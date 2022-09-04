Российские десантники завершают уничтожение «Андреевского плацдарма» на южном берегу Ингульца
Несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках николаевко-криворожского направления, в основном наступление украинской армии захлебнулось. Последние резервы, введенные в бой за минувшие сутки, ситуацию уже не исправили. Об этом сообщает Минобороны России.
По неофициальной информации, поступившей непосредственно с передовой, Андреевский плацдарм ВСУ в скором времени прекратит свое существование, российские десантники при поддержке артиллерии и авиации добивают переправившиеся на правый (южный) берег Ингульца части ВСУ. В основном это пехота, резервы бронетехники, подтянутые в район н.п. Березнеговатое уже кончились. В течение ночи авиация и артиллерия работали по треугольнику Терновка — Лозовое — Костромка. К утру Костромку зачистили, Сухой Ставок перепахали. В случае, если командование ВСУ не подтянет еще какие-нибудь резервы, то плацдарму конец.
По официальным данным, за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял более 150 военнослужащих, что на фоне других дней "контрнаступления" не так уж и много. Отмечено появление в зоне боевых действий американских БМП "Брэдли", хотя о поставках этой машины не сообщалось. Между тем военные заявляют об уничтожении четырех американских БМП среди 17 других. Кроме того, в минус ВСУ могут записать себе 11 танков, 10 броневиков и 5 пикапов с пулеметами. В районе Романовки сбит штурмовик Су-25, отличились наши летчики.
По другим направлениям: В районе Краматорска нанесены удары по 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Сработали ВКС, потери противника - более 120 военнослужащих и бронетехника. В Харьковской области нанесено поражение 30-й механизированной бригаде, в районе Адамовки - 95-й десантно-штурмовой. Общие потери свыше 110 боевиков. В районе Курахово ВКС отработали высокоточным оружием по иностранным наемникам, ликвидировав до 50-и боевиков.
Артиллерия и авиация поразили 189 районов сосредоточения личного состава и техники противника. Поражен пункт управления нацбата "Кракен" в районе Харькова, уничтожены три склада боеприпасов. Зенитчики сбили пять украинских беспилотников, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, четыре снаряда РСЗО HIMARS и три "Ольха", все в районе Новой Каховки и Каховской ГЭС.