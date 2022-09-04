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Экс-посол Литвы в США: Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав

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Прибалтика может повторить судьбу Украины, если Запад не остановит "российскую агрессию" и проиграет. Как заявил экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, это может случиться в случае победы российской армии над украинской.


В Вильнюсе прошла конференция под названием "Форум свободная Россия", на которой собрались все нынешние противники России из Прибалтики, Украины и Белоруссии, а также сбежавшие на Запад российские либералы и так называемые "оппозиционеры". Как уже понятно из названия конференции, речь там шла о способах "свержения режима" и "возвращения" России в ряды "свободных и демократических" государств.

Говорить о том, как оскорблялась на этой "конференции" Россия, ее власть и народ, наверное не нужно. Каждый выступающий счел своим долгом вылить бочку грязи на российского президента, российскую армию и проводимую спецоперацию. Но, как всегда бывает в таких либеральн-оппозиционных тусовках, ни о чем присутствующие договориться конкретно не смогли, сведя все к просьбам в адрес западных стран, в частности США. Основная просьба - не прекращать помощь Украине, так как это приведет к "дальнейшей эскалации" и "российской агрессии" против других стран, в частности Прибалтики.

Так экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил, что в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет. Что бы этого не случилось, он призвал развернуть партизанское движение на территории России и свергнуть "режим Путина".

А сбежавший от российского правосудия экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал легализовать так называемый "Русский корпус" – вооруженное формирование, которое планируется сформировать из бывших граждан России, сбежавших на Запад "от режима". Видимо Гудкову не дают покоя лавры другого "Русского корпуса", воевавшего на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Экс-депутат призвал россиян вступать в ряды корпуса и сражаться на стороне ВСУ против российской армии.
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115 комментариев
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  1. V1er
    V1er Сегодня, 09:46
    +28
    В Вильнюсе прошла конференция под названием "Форум свободная Россия", на которой собрались все нынешние противники России из Прибалтики, Украины и Белоруссии, а также сбежавшие на Запад российские либералы и так называемые "оппозиционеры"

    Когда они говорят о свободе, то представляют нищих и босых рабов. Так они хотя видеть "свободную Россию". Мы и без вас свободны и очень даже мотивированы. А вы очень не свободны. И вам скоро воздаться полностью за ваши поступки. Блокада Калининграда? Снов памятников? Вы сами даёте повод начать Денацификацию Прибалтики.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 09:57
      +20
      Ну возвращать в состав ,как во времена СССР не собираемся (неблагодарные вы оказались )))))..
      А вот денацификацию нацизма проведем обязательно ..!
      Как ,ну это уже наше дело ..Много есть способов ,Судоплатов тому пример..и т.д.
      Осквернение могил Советских солдат ,геноцид русскоязычных и т.д. Мы все помним и готовимся к этому по всем юридическим международным правилам ..Ждите !!!!
      1. poquello
        poquello Сегодня, 10:07
        +20
        Цитата: gansales
        Ну возвращать в состав ,как во времена СССР не собираемся

        за всех то не говорите, лично считаю что надо отобрать наши земли у диких племён
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 10:28
          +12
          Совсогласен! За государственную несостоятельность и скатывание в нацизм ликвидировать государственность лимитрофов и сделать губернии с правом иметь органы местного самоуправления как по всей России, сохранить местный язык в деревнях и сёлах, в городах - госязык управления - РУССКИЙ.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 10:53
            +4
            Если в Прибалтике когда-то захотят провести референдум о присоединении к России, то надо и в России будет провести референдум, согласны ли мы их присоединить.
            И лично я на том референдуме буду голосовать против.
            Работать не хотят, требуют слишком многое.
            НАХЛЕБНИКИ !
            Не нужны они нам.
            А если кто хочет жить в России и готов не только иметь права, но и обязанности - пусть едет в Россию.
            1. Sergej1972
              Sergej1972 Сегодня, 11:29
              +6
              Вопрос о северо-востоке нынешней Эстонии и нынешнем латвийском Даугавпилсе с окрестностями, равно как и о нынешней литовской Клайпеде с окрестностями надо решать отдельно.
            2. poquello
              poquello Сегодня, 11:34
              +1
              Цитата: Shurik70
              Если в Прибалтике когда-то захотят провести референдум о присоединении к России

              вы вообще о чём говорите? там засели нацистские племена которые прав на эту землю не имели и не имеют, туда надо вернуть тех кто там жил и работал
              1. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 13:52
                0
                Цитата: poquello
                там засели нацистские племена которые прав на эту землю не имели и не имеют, туда надо вернуть тех кто там жил и работал

                Без геноцида нацистов от туда уже не выгнать.
                А на геноцид Россия не пойдёт.
          2. volodimer
            volodimer Сегодня, 10:57
            +3
            С одной стороны.. Сборище болезных и прямо полная "палата №9".
            А с другой стороны ведь правильно говорит.
            в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет.
            Вернём всё своё, пусть и не "в течение пяти лет"...
            Чуют самки собаки, что дотявкались.
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:01
              0
              Цитата: volodimer
              Вернём всё своё, пусть и не "в течение пяти лет"...

              Пётр I не по глупости прибалтику покупал.
              В сорении деньгами замечен не был.

              И сейчас вместо того, чтоб "вольную" им подписывать лучше уж было выставить на аукцион, а потом его отменить из-за единственности покупателя. good
            2. Пауль Зиберт
              Пауль Зиберт Сегодня, 13:20
              0
              Цитата: volodimer
              в течение пяти лет

              Если это касается Прибалтики, то достаточно будет пяти часов... wink
        2. Младший рядовой
          Младший рядовой Сегодня, 10:49
          +7
          Лучше подождать. "Отбирание земель" подразумевает что всех этих прибалтийских тигров надо будет кормить. Оно нам надо? Экономика ЕС начнет конкретно загибаться именно с Прибалтики. Сами на шею первыми попросятся. Но быть в друзьях России - это привилегия.
          1. poquello
            poquello Сегодня, 11:36
            +3
            Цитата: Младший рядовой
            "Отбирание земель" подразумевает что всех этих прибалтийских тигров надо будет кормить.

            ага щаз! в хутора и на самообеспечение
            1. Младший рядовой
              Младший рядовой Сегодня, 12:23
              +2
              На самом деле вопрос самообеспечения интересный и не такой простой как кажется. Если попробовать разобраться в чухонской экономике (в очень упрощенной форме) за последние лет 300, то можно сделать такой прикид:
              1. Чухонцы под нежной диктатурой немецких баронов жили и радовались урожаю картошки и немного транзитничали по морским делам. И при этом даже и не думали выпендриваться.
              2. СССР сделал из Прибалтики "витрину советской жизни", кормил ее, строил заводы и АЭС.
              3. Дальше чухонцев дотациями кормило ЕС, по проверенной американской схеме.
              Сейчас 2 и 3 пункт отпадает, народ с Прибалтики бежит, производства стоят, энергетика подубита. Остается только пункт 1.
          2. volodimer
            volodimer Сегодня, 13:45
            0
            быть в друзьях России - это привилегия.

            Леонид, это классный троллинг эстонской премьерши laughing laughing laughing
            И очень правильное замечание. hi
        3. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 11:31
          +1
          А племена куда девать? Земли то согласен, хорошие, но племена больно дикие!
          1. poquello
            poquello Сегодня, 11:39
            +1
            Цитата: Сергей3
            А племена куда девать? Земли то согласен, хорошие, но племена больно дикие!

            Цитата: poquello
            дармоедам и предателям выделить три больших хутора и пусть там свинок выращивают и веночки плетут
          2. 30 вис
            30 вис Сегодня, 11:44
            0
            Цитата: Сергей3
            А племена куда девать? Земли то согласен, хорошие, но племена больно дикие!

            Дикие говорите ? laughing Тогда в зоопарк ... Резервации , как в штатах и ни чего, весь мир ездит посмотреть на дикие индейские племена в зоопарке американском .. .. hi drinks good
        4. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 12:24
          +2
          надо отобрать наши земли

          Вот это - правильно. Нужно вернуть земли России, некогда выкупленные Петром в состав России, и за которые Россия заплатила также кровью своих солдат!!!
          Земли, принадлежащие России, должны быть возвращены в состав России.
        5. gansales
          gansales Сегодня, 12:28
          0
          Цитата: poquello
          Цитата: gansales
          Ну возвращать в состав ,как во времена СССР не собираемся

          за всех то не говорите, лично считаю что надо отобрать наши земли у диких племён

          Особая зона будет , с военными базами России .и жестким контролем всего и всех ..Только так соглашусь ! Видел я их злобные глазки во времена СССР ..

          Ну а сейчас ,когда могилы наших солдат оскверняют и марши сс проводят и геноцид русскоязычных проводят ..Пора опять возвращаться к Российкой империи и как они проводили национальную политику ..Чуть ,что сразу Бунтовщик и вор ..В Сибирь на каторгу .Жестко ,но эффективно было .
          И такой оголтелой русофобии не было ..СССР пыталось по хорошему и задабривало их всячески в ущерб РСФСР ..Но отплатили они нам за все наше благодушие !
        6. sagitovich
          sagitovich Сегодня, 13:00
          0
          И опять вкладыааться? Пенсиями и прочим обеспечивать. А чуть жирок наберут, опять в Евросоюз убегут.
          1. poquello
            poquello Сегодня, 13:07
            +1
            Цитата: sagitovich
            И опять вкладыааться? Пенсиями и прочим обеспечивать. А чуть жирок наберут, опять в Евросоюз убегут.

            "А ты не путай свою личную шерсть с государственной"
            нефиг этих ушлёпков к государству допускать
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:48
        +1
        Войти в состав России - это привилегия, а вовсе не право, по крайней мере именно так быть должно. Жители прибалтийских государств явно не достойны такой привилегии. Так что если эти территории и войдут в состав нашего государства, то таким же образом, как когда то вошёл Кенигсберг, и, кстати, так же вошли в состав Польши бывшие немецкие земли - с полным изгнанием предыдущего населения.
      3. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 11:59
        +1
        «Договором о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» Литва получала полумиллионный Виленский край.
        Литва принялась мстить за годы пребывания Вильнюса в составе Польши, и жертвами ее мести стали простые поляки.
        Остановить эту вакханалию полонофобии смогла только та самая советская власть: после вхождения Литвы в состав СССР в Виленском крае перестали преследовать поляков.
        https://zampolit-ru.livejournal.com/13469803.html
    2. макс702
      макс702 Сегодня, 10:10
      +6
      Им русским языком сказали НАТО в границах 97го года... Что не понятного?
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 10:27
        +3
        То есть они мечтают и дальше унижать русских и гадить России? Уничтожать памятники и торговать с русскими?
        Никогда мир не будет прежним! Мы ещё сами не знаем, что будет,но будет по другому, по нашему!
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 10:28
        +5
        Полгода СВО прошло и до прибалтов только дошло!
        1. Грица
          Грица Сегодня, 10:46
          +5
          Цитата: Fisherman
          Полгода СВО прошло и до прибалтов только дошло!

          Думаю, еще не до всех. До эстонцев вряд ли...
          1. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 10:51
            +1
            там поэтапно...сначала получение информации, потом перевааааааарииииивание - на этом встало
            1. Romario_Argo
              Romario_Argo Сегодня, 11:36
              0
              население прибалтики уже ностальгирует о жизни в СССР
              95% населения прибалтики хотят уже просто жить с стабильности
              а стабильность по сравнению с ЕС - видят только в лице РФ
              политики - табаки Трибалтов - скоро всё равно уедут на ПМЖ в Майами
          2. Сергей3
            Сергей3 Сегодня, 11:32
            +1
            А дальше ещё Финны есть, до них ещё дольше доходит!
            1. Fisherman
              Fisherman Сегодня, 11:57
              0
              она дааааалекооо, до них не доходит :)
    3. Сергей Дроздов
      Сергей Дроздов Сегодня, 11:58
      0
      А каким-нибудь "Калибром" их там никак накрыть нельзя? – чтобы долго не мучались...
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:48
    +8
    идея конечно хорошая ... но нафига нам эти дармоеды и предатели сдались ... выводы из времён СССР сделаны ... сколько им не пихай денег и предприятий будут воротить свои нацистские морды ... но вот сухопутный коридор до Калининграда нарезать можно ... мы за эти земли золотом платили ... они и так наши
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:59
      +4
      Цитата: silberwolf88
      идея конечно хорошая ... но нафига нам эти дармоеды и предатели сдались ... выводы из времён СССР сделаны ... сколько им не пихай денег и предприятий
      Ну народу там раз-два и обчелся. Предприятия срыли, пашни закакали, удобрения -Ёк, как и навоз. request А незамерзающие порты и базы ВМФ нам пригодятся, а то "другие придут" вплоть до Китая. feel
    2. poquello
      poquello Сегодня, 10:11
      +3
      Цитата: silberwolf88
      нафига нам эти дармоеды и предатели сдались

      дармоедам и предателям выделить три больших хутора и пусть там свинок выращивают и веночки плетут
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 10:25
        +3
        Цитата: poquello
        дармоедам и предателям выделить три больших хутора

        В приграничной полосе за колючей проволокой , причём без газа laughing
        1. poquello
          poquello Сегодня, 10:38
          +1
          Цитата: 41 РЕГИОН
          Цитата: poquello
          дармоедам и предателям выделить три больших хутора

          В приграничной полосе за колючей проволокой , причём без газа laughing

          не, ну это перебор, достаточно буйных на стройки отправить
    3. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: silberwolf88

      нафига нам эти дармоеды и предатели сдались ...
      выводы из времён СССР сделаны

      Главный вывод надо делать из времён конца 80-х, когда кричали "Хватит кормить окраины! Разделимся по своим хатам и как заживём!".

      Вот где собака рылась.
      Развалили величайшую державу в погоне за джинсами и жевачками.

      Наслышались в своё время и про дармоедов и про ненужные земли.
      Прошло 30 лет. И опять "Не нужны нам дармоеды".
    4. Грица
      Грица Сегодня, 10:49
      +2
      Цитата: silberwolf88
      идея конечно хорошая ... но нафига нам эти дармоеды и предатели сдались ... выводы из времён СССР сделаны ... сколько им не пихай денег и предприятий будут воротить свои нацистские морды ... но вот сухопутный коридор до Калининграда нарезать можно ... мы за эти земли золотом платили ... они и так наши

      Если говорить цинично - зачем нам прибалты? А вот некоторые территории, железные дороги, порты, заводы (если еще есть), города - не помешали бы, тем более - это мы все построили.
      С Калиниградской области ведь как то же пропали немцы? Политика должна быть такой, чтобы пропали и эти шавки. В резервации! Можно перенять опыт самых демократичных США в этом вопросе.
      Сейчас все меня обвинят в фашизме laughing
      1. Нетомский
        Нетомский Сегодня, 10:57
        0
        Цитата: Грица
        В резервации! Можно перенять опыт самых демократичных США в этом вопросе.
        Сейчас все меня обвинят в фашизме

        Как в США индейцев сгоняли в резервации в "бэдленды", то есть в переводе с английского в "негодные земли", то нужно шавкам выделить территории на Таймыре и переселить их всех туда.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:48
    +8
    ...Прибалтика может повторить судьбу Украины...

    Конечно может если гафкать на Россию не перестанет. Хватит ума заткнуться - ни кто трогать не будет.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:05
      +4
      После всех действ и выпадов против РФ, Литве стоит готовиться к худшему сценарию. Там "братского" народа у нас нет, за искл. русскоязычного меньшинства.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:49
    +6
    О! До них только дошло, что с такой политикой, их суверенитет под большим вопросом!?
    1. dauria
      dauria Сегодня, 10:03
      +10
      О! До них только дошло, что с такой политикой, их суверенитет под большим вопросом!?

      Они не этого боятся . Они-то надеялись присосаться к единому и могучему как монолит Евросоюзу , а тут бриты слиняли, поляки с немцами грызутся , греки турок не любят . Венгры ушлые газом запаслись напрямую ..Главнюк заокеанский с Китаем бодается , европейцев на "алтарь борьбы" кладёт ..Бросят собачку на перроне одну -одинёшеньку .
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:50
    +10
    Так экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил, что в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет.

    Тайные мечты выдает? А вы сначала Россию спросите, на фиг вы ей нужны?! Померзнете-поглодаете эту зиму - сами прибежите, и никаких 5 лет не над будет
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 09:59
      +4
      Цитата: Егоза
      Тайные мечты выдает? А вы сначала Россию спросите, на фиг вы ей нужны?! Померзнете-поглодаете эту зиму - сами прибежите, и никаких 5 лет не над будет

      Они поразительно догадливы. Трибалтийские вымираты право на существование потеряли...
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 10:10
        +4
        А начать можно с идеи о поддержки провозглашении Нарвской республики (Принаровской ССР). При распаде СССР в 1990—1991 гг. в эстонской части Принаровья (Ида-Вирумаа) распространялись идеи о провозглашении Нарвской республики (Принаровской ССР)
    2. gansales
      gansales Сегодня, 10:05
      +3
      Цитата: Егоза
      Тайные мечты выдает? А вы сначала Россию спросите, на фиг вы ей нужны?! Померзнете-поглодаете эту зиму - сами прибежите, и никаких 5 лет не над будет

      Согласен Елена ! love
      Все будет уже по другому и никаких "братьев" уже не будет ..
      Жесткая денацификация по Судоплатову и т.д.
      Насмотрелись уже на ваши марши "свинорылых" потомков сс и прочих полицаев карателей кровавых ..

      Очень символичное фото для этих нацистских мразей
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 10:10
        0
        Цитата: gansales
        Очень символичное фото для этих нацистских мразей

        Не могу прочитать, что рекламирует полиция?
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 10:30
      +3
      Cударыня hi
      Цитата: Егоза
      сами прибежите,

      Не добегут, они там заборов вдоль границы настроили...вот пускай в своей резервации и бегают - греются
  6. nnm
    nnm Сегодня, 09:52
    +5
    Напомнило:
    "- на его месте должен был быть я!
    - довыеживаешься - будешь!"
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:53
    +5
    Экс-посол Литвы в США: Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав
    Ну проиграет, ну вернет, что так переживать то? request
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:05
      +3
      Как не переживать прибалтусам, ведь тогда работать придется а не на шее сидеть как сейчас, получая серебренники за оголтелую русофобию. Дармоеды.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 09:59
    +4
    Спим и думаем - как бы нам лабусов забрать, правда не понимаем - зачем?
  9. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:59
    +1
    Думайте прежде чем говорить, а ещё лучше молчите. Не нужно гадить России, тогда возможно вам не будем зажимать гениталии в дверях. На нынешний момент вы делаете всё чтобы вам устроили денацификацию и кастрацию одномоментно.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:07
    +1
    ни о чем присутствующие договориться конкретно не смогли,
    belay Пауки в банке, и договориться? Главное засветиться и получить личное финансирование. feel А остальные - конкуренты!
  11. максим1987
    максим1987 Сегодня, 10:08
    +2
    не ссыте! Только Нарву, Котла -Ярве, Латгалию, Мемель, Виленский край!
    1. Грица
      Грица Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: максим1987
      не ссыте! Только Нарву, Котла -Ярве, Латгалию, Мемель, Виленский край!

      И Сувалки!
  12. Virtual
    Virtual Сегодня, 10:11
    +3
    На ... они нам не нужны, даже если снова сами попросятся.
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:12
    +2
    ...если Запад не остановит "российскую агрессию" и проиграет...
    Не если, а когда...
  14. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 10:12
    +1
    сдалась нам прибалтика, как собаке пятая нога :)
    вывезти русских оттуда, и все, пусть дальше прибалты сами варятся в своем гуано :)
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:20
      +4
      Shkworen : сдалась нам прибалтика, как собаке пятая нога :)
      вывезти русских оттуда,

      Неверно. Прибалтика нам нужна и русские как жили там, так и дальше будут жить.
    2. Сергей Куликов_3
      Сергей Куликов_3 Сегодня, 10:53
      +2
      Не правильно мыслите, надо вывезти нациков в ЕС, пусть там рассказывают о своей национальной идентификации, а земли тут не при чем, на них живут разные народы, которые говорят на разных языках, эстонцев, латышей и литовцев там мало, делать национальный заповедник из этих территорий не стоит.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:32
      +1
      Там есть территории, где русские преобладают.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:15
    +3
    А он пояснил зачем России ОПЯТЬ прибалтика. Их кормили/поили, строили им заводы и электростанции, а они "фигу в кармане держали".
    К сожалению геноцид им устроить нельзя. Не те времена. Так что пусть живут дальше спокойно и кормятся за счет немцев, пока те окончательно не разорились со своми санкциями и "зелеными".
  16. swyatoslav
    swyatoslav Сегодня, 10:18
    +3
    на которой собрались все нынешние противники России из Прибалтики, Украины и Белоруссии, а также сбежавшие на Запад российские либералы и так называемые "оппозиционеры"
    - все пауки сползлись в одну маленькую банку! Вы только представьте, всего один Калибр... winked
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 12:52
      0
      неа,тут надо что по-тяжелей и по-быстрее Х47 Кинжал например
  17. Vladimir Sedov
    Vladimir Sedov Сегодня, 10:24
    +1
    Эти ошалевшие от вседозволенности трибалты до сих пор не поняли , что они не нужны России от слова совсем. Единственное, рано или поздно ,там будут сидеть адекватные России политики
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:38
      0
      Там будут во власти сидеть русские политики и русофилы из местных и жить будут просто нормальные адекватные люди. Там не все юзанутые на всю нацистскую голову. Помните кто Молотова в штаты возил и таких было много и сейчас есть.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 10:25
    +1
    Так экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил, что в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет. .
    А что ж экс-послов в Польше и Казахстане не пригласили, а так же экс-алеутов с Аляски?
  19. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 10:27
    +2
    По-Фрейду: "...вернёт...". Да, можно было бы вернуть российские территории. НА ХРЕН (вы кому нужны), ПОТОМУ ЧТО - НЕ ХРЕН (говорить на РОССИЮ)! Неадекваты-нацисты вымрут или сбегут в немытую (ха-ха-ха!) европу. А территории с русскими и адекватными прибалтами по-умолчанию вернутся в состав РОССИИ. Время на нашей стороне.
  20. север 2
    север 2 Сегодня, 10:29
    +2
    в статье вижу наполовину правильное решение не называть всех собравшихся на конференции в Вильнюсе русофобами , а называть их противниками России . По правде, следовало бы их называть врагами России. Потому что фобия - это боязнь ,а не ненависть , а они ненавидят Россию. А противник-это как будто и соперник и не совсем и враг. А они там собравшихся - враги России толкающие и планирующие свержение власти в России вооружённым путём . Кто это , как не враги России ? И вообще следует отказаться от термина "русофобия ". Должен быт термин"ненависть к России"
  21. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:29
    +2
    Сам Гудков уже вступил в "Русский корпус" и сражается в рядах ВСУ?

    Шкуры продажные.
  22. rusich
    rusich Сегодня, 10:29
    +3
    И всех прибалтов на каторгу в Сибирь за русофобию. И там останется только русскоязычное население
    1. Грица
      Грица Сегодня, 10:58
      +2
      Цитата: rusich
      И всех прибалтов на каторгу в Сибирь за русофобию. И там останется только русскоязычное население

      А Лытышей, литовцев и эстонцев объявить "негражданами". Вот веселуха будет! Пусть на своей шкуре почувствуют, что чувствовали русские. Где нибудь на просторах побережья Ледовитого океана организовать Прибалтийскую ОА. И всех - на "историческую родину", кто не желает смириться.
  23. Luminman
    Luminman Сегодня, 10:39
    +1
    Россия вернёт Прибалтику в свой состав

    Кому нужно это чухно? wink
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:32
      0
      А мы вернем без чухна, этих в гейропу отправим. Как вам вариант?
  24. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 10:42
    +1
    Мы будем возвращать только то что выгодно нам. Зачем вся Литва если нужна будет только ее часть!
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: Андрей ставропольский
      Мы будем возвращать только то что выгодно нам. Зачем вся Литва если нужна будет только ее часть!

      В самом большом государстве мира, больше половины территории которого охватывает вечная мерзлота, рассуждать про выгодные и невыгодные земли - самоубийственная затея.

      Все земли выгодны, когда хозяин умеет ими правильно распорядиться.
  25. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 10:42
    +1
    в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет

    Опасение не лишено оснований. Прибалты за 31 год "независимости" доказали, что они не зря никогда не были независимыми государствами, у них просто нет для этого "способностей".

  26. ximkim
    ximkim Сегодня, 10:42
    +1
    Если на все посмотреть с другой стороны. В их же интересах , чтобы Путин и его команда дальше оставалась у власти. Помогать всей этой компании в закручивании гаек и порки собственных граждан. Да вообще довести до гражданской войны. Есть такой в красноярске телевизионный канал ТВК. Но его занесли в реестр инагента. А почему его туда занесли? Да потому что каждый выпуск новостей показывал дурдом , который создаёт краевая власть.
  27. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:47
    +1
    Экс-посол Литвы в США: Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав
    . Сами вымрут .... а территорию, по ом, кто ни будь приХватизирует, это понятно.
  28. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:53
    +1
    Ага. Весь мир бросай всё и спасай Прибалтику. Сидели бы тихо как мыши, то на икс никому не нужны были и даром. Нет надо обязательно вылезать периодически из подворотни и тявкать на Россию по поводу и без повода.
  29. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:55
    +1
    Три балты как " Неуловимы Джо"..... Если дёргать медведя за усы и перекрывать транзит в Калининград.... То обязательно дадут люлей.
    Чего людям не живётся.. Делайте офшор, всё деньги к вам и так придут из РФ.. Нет не сидится!
  30. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:57
    +1
    И не мечтайте, лабусы, приходить к вам никто не собирается. А вот издали национализировать вас надо - уже заслужили.
  31. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:58
    +1
    Почему Израиль не боится отстреливать врагов государства?
    Какого хрена мы только озабоченности выражаем?
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:29
      0
      С этим к Верховному, большинство из нас тоже над этим голову ломает. hi
  32. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:00
    +3
    Минусы:
    1. Их всех надо будет кормить. Сами они кормиться не способны.
    2. Это не Украина - прибалты народы ментально нам категорически чуждые. Полного привыкания все равно не будет (если уж за 70 лет в СССР не произошло...)
    3.Вытекает из п.2: это будут земли с недружественными народами, от которых все время надо будет ждать бяки.
    4. Языковая проблема. Знающих русский язык там осталось не так много. Уже, как минимум, два поколения родились и выросли без понимания русского языка.

    Плюсы:
    1. Тотальный контроль Балтийского моря и побережья.

    Перевешивает ли это плюс остальные минусы - тут у каждого свое мнение. Моё личное - да, перевешивает с лихвой. Это безопасность нашей страны с Северо-Запада.
    Но многие не согласятся :))
  33. Shket53
    Shket53 Сегодня, 11:07
    0
    Почитал комментарии..." нах... на нужна эта Трибалтика , даже если сами приползут " , ну т.д. в том же роде...Попробую привести на мой взгляд несколько причин , что все таки она нам будет нужна . 1. Проблему Трибалтики придется решать т.к. нужен сухопутный коридор в Калининград . 2. После того как покончим с Территорией 404 , Трибалтика будет следующим плацдармом для угрозы России . 3. Прекращаем геноцид русскоязычного населения . 4. Получаем целое побережье Балтийского моря под свой контроль , а с островом Эзель ( Сааремаа ) и удобный плацдарм , чтоб всякие там Швеции и Финляндии не очень громко скулили про внутреннее море ( Балтийское ) . 5 Возвращаем исконные земли Российской Империи , а это уже Политика ( щелкнем по носу всяким наглосаксам и этим что за Лужей ) пусть бесятся
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:30
      +1
      Цитата: Shket53
      Почитал комментарии..." нах... на нужна эта Трибалтика , даже если сами приползут "

      Там очень много русскоязычных... А учитывая что основная масса не русскоязычного населения трудится в странах ЕС - чистят унитазы- то чего такая территория пустовать будет? Опять-же в Калининград проще добираться будет. Да и нашим "специалистам" из республик Средней Азии будут дололнительные места для работы- Россия не "ризиновая". laughing laughing laughing good
  34. sub307
    sub307 Сегодня, 11:10
    +2
    "... а также сбежавшие на Запад российские либералы и так называемые "оппозиционеры"." Ну и зачем им позволили сбежать? ВВП тоже полиберальничать опять приспичило? Нет, чтоб для "сбегания" оставить только маршруты - Ямал, Таймыр, Колыма...., там бы и "конференции" устраивали. winked
  35. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:12
    +1
    Боишься, что придется ответить за всё!
  36. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:14
    +1
    Глупцы! Да не нужны нам Ваши Лимитрофы - после загнивания Гейропы - сами прибежите ))
  37. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:25
    0
    Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав
    Прочитал заголовок и сразу возник вопрос - а почему если? Почему не ожидаемо? далеко ходить не будем- 1812 Наполеон в Москве. А уже 19 (31) марта 1814 г. русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж. Ноябрь 1941 Гитлеровский Евросоюз у стен Москвы, а уже 2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулирует. Так что - ни каких если. Только ожидаемо!
  38. Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Сегодня, 11:26
    +2
    Что бы этого не случилось, он призвал развернуть партизанское движение на территории России и свергнуть "режим Путина".

    призвал кого? гудкова что ли с парашютом сбросят? или ходора?
    всё эти пиз-лы сами воевать не хотят,они хотят сидеть в гейландии и осваивать бабло американских и европейских налогоплательщиков...
    кто там больше всех гудит про "партизанскую" тему? гудков?ну кончились бабки у человека а красиво жить не запретишь...
  39. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:27
    +2
    Моральная деградация отца и сына Гудковых просто поражает.
  40. km-21
    km-21 Сегодня, 11:42
    +1
    Экс-посол Литвы в США: Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав

    Я бы сказал иначе:
    Если Запад проиграет на Украине,
    Прибалтика сама попросится в состав России.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:26
      0
      Если Запад проиграет на Украине,

      В этом нет никаких сомнений.
      А насчет попроситься, вы явно погорячились, тем самым вы их наделяете суверенитетом решать этот вопрос. А это очень даже не так, Россия вернет себе то, что ей принадлежит по праву наследования от Российской Империи.
  41. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:05
    -1
    Из всего ценного, в Прибалтике остался только выход к морю. Шпроты и Дзинтарс уже никому не интересны.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:22
      0
      Ну почему же, если будем это сами производить?
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:31
        -1
        Производство шпрот уже осилили(без шуток), а вот парфюмерка - не наш конёк, но к слову сказать и не конёк прибалтов тоже. С каким пафосом Дзинтарс пытался вылезти на мировой рынок, но упс... а нафиг никому и не нужен. Сейчас местный олигарх Осиновский пыжится , чтобы удержать его на плаву. Но итог один- будет на своих мощностях производить чужие евробренды, с микро выпуском косметики под своим.логотипом
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 12:46
          0
          а вот парфюмерка - не наш конёк

          Вы это серьезно, у меня племянник на бывшей Красной Москве работает, идет товар за бугор, даже во Францию, так что не надо врать.
          1. Колхоз-дело добровольное.
            Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:02
            0
            Юрий, будьте реалистом, в России продукцию собственной парфюмерной отрасли не ценят. Все евробрендами пользуются, а те у кого денег на натуралку нет- подделки покупают осознанно. Исключение- бюджетные линии кремов и шампуней- тут не поспоришь- распостранены. А эта Красная Москва- нафиг никому не нужна! Дорого и непопулярно.
            1. Ros 56
              Ros 56 Сегодня, 13:25
              0
              Была бы не нужна, давно бы закрыли и кстати продукция именно с дизайном и названием "Красная Москва" очень популярна и очень ходовой товар. Не надо плевать на себя, ибо может аукнуться.
  42. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:20
    0
    Гудков просто тупой балбес, если рассчитывает на тех кто сбежал. Они не для того сбежали, чтобы головы под пули подставлять.
    А что купленная в свое время Петром Великим Прибалтика вернется домой, в этом нет сомнений. А кому не нравится, скатертью дорога, можно даже обратно в Швецию, если пустят.
  43. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:22
    0
    а нафиг нужно "включать в состав"? И опять вкладываться, делать из этих крохотных бедных стран "образцовую картинку"? Что бы потом опять быть "оккупантами"? Нафиг нафиг. Так что можете даже не торговаться )
  44. мерцание
    мерцание Сегодня, 12:22
    +1
    Если Запад проиграет на Украине, Россия вернёт Прибалтику в свой состав
    С плохо скрываемой радостью, сказал экс-посол Литвы в США
  45. Е В
    Е В Сегодня, 12:24
    +1
    этих прозападных шлюх и бесплатно обратно не возьмем пусть цену себе не набивают
  46. воффка
    воффка Сегодня, 12:33
    0
    Этот персонаж то сам пойдет партизанить ? Вообще он предложил терроризм . Он должен быть ликвидирован за такие призывы . Или на худой конец созерцать рассветы в полярной сове лет 10 минимум
  47. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 12:42
    0
    Даже не мечтайте. Хватит нам нахлебников откармливать. Зажравшаяся собака хозяина кусает.
    1. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 13:37
      0
      Жили в 2 раза лучше РСФСР-овских жителей
  48. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 13:36
    0
    Кому они нужны. Лишь бы не гадили.
  49. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:52
    -1
    Забирать Прибалтику имело бы смысл только в случае гарантированного сохранения значительных торговых объемов с ЕС. Однако ,сам факт захвата уменьшил бы эти объемы еще более значительно , что в паре с длительным,затратным и не гарантированным ассимилированием этих территорий сделало бы само предприятие убыточным.
    С военной точки зрения ценность этого буфера сомнительна (кроме коридора в Калининград) , т.к нам для удержания пришлось бы держать там значительные силы весьма скучено , а сами эти силы находились бы в условиях удара со множества направлений и недружелюбного местного населения .
    Захват Прибалтики ,таким образом, ставил бы перед нами сразу необходимость захвата и Польши , а то и вовсе перекраивания многих границ Восточной Европы в целях улучшения нужд нашей обороны .
  50. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 13:56
    0
    Так экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил, что в случае победы российской армии на Украине Россия вернет себе Прибалтику и произойдет это в течение пяти лет.

    А что так долго-то? И причём тут привязка к Украине. Как только надоест терпеть дикие выходки...