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Трамп решил процитировать советского лидера по поводу подсчёта голосов на выборах

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Трамп решил процитировать советского лидера по поводу подсчёта голосов на выборах

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что результаты выборов в США, на основании которых победа была присуждена Джо Байдена, оказались сфальсифицированными. Для выражения своей мысли Трамп привёл слова одного из советских руководителей.


Трамп:

Ленин (Трамп сделал ударение на втором слоге, отметив, что так для него изысканнее звучит) как-то сказал, что считающий голоса гораздо важнее кандидата. И, пожалуй, он был прав.

По всей видимости, экс-глава американского государства имел в виду фразу, звучащую так: «Не важно, как и кто в партии будет голосовать, чрезвычайно важно то, как и кто будет считать голоса». Правда, нет точных свидетельств того, что эти слова принадлежат именно Владимиру Ленину. Часто это же изречение соотносят с другим советским лидером – Иосифом Сталиным.

В данном случае не столь важен конкретный автор этих слов, важнее то, что человек, занимавший высший пост в США, даёт понять, что на выборах в этой стране возможны фальсификации и, мало того, эти фальсификации всё активнее осуществляются.

Трамп в своей речи раскритиковал Байдена за то, что тот на днях фактически причислил всех американцев, голосовавших «за другого кандидата», к «полуфашистам» и «экстремистам». Напомним, что на неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что противники Джо Байдена, лица, которые сомневаются в исходе выборов, «имеют определённо склонности к экстремизму». Получается, что к экстремистам в администрации Байдена относят десятки миллионов американских граждан.

Трамп:

Если бы выборы в 2020 году были честными, если бы честным был подсчёт голосов, то я бы переизбрался тогда на второй срок.
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:47
    +2
    Всегда подозревал Трампа в том, что он читал классиков марксизма-ленинизма и тайно им симпатизирует, все так только про подсчет голосов после голосования Сталин сказал.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:52
      +3
      Цитата: Silver99
      Всегда подозревал Трампа в том, что он читал классиков марксизма-ленинизма и тайно им симпатизирует

      Ну вот... А наши открещивались, что он не агент "КейДжиБи"... lol
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 07:56
        +7
        Подкидываю Донни еще один афоризм Сталина: 9 февраля 1946 года в предвыборной речи Сталин ответил недовольным: "Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности". Как это актуально )))
        1. СЕРЖ ант
          СЕРЖ ант Сегодня, 08:07
          +1
          «Не важно, как проголосуют, — важно, как посчитают». Впервые фразу приписал Сталину его бывший помощник, перебежчик Борис Бажанов, в своих мемуарах. Приводил он её так: «Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно — это кто и как будет считать голоса». Опять же, приводил её предатель, доверять его словам я лично не могу. Крайне сомнительно, чтобы Сталин говорил эту явно
          компрометирующую фразу на людях. Да и к тому же Сталин точно не был первоисточником высказывания. Эти слова принадлежат товарищу Наполеону за нумером 3, известному фальсификатору выборов после одного из плебесцитов во Франции. Так что здесь как говорится «не все так однозначно» ©
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:49
    +5
    Слышал где-то, что за Байдена проголосовали больше миллиона "мёртвых душ". Правда или нет - достоверно не знаю, но в СЕГОДНЯШНЕЙ Америке возможно всё.

    И раньше, подозреваю, всё это было - мы и на себе в 96-м "американские технологии выборов" испытали. Но раньше хоть они это прятали, а сейчас даже не считают нужным что-то скрывать.
    1. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      больше миллиона "мёртвых душ".

      В некоторых штатах бюллетеней больше, чем избирателей, иногда в два раза. Это почти 2 миллиона голосов призраков в 29 штатах.

      В 96 все прочувствовали компанию ЕБНа голосуй или проиграешь
      и сколько там было поддельных голосов до сих пор не известно.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:49
    +5
    Ленин как-то сказал, что считающий голоса гораздо важнее кандидата. И, пожалуй, он был прав

    ***
    Ленин
    и теперь
    живее всех живых...


    ***
  4. V1er
    V1er Сегодня, 07:51
    +2
    А при Трампе жилось то веселее laughing Старичок в своих речах отжигал. Да и приятно было по новостям наблюдать, как темнокожие крепкие ребята коммунизируют белые магазины. А если вспомнить народную экскурсию по Капитолию... drinks Скучно уж точно не жилось. А при Байдене совсем не смешно стало.
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:53
    +3
    Наши классики марксизма - ленинизма скоро будут в тренде в Америке, а значит и на Западе в целом.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:21
      +1
      Цитата: ИВЗ
      Наши классики марксизма - ленинизма скоро будут в тренде в Америке, а значит и на Западе в целом.

      Что значит "скоро"? Там в вузах и не переставали изучать труды В.И. Ленина и И.В. Сталина.
      А вот что касается " к экстремистам в администрации Байдена относят десятки миллионов американских граждан.", то тут Байден прав. Иначе бы США не завоевали бы свои позиции по всему миру. Да и у себя в стране они "в сладком" (убийствам) не отказывают
  6. V1er
    V1er Сегодня, 07:55
    +2
    Получается, что к экстремистам в администрации Байдена относят десятки миллионов американских граждан.

    Мёрзни мёрзни, волчий хвост. За союз народных коммунистических штатов Америки drinks )
  7. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:07
    +1
    Ну как тут не вспомнить никарагуанского диктатора Самосу, у которого есть прямо таки шедевральное изречение: "Вы выиграли выборы, а я подсчет голосов"... wink
  8. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:10
    +1
    В данном случае не столь важен конкретный автор этих слов, важнее то, что человек, занимавший высший пост в США, даёт понять, что на выборах в этой стране возможны фальсификации и, мало того, эти фальсификации всё активнее осуществляются.

    Не менее важно, что лидер нашего "вероятного противника" (так называли членов НАТО в наших учебниках в ВУ в 80-х) почитывает апологетов Марксизма-Ленинизма.... Капля камень точит, глядишь, и перекуется к финальной черте...