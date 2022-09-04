Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша направит Германии ноту о необходимости выплаты репараций

36

Польша вызовет Германию на переговоры по выплате репараций Вторую мировую войну дипломатической нотой. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава будет добиваться выплаты Берлином компенсаций на всех уровнях.


В Польше подсчитали сумму репарация за ущерб, нанесенный немцами за годы Второй мировой войны. Сумму в почти 1,3 триллиона евро поляки намерены стребовать с немцев любыми путями, вплоть до привлечения международных организаций и т.д. В Варшаве уже заявили, что без выплаты компенсаций ни о каком окончательном примирении между Польшей и Германией речи идти не может. Такая позиция у правящей партии "Право и справедливость".

Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее на переговорный процесс. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям

- заявил Моравецкий.

Разговоры о выплате репараций в Польше шли довольно продолжительное время, но созданные комиссии никак не могли определиться с суммой, которую намерены потребовать от Германии. И вот наконец-то она подсчитана и озвучена. Как заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, немцы "должны" полякам 6 трлн 200 млрд злотых, что в переводе на евро составляет 1,3 трлн. При этом все это было подано так, что если Берлин будет упираться и не отдаст по-хорошему деньги, то сумма может быть увеличена.

В Германии, выслушав выступление Качиньского заявили, что ничего никому не должны, Польша получила немецкие земли по итогам Второй мировой войны, а от остальных компенсаций отказалась сама в 1953 году. Это зафиксировано во всех международных документах и не подлежит сомнению. Так что никаких репараций от Германии Варшава не получит, но может потерять присоединенные земли, Берлин от планов возвращения Силезии, Восточной Пруссии и Померании не отказался.
Использованы фотографии:
https://pis.org.pl/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
36 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 07:07
    +7
    Становится все интереснее. Куда катится мир не знаю, но поляки упорно ступая по граблям, несутся к очередному прекращению государственности
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 07:20
      +4
      Дешевле устроить очередной раздел Польши
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 07:38
        +1
        Немцам ещё дешевле сменить власть в Польше, для этого нужно просто накидать бабла оппозиции на предвыборную компанию (хватит 0.1% от требуемой суммы), и пустить слух, что накинут народу Польши на социальные расходы, если на следующих выборах они проголосуют "правильно".
      2. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 07:53
        +1
        Цитата: dmi.pris
        Дешевле устроить очередной раздел Польши

        Главный вопрос , куда поляк деть с территории
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:04
          +1
          Как куда - сантехниками бритосам и пен дос не отправить. Они старательные на этом поприще, ценятся.
          1. 41 РЕГИОН
            41 РЕГИОН Сегодня, 08:13
            0
            Тогда пусть бегут к пень дос ам и нанглрсама , а то что то время тянут и денег просят request
  2. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 07:09
    +1
    Вот интересно, а немцы подарки Сталина, назад затребуют?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    +5
    А если Германия не явится на переговоры,то польские Леопарды пойдут на Берлин?
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 07:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      ,то польские Леопарды пойдут на Берлин?

      "Польские" Леопарды требуют запчастей из того же Берлина. wassat wink
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 07:33
        +1
        Цитата: фа2998
        Цитата: tralflot1832
        ,то польские Леопарды пойдут на Берлин?

        "Польские" Леопарды требуют запчастей из того же Берлина. wassat wink

        Так видимо Поляки готовясь покупают Южно Корейские танки.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:22
      +3
      Не, не сразу. Сначала поляки получат 250 Абрамов и 1000 корейских танков. И вот тогда точно нах Берлин! Уряяя!
      1. обыватель
        обыватель Сегодня, 07:40
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Сначала поляки получат 250 Абрамов и 1000 корейских танков.

        Что бы купить енти танки, нужно получить репарации с Берлина. Корейцы точно подарки дарить не будут.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 07:32
      0
      Откуда в Польше Лео? Им пока по губам только ездят, а не Лео поставляют
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:12
    +3
    Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее на переговорный процесс.

    Польша пошлет Германии ноту, а Германия пошлет Польшу на......
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:54
      0
      А России опять всё восстанавливать,после их посылалок.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: Егоза
      Польша пошлет Германии ноту, а Германия пошлет Польшу на......

      Вспомнил анекдот о том, как преподаватель в МГИМО поручил студентам в виде курсовой работы ситуацию: советская атомная подводная лодка порвала рыбацкие сети одной из африканских стран и эта страна прислала СССР ноту протеста. Требовалось написать ответ.

      Целиком приводить не буду, а то забанят за мат и за разжигание межнациональной розни, но, думаю, немцы напишут ответ где-то в этом стиле.
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:14
    +3
    Не силён в истории. Сколько там разделов Польши было? С какой примерно периодичностью она всех достаёт?
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: ИВЗ
      Не силён в истории. Сколько там разделов Польши было? С какой примерно периодичностью она всех достаёт?

      Сейчас в Европе делить её некому, армий то нет, только сама Польша и создает большую армию.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:47
        0
        Пройдут годы... Необходимость создания своих внятных ВС, ЕС уже осознал и экономика со временем в целом позволит им это сделать. Значит создавать будут. Польша экономически сильно зависит от ЕС при этом порой слишком уж противопоставляет себя всем и вся. Судя по их планам закупок БТ, у них в итоге получится лоскутное одеяло, которое будет весьма затратно содержать.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:15
    0
    Польша вызовет Германию на переговоры по выплате репараций Вторую мировую войну дипломатической нотой.

    Германию на переговоры о репарациях, Украину в суд за возвращение собственности... Подавится Еврогиена слюной или урвёт таки себе кусок?
  7. V1er
    V1er Сегодня, 07:15
    +2
    Как всегда. Кто о чём, а вшивый о бане. Но я даже не удивлюсь, если ливерное правительство германии проглотит это.
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:36
      +2
      Цитата: V1er
      Как всегда. Кто о чём, а вшивый о бане. Но я даже не удивлюсь, если ливерное правительство германии проглотит это.

      Проглотят конечно, если уж проглатывали от нищебродных попрошаек, то и тут сглотнут.
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 07:16
    0
    Так пусть и запускает Германия СП-2 под предлогом выплат репарации laughing
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:19
    +1
    Чёт Польша себя на коне чувствует.
    Аппетит и омбции все больше и больше с каждым годом. А так, пусть она попьет кровушки Германии.
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:25
    0
    Поддержим братский словянский народ в их справедливых требованиях! А чё? Нам не трудно Шольца потролить! laughing
  11. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 07:33
    +2
    Поляки готовятся к войне, понятно с кем, и им срочно нужны деньги.
  12. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:33
    +3
    ***

    _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
    (Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»)
    ---
    Р͟а͟з͟д͟е͟л͟ы͟ ͟П͟о͟л͟ь͟ш͟и͟:͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    — Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...
    (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)
    ***
  13. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:35
    +2
    Гиена Европы почувствовала вкус крови. Польша, получившая поддержку матрасников и мелкобритов на фоне русофобии и поддержки войны (это у нас СВО, а они ведут с Россией войну) на Украине до последнего украинца, поляки совсем попутали берега.
    Поляки могут докудахкаться до очередного раздела Польши.
  14. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:44
    0
    Вековая сущность Польши не меняется, правильнее всего их охарактеризовали Ленин и Черчиль в свое время, это страна легкого поведения в политике собирающая остатки со стола хозяев. Германии бы самое время напрячься, да видимо просроченная ливерная колбаса не чета Колю, Шредеру и Меркель, не тот сорт.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:46
    +2
    Канцлер, которого обозвали "обиженной ливерной колбасой" и который фактически эту колбасу "скушал", не заслуживает ничьего уважения. Поэтому поляки так нагло себя и ведут. Немецкие игры "в толерантность" привели к тому, что у власти оказались такие пустобрехи как шольц и бербок.
    Германию ждет "веселая" зима.
  16. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 07:51
    +1
    Поляки решили пойти по стопам прибалтов? Те хотят с России 4,5 триллиона
  17. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:52
    +2
    Польша - это какой-то фурункул, который надо раздавить!
    А вообще-то пусть лают друг на друга. Нам это только выгодно...
  18. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:56
    0
    Польша направит Германии ноту о необходимости выплаты репараций
    belay Только бумага должна быть мягкая, ну можете сами ее помять, колбаса не обидится. request
  19. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 07:56
    0
    А я всё гадаю, откуда это украинцы понабрались наглости...
  20. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 07:59
    0
    Сумму в почти 1,3 триллиона евро поляки намерены стребовать с немцев любыми путями, вплоть до привлечения международных организаций и т.д.

    Любыми путями? А повоевать слабо? laughing
  21. Joker62
    Joker62 Сегодня, 08:04
    0
    Тогда, господа ляхи, готовьте к тому, о возврате незаконных вами земли Германии. Это будет еще дороже, чем ваши требования о репарации от Германии.