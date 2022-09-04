«Пражская осень» Европейского союза

Западные обозреватели и аналитики пытаются объяснить, что происходит в современном мире с экономикой, общественной жизнью, политическими системами и законами. И, что интересно, как бы ни пытались находить объяснение негативным процессам и явлениям, всё сводится к неувядающей западной классике в стиле «Виновата Россия» или ещё более конкретнее -«Виноват Путин».
А тут ещё и Прага со своим рекордным за всю новейшую чешскую историю протестом – когда на улицы столицы Чехии на акцию против действующего правительства вышли, по разным данным, от 70 до 100 тысяч человек.
«Путин виноват в том, что европейские власти делают всё, чтобы опустить «ниже плинтуса» уровень благополучия собственных граждан? «Путин виноват» в том, что еврочиновники сами заявляют о готовности полностью отказаться от российского газа, а как только газ по «Северному потоку» действительно перестаёт поступать в ЕС, устраивают театральное представление с заявлениями о необходимости России «соблюдать контрактные обязательства»?
Британская газета «Телеграф» выходит с материалами, которые, по мнению её авторов, видимо, должны быть особенно пугающими население. В материалах до читателей доводится мысль о том, что вот-вот в Европе начнут приходить к власти социалистические правительства. Причём не такие «социалисты» как, например, г-н Шольц, а полноценные – ориентированные чуть ли не на ленинско-марксистские заветы и идеалы.
При этом западный мир пока никак не может «переварить» мысль о том, что дело тут не в России, а в его собственной политике – в том числе и по отношению к России. Если бы отношения Запада с РФ были прагматичными, понятными и неконфронтационными, то и наступающий на горло кризис удалось бы пережить куда меньшей ценой. Но если упор на конфронтацию, то получают то, что получают.
В этой связи события в Праге – это что? Это Пражская осень, только уже не столько для самой Чехии, сколько для всего Евросоюза. Это тревожный колокол, звонящий по евробюрократии.