Иран развернул системы ПВО в городах, заявив о готовности к отражению «возможного нападения»

Сегодня сектор противовоздушной обороны страны добился значительного прогресса в стратегической, технической и технологической областях, результатом этой оборонной мощи является обеспечение безопасности страны

Мощь иранских вооруженных сил вызвала резонанс в мире, поскольку у противовоздушной обороной Ирана есть самое современное оружие . Иран является независимой и самодостаточной, обладающей новейшими технологиями и оборудованием в области противовоздушной обороны страной

Иран готов к отражению "возможного иностранного нападения", все системы противовоздушной обороны страны переведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом заявил замминистра обороны Ирана генерал Мехди Фархи.По словам генерала, иранские вооруженные силы развернули системы ПВО/ПРО в 51 городе республики, создав противовоздушный щит, способный отслеживать и выявлять угрозы со стороны вероятного противника.В свою очередь командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадный генерал Гадер Рахимзаде сообщил, что интегрированная сеть противовоздушной обороны страны достигла наивысшего уровня своей готовности и боевой мощи. Развернутые комплексы способны обеспечить защиту воздушного пространства Исламской республики Иран.- заявил генерал.Несмотря на наложенные санкции и изоляцию довольно длительный период, Иран сумел создать действительно боеспособную систему ПВО, способную обеспечивать прикрытие на всех эшелонах обороны. Стоящие на вооружении иранской армии зенитные и радиолокационные комплексы в основной своей массе являются разработанными иранскими учеными и соответствуют современным образцам. Иранская ПВО является одной из сильнейших в регионе Ближнего Востока.- заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.Отметим, что 31 августа Иран отметил национальный День противовоздушной обороны.