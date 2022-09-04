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В Чечне завершилось формирование нового мотострелкового полка

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В Чечне завершилось формирование нового мотострелкового полка

Новый мотострелковый полк завершил формирование в Чеченской республике, он входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии из состава 58-й общевойсковой армии ЮВО. Штаб дивизии расположен в Ханкале. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.


Глава Чечни отметил, что в последнее время в республике очень высок уровень патриотизма, сотни молодых парней выразили желание служить в рядах вновь формируемых подразделений российской армии и участвовать в специальной военной операции на Украине. Именно это и способствовало быстрому формированию нового полка, которому теперь предстоит слаживание и боевая подготовка.

Я горд, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать 78-й мотострелковый полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Его представляют достойные воины под руководством опытного, талантливого и мужественного командира Зайнди Зингиева. Он является настоящим патриотом своей страны и малой родины. Весь личный состав готов вместе с ним целиком посвятить себя защите интересов Родины

- написал Кадыров в своем ТГ-канале.

Отмечается, что с начала СВО на территории республики сформировано три новых армейских батальона и один полк, получивших название "Ахмат" с добавлением названий сторон света. И вот уже второй полк. Все они укомплектованы выходцами из республики. Кроме того, на территории Чечни продолжается формирование батальонов из добровольцев, прибывающих из всех регионов России. Республика выступила в качестве центра формирования добровольческих сил. При этом все прибывающие в Чечню проходят двухнедельное обучение в центре подготовки спецназа, получая первичные навыки боевой, медицинской и тактической подготовки. Также республика полностью экипирует добровольцев и отправляет в зону СВО. Оружие поступает от Минобороны.
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63 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 08:58
    +14
    хорошая новость, в добрый путь
    1. gansales
      gansales Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: Маз
      хорошая новость, в добрый путь

      И храни их Аллах ! На святую войну идут против бесов и шайтанов западных извративших все и всех своей толерантностью кровавой и столпы семейных и человеческих ценностей ..
      Все сплотились народы России ,ради жизней наших детей от этих педофилов и извращенцев ..!
      Война идет именно с нато и их шавками в Киеве ,а не с народом украины !
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: gansales
        И храни их Аллах !

        - Аллах Акбар! Ахмат - сила!
        - Слава богу, русские пришли!..
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:01
    +2
    Новый мотострелковый полк завершил формирование в Чеченской республике, он входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии из состава 58-й общевойсковой армии ЮВО. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
    Что то мне говорит, что Р. Кадыров собрался отпуск провести на, тфу, в Новороссии. feel
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:28
      +5
      Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сделал неожиданное заявление о том, что он якобы «засиделся» на посту и считает, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

      «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации.

      Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал Кадыров.

      А я вот не совсем понимаю вот это его заявление!
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:17
        -10
        Заявление понятное: он хочет важную должность на федеральном уровне.
        В Москве.
        1. gansales
          gansales Сегодня, 10:21
          +8
          Цитата: voyaka uh
          Заявление понятное: он хочет важную должность на федеральном уровне.
          В Москве.

          Кому что ,а форумчанам из израиля лишь бы плюнуть от злобы ..
          За вас арабы точно не пойдут воевать ,как и другие ..Вот и сидите на своем пяточке и тряситесь ..
          Какие вы злобные все же И молитесь ,чтобы ваше США не рухнуло ..Тогда вас даже русские не спасут от гнева народов БВ и т.д.
          1. Сандор Клиган
            Сандор Клиган Сегодня, 11:47
            +1
            Цитата: gansales
            За вас арабы точно не пойдут воевать

            belay так евреи изначально и есть арабы laughing
        2. АндрейВРН
          АндрейВРН Сегодня, 12:59
          0
          Да нет уж)) Рамзан не штабная крыса и не прислужник! Место бы ему в Малороссии, либо на фронтах... Вот там шайтаны чужеродные кровью бы да умылись!!!))) Я за это!!!
      2. gansales
        gansales Сегодня, 10:32
        -1
        Цитата: Егоза
        А я вот не совсем понимаю вот это его заявление!

        Уходит в отставку ,я так понимаю ,но работать будет
      3. ЧороКыргыз
        ЧороКыргыз Сегодня, 11:47
        +1
        Возможно хочет остаться неформальным лидером а на свое место какого нибудь управляемого человека поставить из круга своего. А сам, балдеть)) рыбачить, на тачках (или на танках) гонять )) крч отдыхать по полной)
      4. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:01
        0
        Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сделал неожиданное заявление о том, что он якобы «засиделся» на посту и считает, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

        «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации.

        Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал Кадыров.

        А я вот не совсем понимаю вот это его заявление!

        Да на фронт он хочет!
        ---
        Надеюсь, убедят что он и так на фронте и давно, и держит этот крайне важный участок фронта просто железно.
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:03
    +5
    такое бы добровольческое движение по всей России ... но вот пока лидеры Чеченцы ... в СВО проявляют мужество и героизм
    1. nnm
      nnm Сегодня, 09:06
      +26
      Вряд ли настроения в Чечне отличаются от общих по стране. Просто у условной Курганской области нет денег на создание баз подготовки и меньше пиара. А по факту, думаю, что подавляющее число добровольцев идёт все из той же российской глубинки.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:46
        0
        Вы правы, набирают и идут, и в моей области, но такого пиара действительно нет, так очень короткий репортаж в местных новостях.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:10
      +12
      если бы в остальной части РФ - было бы такое же общественное устройство, как в Чечне, когда участие в СВО, это что-то типа "путевки в жизнь" , думаю такое добровольческое движение было бы по всей РФ..
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 09:53
      +5
      ......такое бы добровольческое движение по всей России ...

      Немного не так. В Чечню стикаются добровольцы со всей России и не только. Там идет комплектование, обучение, вооружение л/с в центрах боевой подготовки и учебных полигонах, потом переброска на районы боевых действий.
      1. silberwolf88
        silberwolf88 Сегодня, 09:56
        +5
        хорошо если так ... но я пока вижу что до 60% добровольческих формирований в Чечне ... это местные
        1. 4ekist
          4ekist Сегодня, 10:08
          +1
          silberwolf88: но я пока вижу что до 60% добровольческих формирований в Чечне ... это местные

          Может и так. Конкретных цифр не имею.
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:23
      +1
      такое бы добровольческое движение по всей России
      Вы не поверите по всей России. Но на ВО рекламируют только Чечню.
    5. Грица
      Грица Сегодня, 10:36
      +1
      Цитата: silberwolf88
      такое бы добровольческое движение по всей России ... но вот пока лидеры Чеченцы ... в СВО проявляют мужество и героизм

      Интересно бы узнать, какое количество добровольцев сформировано в других регионах России? Чечня, тут, конечно, в бесспорных лидерах. У нас в Приморье сформирован добровольческий батальон "Тигр" и Арсеньевский ремонтно-механический батальон.
      Еще интереснее было бы узнать, что там Москва сформировала из хипстеров, блогеров и всяких трансгендеров?
      1. nnm
        nnm Сегодня, 10:54
        +5
        С чего вы так решили, что Чечня в лидерах ?
        С того, что об этом в СМИ говорят ?.
        В лидерах всегда были наименее экономически стабильные регионы России. Например - та же Курганская область, Где ещё задолго до СВО на контракт уходили аж за взятки (оценочное суждение) и тп регионы.
        Построй такой же центр подготовки как в Чечне, дай пиар - удивитесь количеству добровольцев. В принципе, в Чечне та же история - когда служба - это социальный лифт в регионе без промышленности, достойного образования, работы. По сути, это ровно такая же история как и для курганской области (и многих других). Помню как чеченцы специально переезжали в другие регионы, что бы их могли призывать, а потом перейти на контрак в тот период, когда был запрет на их призыв в армию.
        А теперь просто представьте, что бы любой другой губернатор в стране рассказывал о том, как формирует "ивановскую гвардию", "спецназ Тувы"...и где он окажется через сутки?
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 11:14
          -1
          Цитата: nnm
          Построй такой же центр подготовки как в Чечне, дай пиар - удивитесь количеству добровольцев.

          Тогда вопрос - почему не строят? hi
          1. nnm
            nnm Сегодня, 11:20
            +3
            Вы серьезно ???
            Да потому, что федеральный центр никогда на это денег не даст, потому, что первому губернатору, только заикнувшемуся о "курганской гвардии" снесут голову моментально.
            Например, есть и много лет готовит специалистов , скажем так, "ростовский центр подготовки" , на его счету в десятки раз больше подготовленных бойцов....вы хотя бы раз слышали такой же пиар о нем ? И вы будете смеяться, но инструкторы чеченского центра, в своей большей массе, прошли подготовку именно в ростовском центре
        2. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 11:49
          -2
          В местах отдаленных, так он окажется, внезапно, коррупционер и вообще не друг российских детей laughing
      2. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: Грица
        Интересно бы узнать, какое количество добровольцев сформировано в других регионах России?

        НиНО - танковый батальон имени К. Минина! на полигоне в Мулино проходят постоянные учения
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:04
    0
    Патриот России! Спасибо от всего народа России!
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 09:05
    +5
    Хорошая новость, но хоть бы скорее всё это результативно закончилось. Пусть ребята вернутся живыми.
  6. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 09:08
    +8
    А как там Одесская бригада ? Что то вообще тишина про нее
    1. Грица
      Грица Сегодня, 10:39
      +3
      Цитата: FoBoss_V
      А как там Одесская бригада ? Что то вообще тишина про нее

      Я тут на ВО как то выразил свое мнение по поводу этой мифической Одесской бригады. Что мол, все это только один красивый ролик и говорильня парочки известных персонажей, не более. Нет никакой Одесской бригады. Правда меня сразу какашками закидали доверху.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:41
        +1
        пока ждём,
        Одесская Бригада ждет приказа для броска на Новую Одессу
        в сторону Южно-украинской АЭС - для обхода Николаева
        предвестником наступления будет остановка работы ЮАЭС
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:12
    +14
    Какое-то странное чувство вызывают строки:
    Новый мотострелковый полк завершил формирование в Чеченской республике, он входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии из состава 58-й общевойсковой армии ЮВО.

    ВС РФ теперь ВСЕ будут формироваться по территориально-национальному признаку? Как это понимать - ЧВК Кадырова или...
    Понятны формирования Росгвардии на территории ЧР, но дивизия ВС РФ с таким принципом формирования мне непонятна.
    1. Комментарий был удален.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:33
      +8
      Естественно это опасно . Все эти чеченские -бурятские - адыгейское бригады , могут стать оружием в борьбе за власть и послужить причиной распаду РФ .
      1. silberwolf88
        silberwolf88 Сегодня, 09:57
        +3
        могут конечно в теории ... но это если профукать общенациональную идею ... и опять свести всё к мелкопоместной
        1. SARANCHA1976
          SARANCHA1976 Сегодня, 10:23
          +7
          Не подскажите какая у нас национальная идея... Хотя бы официальная. А то кроме бабки есть всё можно, и прав тот у кого больше прав ничего больше на ум не приходит
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:50
        0
        Очевидно кто продвигают такое всё не считают это опасным.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 11:33
          +1
          Цитата: AdAstra
          Очевидно кто продвигают такое всё не считают это опасным.

          Это и странно .
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 11:39
            +1
            В их парадигме вполне нормально, ведь, и я думаю, что это правда, все родственники там - за границей, которая не на замке, а которые здесь уверены, что успеют добраться до самолёта туда.
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 11:49
              0
              Не знаю о ком Вы пишите ... Чья это парадигма ... У многих простых граждан России родственники живут за границей .Время было такое .. Но знаю , что польза от нац. формирований меньше , чем опасность в будущем .
              1. AdAstra
                AdAstra Сегодня, 11:55
                0
                Меньше, кто ж спорит.
      3. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:10
        0
        Эти формирования не по национальному, а по территориальному принципу. В тех же бурятских и адыгейских русских больше, чем бурят и адыгейцев.
  8. Филин
    Филин Сегодня, 09:15
    +11
    Судя по "бородочам" на фотографии, опять наступаем на те же грабли, формируя национальные, а для ЧР, националистические формирования. Не забывайте июнь 41-го года, когда 2 литовские дивизии, перебив комсостав, открыли более 20 километров фронта (Павлов об этом заявлял на суде), не забывайте конец 80-х и начало 90-х, когда национальные формирования не пресекали межнациональные конфликты, а в них активно участвовали, с одной из сторон.
    1. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 09:22
      -3
      Не стоит проводить параллели. Они всегда поверхностны, да и момент неудачный
    2. nnm
      nnm Сегодня, 09:24
      +10
      Особенно, когда патриотизм основывается на дотациях, закрывании глаз на то, что республика, фактически выпала из правового поля страны и тд. И что произойдет, если мы больше не сможем дальше также финансировать регион? Или им соседи и "заокеанские партнёры" предложат больше? Или Ивановская область задастся вопросом - а почему не мы?
      Нельзя все основывать на деньгах и отворачивании при постоянных нарушениях закона - нас должно гораздо большее объединять. И цели, и идеология, и производство, и образование. И, возможно, СВО сможет выступить в этом перечне первой точкой, лишь бы развить это сонаправленное действие, желание.
    3. silberwolf88
      silberwolf88 Сегодня, 09:59
      -4
      про Павлова пожалуйста не нужно ... в силу своей безграмотности потерял связь и управление ... национальное не было фактором влияющим кардинально
    4. SARANCHA1976
      SARANCHA1976 Сегодня, 10:25
      0
      Подскажите пруф на 2 литовские дивизии
    5. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:52
      0
      Ну так бег по граблям это наше всё, мы без этого не можем.
  9. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 09:21
    -1
    Молодец Кадыров. и назначить генерал-губернатором Куева вместо наркомана. Он быстро этих пи....в к памяти вернёт. Ребятам удачи и
  10. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:28
    +12
    Интересно какой не умный человек додумался по всей стране формировать воинские подразделения по территориальному признаку? Что опыт предыдущих лет по созданию территориальных или национальных подразделений забыли. Они в первую очередь кому подчиняться будут. Эти чеченские батальоны кому в первую очередь подчиняются -МО? Три раза ХА - Кадырову и хорошо что он ПОКА на стороне России.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:29
    -3
    На данный момент очень правильное решение. Чеченские полки и батальоны нужны в сво. Спасибо правительству республики за эту работу.
  12. максим1987
    максим1987 Сегодня, 09:44
    -1
    Цитата: nnm
    Особенно, когда патриотизм основывается на дотациях, закрывании глаз на то, что республика, фактически выпала из правового поля страны

    да что вы привязались к правовому полю. Вам не нравится что в Чечне не встретишь пьяных, что в семьях растет несколько детей, что низкий уровень криминала, что турист может туда поехать с меньшим страхом чем в соседний Дагестан и т.п? П.С Про Финляндию, Царство Польское в РИ и их правовой статус не слыхали? Все работает как надо, когда есть сильный лидер и имперская политика!
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 10:20
      +2
      Святочные сказки опять. На крови нельзя построить рай. Опять же когда а если нет сильного лидера- вот тебе мочало начинай сначала. Я прям вижу толпы переселенцев из России в Чечню. Смешно пишите.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:13
        +1
        Чечня часть России. Поэтому правильно писать "из других регионов России в Чечню".
        1. ALARI
          ALARI Сегодня, 13:36
          0
          Да ладно, а ни это знают, что являются частью России? Или только вид делают пока дотации идут.Что то я не помню что Россия объявляла победу во второй чеченской компании, вот амнистию боевиков у которых руки по локоть в крови помню, а победу нет.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:56
      0
      Да? А чего ж тогда, когда они приезжают в другие регионы и в раз всё их поведение меняется то, не объясните почему?
    3. Комментарий был удален.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:44
    0
    Участие и вовлеченность Кадырова в СВО нельзя переоценить. Молодец!
  14. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 09:59
    0
    с начала СВО на территории республики сформировано три новых армейских батальона и один полк,/.../ Кроме того, на территории Чечни продолжается формирование батальонов из добровольцев, прибывающих из всех регионов России. Республика выступила в качестве центра формирования добровольческих сил

    Да, не оскудела Россия пассионариями! Вот поэтому мы и победим.
    Удачи и везения всем, кто решил стать воином!
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: ГНМ
      Да, не оскудела Россия пассионариями!

      Какими пассионариями? Пролетариями не оскудела. Вся "пассионарность" (откуда она вообще при отрицательной демографии и большом количестве пенсионеров?) выражается рекламным (вербовочным) лозунгом: "Заработай 1 млн. за шесть месяцев."
      Цитата: ГНМ
      Вот поэтому мы и победим.

      Поэтому победим? А я-то думал, что победим из-за того, что мы за правду, за справедливость... Вон чё оказывается... Из-за пассионарности...
  15. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:59
    -1
    Вот интересно, если судить по фото, каким уставом разрешена такая растительность на лице? request
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:02
      0
      А чего "-" то? Устав он для всех един или не?
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:03
    -1
    Очень хорошие новости. Чеченцы — выдающиеся бойцы.
  17. Алексей_Калашников
    Алексей_Калашников Сегодня, 12:09
    +2
    Честно говоря Я не знаю как к этому относиться. Прочитал все комменты и там мнения очень разные. Полк сформирован. Это не плохо и не хорошо. К боевым действиям он ещё не приступал. Себя никак не проявил. То что ВС РФ численно увеличились - это видимо хорошо, то что за счёт национального формирования - не знаю. Но у меня и нет информации, что чеченцы воюют хуже чем башкиры или тувинцы например. К тому же, чисто русские части тоже умеют разваливаться на красных и белых, или на зелёных, а ещё и предателей под бело-сине-красным флагом. Лично я с чеченцами против педиков и толерастов даже если это важные российские чиновники.
  18. senima56
    senima56 Сегодня, 14:00
    0
    "Работайте, братья!"