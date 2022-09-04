Военное обозрение
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Генштаб ВСУ заявил о якобы применении российскими войсками ЗРС С-300 для уничтожения наземных объектов Украины

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Российские войска продолжают нанесение ударов высокоточными ракетами по военной инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь. О многочисленных прилетах сообщают украинские интернет-ресурсы, в частности Николаева и Одессы. Однако из-за введенного запрета на какую-либо публикацию сведений, которые могут "повредить" ВСУ, все сообщения ограничиваются только констатацией факта "прилета" и объявления воздушной тревоги. Даже публикаций заретушированного видео и фото стало значительно меньше.


Согласно информации из украинских пабликов, в Николаеве за ночь прогремело несколько взрывов, по-видимому, наши продолжают уничтожать выявленные пункты временной дислокации резервов ВСУ, которые планировалось перебросить на линию фронта. Подтверждает это и Генштаб ВСУ, заявивший о более 10 ракетных и 24 авиационных ударов, нанесенных российскими войсками за сутки.

При этом в Киеве продолжают утверждать, что у России заканчиваются высокоточные ракеты и поэтому российские войска якобы для ударов по Украине используют "устаревшие зенитные ракеты" ЗРС С-300. Причем это отражается в официальных сводках Генштаба ВСУ. Вот пример из сегодняшней утренней сводки:

Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них непригодны к применению


Между тем зенитные ракеты от комплексов С-300 действительно иногда падают на головы украинцев, но только не из-за того, что их якобы применяет Россия, а совсем наоборот. Все дело в том, что стоящие на вооружении ВСУ ЗРС С-300 давно уже устарели, а срок хранения ракет превышен в два или три раза. Часть применяемых ракет украинских комплексов из-за старости не в состоянии поразить цель и падают на землю, после чего их выдают за последствия "обстрела русских". Это уже не первый раз, когда звучат подобные обвинения, рассчитанные на ничего не понимающих в военном деле гражданских.
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5 комментариев
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  1. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:10
    +2
    Похоже, кастрюлеголовым, на головы падают их ракеты зрк, запущенные в целях обороны, как всегда мимо. Вот и выдают за ракеты РФ!(((
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:12
    +2
    Наведение вроде инерциально программное с радиокоррекцией и активное радиолокационное на конечном участке? В принципе, если ГСН отключить наверное возможно, почему бы и не утилизовать старьё с некоторой пользой для дела.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: ИВЗ
      Наведение вроде инерциально программное с радиокоррекцией и активное радиолокационное на конечном участке? В принципе, если ГСН отключить наверное возможно, почему бы и не утилизовать старьё с некоторой пользой для дела

      Не уподобляйтесь кастрюлеголовым. Эффективность работы по наземным целям ЗУР по сравнению с КР в десятки раз ниже, да и дальность. fool
  3. rusich
    rusich Сегодня, 08:24
    +1
    Какое поросячье дело хохлосвинам. Наше С-300. Как хотим, так и применяем
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:24
    +1
    у России заканчиваются высокоточные ракеты и поэтому российские войска якобы для ударов по Украине используют "устаревшие зенитные ракеты" ЗРС С-300.

    А если даже и используют, так что? Нужно использовать сначала то, где "срок годности" к концу подходит, а потом уже новенькое применять )))