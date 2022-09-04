После уничтожения переправ через Ингулец в районе Андреевки части ВСУ оказались в «огневом мешке»
Говорить о том, что украинское контрнаступление уже задохнулось, наткнувшись на основательно построенную оборону российской армии, пока не приходится. Несмотря на колоссальные потери, на некоторых участках противник предпринимает попытки контратаковать и прорвать нашу оборону. На вечер субботы основные действия происходили в районе так называемого Андреевского плацдарма.
Широко разрекламированное наступление украинской армии, которое ждали не только на самой Украине, но и на Западе, фактически превратилось в позиционные бои на одном-двух участках на николаево-криворожском направлении. Получив отпор, ВСУ бросили бесполезные атаки на большинстве первоначальных участков наступления, но продолжают давить и перебрасывать резервы в район Андреевки и Высокополья. При этом Киев молчит, в украинской прессе нет никаких упоминаний о реальном положении дел на юге страны, руководство никак не комментирует большие потери в личном составе и технике.
По мнению экспертов, позиции ВСУ были заведомо проигрышными, атаки сильно укрепившегося противника по голой степи при подавляющем превосходстве российской артиллерии и авиации приводят только к новым потерям, но Киев это не останавливает. Вчера в район Березнеговатого переброшены дополнительные украинские танки.
Как уже говорилось, основные события происходят в районе Андреевки, где ВСУ, высадившись на правый берег Ингульца, загнали себя в огневой мешок, находясь в узкой "кишке", простреливаемой насквозь. Наведенные украинскими войсками переправы наши уничтожили еще вчера, отрезав "десант" ВСУ, и теперь уничтожают высадившихся, одновременно предотвращая попытки перебросить подкрепления.
В то же время противник не дает продвинуться и нашим. Вводя резервы, командование ВСУ стремится предотвратить возможное окружение группировки войск в районе Андреевки и отбросить российские части, завязавшие бои за Терновое. В Киеве все еще надеются переломить ситуацию, правда какими способами, пока неясно. Попытки продолжать наступление, не считаясь с большими потерями - это абсолютно политическое решение, принятое Зеленским для "красивой картинки" для своих западных спонсоров.