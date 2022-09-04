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Власти ФРГ выводят на улицы армию с целью пресечения возможных беспорядков из-за высоких цен за газ и свет

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В Германии готовятся к возможным беспорядкам, прогнозируемым с началом холодов из-за огромных счетов за газ и электроэнергию, цены на которые неуклонно растут в связи с отказом от российских энергоресурсов. Немецкое правительство планирует вывести на улицы армию, которая будет помогать полиции "бороться с кризисом".


Европа, привыкшая красиво и сытно жить на поставляемых Россией дешевых энергоресурсах, введя антироссийские санкции фактически обрекла себя на холодную зиму. Цены на газ и электроэнергию неуклонно ползут вверх и к началу холодов могут достигнуть запредельных высот, а граждане ЕС начнут получать огромные счета. Из этой ситуации имеются два выхода. Первый предусматривает снятие санкций с России и запуск "Северного потока-2", способного обеспечить газом не только Германию, но и половину Европы. Но проамериканские власти ФРГ на это пойти не могут, так как они "солидарны с Украиной" и "всем миром" борются против "агрессии России". Поэтому Берлин выбрал второй вариант - бороться с возможными бунтами и беспорядками силовыми методами.

С 1 октября на улицы немецких городов выйдет новое подразделение Бундесвера, которое совместно с полицией будет обеспечивать порядок на улицах, т.е. подавлять ожидаемые бунты и беспорядки. О создании нового армейского подразделения под названием "Территориальное командование бундесвера" (TerrFüKdoBw) сообщили министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. Официально задачей новой структуры будет "оперативное командование национальными силами в рамках обеспечения внутренней безопасности". Т.е. координация армии и полиции.

Первым днем официальной работы TerrFüKdoBw будет 1 октября, именно с этого дня в ФРГ вводятся "дополнительные сборы" для потребителей газа. По имеющимся данным, цены для потребителей поднимаются в два раза, что может вызвать беспорядки.

Правительство Германии осенью ожидает бунты и беспорядки, связанные с резким скачком цен и невозможностью гражданами своей страны оплачивать огромные счета за газ и электроэнергию

- пишут немецкие СМИ.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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74 комментария
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  1. den3080
    den3080 Сегодня, 13:02
    -2
    Ой, а как же Вовке запрещала на ШамсЕлизе ездить, чтоб сумочку от Луи Вуиттон не купил и пудру какую откутюр laughing
    А теперь сама хоронится за штыками бундесвера… Кристинка-то Ламбрехтова…
    1. gansales
      gansales Сегодня, 13:10
      +6
      Европа опа сама это все выбрала ..Им обещали ,что Русские сдуются и под санкциями им выплатят все и газ будет дешевле и т.д.
      А Россия крепче оказалась ! Давайте немцы ,вспомните свое прошлое и не будьте придатком англосаксов и евреев ..
      Воевать вы умели и в основном с русскими ! Вас это не настораживает ? Может хватит воевать и понять ,кто нас стравливает и гешефты снимает hi
      Эх вы стыдно за вас ..
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:14
        +11
        Немецкой армии нужно расстреливать протестующих против высоких цен на газ. am
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:20
          +1
          Цитата: Бородач
          Немецкой армии нужно расстреливать протестующих против высоких цен на газ.

          А армия на улицах будет пердячьим паром греться? Или вместе с протестующими в одно одеяло заворачиваться? Это так по-немецки - Я-я, дас ист фантастишь!!!
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:47
            +1
            Цитата: НДР-791
            А армия на улицах будет пердячьим паром греться? Или вместе с протестующими в одно одеяло заворачиваться?

            Будут у 404 опыт тербатов заимствовать.
            О создании нового армейского подразделения под названием "Территориальное командование бундесвера" (TerrFüKdoBw) сообщили министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн.

            "Украина головного мозга" заразна.
          2. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 14:02
            0
            Цитата: НДР-791
            А армия на улицах будет пердячьим паром греться? Или вместе с протестующими в одно одеяло заворачиваться? Это так по-немецки - Я-я, дас ист фантастишь!!!

            Армия хороша тем, что её кормить не надо - автомат дали, значит, голодными дольше одного дня не будут.
            И будут слышно в фермерских хозяйствах знаменитое "матка курка яйки млеко шнель шнель" (и ответное шёпотом "хинтерхелтиге фашистен")
        2. gansales
          gansales Сегодня, 13:56
          +2
          Цитата: Бородач
          Немецкой армии нужно расстреливать протестующих против высоких цен на газ. am

          Ха ха ха ..Ну вы блин даете ! Ну это если беженцев с украрины нанять в Бунднсвер ..Эти карателе те еще хе хе
          Быстро организуют концлагеря и орать будут шнеля арбайт
          Под флагами сша и т.д.
        3. Уральский_инженер
          Уральский_инженер Сегодня, 13:59
          0
          Этак если мы им газ дадим, они ведь по старой привычке газом могут всех своих протестантов передушить. what
        4. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 14:08
          0
          Бородач , особенно в последнее время столько вранья в сети появляется .
          Поэтому не надо всему верить .
          Я просмотрел практически всю немецкую прессу , везде опровержение .
          Понимаю , политики не всё говорят народу . И все же , если сама министр обороны говорит что это фейк , то хоть какая то доля правды в этом есть .
          Кроме того , по конституции Германии , армию нельзя использовать для пресечения беспорядков . Для этого существует полиция .
          Моё личное мнение , вся статья БРЕХНЯ , кому то выгодно распускать слухи .
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:38
        0
        Почему у Германии санкции против нас и те через их задницу.Вроде по их планам русский народ должен прийти на Красную площадь.А он взял и не явился.Зато немецкий народ задумался.Это пока только по их мнению.Надо закупаться дистилятом,а урожай с полей и так есть ,ждёт своего часа.И наблюдаем. hi
      3. Andobor
        Andobor Сегодня, 14:04
        0
        У немцев рабская натура уже на генетическом уровне, - несколько поколений в оккупации, покаянии выросло.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:02
    +7
    Вопрос ,кто выйдет на улицы первый немцы или мигранты.20 лет назад такое в Германии невозможно было представить.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:06
      +7
      немцы или мигранты
      У мигрантов жилье как правило бесплатное- им не особо надо.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:10
        +7
        Это да ,есть такое дело.Значит мигранты выйдут пограбить.В немецких магазинах им есть где повеселиться.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 13:19
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Это да ,есть такое дело.Значит мигранты выйдут пограбить.В немецких магазинах им есть где повеселиться.

          Кастрюли будут хватать, с печеньками?!
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:52
            0
            Цитата: isv000
            Кастрюли будут хватать, с печеньками?!

            Будут скандировать "ULM!" ставить на колени и заставлять целовать штиблеты. laughing
            А там полосатые и печеньки подгонят через базу Рамштайн.
      2. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 13:32
        +1
        У мигрантов жилье как правило бесплатное- им не особо надо.

        Зато их полиция с военными непосмеют тронуть а там разбери где местный где мигрант.
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: Болторез
        У мигрантов жилье как правило бесплатное- им не особо надо.

        Если это жилье не будет отапливаться, то это им не в кайф. Они ведь, в основном, родом из теплых стран. Негры (афроевропейцы) при минусовой температуре из черных становятся темно-фиолетовыми
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:12
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос ,кто выйдет на улицы первый немцы или мигранты.

      Немцы достаточно законопослушный народ... а вот мигранты не приучены laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:18
        +2
        Цитата: Canecat
        Цитата: tralflot1832
        Вопрос ,кто выйдет на улицы первый немцы или мигранты.

        Немцы достаточно законопослушный народ... а вот мигранты не приучены laughing

        Достаточно, законопослушны ... это когда все, более менее нормально, спокойно, предсказуемо, а когда перспективы не айс, куда то законопослушания девается, вопрос?
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:24
          +5
          Цитата: rocket757
          Достаточно, законопослушны ... это когда все, более менее нормально, спокойно, предсказуемо, а когда перспективы не айс, куда то законопослушания девается, вопрос?

          Обычно в таких ситуациях пару народного негодования дают выход в заданном направлении.
          Назначают врага.

          Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
          Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
          Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
          Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:32
            +3
            Так то да, способ проверенный ... НО, мир изменился, полной информационной блокады устроить не можно, а это обязательное условие информационной войны.
            Не буду утверждать, что там многие готовы слушать альтернативную повестку, но там и такие есть.
            В общем, разброд в любом обществе присутствует и в какую сторону все качнется, загадывать не можно.
            Бум подождать и посмотреть.
            Тем более и их политики стали болтологами безмозглыми, совсем не фильтруют то шо говорят в публичном поле!!!
    3. gansales
      gansales Сегодня, 13:14
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос ,кто выйдет на улицы первый немцы или мигранты.20 лет назад такое в Германии невозможно было представить.

      Ну кто мигрантами напичкал Германию те уже на пенсии .
      А вот кто платить им пособия будет ..они ведь не работают и живут на пособия? ..Путин все рассчитал и бомба эта скоро в Европе бахнет нехило ..
      А что делать 3 сентября снова
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос ,кто выйдет на улицы первый немцы или мигранты.20 лет назад такое в Германии невозможно было представить.

      Выйдут немецкие мигранты: хтой не скаче - тий москаль! В центре Медвежьегорска, у Бранденбургских ворот, покрышек нажгут...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:29
        +3
        Раньше Германию разделяла стена,а теперь труба причём пустая. hi drinks Мельчает Германия.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 13:46
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Раньше Германию разделяла стена,а теперь труба причём пустая. hi drinks Мельчает Германия.

          Германий скоро снова будет много, пару Бельгий, несколько Испаний... А ведь всего то просили бумажку подписать и под дверью не гадить...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:48
            0
            Короче дело труба ЕС.Англия и Норвегия наблюдают.
    5. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:49
      0
      Немец немцу рознь, а поляку-хозяин. И богемцу с трансильвпнцем.
      Смотрим торговлю германии с вост европой против франков и черчиля.
      А вы все про сво и путина.
      Рынки делят - щепки от млрд евро летят.
      И ухрия нужна как рынок, на определенных условиях евроассоциация с переворотом и кровью протащили
      Так и заэс кому то нужна, а кому и лишняя в его прибылях. И это не ввп и зе.
  3. poquello
    poquello Сегодня, 13:03
    +4
    "подавлять ожидаемые бунты и беспорядки"
    то есть - армия против народа
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 13:05
      +7
      Как будто впервые - это капитализм , детка =)
      1. poquello
        poquello Сегодня, 13:11
        -6
        Цитата: WhiteFallen
        Как будто впервые - это капитализм , детка =)

        капитализм то тут причём? и при социализме такого хватало
        1. WhiteFallen
          WhiteFallen Сегодня, 13:19
          +3
          У капитализма намного больше опыта - вспомним тех же привязных индусов к пушкам - мм , мякотка .Наши разгоны демонстраций как невинная шалость. Ну или расстрелы демонстраций в США во время великой депрессии или антивоенных демонстраций - а это ж другое =)
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:25
          +3
          Социализм, в нашей стране, был не идеален и обстановка сильно зависела от внешних причин и от того, кто в конкретный момент руководил страной.
          Увы, увы, на всех пролазили безграмотные карьеристы, а то и похуже ... так тоже было, увы.
          Но, это не издержки социального строя, это проявление обычных человеческих пороков.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:03
            0
            Цитата: rocket757
            Увы, увы, на всех пролазили безграмотные карьеристы, а то и похуже ... так тоже было, увы.
            Но, это не издержки социального строя, это проявление обычных человеческих пороков.

            Оно так, но система ведь позволяла этим порокам проявляться.
            При всех плюсах КПРФ механизма отсечки этих пороков и пороконосителей до сих пор не выработано и не озвучено. hi
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:13
      +3
      в таких условиях видимо скоро вырастит очередной фюрер в Германии
      и потом Европа захлебнётся в собственной крови
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 13:53
        0
        Фюрер - француз, из брусселя. Говорит на 3х языках. Против сша и англов. За евразию без рф. Но с турками....
        Править будет из германии
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:26
      +4
      Цитата: poquello
      "подавлять ожидаемые бунты и беспорядки"
      то есть - армия против народа

      Ох! Как же хочется увидеть в ЕС то, что происходило в России в 90-е!!! Бог должен услышать меня, иначе возникает вопрос - а нас то за что, с 1985-го столько мытарств...
  4. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 13:04
    +5
    А говорили что в Германии живут рукой не достать - а у них оказывается вся их гениальность держалась на дешевой нефти и газе - вот это гениальность - настоящее экономическое чудо
    Прям как Япония с многомиллиардными многолетними вливаниями США
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 13:16
      +4
      Цитата: WhiteFallen
      оказывается вся их гениальность держалась на дешевой нефти и газе - вот это гениальность - настоящее экономическое чудо

      Не стоит упрощать.
      В России эти ресурсы буквально под ногами.
      Но это не сильно помогает высокотехнологичному сектору российской экономики.
      Богатством нужно уметь распоряжаться во благо.
      У немцев многому можно поучиться.
      Но и поучить их не грех.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 13:21
        +1
        А что там урощать - намного проще развиваться имея ресурсы подешевле и вливания извне - нашей же стране определили роль Бензоколонки при развале Союза. А так бы было бы все что нужно. Ну а что вы хотели - капиталист всегда ищет где выгоднее сейчас чем потом . Да и тут просто все это не опишешь. Просто забавно как быстро сдувается европейское единство и экономическое "чудо"
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:32
          +2
          Цитата: WhiteFallen
          намного проще развиваться имея ресурсы подешевле

          Безусловно.
          Но, оказывается, этого не достаточно.
          Нужна разумная политика развития, программа образования, инвестиционная среда.
          Та же Япония, о которой вы написали в небрежной манере, за сто лет стала индустриальным монстром из абсолютно нищей и безграмотной захолустной дыры.

          Цитата: WhiteFallen
          нашей же стране определили роль Бензоколонки при развале Союза

          Теперь пожинают плоды своей недальновидной политики.
          А могло быть и иначе на развилке Ельцин - Путин.
          Во многом нам повезло.

          Цитата: WhiteFallen
          Просто забавно как быстро сдувается европейское единство и экономическое "чудо"

          Не скидывайте Германию со счетов. Она всегда была серьёзным противником, с которым необходимо считаться.
          Именно поэтому Путин и старается наладить понимание именно с немцами.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 13:05
    +3
    После того как на Украине тероборона показала себя во всей красе, видя во всех диверсантов, появление такой же в Германии должно сильно насторожить местное население
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: svp67
      После того как на Украине тероборона показала себя во всей красе, видя во всех диверсантов, появление такой же в Германии должно сильно насторожить местное население

      терр.оборона у немцев уже была, SturmAbteilung называлось или СА.
      Погуглите на досуге. На 404 территории практически калька применена, с поправкой на вековое свидомое раздолбайство и вороватость.
      Так что немцы ещё всем 100 очков вперёд дадут, последователям.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:06
    +2
    Раньше, когда был СССР, западные страны прислушивались к местному населению. А сейчас им все равно, отколошматят и еще посадят, пример тому Франция со своими желтыми жилетами.
  7. Чарик
    Чарик Сегодня, 13:07
    +1
    интересно как выступит армия против своего народа
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:07
    +2
    Хочу увидеть Урсулу на разгоне недовольных, как ей водомет на 180 градусов развернут.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:15
      +2
      Урсулу не трогать,она по разгельдяйству в своих владениях свою любимую пони волку скормила.Откуда в Германии волк?Почему нас не обвиняют с волком.И ей не до народа в своём поместье,она же Фон Ляйен- наверно какая-то баронесса.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:32
        +2
        Цитата: tralflot1832
        И ей не до народа в своём поместье,она же Фон Ляйен- наверно какая-то баронесса.

        По мужу, успела выскочить за старика Ляйена... А так - гинеколог, кое где ковырятель...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +4
    Как только прольётся первая кровь,Германия превратится в банановую республику.Ни кто не будет уступать.Мигранты затаились,им бы только пограбить.
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:14
      +2
      Как думаете пора подтягивать сирийских "беженцев" на белорусско-польскую границу ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:20
        0
        Для начала надо готовить печенье и дрова ,с баллонами с жиженым газом,чтобы поддержать свободу волеизьявления.У нас были белоленточники,а как в Германии протестующих называть будем? hi
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:37
        +2
        Цитата: Silver99
        Как думаете пора подтягивать сирийских "беженцев" на белорусско-польскую границу ?

        Не-е... Поляки, они прежде всего славяне, мочить будут без разговоров, тем более арабов... А вот оплатить им пару-тройку круизных лайнеров с заходом в Киль было бы разумно. Город жаль, красивый, но как старт для марша сойдёт...
  10. Комментарий был удален.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:11
    0
    Немецкое правительство планирует вывести на улицы армию, которая будет помогать полиции "бороться с кризисом".
    [quote][/quote]. Ну да , забугорная дермократия во всей красе, по всему фэйсу!!!
    Ну шо на это скажут господа либер р ралы, тутошние?
    Это у них там, как у нас или у нас тут, как у них?
    КАПИТАЛИЗМЬ, он везде одинаковый, хоть и подкрашивания в разные цвета!
  12. salavat
    salavat Сегодня, 13:18
    +4
    Выходите на улицу и свергаете правительство! Как нам советовали. Или это другое?
  13. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:19
    0
    Власти ФРГ выводят на улицы армию с целью пресечения возможных беспорядков из-за высоких цен за газ и свет

    ***
    « ̶В̶с̶я̶к̶а̶я̶ ̶р̶е̶в̶о̶л̶ю̶ц̶и̶я̶ "рыночная экономика" лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»...
    ***
  14. Horus
    Horus Сегодня, 13:19
    0
    Добейте мерзнущих и голодающих.
  15. ТихийДон2
    ТихийДон2 Сегодня, 13:19
    0
    Все идет по голливудскому сценарию масонов! Устроить планетарный кризис, разрушить старый миропорядок замордовать народы бесконечной войной, эпидемиями, кризисами и голодом что бы изможденные и уставшие они сами попросили установление Novus Ordo Seclorum или нового миропорядка без наций,границ,флагов,языков, валют и тд и тп.
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:21
    +4
    В Чехии уже проходят массовые демонстрации
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:42
      0
      А в Испании пьют испанское вино ,и наблюдают.Вам то хорошо с газом и Сахара рядом,греет. hi
  17. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:28
    0
    А армия-то что, желает жить в холодных казармах?
  18. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:28
    0
    Вот и нашли простой и недорогой способ согреться ... Уличные протесты- разгоны в помощь.
  19. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 13:32
    0
    Это всё понятно и ожидаемо, но ждём решительных шагов от их оппозиции, которые настроены против всеохватного диктата заокеанского "папочки". Германия и Европа России нужна, с их технологиями и производствами, но без бесноватых ставленников страны "жёлтого дьявола".
  20. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:37
    0
    Пора попкорн закупать и кресло поудобнее, зрелища будут в гейропе.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:43
      0
      Да вы что попкорн не патриотичен,а вот жареная кукуруз это то что надо! hi
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 14:02
        +1
        Согласен, я еще лет 55 назад покупал жареную кукурузу, при тебе жарили, насыпали в бумажные кулечки, а запах стоял умопомрачительный. Тогда про попкорн и слыхом не слыхивали. А еще жареный картофель, не чета нынешней химии по прозвищу чипсы.
  21. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:43
    0
    Скоро будут котлеты из брюквы good
  22. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 13:44
    0
    Цитата: Бородач
    Немецкой армии нужно расстреливать протестующих против высоких цен на газ.

    Тогда в ответ новые боевики от Эрнста Рёма выступят. Или террористы из ИРА.
  23. Литан
    Литан Сегодня, 13:46
    +1
    Привет из Германии.
    То что бунты будут это однозначно. Цены уже растут. Из-за нехватки газа экономика скоро будет в жопе. Немцы долго раскачиваются, но предел есть всему. Да и в армии не все, я думаю, поддерживают правительство. Так-что, посмотрим, что будет дальше.
    1. ТихийДон2
      ТихийДон2 Сегодня, 13:56
      0
      Плохо растут, до наших пока не доросли! laughing


  24. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 13:52
    0
    Если прогнозируют беспорядки, да такие что армию на улицу выводят, значит будет интересно посмотреть. И к счастью со стороны. Но ощущение, будто назначенные метрополией управляющие собираются гасить бунт рабов в колониальной стране.
  25. HAM
    HAM Сегодня, 13:58
    0
    Полагаю,что чего то экстраординарного не произойдёт...Просто немцев "демократично" поставят на место .Перестреляют с десяток,посадят пару сотен,делов то!..А вывод армии на улицы и есть показатель,что всё идёт "демократично"...
    Когда речь идёт о своих бузотёрах-это не приемлимо,-это сепаратисты..А когда о чужих-то это борцы с режимом,это революционеры...
    Вот увидите,будет именно так...
  26. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 13:59
    0
    министр обороны Германии Кристина Ламбрехт

    Где-то встречалось похожее лицо...Бабушка-нимфоманка в "Всегда говори «Да»":
  27. Простой
    Простой Сегодня, 14:00
    +1
    Стрелять в свой народ можно один раз.
    Потом это уже не твой народ.

    Вообще есть очень действенное средство против "законопослушности" силовиков.
  28. TEX-50
    TEX-50 Сегодня, 14:01
    0
    Если не оружие, то хоть коктейли Молотова им раздать. Было бы веселье!