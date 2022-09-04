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Российские десантники завершают уничтожение «Андреевского плацдарма» на южном берегу Ингульца

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Несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках николаевко-криворожского направления, в основном наступление украинской армии захлебнулось. Последние резервы, введенные в бой за минувшие сутки, ситуацию уже не исправили. Об этом сообщает Минобороны России.


По неофициальной информации, поступившей непосредственно с передовой, Андреевский плацдарм ВСУ в скором времени прекратит свое существование, российские десантники при поддержке артиллерии и авиации добивают переправившиеся на правый (южный) берег Ингульца части ВСУ. В основном это пехота, резервы бронетехники, подтянутые в район н.п. Березнеговатое уже кончились. В течение ночи авиация и артиллерия работали по треугольнику Терновка — Лозовое — Костромка. К утру Костромку зачистили, Сухой Ставок перепахали. В случае, если командование ВСУ не подтянет еще какие-нибудь резервы, то плацдарму конец.

По официальным данным, за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял более 150 военнослужащих, что на фоне других дней "контрнаступления" не так уж и много. Отмечено появление в зоне боевых действий американских БМП "Брэдли", хотя о поставках этой машины не сообщалось. Между тем военные заявляют об уничтожении четырех американских БМП среди 17 других. Кроме того, в минус ВСУ могут записать себе 11 танков, 10 броневиков и 5 пикапов с пулеметами. В районе Романовки сбит штурмовик Су-25, отличились наши летчики.


По другим направлениям: В районе Краматорска нанесены удары по 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Сработали ВКС, потери противника - более 120 военнослужащих и бронетехника. В Харьковской области нанесено поражение 30-й механизированной бригаде, в районе Адамовки - 95-й десантно-штурмовой. Общие потери свыше 110 боевиков. В районе Курахово ВКС отработали высокоточным оружием по иностранным наемникам, ликвидировав до 50-и боевиков.

Артиллерия и авиация поразили 189 районов сосредоточения личного состава и техники противника. Поражен пункт управления нацбата "Кракен" в районе Харькова, уничтожены три склада боеприпасов. Зенитчики сбили пять украинских беспилотников, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, четыре снаряда РСЗО HIMARS и три "Ольха", все в районе Новой Каховки и Каховской ГЭС.

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73 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:14
    +12
    Несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках николаевко-криворожского направления, в основном наступление украинской армии
    Вот же биология. Лягушка сдохла, а лапка дергается. feel
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 15:19
      +2
      По последней информации на николаево-криворожском направлении.
      За сутки боевых действий противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.


      Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1662293732
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 15:23
        +3
        ну уже выдохлись ВСУ, техники очень много выбили в первые 2- 3 дня(там порядка 150 только танков) , если наши резервы подтянут, можно через недельку самим пойти в наступление, почва подготовлена
        1. neworange88
          neworange88 Сегодня, 15:33
          +2
          Цитата: Виталий161
          ну уже выдохлись ВСУ, техники очень много выбили в первые 2- 3 дня(там порядка 150 только танков) , если наши резервы подтянут, можно через недельку самим пойти в наступление, почва подготовлена


          ВСУшникам только и остаётся что с ностальгией вспоминать времена Иловайска в эпоху Порошенко.Арестович бы даже и не заметил Иловайский котёл,а позже выдал бы всё за перемогу.
          по состоянию на 12.00 4 сентября 2022 года

          За прошедший вечер и ночь у ВСУ кончились подтянутые в Березнеговатое резервы техники: к исходу дня на южный берег переправлялись отдельные группы пехоты ВСУ в пешем порядке.

          Всю ночь ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили огневое поражение по позициям противника в треугольнике Терновка — Лозовое — Костромка.

          Сухой Ставок превращён в одно большое кладбище. Костромку дочищают этим утром. Если у ВСУ остались какие-то резервы, а в командовании не отказались от планов самоубийственного штурма южного плацдарма, то это станет ясно к исходу дня.

          В противном случае Андреевский плацдарм ВСУ полностью прекратит своё существование в ближайшее время.

          https://t.me/s/avdeevkaru
          1. Losyara
            Losyara Сегодня, 16:05
            +4
            Так они позже Иловайск за пэрэмогу и выдали. Тактический отход однако, с простым украинским названием "тыкайтэ хлопцы!!!"
        2. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 15:33
          +3
          Сейчас в СМИ обсуждается заявление Кадырова про начало наступления на соледар.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 15:39
            +3
            уперлись наши там, позиционка идет, продвижений не было давно уже, заявление, заявлением, будем посмотреть на деле пойдут или нет
          2. neworange88
            neworange88 Сегодня, 15:40
            +2
            Цитата: Герман 4223
            Сейчас в СМИ обсуждается заявление Кадырова про начало наступления на соледар.


            Там не только на Соледар наступают.
            В Донецкой Народной Республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус Армии ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой Народной Республики, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.


            Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно.
            Источник: https://rusvesna.su/news/1662289666
        3. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:34
          +4
          Надеюсь так и будет,3 ий наш корпус по разведданым ВСУ должен же где-то себя себя проявить на передовой.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 15:38
            +1
            вопрос вот в резервах, есть ли они
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 15:42
              0
              ВСУ на то и ВСУ чтоб брехать.Опять ВСУ пошли в наступ на Ольгинском направлении.Ищут слабое место.
          2. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 17:00
            +4
            Если 3 АК формировался вокруг ядра из военнослужащих, особенно офицеров и сержантов, имеющих боевой опыт, то это сила. Если же обстрелянных бойцов с передовой не отдавали (а кто здесь воевать будет?), и части корпуса на 99% состоят из новобранцев, не нюхавших пороха, то эффект от ввода в бой таких частей будет существенно ниже ожидаемого. Ну и оснащение, вооружение играет роль, конечно. Разумеется, никто в открытых источниках не будет перечислять всю номенклатуру вооружения и техники, но о многом можно судить хотя бы по тому, какие в танковых частях корпуса машины - если Т-90, или хотя бы 80-е, 72-е после модернизации - замечательно, если 72-е без "апгрейда" - не очень. А если им Т-62 расконсервировали, то всё совсем печально.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 17:06
              0
              Я иногда просматриваю местные военные СМИ.Надеюсь комплектация ведётся на основе выведенных частей ВС РФ.
            2. Ponchik78
              Ponchik78 Сегодня, 18:16
              +2
              По открытым источникам замечено, что корпус буквально наводнён новой военной техникой: танками Т-90М и Т-80БВМ, БМП-3 2015 года с дополнительной защитой, защищенными грузовиками «Торнадо-У», бронеавтомобилями «Тайфун-К», ЗРК «Бук-М2» и т.д. А бойцы вооружены автоматами АК-12 образца 2020 года и защищены новыми бронежилетами 6Б45. То есть бойцы укомплектованы Ратником. Численность 3 АК варьируется в пределах 40-60 тысяч человек личного состава. Но само МО молчит как рыба об лёд. Так что будем посмотреть, правда эта инфа или нет)
              1. УАЗ 452
                УАЗ 452 Сегодня, 18:19
                +1
                Дай Бог, чтобы это оказалось правдой.
        4. stels_07
          stels_07 Сегодня, 15:39
          -4
          А есть солдат столько?
        5. макс702
          макс702 Сегодня, 15:49
          -3
          Торопиться не надо! Ждут схода зеленки и бодрящего морозца...
      2. Иней
        Иней Сегодня, 15:23
        -1
        Цитата: neworange88
        БМП «Брэдли» производства США( речь идёт явно о голландской БМП YPR-765 - это модернизированный американский БТР M113,

        Лампасники не могут отличить M2 Bradley
        от YPR-765. Вопрос в том, почему подобная ошибочная заявка с самого низа беспрепятственно дошла до светлых генеральских голов и далее утекла на брифинг, где никто не попытался проверить полученную информацию. БМП M2 Bradley никогда не поставлялись на Украину и до сих пор не высказывалось даже планов об этом.
        1. Genry
          Genry Сегодня, 15:43
          +3
          Что-то в статье какая-то древняя информация.

          По факту....
          На участке Сухой Ставок, Украина ввела свои резервы и деблокировала окруженных.

          В общем там куча непонятностей.
          Россияне восстановили понтонную переправу, заняли плацдарм, потом ушли. Потом готовую переправу захватили украинцы и начали перебрасывать крупные резервы. И вроде им не мешали. Обнаружились даже Леопард-2.
          1. neworange88
            neworange88 Сегодня, 15:58
            +6
            Враг продолжает попытки наступления между Николаевом и Херсоном: ВСУ наступают большими силами, пытаясь отбить посёлок Высокополье.

            ВСУ заняли больницу и западную часть Высокополья в Бериславском районе Херсонщины. .... ВСУ подняли флаг над больницей в занятой ими части посёлка, по ним наносятся удары артиллерией ВДВ, на фоне виден дым от ударов.
            Кроме того, российские военнослужащие с места сообщили «Русской Весне» о том, что враг бросил в бой на этом направлении большие силы с бронетехникой.
            Источник: https://rusvesna.su/news/1662295623
            1. Кронос
              Кронос Сегодня, 16:34
              +3
              Они его уже заняли.
          2. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 16:23
            +3
            Цитата: Genry
            Обнаружились даже Леопард-2
            ЩИТО?
        2. Okak Okakiev
          Okak Okakiev Сегодня, 17:01
          +1
          Как ракеты харм? Тоже ведь не поставлялись.

          Написано недвусмысленно Бредли
      3. Paladin
        Paladin Сегодня, 15:40
        -6
        «Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции»

        ТГ Кадыров95
        1. Genry
          Genry Сегодня, 16:17
          +2
          Цитата: Paladin
          Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска.

          Тут обсуждается новость про бои Николаев-Херсон. И с вашим потусторонним "сиропчиком" здесь ситуация не поменяется.
          1. Paladin
            Paladin Сегодня, 17:17
            +3
            Ну если не хватает соображалки сопоставить новости о том что переброшенные с донецкого направления резервы перемолотые под Николаевом-Херсоном открыли возможность наступления на Соледар, то тогда да, "сиропчик", хлебайте его поварёшками)))))))
      4. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 15:45
        +8
        В телеге было сообщение о появлении "Леопардов"на Николаевском направлении.Может и фейк,а может и нет.Сейчас удивляться нечему.Вон же амерзцы не говорили о поставказ противорадиолокационных ракет,а они применяются с МИГ29.
      5. svp67
        svp67 Сегодня, 16:08
        +2
        Цитата: neworange88
        в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США

        Вот кто этот БРЕД писал, теперь хохота будет на неделю. "Коекакеры" М113 от М2"Бредли" отличить не могут
        1. IS-80_RVGK2
          IS-80_RVGK2 Сегодня, 18:00
          +2
          Цитата: svp67
          Вот кто этот БРЕД писал, теперь хохота будет на неделю. "Коекакеры" М113 от М2"Бредли" отличить не могут

          "Пиши. Уничтожили 20 Абрамсов. Чего их супостатов жалеть."
      6. Okak Okakiev
        Okak Okakiev Сегодня, 16:46
        -2
        И ведь 4 Бредли. Я сначала не поверил, подумал что м113. Но написано именно Бредли.

        Это была секретная поставка
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:20
      0
      а потому что мозг жив, сигналы двигаться посылает, выстрел в голову обычно решает эту проблему)
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 15:35
        +1
        Одна проблема,голова там в Вашингтоне сидит. Нужно найти хороший повод чтобы туда если не выстрелить то хотя бы пистолет направить для понимания.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 16:07
      +7
      Цитата: Mavrikiy
      Лягушка сдохла, а лапка дергает

      Сегодня эта "лягушка" в Верхополье Херсонской обл, сильно дернулась, с двух направлений, обстановка пока не ясная, "лягушата" выкладывают видео с водружением своего флага, наши из ВДВ говорят, что полсела еще наши.
      1. Иней
        Иней Сегодня, 18:10
        +2
        Цитата: svp67
        Сегодня эта "лягушка" в Верхополье Херсонской обл, сильно дернулась

        Как пишут в телеграмме на северо-востоке Николаевско-Криворожского направления, в районе населённых пунктов Ольгино и Потёмкино была осуществлена удачная попытка тактического окружения роты десантников в Высокополье. Двое суток их пытались разблокировать, в том числе силами 126-ой. В итоге, дорогу на отход десанта удалось пробить и они отошли на юго-запад, ВСУ же заняло Высокополье (есть фото-видео подтверждение). Сначала наступали силы ТрО, изматывая и опустошая БК десантников, а потом пошли штурмовать силами добробата состоящего из белорусов, противника участвующего в заключительном штурме было порядка 70 человек.
    4. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 18:59
      0
      Это называется опыты Гальвани, когда к мертвому организму подводят электрическое напряжение и наблюдают конвульсии. Амерзы прекрасно владеют техникой подобных экспериментов.
  2. VeteranS
    VeteranS Сегодня, 15:14
    +6
    Бог нам в помощь,славные и непобедимые Воины России !!!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    -2
    Российские десантники завершают уничтожение «Андреевского плацдарма» на южном берегу Ингульца
    . Если что то и было напланирлвано, оно, похоже, закончилось ... что дальше?
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:40
      +2
      дальше по хорошему, оборонявшихся в тыл, а свежими силами при достаточном их наличии можно в вперед пойти
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:59
        +1
        Жираф большой ему ... у него, наверно, есть свой ПЛАН.
        Будем посмотреть.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:10
      +7
      Цитата: rocket757
      оно, похоже, закончилось ...

      Увы, но нет. Тяжелые бои возобновились, похоже они резервы в бой бросили. Село Верхополье Херсонской сейчас под их ударам, наши отходят
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:33
        0
        Вот и посмотрим, у кого какой план и кто свои планы сможет реализовать.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:06
        0
        Ну вот пусть они заходят в село, и пока там не окопались - накрыть из всех стволов и авиацией. Мирняка там давно уже нет, а если кто остался, те не иначе как суицидники.
      3. сайгон
        сайгон Сегодня, 17:09
        +4
        Вот кто ба меня просветил про то какого хрена десант как мотострелков применять ?
        У пехоты тупо в огневой мощи превосходство. Гвозди лобом забивать странно
  4. Vsevolod136
    Vsevolod136 Сегодня, 15:26
    +5
    К вопросу о ненужности работы по площади и необходимости высокоточной вундервафли - когда противник рассыпался по площади нужна как раз работа по площади более дешёвым РСЗО.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 15:35
      +3
      На мой взгляд, для работы по площадям у нас средств более чем достаточно, а вот высокоточных ударных вооружений здорово не хватает, как наземных так и воздушных.
    2. stels_07
      stels_07 Сегодня, 15:41
      +1
      И то и то нужно
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 15:28
    -1
    Цитата: rocket757
    Российские десантники завершают уничтожение «Андреевского плацдарма» на южном берегу Ингульца
    . Если что то и было напланирлвано, оно, похоже, закончилось ... что дальше?

    Остаются все те же проблемы затяжной войны. Для штурма городов, рейдов и десантов условий нет. Остаётся позиционное противостояние. Ждём современных вооружений от тыла. Уважение нашим бойцам и командирам.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:10
      -2
      Позиционное... Вот всё же что ни говори, а украинцы за последние дни отбили деревенек в разы больше, чем наши за предыдущий месяц. Хотя, если они при этом несут многократно большие потери, чем наши в обороне, то пусть дальше отбивают, пока у них отбиватели не закончатся.
  6. Heiven
    Heiven Сегодня, 15:29
    +7
    Стрелков пишет 10 минут назад:

    "Только что подтвердили сдачу Благодатовки, а также - на Николаевском направлении - Любомировки/Красного Знамени (севернее Терновых Под) и очередной (полтора часа назад) удар "Хаймерсами" по военной переправе.
    Противник оказывает сильное давление на Белогорку (на Ингульце юго-восточнее Давыдова Брода) - противник пытается расширить плацдарм и в эту сторону".
  7. Александр Разин
    Александр Разин Сегодня, 15:29
    +5
    Надо ли торопиться с прогнозами? Пока что ещё не уничтожили
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    -1
    Позиции на Андревском плацдарме ,скорее всего останутся за нами.Там и посмотрим ,что нам ВСУ оставили.И не забываем ,позиции неоднократно переходили из рук в руки.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:32
    -6
    отличные новости. Они получили суровый урок. Продолжайте тратить свои ресурсы. Он знал, что взятие Костромки имело решающее значение для остановки наступления, которое могло быть опасным. Хорошо для командующего генерала и для солдат. Отличная работа. Британские планы были сорваны.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 15:52
      +4
      Еще не закончено.Противник упорно лезет и пытается расширить плацдарм.
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 16:03
        +1
        Отправьте их к черту, сбросьте напалм и вакуумные бомбы
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:36
    +2
    Парням удачи! Добивайте гадину!
  11. gansales
    gansales Сегодня, 15:37
    -16
    Российские десантники завершают уничтожение «Андреевского плацдарма» на южном берегу Ингульца

    ВДВ включили в бой чую ..Берегли для главного удара soldier
    Контрактиники ,контрактниками ,но ВДВ те порвут всех !!
    Вспомнил мемуары одного переводчика в Афгане .
    Прилетел .. темно ,не понятно кто и что ..Десантура (офицеры) бегает по Аэродрому с криками кого мочить и куда наступать Неразбериха .
    Кто то махнул им в сторону Кабула ..И понеслось ,стрельба пальба ,но Кабул был НАШ к утру ..Много их погибло в последствии ,но Маргелова они слушались и шли в атаку в темноту и выполняли задачу !! Вечная память им ..Десантуре нашей
  12. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:38
    -8
    « Российские десантники при поддержке артиллерии и авиации добивают переправившиеся на правый берег Ингульца части ВСУ » —

    ***
    — Пришёл им полный Ингулец...
    ***
  13. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 15:39
    +2
    Тем не менее, они форсировали Сев Донец, взяли село какое-то и подошли к Лиману. И это очень странно.
  14. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:50
    +3
    Ничего там они не кончились.
    Ни сегодня ни завтра ВС РФ не смогут выбить ВСУ с плацдарма.
    Смогут по странному совпадению после 9 сентября, то есть после саммита НАТО в Рамштайне.
    А пока что мы будем браво убивать ВСУ пачками, которых нам пачками будет поставлять Зеленский.
    Это же политическое наступление, а не военное.
  15. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 15:54
    -2
    Последние слова говорящие об перехвате управления БПЛА направлены для амеров и НАТО.
  16. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:59
    +2
    Поражен пункт управления нацбата "Кракен" в районе Харькова,

    Такое ощущение, что этот Кракен существует только для того, что бы получать.......
  17. Heiven
    Heiven Сегодня, 16:01
    +5
    Кто может объяснить? Это нормально использовать ВДВ при обороне как обычную пехоту? Не расточительно. У них же другие функции.
  18. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 16:04
    +5
    В наших пабликах пишут, что ВСУ взяло Высокополье. Украинцы показывают фото с флагом на больнице. ВДВ отошло, чтобы избежать окружения.
  19. Alex 2019
    Alex 2019 Сегодня, 16:18
    +13
    Как получилось, что ВСУ дали возможность накопить столько живой силы и техники? Целый месяц до наступления в сводках МО докладывало, что высокоточным оружием выбиваются резервы, потери врага такие, что наступать некому и не на чем, а по факту появляются как по мановению волшебной палочки сотни танков, самолёты, нескончаемый людской ресурс. Получается, что мы опять недооцениваем врага и по факту высокоточное оружие не наносит тот невосполнимый урон про который нам говорят. Далеко это не конец, мосты нам разбомбили, так же как и склады в Крыму с оружием, мяса у ВСУ в избытке. Тревожно становится за нашу группировку.... А ещё вопрос к МО почему у украинцев логистика работает как часы, а нашу выбивают на таком длинном плече и это при подавляющем преимуществе в авиации?
  20. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 16:20
    +9
    Рано начали чепчики вверх бросать. Это наверняка было пушечное мясо для проверки российской обороны и расхода боеприпасов на них. Бандеровцами рулят натовцы, а там уж точно не идиоты сидят. украинцы планомерно добивают Антоновский мост, и уничтожают мост у Каховской ГРЭС. Проблемы у нашей группировки за Днепром со снабжением и переброской подкреплений только впереди, а там может начаться и следующий этап наступления.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:39
      -10
      Цитата: ЕноТзмей
      украинцы планомерно добивают Антоновский мост

      Он и так уже месяц как не используется.

      Цитата: ЕноТзмей
      уничтожают мост у Каховской ГРЭС

      Уничтожили?

      Цитата: ЕноТзмей
      Проблемы у нашей группировки за Днепром со снабжением и переброской подкреплений только впереди

      Мечтайте. Мечтать не вредно, вредно - не мечтать.

      Цитата: ЕноТзмей
      а там может начаться и следующий этап наступления

      А может не начаться. Но вы все равно мечтайте yes laughing
  21. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 16:31
    -1
    Интересная аналитика:

    Унесённые ветром: Что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон

    Во время манёвра ВСУ сразу несколько батальонных групп Украины угодили в огневые мешки. Часть погибла, часть разбежалась.
    Речь идёт о тех, кто выжил и перебрался на левый берег реки Ингулец. Контрнаступление ВСУ было настолько плохо спланировано, что тактики не предусмотрели вариант организованного отступления, а также не решили вопрос с организацией запасных каналов поставки продовольствия и боеприпасов уцелевшим бойцам.
    С полей битвы на Херсонско-Николаевском направлении поступают сообщения о том, что украинские военные, рассыпанные по степи, пытаются связаться со своими командирами. Они растеряны и пытаются понять, в каком направлении им дальше двигаться и, что немаловажно, — откуда ожидать снабжения.
    После разгрома и провала контрнаступления численность группировки ВСУ оценивается экспертами в 19 тыс. человек. Однако выжившие под ударами российской артиллерии офицеры и рядовые не горят желанием идти в бой и всё чаще публично предъявляют претензии командованию.
    https://cont.ws/@user3885/2368126?gold=
  22. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 16:34
    +1
    Вспоминаю постоянно 103 Витебскую дивизию ВДВ в Кабуле и 345 полк в Баграме, боеспособные части были, самые боеспособные в 40 армии СССР правда они были переворужены как Мотострелки...
  23. Okak Okakiev
    Okak Okakiev Сегодня, 16:55
    0
    Маленькое симпатичное наступление говорили они
  24. Arian
    Arian Сегодня, 17:06
    +1
    Стрелков пишет:

    "Подтверждают оставление нашими войсками посёлка городского типа Высокополье на Криворожском направлении. Это чувствительная тактическая неудача, - ранее противник неоднократно пытался взять данный крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу." Так что ещё ничего не закончилось, для победных реляций еще не время
  25. tarakan
    tarakan Сегодня, 17:09
    -1
    Пора на Украине презервативы отменять,"бабы" не успевают рожать.
    P.S сам украинец,но ЗАКИДЫВАТЬ "ВРАГА" МЯСОМ? Видно китайская методичка по войне в Корее попалась
  26. Хронос
    Хронос Сегодня, 17:38
    +1
    Повода для бравурных речей пока нет. Давайте уважать наших бойцов, которые тоже несут потери, но обороняются и уничтожают численно превосходящего врага
  27. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:44
    0
    Надеюсь этих мерзавцев в плен драть не станут.