Власти Греции сочли слова Эрдогана об островах в Эгейском море угрозой начать боевые действия

Греческая оккупация островов в Эгейском море не связывает нам руки. Мы сделаем всё необходимое против этого, когда наступит момент.

Афины нервозно отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана относительно того, что Греция «оккупирует несколько островов Эгейского моря». В ходе своего выступления турецкий лидер заявил о том, что острова в Эгейском море имеют статус демилитаризованной территории, однако вооружённые силы Греции в последнее время наращивают на них военное присутствие, создают военную инфраструктуру.До этого президент Турции заявил о том, что «Греция не так важна для блока НАТО, как Турция» и что именно «благодаря Турции НАТО является сегодня сильным альянсом».В греческой прессе заявили, что Эрдоган «своими заявлениями раскалывает Североатлантический блок». Это диаметрально противоположное заявление тому, которое ранее сделал сам Эрдоган, только с выпадом в адрес Греции.Теперь турецкий президент заявил о том, что если Греция не остановится в своей милитаризации островов Эгейского моря, то «Турция со временем сделает всё необходимое».Эрдоган:Официальные Афины сочли заявление Эрдогана по вопросу островов угрозой начать боевые действия.В МИД Греции сообщили о том, что они решили обратиться к союзникам и партнёрам по поводу «провокационных заявлений Турции, подрывающих сплочённость нашего альянса в опасный период».Можно отметить, что в НАТО опасаются реального греко-турецкого военного конфликта, который может не только поставить «единство» альянса под вопрос, но и привести к большой войне в северо-восточном Средиземноморье.