +2
    Хорошая новость об огневом мешке с бандеровцами, да еще с естественной преградой в виде реки.
    А через пару дней начнется массовая сдача.
  4. SSR
    SSR Сегодня, 06:53
    +3
    Зеленским для "красивой картинки" для своих западных спонсоров.

    Как то разговаривал на С. Кавказе с местными и был "осенён" ходом их мыслей.
    Коротко.
    Руководить страной должны люди, выходцы из народов этой страны, как например Кожугетович, как пример, - война Украины и Армении, Аваков пойдёт воевать за Украину?
    Так и тут, Зелёная сопля, кто он, почему он может позволить себе, уничтожать народ населящий территорию Украины?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:53
    +2
    Люди! Подскажите сайт, где представлена НОРМАЛЬНАЯ карта боевых действий. С чётко прочерченной линией фронта. Понятная, без топографических излишеств. На ВО такой никогда не было. На на других сайтах (я много искал) тоже нормальных, чётких и понятных не попадалось.
    1. TerraSandera
      TerraSandera Сегодня, 07:08
      +4
      Таких не существует, так как всё карты, это отрывочные инсайды типо с мест, многие переданные через 3и уста и не факт, что проверенные, приправленные бурной фантазией авторов, в купе с урапатриотизмом/всепропальществом.
      Как писал боец в одном канале ЧВК направленности. Инфы с мест мало. А если она и есть, то может быть искажена даже оттуда. По кому то прилетело, ему адом кажется. А кто то сжёг несколько коробочек с арты, и ему збс
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 07:10
      +2
      Ну тогда вам куда ни есть в штаб пробраться и там посмотреть )).
      Да и то малость отличатся будет от реальности , сами понимаете как доложат и когда и на сколько от насяльников правду скроют - словом все как всегда .
      Так что где ни есть на батальонном уровне правду можно посмотреть.
    3. Добрый
      Добрый Сегодня, 07:13
      +2
      Люди! Подскажите сайт, где представлена НОРМАЛЬНАЯ карта боевых действий. С чётко прочерченной линией фронта.
      В генштабе есть такая, но Вам ее не дадут. request
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 07:30
        0
        Да я и не поеду к ним просить. Далеко ехать и дорого. laughing Спасибо.
    4. Abakan27
      Abakan27 Сегодня, 08:00
      0
      На Ютубе Саня во Флориде. https://youtu.be/gqnCG-jA14c
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 06:54
    +2
    Конечно странное стремление раз за разом в кишку воинство загонять , однако если это их желание то Бандера им судья .
    Вот только коли вояки Скакаунии готовы раз за разом идти на смерть то падение духа пока не просматривается.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:57
      +1
      Дык ведь ковбаса как раз в кишке диется! Национально украинско блюдо.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 07:02
    +2
    Цитата: Кот Александрович
    Люди! Подскажите сайт, где представлена НОРМАЛЬНАЯ карта боевых действий.

    Нигде! На войне врут ВСЕ!
  8. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 07:04
    +5
    Переправу из щебня не сильно разбомбишь. А они ещё и нашу каким то образом оставленную использовали. Не всё так хорошо, как всегда в наших СМИ. Захватили несколько посёлков, и сверх человеческими усилиями удалось остановить, А вчера благодатовку взяли снова. Смеющимся про миллионы долларов хаймарс на мост, смейтесь дальше, но пролёта на Каховской у моста нет. И дальше ещё сильно поврежден. Когда у амеров есть цель, они не постоят за средствами. Тем более это заказы для их же военки. Они на этом во вторую мировую выехали.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 07:14
      +1
      Цитата: TerraSandera
      Не всё так хорошо, как всегда в наших СМИ

      Просто новая "Курская битва" . Но там у Красной Армии были резервы, а здесь не понять, есть ли у армии резервы, чтобы погнать нациков от Херсона.
      1. TerraSandera
        TerraSandera Сегодня, 07:29
        +2
        А есть ли задача погнать? Дальше Николаев, мимо которого пройти нельзя. Взять? Это сложнее Мариуполя, там водные артерии, и много других сюрпризов, и оставить такое колличество населения на зиму без всего они будут рады, А мы не можем позволить себе. Обойти его тоже не получится. Это нужно оставить огромное количество войск просто в полях вокруг города. И идти дальше к Одессе? Увы, в текущей конфигурации конфликта, и в связи с поставками высокоточных боеприпасов даже тылы стали и не безопасны, А они вполне себе переждут зиму в Николаеве. Поэтому там задача на удержание Херсонской области стоит, её сейчас и выполняют. На след год будем посмотреть.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 07:14
      -3
      Сдаётся мне, что Вы казачек! С заданием, посеять сомнения и возмущения!(((
      1. TerraSandera
        TerraSandera Сегодня, 07:35
        +2
        Конечно, видите там чуб на аватаре? Сдаётся? Да такие как вы и будут "сдаваться" первыми, в случае чего случись и сво пойдёт не по тому "всё идёт по плану" И объявят о мобилизации. Я за нашу победу. Но видимо ждать её придётся не один год. Нет, победой можно назвать всё что и угодно. Для меня победа - смерть русофобского режима в Киеве и вообще на территории всей Украины. А Львов с Закарпатье пусть берут себе поляки, хлебнул лиха.
        Мне одно непонятно. Вам на диване заняться нечем? Чем играть в Шерлока Холмса, на военный манер. Лавры Зорге покоя не дают? Внедритесь в укропаблики, сделайте хоть что то полезное, вместо агра на своих.
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 08:05
          0
          Цитата: TerraSandera
          А Львов с Закарпатье пусть берут себе поляки, хлебнул лиха

          Австро-Венгрия так "хлебала" в Закарпатье, что геноцидила русинов тысячами.
          У Польши опыт отхлёбывания тоже многовековой.
          Канада - ещё один пример. Там уж потомков бандеровцев не перечесть.
          Перестаньте множить сказки.
          1. TerraSandera
            TerraSandera Сегодня, 08:09
            0
            Хотите хлебнуть его за них? Советский Союз смог справиться в бандерьем на долгие годы, благодаря жёстким, беспреципным действиям, как на своей территории, так и на территории западных стран, в которые тебя бежали. Есть ли такая жёсткость, решительность, беспринципность и желание с этим бороться сейчас? А возможности? Сомневаюсь.
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 08:18
              0
              Цитата: TerraSandera
              Хотите хлебнуть его за них?

              Вы не уходите от ответа.
              Ведь вы писали, как тяжело придётся Польше.
              Канада много хлебает?

              Цитата: TerraSandera
              Советский Союз смог справиться в бандерьем на долгие годы, благодаря жёстким, беспреципным действиям

              подсказать вам смысл слова "беспринципный"?

              Цитата: TerraSandera
              Есть ли такая жёсткость, решительность, беспринципность и желание с этим бороться сейчас? А возможности? Сомневаюсь.

              Про "беспринципность" уже написал. Восстановите пробел в своём лексиконе.

              Возможностей сейчас как раз больше, чем 70 лет назад.
              Технический прогресс позволяет.
      2. dauria
        dauria Сегодня, 08:25
        0
        Сдаётся мне, что Вы казачек! С заданием, посеять сомнения и возмущения!

        Да , похоже... Только казачок без задания . По личному душевному порыву сочиняет. А главное , как ловко - ни у кого толком ни карты, ни расклада , а у товарища всё есть и "всё плохо".
        "На годы " растянул войну, а запад уже готов полякам отдать. wink
    3. demiurg
      demiurg Сегодня, 07:31
      0
      Можно поинтересоваться про сверхчеловеческие усилия?
      Колонны скорых в Николаеве в/на постят регулярно. Кровь собирают, про забитые больницы опять же пишут в украинской телеге.
      Разбитые мосты попортят жизнь гражданским. Военные свое добро и на паромах переправят.
      Ну и да, молчание официоза в/на очень красноречиво. Если бы был какой то результат, про перемогу бы трубили вовсю.
      1. TerraSandera
        TerraSandera Сегодня, 07:50
        +1
        Пардон, но армия, это живой механизм, с логистикой. Это в кино пулеметистреляет пока захочет режиссёр. В реальности пушкам постоянно нужны снаряды, РСЗО ракеты, А несколько дней усиленной работы с повышенным расходом БК вполне себе истощают наличные БК, А склады не всё в безопасности. Это территория, где постоянно каждый гражданский Илии под него замаскированный имеет при себе шпионские устройства, о которых во второй мировой и даже дальше и мечтать не могли. Не нужно проявлять плёнку, пересылать через вереницу людей кадры, шифрограммы. Обычный смартфон, координаты, всё.
        Поэтому паромов увы для снабжения маловато. Тут главное не то, что мосты починят, это и дураку понятно. Им нужно вывести их на определённое время, на несколько дней, неделю. Чтобы ослабить воздействия арты на войска.
        Сверхчеловеческие? Это когда умираешь, А должен удержать рубеж. При том что на тебя прет достаточно много по меркам текущих войн, и не на годами выстроенные линии обороны. И вполне могут окружить. А с пленными сами видели как они иногда поступают. А может и не иногда. Вы когда нибудь видели укро ТВ, не через призму нашего? Там сплошная помесь помёта, вранья, наглого, но иногда проскакивают кадры, которых бы я не хотел видеть. И которых у нас не показывают, и на этом скорее спасибо. Потому что это больно.
        То что они трубят про перемоги, они всё время они трубят. А о результатах лучше всего смотреть из реальных кадров с мест. Это самое достоверное. Преукрашают часто и те и те.
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:15
    +1
    После уничтожения переправ через Ингулец в районе Андреевки части ВСУ оказались в «огневом мешке»

    ***
    Переправа, переправа!
    Берег левый, берег правый,
    Кому память, кому слава,
    Кому тёмная вода,-
    Ни приметы, ни следа...
    ***
  10. demiurg
    demiurg Сегодня, 07:15
    0
    В телегах пишут что на южный берег Лео-2 перебросили и уродливые финские ЗСУ. Есть мнение, что в Кубинке будет пополнение экспонатов.
    Там какая то жесть происходит. Формально ВСУ занимает села, ту же Андреевку они вроде как заняли, Артаково в полуокружении. Но опять же в телеге куча видео с вереницами скорых. И из Костромки их пнули.

    Устраивать потужный наступ в голой степи, не имея превосходства в арте и авиации идея ниочинь.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:42
      +1
      Но опять же в телеге куча видео с вереницами скорых

      С чкаловского аэродрома тоже выезжают вереницей и с мигалками.
  11. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 07:21
    +1
    Ну,в общем-то, этого и следовало ожидать. Но если честно, то вспоминая ,что они с нашими пленными делали,как они народ Новороссии кошмарили, как вся страна ликовала,когда в России происходили трагедии, то не жалко совсем.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:33
    -2
    Наши несколько дней эту переправу не уничтожали , а свидомиты с радостью по ней переправлялись, принимая это за свой успех , а теперь переправа уничтожена, мышеловка захлопнулась!
  13. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:35
    -1
    Не надо быть великим военным экспертом, что б увидеть новую катастрофу ВСУ, еще вчера взглянув на карту прорыва понял, что при отсутствии реальных резервов для расширения плацдарма они обречены, как это было в Дебальцево и Иловайске, уничтожение этой группировки дело недалекого времени, браво полководцам Киева и НАТО )))
    1. demiurg
      demiurg Сегодня, 07:50
      0
      Пока еще вовсю не засветились (хотя уничтоженные и затрофеенные есть) 200+ польских танков и примерно столько же М113. Мяса которого не жалко в/на еще много.

      Сейчас украине надо решить, поставить на карту все что получили/мобилизовали за пару месяцев ради продвижения к Херсону, либо пустить резервы на укрепление линии фронта.

      Размазать в виде подкреплений накопленное по всей линии фронта, это значить потерять это все в течении месяца/другого.
      Начать наступление, потерять это все быстрее и нанести меньше потерь ВС РФ, но зато можно будет отбитые деревни показать.
  14. aslan642
    aslan642 Сегодня, 07:40
    +2
    Наступление укропов ,вот мы их .А никто не спросил ,почему укропы смогли нарастить силы для наступления. Почему десант не был уничтожен раньше.Там же около полка было.Тупо ждем наступления.потом героически отражаем .Там наши люди погибают,из-за того что заранее не нанесли удар артиллерий и авиацией.
    1. TerraSandera
      TerraSandera Сегодня, 08:01
      +1
      Никому даже не интересно, почему после 6 месяцев СВО, ВСУ вообще существуют, и имеют наглость наступать. При этом берут несколько населённых пунктов. А мы уперлись в лунные пейзажи Марьинки, первые штурмы которой датировались весной 2015го. Несколько БТГ в 14м, гоняли всё группировки ВСУ по котлам как мышей, рвали на части. А сейчас "по плану" На 6й месяц ни одного котла и окружения, не считая Мариуполя, в котором они сами осознанно решили остаться.
      Если там воюют одни повара и водители, почему линия фронта от Донецка если не считать песок не отодвинулась фактически? Но это не оправдание, это просто попытка заставить думать тех, кто "Киев за сутки возьмём". Чепчики то нашли свои?
      Врага нельзя недооценивать. Лучше переоценить и пить коньяк на его могиле. Чем недооценить и лежать где то в сырой земле.