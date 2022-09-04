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Третий построенный в этом году военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А приступил к лётным испытаниям

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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А новой сборки, собранный на поточной линии АО "Авиастар-СП" в Ульяновске, приступил к летным испытаниям. Это третий самолет новой постройки, приступивший к летным испытаниям в этом году.


Новый военно-транспортный Ил-76МД-90А появился на аэродроме "Ульяновск-Восточный" 26 августа 2022 года, первый полет совершил 28 августа. Сколько продлятся испытания и когда самолет будет передан военным, пока не сообщается, ему еще предстоит возвращение в цеха для покраски. Самолет является 12-м Ил-76МД-90А, построенным в Ульяновске в рамках контракта 2012 года с Минобороны на 39 единиц и третьим, взлетевшим в этом году. Первый построенный в 2022 году Ил-76МД-90А был передан военным 22 апреля 2022 года. Второй Ил-76МД-90А совершил первый полет 7 июня и пока находится на испытаниях.

Все транспортники новой сборки построены на новой поточной линии, введенной в эксплуатацию на авиазаводе в 2019 году. Два первых Ил-76МД-90А, собранных на линии, были переданы ВКС РФ в прошлом году. Сейчас на линии находятся несколько самолетов на различных стадиях сборки.

Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А, но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов не удается.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.
Использованы фотографии:
ATC-Controller / aviaforum.ru
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38 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:56
    +4
    Хорошая новость. Радует.
    100 ерапланов нужно обязательно осилить!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:06
      -10
      Ещё только сентябрь, время есть, осилят до Нового года!
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 16:13
      -30
      Давайте 1000000 построим?
      Я вот что-то не видел планов применения под увеличенные силы транспортников.
      Куда их девать?
      Да, конечно, лучше больше чем меньше, но наклепать, чтобы гнили? Под что?
      Увеличения десантуры и прочих ССО вроде нет в плане.
      1. neworange88
        neworange88 Сегодня, 16:17
        +20
        Цитата: Denis812
        Давайте 1000000 построим?
        Я вот что-то не видел планов применения под увеличенные силы транспортников.
        Куда их девать?
        Да, конечно, лучше больше чем меньше, но наклепать, чтобы гнили? Под что?
        Увеличения десантуры и прочих ССО вроде нет в плане.


        Издеваетесь что ли? У нас почти всю военно-транспортную авиацию менять надо.Старые советские Аны выходят из строя и их надо чем то менять.И то что сейчас производится для нужд ВКС это капля в море от того что нам реально надо.
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 17:03
          -11
          так я и не против того, чтобы построить столько, сколько надо.
          А вот пропагандистские лозунги, а давайте построим 10000 армат или 5000 Ил-76 - ну зачем?
          Надо строить столько, сколько надо для нашей армии, а не пытаться построить миллион Звезд Смерти.
          Войной управляет экономика, а не наоборот.
          1. sifgame
            sifgame Сегодня, 17:32
            +3
            Человек про 100 шт написал более чем реальная цифра
            1. alexmach
              alexmach Сегодня, 17:52
              +2
              Во первых это меньше чем реально надо.
              Во-вторых с теми темпами даже 100 они врятли осилят.
            2. Zotof
              Zotof Сегодня, 17:57
              +3
              А почему все молчат про А-50У ? Шесть самолётов и из них каждый, не покидая воздушного пространства России может видеть весь театр СВО , от Харькова до Николаева ! Может засекать "Точки-У" при выдвижении и M142 HIMARS, группы танков, колоны снабжения, перемещение резервов, отступление противника ! И где ?
              Где 2 волшебных самолёта ТУ-214 Р, вместо десяти ? Которые также могут очень точно определять координаты наземных целей с помошью боковой РЛС «Фракция», не входя в воздушное простанство противника ?! Всё есть, а ничего не видим в реальном времени. А Ту-214Р или А-50У могут в реальном времени давать целеуказание для РСЗО "Торнадо-С", или "Эскандерам" через несуществующую уже почти 10 лет ЕСУ ТЗ "Созвездие-М" ? Какой у нас "гений" НГШ ВС России !
              1. Bad_gr
                Bad_gr Сегодня, 18:54
                0
                Цитата: Zotof
                А почему все молчат про А-50У ?

                Самолёт ДРЛО А-100 «Премьер» .
                Как я понимаю, на основе Ил-76МД-90А (с движками ПС-90)
      2. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 17:41
        0
        what К чему эта истерика? Страна большая, "клиентов" вдоль границ НАШЕЙ Родины много. И переброска сил задача актуальная. И не только подразделений ВДВ, мотострельцы тоже серьезные пассажиры и мобутеи с техникой тоже "бизнескласс", как показывают современные действия наших войск. Так что нужный аппарат и чем больше тем лучше. Главное что бы экипажей хватило.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:58
    +5
    Жаль что только третий всего лишь....Вот тридцать третий хотя бы было бы во ! good
  3. Genry
    Genry Сегодня, 16:05
    -9
    Помниться, тогда уволили с директора Рогозина-младшего, за то что он затормозил производство Ил-76 и делал переоборудование сборки под поточное производство.
    А ведь он мог ещё много полезного - молодой, амбициозный, толковый и не очень послушный.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 17:50
      +1
      Цитата: Genry
      .... и делал переоборудование сборки под поточное производство.
      Ничего там не переоборудовали. Линия сборки изначально создавалась под работу с компьютерами, поэтому и вся документация по Ил-76 была перед этим переведена в цифру (на что ушла уйма времени). Сейчас, то что создаётся конструкторами, передаётся на станки производственников без всяких бумажных носителей.
      1. Genry
        Genry Сегодня, 18:23
        0
        Цитата: Bad_gr
        Линия сборки изначально создавалась под работу с компьютерами

        То что вы подразумевали - это всего лишь станочный парк ЧПУ, где автоматически изготавливаются только детали для сборки.

        А под поточной линией сборки подразумевается наличие оборудование бесстапельной сборки самолётов из крупных компонентов (секции фюзеляжа, крыльевые консоли, гондолы,...).
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:12
    -7
    но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов не удается.
    request
    стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями.
    Не, ну тогда точно новое слово, ну в общем..... request что тут скажешь? А лямочку к креслу не пришили еще.... странно, у них уже есть.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 16:42
      +4
      Не, ну тогда точно новое слово, ну в общем..... request что тут скажешь?

      А то и скажите - перетащили завод из Ташкента , наладили серийное производство удачной машины . Кадры худо-бедно готовят производственников , а не только торговцев . Не загубили - уже хорошо. А дальше авось и движочки не хуже Роллс-Ройсовских научатся делать . Поживёт машинка, полетает . Ничего "прорывного" в этом сегменте на горизонте ни у кого на планете нет , кроме электронных "игрушек". Не придумали ещё гравицапу.
      А вот "Аннушку-70" жаль . Машина с такими выдающимися взлётно-посадочными характеристиками , подходящими даже для "села Зажопинска " была б в России точно не лишней.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 17:55
        +3
        стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями.
        Цитата: Mavrikiy
        Не, ну тогда точно новое слово, ну в общем.....

  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 16:15
    +7
    Что то про самолеты ДРЛО вообще тишина. Хоть что то делается в этом направлении?
    1. Zotof
      Zotof Сегодня, 18:10
      +1
      Ничего не делается ! Два А-100 будут испытывать до конца 2024 года ! Ту-214Р пишет на носитель ,каналов связи в реальном времени нет ! Информация списывается после посадки и долго анализируется....
  6. neworange88
    neworange88 Сегодня, 16:17
    +3
    Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн.


    ПС-90А-76 имеет тягу 16 тонн.Его ещё на Ил-276 ставить хотели.


  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:31
    +6
    Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и
    . Такими темпами, три четыре штуки в год, это как то ... не, 100 штук сделают очень не скоро.
    Темпы производства наращивать будут, али как?
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 16:35
      +4
      Так давайте же выпьем за то,чтобы наши желания,совпадали с нашими возможностями.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 16:38
        +6
        опять выпьем? А самолеты строить когда?
        1. neworange88
          neworange88 Сегодня, 16:50
          +4
          Цитата: faiver
          опять выпьем? А самолеты строить когда?


          Я сказал эту фразу ,чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями,а не для того чтобы выпить.За самолёты наконец взялись,спасибо санкциям.Только этим следовало заниматься раньше,а не уповать на руку рынка.Надеюсь что до конца года взлетит Ил-96-400М на 4 движках ПС-90А1 тягой по 17,4 тонн каждый.Вот это будет событие.



          сроки первого полёта самолёта остаются неизменными – поднять лайнер планируется до конца текущего года. При этом первый экземпляр Ил-96-400М будет использоваться в качестве летающей лаборатории.«Первый самолёт собран, будет использован в качестве летающей лаборатории для проверки технических решений для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», – заявил источник.
          По его словам, на этой машине будут отрабатываться модернизированные системы, в том числе перспективный отечественный комплекс пилотажно-навигационного оборудования. Самолёт оснащён четырьмя двигателями ПС-90А3М.

          https://aviation21.ru/42982-2/

          ПС-90А3М? belay Прочёл сам офигел.Везде пишут про ПС-90А1.Ошибки никакой нет?
          Что то нашёл по ПС-90А3М. Ну это же по сути модификация ПС-90А1 с увеличенной до 18 тонн тягой. good
          На Ил-96-400М предполагается установить двигатели ПС-90А3М. Как сообщил недавно агентству РБК-Пермь руководитель пермского предприятия Александр Иноземцев, сейчас идет работа над ТЭО этого двигателя, создаваемого на базе ПС-90А1. Существующая версия ПС-90А3 представляет собой развитие варианта ПС-90А2, который разрабатывался совместно с Pratt & Whitney. Основное отличие ПС-90А3 от ПС-90А2 — отсутствие разработок, запатентованных американцами. Он тоже имеет тягу 16 т, но у него значительно повышен ресурс и, по словам разработчиков, есть возможность повышения тяги на взлетном режиме до 18 т. Видимо, именно это должно быть воплощено в ПС-90А3М.

          https://rt.vk34.ru/blog/post/news/na-il-96-400m-predpolagaetsya-ustanovit-dvigateli-ps-90a3m
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:40
        0
        Поберегем печень ... у нас за то надо пить, за другое, за третье ... здоровье уже не то, бум пить Есентуки N4, так оно здоровее будет и может дождемся, когда у нас заработает так, как и должно быть на конвеере.
    2. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 17:05
      +5
      Для этого нужно делать серьезнейшую модернизацию производства на Авиастаре.
      То, что пару лет выдавалось за это (некий "конвейер"), обеспечить объемы никак не может.
      Серьезная модернизация к тому же опять таки в начале замедлит процесс.
      Можно еще развернуть дополнительное производство где-то еще, но это несколько лет.
      Да кадры опять таки.
      В общем ничего больше 5-6 машин в год там точно не будет.
      1. neworange88
        neworange88 Сегодня, 17:23
        +1
        В общем ничего больше 5-6 машин в год там точно не будет.


        На данном этапе для нас и это достижением будет.Большое начинается с малого.Дорогу осилит идущий.Пожелаю нам осилить эту дорогу.Но для этого надо идти.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 17:35
          +2
          Интэрэсно, а те кто убивал нашу авиапромышленность, они ГДЕ???
          1. neworange88
            neworange88 Сегодня, 17:36
            -1
            За границей скорее всего.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 18:01
              +2
              Если так, то фиг на них ..
              а если нет? они здесь окопались на высоких ...
  8. Диверсант_ВМС
    Диверсант_ВМС Сегодня, 16:48
    +3
    Более крупные тоже нужны, как Руслан
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 17:09
      0
      Нужны,но появятся не скоро.Проект ПАК ТА.ПД-35 раньше сделают.
  9. Vladimir Michailovich
    Vladimir Michailovich Сегодня, 16:48
    +7
    Спасибо Сердюкову за заказ 38 шт.Ил-76-90 и еще за модернизацию Т-72 и БТР-80,и за фрегаты пр.11356 и много чего еще.А то были бы счас с инновационными Арматами в количестве 6 шт.
    Мало кто знает что Сердюков заключил контракт на ПС-90-76 для Ил-76-90 напрямую,минуя помойку ОДК-это только и спасло "Пермские моторы" от утилизации. Чемезов и Масалов(бывший глава ОДК-хотели ПМ переместить в новое место(а фактически уничтожить) а территорию завода отдать под жилую застройку.Именно так случилось с КБ Климова и заводом МПП им.Чернышева в Москве-производителе РД-33/93,Тв-7-117.
  10. штурм
    штурм Сегодня, 16:53
    +2
    Обещали на новой линии по 12 самолётов в год выкатывать, но как всегда что-то не учли.....
    Если не получается выпустить новые в запланированном количестве, то хотя бы параллельно модернизировали и пропускали через капремонт Ил-76 с баз хранения постепенно наращивая выпуск новых самолётов.
    - 4 новых + 8 модернизированных
    - 5 новых + 7 модернизированных
    - 6 новых +6 модернизированных
    И так до полного выхода на проектную мощность 12 новых самолётов в год.
  11. ТихийДон2
    ТихийДон2 Сегодня, 17:26
    +1



    Кто нибудь скажет каким образом на FMC с русским алфавитом они собрались вбивать коды VORов которые у нас в стране имеют латинское буквенное обозначение?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 17:40
      0
      Что за шакалистое фото, где тут вообще алфавит?
      1. Комментарий был удален.
      2. ТихийДон2
        ТихийДон2 Сегодня, 17:49
        +1
        вот лучше

        https://hdpic.club/uploads/posts/2021-12/1639884347_3-hdpic-club-p-il-76md-90a-kabina-pilotov-foto-9.jpg
  12. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 18:18
    0
    Вообще строить рузучились. Рабочие-то есть? Чтобы 100....