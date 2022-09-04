Одно из попаданий - сквозное - было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии (...) Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть?

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, один из снарядов уже попал в энергоблок атомной станции. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.Посещение ЗАЭС комиссией МАГАТЭ принципиально не внесло никаких изменений в политику Киева, украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по станции. По словам главы Энергодара Александра Волги, во время одного из обстрелов артиллерийский снаряд попал в энергоблок АЭС, правда не работающий. Попадание одного снаряда не может нарушить работу системы безопасности станции, она построена с учетом всевозможных ситуаций, но кто может гарантировать, что в следующий раз по энергоблоку попадет не снаряд, а ракета.- заявил Волга, не уточнив, когда произошел данный инцидент.В настоящее время станция работает в штатном режиме, в работе два энергоблока. При этом электроэнергия на подконтрольные Украине территории не подается, ВСУ перебили линии ЛЭП. Между тем Зеленский уже наобещал западным странам поставки электроэнергии с Запорожской АЭС, заявив, что произойдет это только в том случае, если российские войска "не захватят станцию". В то же время он продолжает обвинять Россию в обстрелах станции, несмотря на все предоставленные доказательства.Между тем обстрелы станции идут ежедневно и будут продолжаться пока российская армия не отодвинет ВСУ на расстояние, превышающее дальность поражения артиллерии и РСЗО. Словами добиться от Киева чего-то невозможно, Украина превратилась в террористическое государство, к которому необходимо применять соответствующие меры, вплоть до ликвидации отдающих приказы.