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Немецкая пресса: 40 процентов граждан Австрии уже не поддерживают антироссийские санкции

51

Крупное немецкое издание Die Welt выходит с материалом, в котором рассказывается об отношении австрийского населения и правительства к антироссийским санкциям и их последствиям. Входящая в Евросоюз, при этом не входящая в НАТО, Австрия демонстрирует явные перемены в восприятии санкций, к которым официальная Вена ранее присоединилась.


В немецкой прессе сообщают о том, что на сегодняшний день уже более 40% граждан Австрии, как показывает анализ общественного мнения, выступают за отмену антироссийских санкций. Это притом, что такой показатель в марте составлял всего 12%. Получается, что за полгода более чем троекратный рост тех австрийцев, которые не видят в санкционном давлении ничего хорошего для самой Европы. Именно тот факт, что антироссийские санкции больно бьют по ним самим, и будоражит умы всё большего числа граждан Австрии.

Die Welt:

В Австрии уже нет явного большинства граждан, которые поддерживают антироссийские санкции. Нет явной поддержки этих санкционных мер.

Отмечается, что с учётом статистической погрешности, число австрийцев, поддерживающих санкции против России и не поддерживающие таковые, практически одинаковы.

Немецкие обозреватели сообщают о том, что причиной столь существенных перемен в общественном мнении австрийцев является рост инфляции внутри страны, скачок цен на энергоносители, общее падение уровня жизни.

В упомянутом издании сообщается, что в Австрии растёт популярность АПС (Австрийской партии свободы), которая предлагает садиться с Россией за стол переговоров при взаимном учёте интересов. Представители партии напоминают, что Россия ничего плохого ни в политическом, ни в экономическом плане за последние десятилетия не сделала Австрии, а потому продолжать идти по пути конфронтации с Москвой - означает дальнейшее усугубление кризиса в Европе, повышение градуса напряжённости и рост вероятности выхода вооружённого конфликта за пределы тех территорий (Украины и Донбасса), где он проявляет себя сейчас.

Но интересно и то, что за диалог с Москвой выступают не только в австрийской оппозиции, но и всё чаще в правящих австрийских элитах. Посыл примерно тот же: когда санкции против России не вводились, в Европе царило спокойствие и благополучие.
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51 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:17
    0
    Немецкая пресса: 40 процентов граждан Австрии уже не поддерживают антироссийские санкции
    Маловато будет. Еще кислорода перекрыть, а копыти добавить. request
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:21
      +2
      Они сами с этим хорошо справляются. Ну начинают осозновать и то в следствии пинка. Зима еще впереди, как и закрытие производств. Нам их что понять и простить? Нет уж пусть сами думают как из этого вылезать будут.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 17:51
        +3
        Цитата: Mitos
        Нет уж пусть сами думают как из этого вылезать будут.

        Политикам и миллиардерам экономить воду и электричество не придется. Как и везде впрочем. Крайними опять останутся простые люди из городов. Как и всегда впрочем. Капиталисты "развлекаются", народы плачут...
      2. Сергей Кузьмин
        Сергей Кузьмин Сегодня, 18:54
        0
        Нам их что понять и простить? Нет уж пусть сами думают как из этого вылезать будут.
        Правильно - сами накосячили, сами пусть и разгребают свои косяки. В марте думали, что их эти санкции не коснутся..., а вот и коснулось! Как говорится "не рой яму ближнему - сам в неё попадёшь"!
    2. gansales
      gansales Сегодня, 16:35
      -9
      Граждане может и не поддерживают..А вот верхушка выборная вассальная англосакская-еврейская Прям кнутами гонит на Россию ..
      Ату ее ату .. А газа уже нет и прочих российских ресурсов
      И вообще Русские злые стали !
      Но с немцами мы воевать уже не будем !
      Мы поняли ,где главное осиное гнездо и к этому будем стремиться

      Не знаю точно ,но это единственный шанс России выжить и остаться такими ,какими мы рождены генетически !
      1. Сергей Кузьмин
        Сергей Кузьмин Сегодня, 18:57
        0
        А газа уже нет и прочих российских ресурсов
        Раньше нужно было - с самой весны, как только начались санкции, начать профилактические ремонты газопроводов и остановить поставки газа... Летом газ бы перестали получать российский - лучше думать стали бы...
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 17:29
      +1
      когда санкции против России не вводились, в Европе царило спокойствие и благополучие

      Канцлер не хочет покоя.
      Уж лучше спиваться, или подсесть на колёса

    4. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 17:47
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Маловато будет.

      А есть ли разница? 40, 50, 60%... Разве это все народы Австрии, Германии или Великобритании устроили? Работягам всегда и во всех странах тяжко живется, а уж теперь и подавно. Но разве мировому капиталу интересно, о чем думают работяги? Ну выйдут на демонстрации, ну подаст в отставку очередной политик, а система останется и будет дальше гнуть свою линию.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:19
    0
    В немецкой прессе сообщают о том, что на сегодняшний день уже более 40% граждан Австрии, как показывает анализ общественного мнения, выступают за отмену антироссийских санкций. Это притом, что такой показатель в марте составлял всего 12%
    А вот интересно каков их процент будет в следующем марте...
    1. Беринговский
      Беринговский Сегодня, 17:03
      +3
      Да ничего особенно не изменится, я думаю. Нас уже 8 лет кормят подобным наши СМИ, ЕС вот вот замерзнет, развалится, передерется, оголодает и приползет к нам на коленях просить прощения. Вот только ничего такого не случилось. request Как же так то,а?
      Ну скажут сидите по домам, будут сидеть. Сидели же на карантине...не вякали.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:09
      +1
      Отмечается, что с учётом статистической погрешности, число австрийцев, поддерживающих санкции против России и не поддерживающие таковые, практически одинаковы.

      => ~ 20и % пока "побарабанно".
      Интересно куда они качнутся.
    3. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 17:11
      -1
      А вот мне кажется,что Европу следует ставить в позу навсегда.Поддерживаете убытков?Да даже если уже и не поддерживаете-пошли на фиг!
    4. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:15
      -1
      Цитата: svp67
      А вот интересно каков их процент будет в следующем марте...

      Здравствуйте, Сергей!
      Эк Вы загадали, аж до следующего марта! Полагаю, что к Рождеству этот процент увеличится до 99,9 % , остальная "часть" - это правительство, которому еще надо будет усидеть. Впрочем, Австрия может вспомнить и как Гитлер ее захватывал, и теперь сможет "рассчитаться за все хорошее"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:24
    -1
    Вроде Лавров уже сказал давно уже:Мы будем рассматривать восстановление отношений странами,которые ввели против нас санкции из принципа,точно не помню.Но по русски звучит:А оно нам надо!Нам решать!Пусть бузят,вот это нам надо.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:28
    +1
    «40% граждан Австрии не поддерживают антироссийские санкции» —

    ***
    — Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай?...
    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:01
      +3
      Ничего они не помнят (((( молодежь больше половины желает реванша ((((
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:28
    +2
    Немецкая пресса: 40 процентов граждан Австрии уже не поддерживают антироссийские санкции
    . Да просто вспомнили, как хорошо жилось, когда с Россией дружиш, а не фыркаеш в её сторону.
    Сами, сами выбрали тех, кто их же и обдирает, сейчас, до нитки!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:36
      +4
      Счас выступлю как нытик.Мне от этого не холодно не жарко что у них денег в кармане меньше становится,а вот когда в результате их бузы у меня денег прибавится ,это будет интересно.Надо учится у американцев.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:44
        +11
        Так только наивные могут верить, что все наши беды только есть козни забугорных!
        Давно надо признать, что у нас собственных, доморощенных злодеев, жлобов, предостаточно и не все они учились там, за бугром ... наши собственные, во всех отношениях.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:49
          -1
          Я наверно один такой ,что мне наши злодеи нанесли совсем маленький вред.Я просто надеялся только на себя.Да и государство подарками одаривало,иногда правда ,но одаривало.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 16:53
            +3
            Вред, это дело такое ... когда прямой, явный, сразу видим и верещим, если можно и считаем, что так нужно.
            Когда вред опосредованный, на первый взгляд, не заметный ... тем более, когда он ползучий, можем и не заметить, не обратить внимания сразу, а потом ... а потом бывает по разному и зачастую просто поздно!
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:16
            +1
            Цитата: tralflot1832
            Да и государство подарками одаривало,иногда правда ,но одаривало.

            Кого-то постсоветское/антисоветское государство так щедро "одаривало", что они безвременно ушли в мир иной.
            И трансформированной медициной продолжает "одаривать". hi
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 17:19
              +3
              Меня в 2018 году трансформированная медицина спасла бесплатно.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 17:44
                +2
                Есть, страховое мед обеспечение, да и без страховки людей спасают, если такое случается ... но не везде и не всегда, увы.
                Есть факты нелицеприятные.
                Впрочем, такое было всегда и везде, вопрос в том, как часто это происходит.
              2. ДымОк_в_дЫмке
                ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:51
                +2
                Повезло. yes
                Вероятно, это было не в "глубинке".
                Чуть раньше повело и мне, но и примеров конкретных кому не повезло уже много. По причине сокращения (планового, не из-за ковидлы) койкомест часто
                нуждающихся везут в соседние районы за сотни километров.
            2. rocket757
              rocket757 Сегодня, 17:41
              +1
              Так то сложно разобраться, как именно сейчас все происходит.
              Всякие експерименты, над бесплатной медициной, добра не приносят или очень непонятно, на пользу или во вред.
              В общем, с какой стороны не посмотри, всё очень по разному!
              Вроде ремонт везде провели, компы и прочее новое оборудование есть, но ... многое стало очень дороже и не у каждых на предприятии обеспечивают дополнительным страхованием и прочими льготами.
              В общем, очень не однозначно ... хотя есть то, что однозначно! Лекарства дорогие и очень.
              Так шо не болейте, здоровья всем.
        2. dmi.pris
          dmi.pris Сегодня, 17:16
          +3
          Именно так!Маленький пример.Живу в Краснодарском крае,не на побережье,не в городп,в сельской местности.Цена бензина у нас выше рубля на четыре за литр по сравнению с Ульяновской областью.Да даже отъехать на тридцать километров в Ставрополье,то там будет дешевле.Верно,свои жлобы,доморощенные
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 17:47
            +2
            Где как, это верно ... рыночнк то решает не в пользу граждан, эт факт
            У нас топливо, как в среднем по стране.
            От кого вообще зависит это, вопрос?
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:57
            +2
            Цитата: dmi.pris
            Да даже отъехать на тридцать километров в Ставрополье,то там будет дешевле.Верно,свои жлобы,доморощенные

            Но существование их допущено властью.
            Единство региональных цен (может это и не всегда хорошо) атрибут централизованной плановой экономики.
            Рынок рулит по другому.
      2. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 17:45
        +3
        Цитата: tralflot1832
        а вот когда в результате их бузы у меня денег прибавится ,это будет интересно. Надо учится у американцев.

        Учица, учица и ещё раз учица, как завещал великий Рузвельт...
        Цитата: tralflot1832
        Я наверно один такой ,что мне наши злодеи нанесли совсем маленький вред.

        Если находиться в симбиозе с злодеями, то совместный труд для вашей пользы очевиден.
        Простите, hi не всем идёт на пользу теория (и практика тоже) о либерально-рыночной экономике в отдельно взятом экипаже с "добрым душкой" судовладельцем...
        Некоторым пришлось зарабатывать свой хлеб (в силу географического положения города, наличия жилья и других причин) на объектах муниципальной собственности, а пришедший на смену глава (вы его помните по аварии на "Листвяжной) не был таким покладистым, как ваш шеф.
  6. Баюн
    Баюн Сегодня, 16:54
    +1
    Когда же до евро-дебиляток дойдет, что ЕС ввёл антинемецкие, антиавстрийские, античешские и анти(много их в Европе) санкции...

    По сути всё управление ЕС - колониальная американо-британская администрация, действующая против интересов народов Европы в интересах США и Великобритании.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 16:57
    +3
    Прямо как янкерсовской поговорке получается :"Хороший европеец--это замёрзший европеец..."
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:16
      +2
      И ведь, главное, какой народ корыстный: как по карману ударило, даже ещё не сильно, так сразу взгляды поменялись. А пострадать за идею? laughing
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:00
    +3
    Не верю я им. Они понимают только силу, посмотрите материал Мюльфиртельская "охота на зайцев", в крови у них ненависть ко всему русскому, а иначе как объяснить поведение простых австрийских обывателей (((( Кстати такая животина как Дерливангер был австрийцем (((
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:01
    +2
    Австрийский и немецкий народ может и выступают против санкций в адрес РФ.
    НО. Как только добропорядочный бюргер становится депутатом, он сразу начинает топить не за интересы страны, а за интересы фракции или интересы своих лоббистов.
    И далеко не факт, что интересы фракции совпадают с интересами страны.

    Интересы людей у власти ровно такие же как у остальных людей: заработать бабла и остаться у кормушки как можно дольше. Вы уж извините за прямоту.
    Потому как только происходит переход от гражданина до депутата, меняется уровень сволочности многократно и появляется лояльность партийной верхушки и кормящему корыту.

    Ничего удивительного вообще. и НИЧЕГО мы с этим не сделаем, кроме как если покажем им, что с нами дружить прибыльнее, чем с янки. Тогда да. Только купив их мы сделаем их нашими ВРЕМЕННЫМИ союзниками. Временными - потому что завтра может стать по другому и мы ослабнем и они нас предадут немедленно.
    Это НОРМАЛЬНО. Это человеческая природа такая. Макиавелли ещё описал. А мы ждём какой-то демократии, и прочего. Бред.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:04
      +2
      Вы еще не забывайте, что Япония, Германия, Австрия прочно сидят на долгах Америке. Их "чудо" экономическое основано на долларах США, никуда верхушка их не спрыгнет с этого кукана.
  10. Индус
    Индус Сегодня, 17:04
    0
    Давеча смеялись на украинцами над их "вызьмырзнамы". Теперь у нас пошли статьи про "некоторый мир тож с нами". Цифра 40 круглая карасивая, но 60 все равно больше.
    Как же мы всё-таки зависим от поддержки извне. Если судить по таким статейкам. А ну, как не будет её, поддержки оттуда? Всё? Пропадать?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 17:12
      -1
      полгода тотальных санкций не убило экономику РФ и более того, РФ по инфляции впереди всех стран РФ.
      У РФ есть ресурсы.
      Всегда на этой планете найдётся тот, кто купит. Если не ЕС, то кто-то ещё.
      У нас стратегически проблемы с экономикой нет. А вот у ЕС есть.
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 17:55
        +4
        Цитата: Denis812
        и более того, РФ по инфляции впереди всех стран РФ.

        Я думаю это было не трудно.
        Цитата: Denis812
        Всегда на этой планете найдётся тот, кто купит.

        Аж, слезы радости на глаза наворачиваются от этой ресурсной товарно-денежной перемоги.
        Цитата: Denis812
        У нас стратегически проблемы с экономикой нет. А вот у ЕС есть.

        Завидую вашему оптимизму.
      2. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 18:31
        -1
        более того, РФ по инфляции впереди всех стран РФ
        Оговрка по Фрейду?! winked
  11. RUSЛАН
    RUSЛАН Сегодня, 17:08
    +1
    Пусть хлебают полной ложкой!
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:29
    +1
    Немецкая пресса: 40 процентов граждан Австрии уже не поддерживают антироссийские санкции

    Вот что крест животворящий удручающий прогноз на зиму творит... belay
    А ещё только 4 сентября, время 21:29 и на улице +20°С...
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:33
    0
    Да хоть их даже 80% будет их не спросят.
  14. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 17:46
    0
    Ещё не вечер. В декабре станет ещё больше.
  15. for
    for Сегодня, 18:13
    +2
    В немецкой прессе сообщают о том, что на сегодняшний день уже более 40% граждан Австрии, как показывает анализ общественного мнения, выступают за отмену антироссийских санкций.

    Разве можно верить иноной прессе?
  16. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:17
    +1
    Это не серьёзно.
    Минимум 60 процентов. Может удовлетворить.
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:22
    0
    А ведь еще зима и не начиналась.
  18. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 18:28
    0
    В упомянутом издании сообщается, что в Австрии растёт популярность АПС (Австрийской партии свободы), которая предлагает садиться с Россией за стол переговоров при взаимном учёте интересов.
    Хорошо конечно, но только о том, что это ультраправая партия забыли?! winked
  19. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 18:37
    0
    причиной столь существенных перемен в общественном мнении австрийцев является рост инфляции внутри страны, скачок цен на энергоносители, общее падение уровня жизни

    Предлагаю рационализаторское предложение....

    Ростуризму создать в каждой стране ЕСу, свои пункты, при посольствах и консульствах РФ и продвигать идею туризма в РФ в период с ноября по апрель, тепло и жрачка гарантируется по приемлемым ценам....
    Места туризма и отдыха должны проходить в дотационным регионах РФ, персонал для "корпунктов" Ростуризма в ЕСу предоставят ГУ МО РФ и СВР РФ, допускается волонтерство из числа простых граждан РФ патологически "любящих" европейцев но с добрыми и располагающими к себе лицами....
    После заполнения подробной анкеты фотографирования, за счет РФ и беседы с "психологом" желающему европейцу и его родным предлагается на выбор любой из 80-ти дотационных регионов в РФ, которые они могут посетить....
    По итогам отдыха, туристы РФ будут хорошо и внятно кричать: "Голосуй за Путина или проиграешь" и "Ахмат сила".....
  20. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 18:47
    0
    Ждем холодов и 90%.Другой вопрос-когда украинцев начнут по Европе отлавливать и как незаконных мигрантов на родину отправлять?
  21. Сергей Кузьмин
    Сергей Кузьмин Сегодня, 18:52
    0
    В немецкой прессе сообщают о том, что на сегодняшний день уже более 40% граждан Австрии, как показывает анализ общественного мнения, выступают за отмену антироссийских санкций. Это притом, что такой показатель в марте составлял всего 12%. Получается, что за полгода более чем троекратный рост тех австрийцев, которые не видят в санкционном давлении ничего хорошего для самой Европы. Именно тот факт, что антироссийские санкции больно бьют по ним самим, и будоражит умы всё большего числа граждан Австрии.
    В марте думали, что их эти санкции не коснутся..., а вот и коснулось! Как говорится "не рой яму ближнему - сам в неё попадёшь"!