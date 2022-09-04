Экс-посол Литвы в США: Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав

Прибалтика может повторить судьбу Украины, если Запад не остановит "российскую агрессию" и проиграет. Как заявил экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, это может случиться в случае победы российской армии над украинской.В Вильнюсе прошла конференция под названием "Форум свободная Россия", на которой собрались все нынешние противники России из Прибалтики, Украины и Белоруссии, а также сбежавшие на Запад российские либералы и так называемые "оппозиционеры". Как уже понятно из названия конференции, речь там шла о способах "свержения режима" и "возвращения" России в ряды "свободных и демократических" государств.Говорить о том, как оскорблялась на этой "конференции" Россия, ее власть и народ, наверное не нужно. Каждый выступающий счел своим долгом вылить бочку грязи на российского президента, российскую армию и проводимую спецоперацию. Но, как всегда бывает в таких либеральн-оппозиционных тусовках, ни о чем присутствующие договориться конкретно не смогли, сведя все к просьбам в адрес западных стран, в частности США. Основная просьба - не прекращать помощь Украине, так как это приведет к "дальнейшей эскалации" и "российской агрессии" против других стран, в частности Прибалтики.Так экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил, что в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет. Что бы этого не случилось, он призвал развернуть партизанское движение на территории России и свергнуть "режим Путина".А сбежавший от российского правосудия экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал легализовать так называемый "Русский корпус" – вооруженное формирование, которое планируется сформировать из бывших граждан России, сбежавших на Запад "от режима". Видимо Гудкову не дают покоя лавры другого "Русского корпуса", воевавшего на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Экс-депутат призвал россиян вступать в ряды корпуса и сражаться на стороне ВСУ против российской армии.