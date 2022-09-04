Трамп решил процитировать советского лидера по поводу подсчёта голосов на выборах

Ленин (Трамп сделал ударение на втором слоге, отметив, что так для него изысканнее звучит) как-то сказал, что считающий голоса гораздо важнее кандидата. И, пожалуй, он был прав.

Если бы выборы в 2020 году были честными, если бы честным был подсчёт голосов, то я бы переизбрался тогда на второй срок.

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что результаты выборов в США, на основании которых победа была присуждена Джо Байдена, оказались сфальсифицированными. Для выражения своей мысли Трамп привёл слова одного из советских руководителей.Трамп:По всей видимости, экс-глава американского государства имел в виду фразу, звучащую так: «Не важно, как и кто в партии будет голосовать, чрезвычайно важно то, как и кто будет считать голоса». Правда, нет точных свидетельств того, что эти слова принадлежат именно Владимиру Ленину. Часто это же изречение соотносят с другим советским лидером – Иосифом Сталиным.В данном случае не столь важен конкретный автор этих слов, важнее то, что человек, занимавший высший пост в США, даёт понять, что на выборах в этой стране возможны фальсификации и, мало того, эти фальсификации всё активнее осуществляются.Трамп в своей речи раскритиковал Байдена за то, что тот на днях фактически причислил всех американцев, голосовавших «за другого кандидата», к «полуфашистам» и «экстремистам». Напомним, что на неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что противники Джо Байдена, лица, которые сомневаются в исходе выборов, «имеют определённо склонности к экстремизму». Получается, что к экстремистам в администрации Байдена относят десятки миллионов американских граждан.Трамп: