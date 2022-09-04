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Иран развернул системы ПВО в городах, заявив о готовности к отражению «возможного нападения»

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Иран развернул системы ПВО в городах, заявив о готовности к отражению «возможного нападения»

Иран готов к отражению "возможного иностранного нападения", все системы противовоздушной обороны страны переведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом заявил замминистра обороны Ирана генерал Мехди Фархи.


По словам генерала, иранские вооруженные силы развернули системы ПВО/ПРО в 51 городе республики, создав противовоздушный щит, способный отслеживать и выявлять угрозы со стороны вероятного противника.

В свою очередь командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадный генерал Гадер Рахимзаде сообщил, что интегрированная сеть противовоздушной обороны страны достигла наивысшего уровня своей готовности и боевой мощи. Развернутые комплексы способны обеспечить защиту воздушного пространства Исламской республики Иран.

Сегодня сектор противовоздушной обороны страны добился значительного прогресса в стратегической, технической и технологической областях, результатом этой оборонной мощи является обеспечение безопасности страны

- заявил генерал.

Несмотря на наложенные санкции и изоляцию довольно длительный период, Иран сумел создать действительно боеспособную систему ПВО, способную обеспечивать прикрытие на всех эшелонах обороны. Стоящие на вооружении иранской армии зенитные и радиолокационные комплексы в основной своей массе являются разработанными иранскими учеными и соответствуют современным образцам. Иранская ПВО является одной из сильнейших в регионе Ближнего Востока.

Мощь иранских вооруженных сил вызвала резонанс в мире, поскольку у противовоздушной обороной Ирана есть самое современное оружие. Иран является независимой и самодостаточной, обладающей новейшими технологиями и оборудованием в области противовоздушной обороны страной

- заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

Отметим, что 31 августа Иран отметил национальный День противовоздушной обороны.
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24 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:56
    +9
    Потихоньку до государств доходит, что если хотите остаться как государство, вам надо развивать системы ПВО/ПРО, а не давать преимущество ударным ракетным мощным системам. Мир сложен, все сбиваются в стаи, и важно не только раскрошить кого-то, а ещё и сохраниться как дееспособное государство.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 11:59
      +1
      МОЛОДЦЫ ИРАН ! И Россия тоже ..Пусть только сунутся
      Я ждал этого давно . hi
      P.S. В Сирии бы такое же ПВО эшелонированное и т.д. Эффект будет в политике мировой
    2. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 12:00
      +2
      Еврейская авиация будет крепким орешком. Будем надеяться, что они действительно готовы.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 12:21
        +3
        Цитата: Carlos Sala
        Еврейская авиация будет крепким орешком.

        Всё зависит от обучения расчётов и опытности командования. Вот непременно нужно предложить желающим потренировать своих специалистов в реальных БД. И люди поучаться и нашим легче...
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:50
          +2
          Атака в лоб самолётами и танками - Израиль такое делает только против тех, кто не способен нанести самолётам и танкам ущерб.
          Его метод - против тех, кто не будет засылать террор-группы в качестве мести пустить ракеты из-за пределов радиуса ПВО. Против Ирана же будут действовать предатели. Наймут кого из местных, кто бомбу подложит. Ну и пиратские захваты судов. В одиночку с Ираном Израиль воевать не решится - подпишет на это кого другого. Только США и Англии сейчас не до Ирана.
          Так что рассматривайте действия Ирана просто как демонстрация готовности к обороне, а не как подготовку к реальной войне.
  2. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:02
    0
    Разделение вооруженных сил на собственно армию и на Корпус стражей исламской революции, мне кажется, ослабляет возможности Ирана.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:33
      +1
      Цитата: Sergej1972
      Разделение вооруженных сил на собственно армию и на Корпус стражей исламской революции, мне кажется, ослабляет возможности Ирана.

      Я думаю зря Вам так кажется. Связка Армия-НКВД прекрасно сработала в своё время у нас. Может и у них так же?
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:03
    +3
    подписан договор и готовится поставка в Иран 24 истребителя Су-35
    от 50 истребителей Су-35 уже отказались Алжир, Египет, Индонезия
    как вариант пополним свои ВКС - что очень кстати
  4. Юра
    Юра Сегодня, 12:05
    +1
    ПВО-ПРО это конкретно оружие обороны, а те кто в состоянии им обладать, обязаны его иметь.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +3
    командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадный генерал Гадер Рахимзаде сообщил, что интегрированная сеть противовоздушной обороны страны достигла наивысшего уровня своей готовности и боевой мощи.
    . Так то понятно, только системный/комплексный подход может обеспечить эффективную ПВО/ПРО ...
    Вопросов можно задавать много, а ответы ... в общем, посмотрим, как оно будет работать, если что то случится.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:37
      +1
      Тут главный вопрос не в дифирамбах ПВО или Армии:
      Мощь иранских вооруженных сил вызвала резонанс в мире

      Тут главный вопрос:
      все системы противовоздушной обороны страны переведены в состояние повышенной боевой готовности.

      Это в качестве учений после праздника? Или мы уже чего-то не очень хорошего дождались на юге? Повышенная не может длиться больше двух недель. После этого она падает ниже плинтуса как не пинай л/с.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:11
        0
        Все смотрят и ждут, что будет?
        Там с любой стороны ребята резкие, никого слушать не будут.
  6. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 12:16
    +2
    Думаю Цахал задействует ракеты как крылатые так и баллистические которые они клепали усилино видимо в 3 смены лет 15 последних и накапливали. Полагаю удар будет массированным и страшным, по 2 и 3 ракеты они точно запускать не будут, сотнями скорее всего. Зная их историю, заявлять и предупреждать они не будут, просто нанесут удар не советуясь ни с кем. ВВС использовать по Ирану вряд-ли будут, неудобно, расстояния большие
    Немецкие подводные лодки с ядерными ракетами они заранее выведут на боевые позиции...
    1. ultra
      ultra Сегодня, 12:19
      +3
      Надеюсь Иран тоже задействует ракеты и по Тель Авиву прилетит конкретно.
      1. Диверсант_ВМС
        Диверсант_ВМС Сегодня, 12:23
        0
        Все может быть, но у них три эшелона ПРО, и думаю они первым залпом в несколько сотен ракет выбьют их пусковые установки... А как будет никто не знает
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 13:41
        0
        Израиль - это грязный гнойник на чистом здоровом теле Ближнего Востока!
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 12:42
      +1
      А иранцы свои китайские пл с ядрёнракетами выведут и нацелется они друг в друга и будут думать кто первый стрельнёт и просидят так всю жизнь нацелевшись друг в друга и так весь мир-чиканулись
    3. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 13:04
      +3
      Если кто и тянет на звание "государство-террорист" то Израиль в первую очередь. Израиль был образован в 1848 году по решению ООН. Сравните те карты и нынешние границы, на сколько увеличилась территория в результате "оборонительных войн"? Атака ядерного реактора в Ираке, неоднократные убийства иранских ученых... Вам этого мало?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:32
        0
        1848 Год? wassat
        А кто виноват, что Израиль стал больше? Может страны которые с ним даже мир не подписывают с момента основания Израиля? laughing
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 13:43
          0
          Вопросы неправильно поставлены. Не кто виноват, а кто о него пострадал и страдает...
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:55
    +2
    Ирану стоит присоединиться к ОДКБ и интегрировать свою систему ПВО с российской, горе тому у кого нет С-400.
  8. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:33
    +1
    Холодная осень может стать очень жаркой
  9. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 14:00
    0
    Наверное Иран уже близок к своим заветным 5ти ядерным боеголовкам, вот и страхуется. Тем более что их ядерные объекты разбросаны по всей стране. Понятно что эти боеголовки вызовут прежде всего политический резонанс и создадут прецедент для тех стран, которые хотят идти своим путём, не заглядывая в рот гегемону.
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:03
    0
    Автор, какие системы..??? Продукт AD-08 в первую очередь разработан для противостояния беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и низколетящим целям: он работает на малой дальности, на расстоянии максимум 8 километров и высоте максимум 5 километров, способен поразить одновременно до четырёх целей.
    Следующая система комплекса - AD-120, работает на расстоянии до 120 километров и высоте до 27 километров,
    Самый дальнобойный продукт в линейке - AD-200, может найти до шести целей, высота до 27 километров и дальность до 200 километров. Стенд ПВО Ирана на"Армии 2022" статья "РИО Новости".