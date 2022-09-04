Немецкая пресса: 40 процентов граждан Австрии уже не поддерживают антироссийские санкции

В Австрии уже нет явного большинства граждан, которые поддерживают антироссийские санкции. Нет явной поддержки этих санкционных мер.

Крупное немецкое издание Die Welt выходит с материалом, в котором рассказывается об отношении австрийского населения и правительства к антироссийским санкциям и их последствиям. Входящая в Евросоюз, при этом не входящая в НАТО, Австрия демонстрирует явные перемены в восприятии санкций, к которым официальная Вена ранее присоединилась.В немецкой прессе сообщают о том, что на сегодняшний день уже более 40% граждан Австрии, как показывает анализ общественного мнения, выступают за отмену антироссийских санкций. Это притом, что такой показатель в марте составлял всего 12%. Получается, что за полгода более чем троекратный рост тех австрийцев, которые не видят в санкционном давлении ничего хорошего для самой Европы. Именно тот факт, что антироссийские санкции больно бьют по ним самим, и будоражит умы всё большего числа граждан Австрии.Die Welt:Отмечается, что с учётом статистической погрешности, число австрийцев, поддерживающих санкции против России и не поддерживающие таковые, практически одинаковы.Немецкие обозреватели сообщают о том, что причиной столь существенных перемен в общественном мнении австрийцев является рост инфляции внутри страны, скачок цен на энергоносители, общее падение уровня жизни.В упомянутом издании сообщается, что в Австрии растёт популярность АПС (Австрийской партии свободы), которая предлагает садиться с Россией за стол переговоров при взаимном учёте интересов. Представители партии напоминают, что Россия ничего плохого ни в политическом, ни в экономическом плане за последние десятилетия не сделала Австрии, а потому продолжать идти по пути конфронтации с Москвой - означает дальнейшее усугубление кризиса в Европе, повышение градуса напряжённости и рост вероятности выхода вооружённого конфликта за пределы тех территорий (Украины и Донбасса), где он проявляет себя сейчас.Но интересно и то, что за диалог с Москвой выступают не только в австрийской оппозиции, но и всё чаще в правящих австрийских элитах. Посыл примерно тот же: когда санкции против России не вводились, в Европе царило спокойствие и благополучие.