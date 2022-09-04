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Власти Греции сочли слова Эрдогана об островах в Эгейском море угрозой начать боевые действия

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Афины нервозно отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана относительно того, что Греция «оккупирует несколько островов Эгейского моря». В ходе своего выступления турецкий лидер заявил о том, что острова в Эгейском море имеют статус демилитаризованной территории, однако вооружённые силы Греции в последнее время наращивают на них военное присутствие, создают военную инфраструктуру.


До этого президент Турции заявил о том, что «Греция не так важна для блока НАТО, как Турция» и что именно «благодаря Турции НАТО является сегодня сильным альянсом».

В греческой прессе заявили, что Эрдоган «своими заявлениями раскалывает Североатлантический блок». Это диаметрально противоположное заявление тому, которое ранее сделал сам Эрдоган, только с выпадом в адрес Греции.

Теперь турецкий президент заявил о том, что если Греция не остановится в своей милитаризации островов Эгейского моря, то «Турция со временем сделает всё необходимое».

Эрдоган:

Греческая оккупация островов в Эгейском море не связывает нам руки. Мы сделаем всё необходимое против этого, когда наступит момент.

Официальные Афины сочли заявление Эрдогана по вопросу островов угрозой начать боевые действия.

В МИД Греции сообщили о том, что они решили обратиться к союзникам и партнёрам по поводу «провокационных заявлений Турции, подрывающих сплочённость нашего альянса в опасный период».

Можно отметить, что в НАТО опасаются реального греко-турецкого военного конфликта, который может не только поставить «единство» альянса под вопрос, но и привести к большой войне в северо-восточном Средиземноморье.
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16 комментариев
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  1. V1er
    V1er Сегодня, 07:24
    +2
    "Греческая оккупация островов в Эгейском море не связывает нам руки. Мы сделаем всё необходимое против этого, когда наступит момент." - заявил Эрдоган.
    Официальные Афины сочли заявление Эрдогана по вопросу островов угрозой начать боевые действия.


    Пусть едят друг друга, пауки в банке. Нам это только на руку. Раздор в НАТО - меньше сил на Россию останется.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:28
      +5
      Не пауки, а братья по оружию (в рамках НАТО)! laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:36
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Не пауки, а братья по оружию (в рамках НАТО)! laughing

        Интересно - а в случае прямого вооружённого конфликта американцы ведь не останутся в стороне? Не утерпят ведь. И кому они оружие будут поставлять? Турки вроде бы и без поставок обойдутся, а Греция - это не Украина. Им поставляй, не поставляй - без толку.

        Америка всем своим настроем показывает, что вторую Украину потянет (Тайвань). А третью?
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:56
        0
        Не пауки, а братья по оружию

        Слово "братья" надобно в кавычки взять... wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:24
    +5
    «Греция не так важна для блока НАТО, как Турция»

    ***
    — Эрдоган : «Меняю одну Грецию на Финляндию и Швецию!»...
    ***
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:25
    +3
    Давай, Эрдоган! Вперед! За то, что до сих пор не приняли в ЕС, покажи свою мощь всему НАТО! Посмотрим, как они будут их мирить! )))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: Егоза
      Давай, Эрдоган! Вперед! За то, что до сих пор не приняли в ЕС, покажи свою мощь всему НАТО! Посмотрим, как они будут их мирить! )))

      А, кстати, что там с пятой статьёй, если два члена НАТО передерутся? Там в уставе НАТО вобще что-нибудь по этому поводу сказано?

      Пятую-то статью, в отличие от "младоНАТОвцев", я читал и, на их месте, не возлагал бы на неё в плане защиты таких надежд. А вот про войнушку внутри НАТО я что-то ничего не припомню.
  4. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 07:27
    0
    Интересно,какой это "опасный период"для НАТО?А,они решили профит с руины поиметь,но не срастается.И теперь уже затрусились..
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:28
    +4
    Без поляков и турков жизнь в ЕС и НАТО была бы такой преснятиной... Никакие Макроны, Бербоки и пр. этих ребят не заменят.
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:29
    +7
    После того, как Греки присоединились к антироссийским санкциям, воще их не жалко если чего начнётся .
    no
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 07:35
      +2
      Всё же не греки, а их правительства, хотя Вы правы. Присоединяюсь. Нас вряд ли кто жалеет.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:40
    +2
    Греция еще не раз огребет за свою политику сидения на двух стульях, Турция ни перед чем не остановится, любопытно посмотреть как блок НАТО будет использовать 5-ю статью, когда две страны НАТО сойдутся в партере грекотурецкой вольной борьбы.
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:42
    0
    Афины сочли это угрозой?
    Здесь не угроза, а прямое четкое заявление президента Турции, что они ждут "когда наступит момент". Никто за греков вписываться не будет: обе страны в НАТО, еще и роль и геополитическое значение Турции для НАТО, а главное для США, важнее.
  9. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 07:55
    0
    Официальные Афины сочли заявление Эрдогана по вопросу островов угрозой начать боевые действия.

    Скорее начинайте. Хватит обмениваться "комплиментами." smile
    Нам нужен раскол в НАТО.
  10. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 07:57
    0
    У всех вдруг руки зачесались... Ну и правильно
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:05
    0
    в НАТО опасаются реального греко-турецкого военного конфликта, который может не только поставить «единство» альянса под вопрос, но и привести к большой войне в северо-восточном Средиземноморье.
    Шо поделаешь, фурункул созрел. А «единство», ну это уже даже не вызывает улыбку. Претензии: Польша - Германия, Турция - Франция, да и Франция - Германия (кто будет главной армией НАТы)