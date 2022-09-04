Власти ФРГ выводят на улицы армию с целью пресечения возможных беспорядков из-за высоких цен за газ и свет

Правительство Германии осенью ожидает бунты и беспорядки, связанные с резким скачком цен и невозможностью гражданами своей страны оплачивать огромные счета за газ и электроэнергию

В Германии готовятся к возможным беспорядкам, прогнозируемым с началом холодов из-за огромных счетов за газ и электроэнергию, цены на которые неуклонно растут в связи с отказом от российских энергоресурсов. Немецкое правительство планирует вывести на улицы армию, которая будет помогать полиции "бороться с кризисом".Европа, привыкшая красиво и сытно жить на поставляемых Россией дешевых энергоресурсах, введя антироссийские санкции фактически обрекла себя на холодную зиму. Цены на газ и электроэнергию неуклонно ползут вверх и к началу холодов могут достигнуть запредельных высот, а граждане ЕС начнут получать огромные счета. Из этой ситуации имеются два выхода. Первый предусматривает снятие санкций с России и запуск "Северного потока-2", способного обеспечить газом не только Германию, но и половину Европы. Но проамериканские власти ФРГ на это пойти не могут, так как они "солидарны с Украиной" и "всем миром" борются против "агрессии России". Поэтому Берлин выбрал второй вариант - бороться с возможными бунтами и беспорядками силовыми методами.С 1 октября на улицы немецких городов выйдет новое подразделение Бундесвера, которое совместно с полицией будет обеспечивать порядок на улицах, т.е. подавлять ожидаемые бунты и беспорядки. О создании нового армейского подразделения под названием "Территориальное командование бундесвера" (TerrFüKdoBw) сообщили министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. Официально задачей новой структуры будет "оперативное командование национальными силами в рамках обеспечения внутренней безопасности". Т.е. координация армии и полиции.Первым днем официальной работы TerrFüKdoBw будет 1 октября, именно с этого дня в ФРГ вводятся "дополнительные сборы" для потребителей газа. По имеющимся данным, цены для потребителей поднимаются в два раза, что может вызвать беспорядки.- пишут немецкие СМИ.