Командующий ВВС Ирана: Вопрос закупки российских истребителей Су-35 будет решён в ближайшее время

Этот вопрос стоит на повестке дня, и, надеюсь, мы сможем получить эти истребители поколения 4++ в будущем (...) окончательное решение о закупке истребителей Су-35 в России остается за командованием Армии и Генерального штаба ВС Ирана

Иран не отказывается от закупки у России многофункциональных истребителей Су-35, сделка стоит на повестке дня, однако окончательное решение об этом еще не принято. Об этом заявил командующий ВВС Ирана, бригадный генерал Хамид Вахеди.На сегодняшний день Иран не рассматривает приобретение у России истребителей Су-30СМ, о чем неоднократно заявлялось ранее, приоритетом является закупка многофункциональных истребителей Су-35. Этот вопрос находится на рассмотрении и должен быть решен в ближайшее время, но на данный момент окончательного решения нет.- заявил Вахеди.О том, что Тегеран намерен закупить "египетскую" партию истребителей Су-35 в России, заговорили еще в конце прошлого года. Египет, для которого и были произведены самолеты, был вынужден отказаться от сделки под давление Соединенных Штатов и судьба истребителей "зависла в воздухе". Очень вовремя подвернулся Иран, которому крайне необходим самолет, способный противостоять израильским F-35I Adir, получившим после модернизации возможность долететь до Ирана без дозаправки. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35. Поэтому сейчас на повестке иранских ВВС закупка Су-35, а не Су-30СМ, которые значительно дешевле.В начале августа прошла информация, что Тегеран якобы еще в июле подписал контракт на российские Су-35 во время визита в Иран российского президента Владимира Путина. Затем появились данные, что Россия поменялась с Ираном по схеме: "истребители на беспилотники". Но никаких подтверждений или опровержений ни от Москвы, ни от Тегерана не поступало. Судя по заявлению командующего ВВС Ирана, сделка пока не состоялась.