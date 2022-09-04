Польша направит Германии ноту о необходимости выплаты репараций

Польша вызовет Германию на переговоры по выплате репараций Вторую мировую войну дипломатической нотой. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава будет добиваться выплаты Берлином компенсаций на всех уровнях.
В Польше подсчитали сумму репарация за ущерб, нанесенный немцами за годы Второй мировой войны. Сумму в почти 1,3 триллиона евро поляки намерены стребовать с немцев любыми путями, вплоть до привлечения международных организаций и т.д. В Варшаве уже заявили, что без выплаты компенсаций ни о каком окончательном примирении между Польшей и Германией речи идти не может. Такая позиция у правящей партии "Право и справедливость".
Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее на переговорный процесс. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям
- заявил Моравецкий.
Разговоры о выплате репараций в Польше шли довольно продолжительное время, но созданные комиссии никак не могли определиться с суммой, которую намерены потребовать от Германии. И вот наконец-то она подсчитана и озвучена. Как заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, немцы "должны" полякам 6 трлн 200 млрд злотых, что в переводе на евро составляет 1,3 трлн. При этом все это было подано так, что если Берлин будет упираться и не отдаст по-хорошему деньги, то сумма может быть увеличена.
В Германии, выслушав выступление Качиньского заявили, что ничего никому не должны, Польша получила немецкие земли по итогам Второй мировой войны, а от остальных компенсаций отказалась сама в 1953 году. Это зафиксировано во всех международных документах и не подлежит сомнению. Так что никаких репараций от Германии Варшава не получит, но может потерять присоединенные земли, Берлин от планов возвращения Силезии, Восточной Пруссии и Померании не отказался.