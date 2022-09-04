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Сообщается о попадании артиллерийского снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

68

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, один из снарядов уже попал в энергоблок атомной станции. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.


Посещение ЗАЭС комиссией МАГАТЭ принципиально не внесло никаких изменений в политику Киева, украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по станции. По словам главы Энергодара Александра Волги, во время одного из обстрелов артиллерийский снаряд попал в энергоблок АЭС, правда не работающий. Попадание одного снаряда не может нарушить работу системы безопасности станции, она построена с учетом всевозможных ситуаций, но кто может гарантировать, что в следующий раз по энергоблоку попадет не снаряд, а ракета.

Одно из попаданий - сквозное - было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии (...) Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть?

- заявил Волга, не уточнив, когда произошел данный инцидент.

В настоящее время станция работает в штатном режиме, в работе два энергоблока. При этом электроэнергия на подконтрольные Украине территории не подается, ВСУ перебили линии ЛЭП. Между тем Зеленский уже наобещал западным странам поставки электроэнергии с Запорожской АЭС, заявив, что произойдет это только в том случае, если российские войска "не захватят станцию". В то же время он продолжает обвинять Россию в обстрелах станции, несмотря на все предоставленные доказательства.

Между тем обстрелы станции идут ежедневно и будут продолжаться пока российская армия не отодвинет ВСУ на расстояние, превышающее дальность поражения артиллерии и РСЗО. Словами добиться от Киева чего-то невозможно, Украина превратилась в террористическое государство, к которому необходимо применять соответствующие меры, вплоть до ликвидации отдающих приказы.
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68 комментариев
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 11:02
    +7
    Неумные люди.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 11:23
      +4
      Мягко сказано...
      1. gansales
        gansales Сегодня, 11:35
        -1
        Цитата: dmi.pris
        Мягко сказано...

        Редиски .. angry
      2. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 12:02
        +4
        hi у меня уже есть предупреждение.
    2. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 12:36
      +4
      Неумные люди.
      Неумные люди, могут путать лесосплава или не уметь читать, а это безумцы. Стрелять по работающей АЭС безумие. Они что хотят устроить катастрофу уровня Чернобыль на берегу Днепра, допустим они добились своего, происходит взрыв и пожар. Наши отводят войска из зоны заражения, но они то куда отойдут, куда денется Запорожье, Днепропетровск. Кто будет локализовать катастрофу, спасатели и техника со всего СССР как тогда не приедет, да там же еще боевые действия идут кругом. Такие приказы могут отдавать идиоты или люди не живущие на Украине.
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 12:57
        +1
        Так и вынудят отодвигать их на расстояние выстрелов из возможных видов оружия. Значит до грницы с Польшей.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 13:02
          0
          Цитата: sagitovich
          Так и вынудят отодвигать их на расстояние выстрелов из возможных видов оружия. Значит до грницы с Польшей.

          Я всё гадаю - когда американцы созреют дать Киеву тактическое ЯО.
          Наверное, на границе с Польшей и дадут.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 13:54
            0
            Цитата: Zoldat_A
            Цитата: sagitovich
            Так и вынудят отодвигать их на расстояние выстрелов из возможных видов оружия. Значит до грницы с Польшей.

            Я всё гадаю - когда американцы созреют дать Киеву тактическое ЯО.
            Наверное, на границе с Польшей и дадут.

            Тогда, я думаю, Киеву, не смотря на древность настанет ТРУБА !
            Должна уже будет настать !
        2. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:12
          0
          Цитата: sagitovich
          Так и вынудят отодвигать их на расстояние выстрелов из возможных видов оружия. Значит до грницы с Польшей.

          Не, это получается у них последний рубеж обороны должен быть Анды и Кордильеры. laughing
  2. Нетомский
    Нетомский Сегодня, 11:07
    +25
    Когда уже гарант перестанет жевать сопли и начнет бить нацистов в полную силу? Нацисты воспринимают доброту как слабость, они понимают только язык силы, их надо бить, и бить жестоко, только так можно уничтожить нацизм! Попытки договариваться с нацистами бесполезны и являются преступными!
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 11:19
      0
      Нацистов - "жечь калёным железом".
      Насчёт договоров/переговоров согласен с Вами, относительно "соплей" главкома - нет.
    2. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:24
      -1
      Цитата: Нетомский
      Когда уже гарант перестанет жевать сопли и начнет бить нацистов в полную силу?

      Вы предлагаете провести мобилизацию?
      1. Нетомский
        Нетомский Сегодня, 12:20
        +4
        А что мешает нанести удары по центру Куива, чтобы все эти клоуны и арестовичи тут же оказались в гостях у Бендеры?
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 13:06
          +1
          Цитата: Нетомский
          А что мешает нанести удары по центру Куива, чтобы все эти клоуны и арестовичи тут же оказались в гостях у Бендеры?

          Наш долбаный "гуманизьм", матьего...
          Объявить заранее - по Киеву будет нанесён удар - бегите. Дать время сбежать всем, кто хочет, а потом уже мешать с г..линой, не стесняясь.
          И неважно, что тот же Зеленский в первых рядах упылит. Пусть. Главное - факт смешивания "центра принятия решений" с г..линой.
          1. Ros 56
            Ros 56 Сегодня, 13:20
            0
            И неважно, что тот же Зеленский в первых рядах упылит. Пусть. Главное - факт смешивания "центра принятия решений" с г..линой.

            И что плохого вам сделали дома и строения, если зеленая лягушка с своими подельниками ускакала? Бить по центрам принятия решений, это не разрушение домов, а уничтожение там сидящих и принимающих решения. А если их там нет, зачем разруху производить??? fellow
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 12:41
        +3
        Цитата: U_GOREC
        Вы предлагаете провести мобилизацию?

        Уничтожить в пыль здания МО, СБУ, ГУР, центры ИПО и офис Пеннивайза - можно и без мобилизации. Эт военные объекты, и являются законной целью.
        Это будет еще не победа - но громадный рывок к ней. Могу спорить - уровень наглости и воинственности сбродных сил Украины упадёт в разы. И воевать дальше будет намного проще.
    3. Обычный
      Обычный Сегодня, 11:30
      +3
      Думаю в задачи СВО входит не только шумерия, тут разыгрывается кажется и карта с европейскими государствами. Важно не только разобраться на украине, но и по максимуму использовать данный ход развития событий в пользу нашей страны, те же санкции, их отмена, хотя бы частичная. Важно и Европу поставить ...ну тут на выбор: на колени, раком и т.д. Кому что нравится так сказать.
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 11:45
        -3
        Цитата: Обычный
        Думаю в задачи СВО входит не только шумерия, тут разыгрывается кажется и карта с европейскими государствами.

        Берите глубже и ширше - Мировое Господство! laughing
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 12:07
          +2
          Мировое господство нужно только недоумкам. Людям нужен мир и безопасность, что при наличии рядом нацистской бандерданда невозможно. Значит он должен исчезнуть.
        2. Обычный
          Обычный Сегодня, 13:54
          0
          Не узнаю вас в гриме? Евгений Петросян?
    4. Karabin
      Karabin Сегодня, 11:42
      +1
      Цитата: Нетомский
      Когда уже гарант перестанет жевать сопли и начнет бить нацистов в полную силу?

      Никогда.Жевать сопли и прятаться под лавку при любом обострении, его визитная карточка.
    5. stels_07
      stels_07 Сегодня, 11:45
      +2
      из фильма про гардемаринов-"тут стратегия на стратегию поперло"
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:11
    +5
    Ну и хрена стонать вырубите к мамочке реакторы электро и из России можно поставлять на освобожденные земли .
    Своим все остальным , а на кой электроэнергия в Скакаунии по всему оно им не надо .
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:28
      -1
      Цитата: сайгон
      электро и из России можно поставлять на освобожденные земли .

      Каким образом? Мы свои то ЕЭС на части попилили, Чубайсом ещё... Это новые энергомосты возводить надо... Или как вы себе "поставки" электроэнергии представляете?
      1. nnm
        nnm Сегодня, 11:31
        +3
        Не правда. Мы ЕЭС никуда не попили. Раздергали их из единой системы по новым собственникам - да. Но не успели развалить, Чубайса убрали из РАО. Так что система действует под регулированием единого оператора
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:59
        0
        Атомная генерация и при Чубайсе, и сейчас находится под единым управлением. Чубайсу, если мне не изменяет память, только тепловые станции подчинялись.
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 11:55
      +1
      Вырубить реактор - это не выключателем щёлкнуть. Это длительный процесс, требующий энергии извне, кроме того.
  4. сталевар
    сталевар Сегодня, 11:11
    +5
    Читаю новости и только расстраиваюсь. А вот врачи говорят, что радость всегда должна перекрывать стресс в семь раз. Чтобы не накапливалась агрессия и раздражение, на одну отрицательную эмоцию надо семь положительных. А если человек не может набрать положительных эмоций, он их пытается до брать алкоголем, курением, наркотиками. Всё таки я гений! Я до этого до пёр без учёных-врачей. Товарищи! Сегодня воскресенье. Пойдёмте бухать, пожалуйста! Погода то хорошая!
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: сталевар
      Читаю новости и только расстраиваюсь.

      Вы, видимо, не внимательно ВО читаете, тут как раз, на одну такую новость - семь новостей о уничтоженных украинских частях, штабах, складах, сбитых самолётах, жалостливые сэлфи теробороновцев и дезертиров отказывающихся идти в окопы... Читайте и радуйтесь!!!
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 11:42
        +2
        уничтоженных украинских частях, штабах, складах

        И что? Украина делает то же самое. Просто на ура-площадках вроде ВО этого никогда не покажут.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 12:12
          0
          У Украины уничтожалка оставалась после СССР, но она её пролюбила. Сейчас вся их надежда на пожертвования из-за рубежа. Но на подачках ещё никто в люди не вышел - закон природы, однако.
      2. сталевар
        сталевар Сегодня, 13:53
        -1
        "семь новостей о уничтоженных украинских частях,"
        А территории почему тогда не занимают и АЭС до сих пор обстреливают? Бухните, может до вас быстрей дойдёт!
    2. Karabin
      Karabin Сегодня, 11:39
      0
      Цитата: сталевар
      А если человек не может набрать положительных эмоций, он их пытается до брать алкоголем, курением, наркотиками. Всё таки я гений!

      Не гений пока. Женский пол забыл.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:55
      0
      Погода отвратная
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 11:13
    +3
    Похоже, "принимателям решений" на Украине самим любопытно - где их "центры". От безнаказанности вражины наглеют. В конце концов, есть аналогичные цели на правобережной Украине.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:22
      +3
      согласен,
      есть предложение уничтожить ЛЭП у Южно-украинской АЭС,
      последовательно - как на выдачу, а после и ЛЭП на питание аварийных систем АЭС
      - до остановки работы Южно-украинской АЭС
      потушим свет в Николаеве, Кривом роге, Одессе и в Молдавии
      в ПМР поймут и потерпят
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:28
      +4
      просто остановить работу Южно-украинской АЭС, на выдачу электричества,
      а потом и вовсе заглушить их 3 энергоблока, тем более что они выработали свой ресурс
      1-й ВВЭР-1000/302 - в 2013
      2-й ВВЭР-1000/338 - в 2015
      3-й ВВЭР-1000/320 - в 2020
      АЭС пора на пенсию
    3. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: samarin1969
      В конце концов, есть аналогичные цели на правобережной Украине.

      Предлагаете вдарить по атомным станциям?
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 11:59
        +3
        Предлагаете вдарить по атомным станциям?

        Для того, чтобы остановить АЭС - бить по энергоблокам совсем необязательно, и даже несколько вредно. ЛЭП, подстанция, градирня... и даже в этом случае аварийной ситуации на самом реакторе будет трудно избежать.
  6. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:15
    +2
    ну и где специалисты МАГАТЭ , оставшиеся на станции?
  7. Napayz
    Napayz Сегодня, 11:15
    +3
    Оставленные для "присмотра" за ЗАЭС член комиссии МАГАТЭ и в этот раз не смогут сказать, КТО же обстреливает станцию, т.к. ночью спали. (((((((((((
    Ладно, подождём 6 сентября - дня объявления выводов МАГАТЭ.
  8. Комментарий был удален.
  9. gansales
    gansales Сегодня, 11:41
    +4
    МАГАты съездили и координаты дали ..И типо все нормально по плану
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:43
    +2
    Вот ведь впертые до самых гланд! Ну засрут они радиоактивностью пол своей неньки и Европу тоже, и чего это им даст, чего добьются то?
    Или по принципу - сами подыхаем и еа остальных насрать?
    1. НатальяЮрьевна
      НатальяЮрьевна Сегодня, 11:50
      -2
      Того, чего и добиваются! Радиоактивной угрозы странам НАТО! Тогда у них появится "причина" всем скопом вводить свои войска. И-и?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:51
        +3
        Куда вводить? На зараженные территории?
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 11:57
          -1
          Цитата: Nexcom
          Куда вводить? На зараженные территории?

          Они издалека стрелять будут по России.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 11:59
            -1
            Именно так.
          2. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 12:26
            -1
            тут нужно простое решение
            просто потушить свет на Западной Украине и Восточной Польше
            просто уничтожить ЛЭП и остановить работу АЭС в Ровно и Хмельницком
      2. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 12:01
        +2
        ...и тогда уже весь мир в труху.
  11. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 11:53
    +1
    Между тем Зеленский уже наобещал западным странам поставки электроэнергии с Запорожской АЭС, заявив, что произойдет это только в том случае, если российские войска "не захватят станцию"

    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:02
      +1
      имхо этому клоуну уже и в Европе и в США мало верят. просто делают вид что верят чтобы самим не опростаться
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:01
    +1
    Зеленский - террорист
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Сообщается о попадании артиллерийского снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС
    . Тут и обсуждать нечего ... нужны решительные действия по нивелированию угрозы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:15
      0
      если нет возможности отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы то выход один - глушить реакторы. ядерные отходы вывозить. зачем ждать пока прилетит ? рано или поздно же попадут точно - это же очевидно.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:19
        +1
        Про то, что надо глушить, многие говорят ... как временная мера, приемлемо.
        Но проблему придется решать радикально, это тоже понятно.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:29
        0
        клин - клином
        уничтожить ЛЭП и заглушить Южно-украинскую АЭС
        отсутствие электричества в Николаеве, Одессе, Кривом роге, Молдавии, ПМР
        заставит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС, чтобы увеличить ее генерацию в сеть украины
      3. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 12:39
        0
        Возможность отодвинуть есть, например, начав наступление на Никополь и Марганец со стороны Херсона вдоль Днепра. А вот желания и планов, видимо, нет. Хотя в данной ситуации планы можно было бы и поменять.
        Что до остановки реакторов и вывоза ядерного топлива и отходов, то это банально долго.
  14. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:24
    0
    их же делали от ядерного удара вроде-как, пусть фашисты развлекаются.
  15. воффка
    воффка Сегодня, 12:26
    +1
    Ага , а в европе лохам будут ездить по ушам что РФ сама на себя снаряды кидает))))))))))))))
  16. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:00
    +3
    Лично мне надоело читать изо дня в день про выходки киево-пентагоновской клики. Только максимально жесткий ответ по целям подконтрольным режиму зеленского. Почему он вольготно спит на мягких перинах ? почему функционирует министерство обороны ВСУ ? почему западная граница Украины хаб по поставкам оружия ? почему у них работает связь и телевидение ? почему есть свет ?.......... на российском телевидении опять повылазили кивы, бомы, соколовские..... вы в своем уме ? трудно представить, что б во время ВОВ на радио в Москве приглашали сподвижников нацистов порассуждать о русском мире, поэтому мы и победили.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Silver99
      Лично мне надоело читать изо дня в день про выходки киево-пентагоновской клики. Только максимально жесткий ответ по целям подконтрольным режиму зеленского. Почему он вольготно спит на мягких перинах ? почему функционирует министерство обороны ВСУ ? почему западная граница Украины хаб по поставкам оружия ? почему у них работает связь и телевидение ? почему есть свет ?.......... на российском телевидении опять повылазили кивы, бомы, соколовские..... вы в своем уме ? трудно представить, что б во время ВОВ на радио в Москве приглашали сподвижников нацистов порассуждать о русском мире, поэтому мы и победили.

      уже какой раз задают эти вопросы а ответов нету ! вы забыли что укровермах делает ише оборону и это дают делать в тылах !
  17. staer-62
    staer-62 Сегодня, 13:14
    0
    Всем уже понятно что обстрелы делаются по приказу Запада, по наведению оружия Западом. Это ядерное нападение на Россию с целью радиоционного заражения нашей территории. Путин не выполняет свои обязаности на немедленный ответ за ядерное нападение. Вашава, Берлин, Прага, Париж, Лондон должны быть уничтожены.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:18
      +1
      Согласен, достаточно уничтожить пятью-шестью ядерными боеголовками британские острова и будет тихо как "ночью в бане", поверьте США даже не дернутся с ответкой, своя жизнь им дороже британской. Вся грязь из Лондона идет.
  18. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 13:25
    0
    Цитата: dmi.pris
    Мягко сказано...

    SS-USA- UA рanzerdivision . Дальше только советский армейский мат.
  19. ТихийДон2
    ТихийДон2 Сегодня, 13:26
    +1
    Все идет по голливудскому сценарию! Я уже так и вижу красочные обложки западных газет о втором Чернобыле. А вообще почитайте сценарий компьютерной игры Call of Duty MW4 выпущенной в 2007 году.



    Не напоминает сейчас ситуацию с "легким" недовольством ходом СВО у общества?
  20. Комментарий был удален.
  21. shark507
    shark507 Сегодня, 13:43
    0
    Цитата: New-pechkin
    но они то куда отойдут, куда денется Запорожье, Днепропетровск

    А что они теряют? Все равно им хана. Вопрос только времени. А так хоть "громко хлопнут дверью". Да и кто "они"? Решения то принимаются в Фашингтоне.
  22. shark507
    shark507 Сегодня, 13:45
    0
    Цитата: Nexcom
    Или по принципу - сами подыхаем и еа остальных насрать?

    Безо всяких "или"...
  23. shark507
    shark507 Сегодня, 13:47
    0
    Вообще-то как-то странно. Он же вроде как прямое падение самолета должен выдерживать. А тут снаряд...