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Командующий ВВС Ирана: Вопрос закупки российских истребителей Су-35 будет решён в ближайшее время

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Иран не отказывается от закупки у России многофункциональных истребителей Су-35, сделка стоит на повестке дня, однако окончательное решение об этом еще не принято. Об этом заявил командующий ВВС Ирана, бригадный генерал Хамид Вахеди.


На сегодняшний день Иран не рассматривает приобретение у России истребителей Су-30СМ, о чем неоднократно заявлялось ранее, приоритетом является закупка многофункциональных истребителей Су-35. Этот вопрос находится на рассмотрении и должен быть решен в ближайшее время, но на данный момент окончательного решения нет.

Этот вопрос стоит на повестке дня, и, надеюсь, мы сможем получить эти истребители поколения 4++ в будущем (...) окончательное решение о закупке истребителей Су-35 в России остается за командованием Армии и Генерального штаба ВС Ирана

- заявил Вахеди.

О том, что Тегеран намерен закупить "египетскую" партию истребителей Су-35 в России, заговорили еще в конце прошлого года. Египет, для которого и были произведены самолеты, был вынужден отказаться от сделки под давление Соединенных Штатов и судьба истребителей "зависла в воздухе". Очень вовремя подвернулся Иран, которому крайне необходим самолет, способный противостоять израильским F-35I Adir, получившим после модернизации возможность долететь до Ирана без дозаправки. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35. Поэтому сейчас на повестке иранских ВВС закупка Су-35, а не Су-30СМ, которые значительно дешевле.

В начале августа прошла информация, что Тегеран якобы еще в июле подписал контракт на российские Су-35 во время визита в Иран российского президента Владимира Путина. Затем появились данные, что Россия поменялась с Ираном по схеме: "истребители на беспилотники". Но никаких подтверждений или опровержений ни от Москвы, ни от Тегерана не поступало. Судя по заявлению командующего ВВС Ирана, сделка пока не состоялась.
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11 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 13:50
    +1
    Египет, для которого и были произведены самолеты, был вынужден отказаться от сделки под давление Соединенных Штатов и судьба истребителей "зависла в воздухе".

    Интересно, как дорого обошёлся отказ Египту.
    Ведь условия таких контрактов предусматривают серьёзные пени и неустойки.
    Если самолёты были произведены, то наверняка имела место частичная предоплата.
    Российским налогоплательщикам было бы отрадно знать, что несколько сотен млн долл предоплаты не были возвращены египетской стороне в связи с отказом от покупки.
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:51
    +2
    у нас есть 50 экспортных истребителей Су-35, Египет, Алжир и Индонезия отказались
    50 для Ирана это пока много, но даже 24 Су-35 кратно повысят боевую устойчивость Ирана
    от провокаций и нападок США и Израиля
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Romario_Argo
      50 для Ирана это много,

      Не много, как раз заменить F-14.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:57
      -1
      И сауды, и и катар и др протв персов поднимутся.
      Ставки повышаются.
      Персы протв массагетов.
      Черз 2-3г взорвут катар спг? И рф одна одинешенька останется?
    3. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Romario_Argo
      у нас есть 50 экспортных истребителей Су-35, Египет, Алжир и Индонезия отказались

      Не факт, что законтрактованные самолёты были произведены в полном объёме.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    0
    Если это правда,значит КНР отдали нам иранские ВВС.А на что КНР в Иране глаз положил,на нефть газ и инфраструктуру ,с ВМФ?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:56
      +1
      КНР сейчас активно строит эсминцы Тип-052D, вот в доке сразу 5

  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:57
    +1
    Значит Су-35 в Египте до сих пор не появились,а как же тогда их Рафаль на учениях разгромил what ? Столько об этом писалось в прошлом году.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Герман 4223
      Значит Су-35 в Египте до сих пор не появились,а как же тогда их Рафаль на учениях разгромил

      Как минимум была поставлена первая партия.
      Об этом писалось в СМИ.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 13:58
    0
    Что за ....новость?! Может да,а может нет....!!!Смысл такие новости размещать?!?Ни о чём!!!Автору данного...фейк-ньюса,громадный минус!!!
  6. lucul
    lucul Сегодня, 14:00
    +1
    о чем неоднократно заявлялось ранее, приоритетом является закупка многофункциональных истребителей Су-35. Этот вопрос находится на рассмотрении и должен быть решен в ближайшее время

    И чего резину тянуть ?
    Наши "партнёры" и так нарушили все мыслимые и не мыслимые наши красные линии....