Третий построенный в этом году военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А приступил к лётным испытаниям

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А новой сборки, собранный на поточной линии АО "Авиастар-СП" в Ульяновске, приступил к летным испытаниям. Это третий самолет новой постройки, приступивший к летным испытаниям в этом году.Новый военно-транспортный Ил-76МД-90А появился на аэродроме "Ульяновск-Восточный" 26 августа 2022 года, первый полет совершил 28 августа. Сколько продлятся испытания и когда самолет будет передан военным, пока не сообщается, ему еще предстоит возвращение в цеха для покраски. Самолет является 12-м Ил-76МД-90А, построенным в Ульяновске в рамках контракта 2012 года с Минобороны на 39 единиц и третьим, взлетевшим в этом году. Первый построенный в 2022 году Ил-76МД-90А был передан военным 22 апреля 2022 года. Второй Ил-76МД-90А совершил первый полет 7 июня и пока находится на испытаниях.Все транспортники новой сборки построены на новой поточной линии, введенной в эксплуатацию на авиазаводе в 2019 году. Два первых Ил-76МД-90А, собранных на линии, были переданы ВКС РФ в прошлом году. Сейчас на линии находятся несколько самолетов на различных стадиях сборки.Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А, но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов не удается.Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.