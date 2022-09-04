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«Пражская осень» Европейского союза

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Западные обозреватели и аналитики пытаются объяснить, что происходит в современном мире с экономикой, общественной жизнью, политическими системами и законами. И, что интересно, как бы ни пытались находить объяснение негативным процессам и явлениям, всё сводится к неувядающей западной классике в стиле «Виновата Россия» или ещё более конкретнее -«Виноват Путин».


А тут ещё и Прага со своим рекордным за всю новейшую чешскую историю протестом – когда на улицы столицы Чехии на акцию против действующего правительства вышли, по разным данным, от 70 до 100 тысяч человек.

«Путин виноват в том, что европейские власти делают всё, чтобы опустить «ниже плинтуса» уровень благополучия собственных граждан? «Путин виноват» в том, что еврочиновники сами заявляют о готовности полностью отказаться от российского газа, а как только газ по «Северному потоку» действительно перестаёт поступать в ЕС, устраивают театральное представление с заявлениями о необходимости России «соблюдать контрактные обязательства»?

Британская газета «Телеграф» выходит с материалами, которые, по мнению её авторов, видимо, должны быть особенно пугающими население. В материалах до читателей доводится мысль о том, что вот-вот в Европе начнут приходить к власти социалистические правительства. Причём не такие «социалисты» как, например, г-н Шольц, а полноценные – ориентированные чуть ли не на ленинско-марксистские заветы и идеалы.

При этом западный мир пока никак не может «переварить» мысль о том, что дело тут не в России, а в его собственной политике – в том числе и по отношению к России. Если бы отношения Запада с РФ были прагматичными, понятными и неконфронтационными, то и наступающий на горло кризис удалось бы пережить куда меньшей ценой. Но если упор на конфронтацию, то получают то, что получают.

В этой связи события в Праге – это что? Это Пражская осень, только уже не столько для самой Чехии, сколько для всего Евросоюза. Это тревожный колокол, звонящий по евробюрократии.


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15 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 15:54
    +4
    Очевидно, какая-то сила организовала этот протест в Праге.
    И если судить по размаху мероприятия, сила значительна.
    Да, скорее всего, оппозиция использует подходящий момент для сведения счётов с противником, который сейчас у руля страны.
    Будем питать надежду, что это сила здравомыслящая, и для неё интересы собственного государства - не пустой звук.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 16:02
      +2
      И воздастся каждому по делам... drinks
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:09
        +2
        Не зря же в ФРГ готовят войска. Знают что у них народ может и свергнуть. А в Праге явно что-то не так, но не боятся они там воли народа видимо.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:21
      +1
      Цитата: Наводлом
      Будем питать надежду, что это сила здравомыслящая, и для неё интересы собственного государства - не пустой звук.

      А зачем они нам ?! Пол Европы Союз откармливал и снабжал, урезая от пайки своего населения. Но после войны это было необходимо, увы. Нужен был буфер от бывших союзников и нужно было восстанавливать всю европейскую часть Союза, лежащую в руинах..
      Я не знаю и не понимаю, почему бывшие наши союзники по Варшавскому Договору предали нас, но .... Как сейчас популярно в фильмах говорить, - "предавший один раз, предаст ещё и ещё". Так что не нужно надеяться на чужое благоразумие, а выстраивать деловые отношения на основе юридических, правильно составленных документов, без надежды на так называемых "друзей" в правительствах и руководствах других стран.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 17:28
        0
        Цитата: Starover_Z
        Так что не нужно надеяться на чужое благоразумие, а выстраивать деловые отношения на основе юридических, правильно составленных документов, без надежды на так называемых "друзей" в правительствах и руководствах других стран.

        Я что-то писал про "друзей"?
        Разве можно настолько неверно истолковать простую фразу?

        Цитата: Наводлом
        интересы собственного государства - не пустой звук.

        Здравомыслие заключается не в эфемерной дружбе.
        А в следовании собственным интересам.
        Такое здравомыслие называется здоровым прагматизмом.
        Он позволяет строить взаимовыгодные прогнозируемые отношения.

        В отношениях же с безумцами никакие договора и никакие подписи не помогут. Многого будет стоить подпись Макрона или Шольца на самом безупречном документе?
    3. lucul
      lucul Сегодня, 17:27
      +1
      Очевидно, какая-то сила организовала этот протест в Праге.
      И если судить по размаху мероприятия, сила значительна.

      Таки у чём то весь цимес )))
      На какую сумму ссудный процент разогнал долг Западного мира ? А вот на такую :
      https://kingworldnews.com/banks-worried-about-monster-700-trillion-derivatives-market-as-credit-tightens/

      615 трлн$ долга -это не шутки .И сейчас власть ростовщиков начинает потихоньку ослабевать,т.к до людей начинает потихоньку доходить то ,что северные индейцы сказали в своё время европейским завоевателям :
      Только когда будет срублено последнее дерево, только когда будет отравлена последняя река, только когда будет поймана последняя птица, — только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть

      )))
  2. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 15:55
    +5
    Да пустое все это.Не созрели они еще до марксизма-ленинизма.Но время покажет.И может до мзгов дойдет
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:18
    +1
    Прага -- это первая ласточка!
    1. Беринговский
      Беринговский Сегодня, 16:35
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      Прага -- это первая ласточка!

      Да ничего не изменится, ну сменит условного Иржика условный Дворжак, и все. Как сидел первый под Госдепом и клял Россию, так и второй будет.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:26
    +1
    В этой связи события в Праге – это что?
    . Да ладно ... обиделся обыватель, что его такого ... прогрессивного, такого продвинутого, пытаются обобрать те, кого они сами же и выбрали!
    Вперёд, на майдан!!!
    Кастрюли на голову, ещё, оденте и скажите, скачите ....
  5. Azim77
    Azim77 Сегодня, 16:32
    +1
    Есть один фантастический рассказ, где пастор учит инопланетян религии, а те от рождения простые, все принимающие за правду и к исполнению. Они спросят у пастора считает ли он распятие Христа, о котором он им так часто говорит для пастора самым великим делом, мечтал бы он сам о такой кончине. Тот искренне, ничего не подозревая ответит "да" и его, в награду за то, что он им "открыл" глаза, сделал столько для них хорошего - на кресте распят.
    Кажись приходит время, когда демократов, которые по всему миру пытаются учить "демократии", благодарные ученики, т.е обычные граждане, простые и прямые скоро задемократят.
    1. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: Azim77
      Есть один фантастический рассказ, где пастор учит инопланетян религии, а те от рождения простые, все принимающие за правду и к исполнению. Они спросят у пастора считает ли он распятие Христа, о котором он им так часто говорит для пастора самым великим делом, мечтал бы он сам о такой кончине. Тот искренне, ничего не подозревая ответит "да" и его, в награду за то, что он им "открыл" глаза, сделал столько для них хорошего - на кресте распят.

      Гарри Гаррисон "Смертные муки пришельца"
  6. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:38
    +1
    Надеюсь, что после мирных выступлений, чехи возьмутся за оружие.
    Да и не только чехи... Вот будет весело! wink
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: Luminman
      Надеюсь, что после мирных выступлений, чехи возьмутся за оружие.
      Да и не только чехи... Вот будет весело!

      Весело будет, когда ЕС переругается и распадется. А то репарации "некоторые" требуют, кому-то протесты мешают, а кое-кто может снова стену построить, которую разрушили сами, кому-то "понаехавшие" поперек горла станут. И все это на фоне улыбающейся Венгрии, которая последовательно отстаивала интересы СВОЕГО народа. Будет им всем над чем задуматься. А ведь это не дурной пример, но очень заразительный.
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:24
    +2
    Ничего тут не будет. ПОка
    Чехам надо плата от правительства.
    которую они не получат, НО, им пообещают что-то и они заткнутся.
    А вот еще через пару месяцев может и случится.

    Ребята, в этих благополучных еврогородах надо раскачивать людей дольше.