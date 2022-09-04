В Чечне завершилось формирование нового мотострелкового полка

Я горд, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать 78-й мотострелковый полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Его представляют достойные воины под руководством опытного, талантливого и мужественного командира Зайнди Зингиева. Он является настоящим патриотом своей страны и малой родины. Весь личный состав готов вместе с ним целиком посвятить себя защите интересов Родины

Новый мотострелковый полк завершил формирование в Чеченской республике, он входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии из состава 58-й общевойсковой армии ЮВО. Штаб дивизии расположен в Ханкале. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.Глава Чечни отметил, что в последнее время в республике очень высок уровень патриотизма, сотни молодых парней выразили желание служить в рядах вновь формируемых подразделений российской армии и участвовать в специальной военной операции на Украине. Именно это и способствовало быстрому формированию нового полка, которому теперь предстоит слаживание и боевая подготовка.- написал Кадыров в своем ТГ-канале.Отмечается, что с начала СВО на территории республики сформировано три новых армейских батальона и один полк, получивших название "Ахмат" с добавлением названий сторон света. И вот уже второй полк. Все они укомплектованы выходцами из республики. Кроме того, на территории Чечни продолжается формирование батальонов из добровольцев, прибывающих из всех регионов России. Республика выступила в качестве центра формирования добровольческих сил. При этом все прибывающие в Чечню проходят двухнедельное обучение в центре подготовки спецназа, получая первичные навыки боевой, медицинской и тактической подготовки. Также республика полностью экипирует добровольцев и отправляет в зону СВО. Оружие поступает от Минобороны.