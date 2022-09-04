Власти Греции сочли слова Эрдогана об островах в Эгейском море угрозой начать боевые действия

Афины нервозно отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана относительно того, что Греция «оккупирует несколько островов Эгейского моря». В ходе своего выступления турецкий лидер заявил о том, что острова в Эгейском море имеют статус демилитаризованной территории, однако вооружённые силы Греции в последнее время наращивают на них военное присутствие, создают военную инфраструктуру.
До этого президент Турции заявил о том, что «Греция не так важна для блока НАТО, как Турция» и что именно «благодаря Турции НАТО является сегодня сильным альянсом».
В греческой прессе заявили, что Эрдоган «своими заявлениями раскалывает Североатлантический блок». Это диаметрально противоположное заявление тому, которое ранее сделал сам Эрдоган, только с выпадом в адрес Греции.
Теперь турецкий президент заявил о том, что если Греция не остановится в своей милитаризации островов Эгейского моря, то «Турция со временем сделает всё необходимое».
Эрдоган:
Греческая оккупация островов в Эгейском море не связывает нам руки. Мы сделаем всё необходимое против этого, когда наступит момент.
Официальные Афины сочли заявление Эрдогана по вопросу островов угрозой начать боевые действия.
В МИД Греции сообщили о том, что они решили обратиться к союзникам и партнёрам по поводу «провокационных заявлений Турции, подрывающих сплочённость нашего альянса в опасный период».
Можно отметить, что в НАТО опасаются реального греко-турецкого военного конфликта, который может не только поставить «единство» альянса под вопрос, но и привести к большой войне в северо-восточном Средиземноморье.